SUA provoacă nedumeriri Comisiei Europeane

Cotidianul de Hunedoara, 7 august 2025 18:10

Joi intră în vigoare noile taxe vamale impuse [...] The post SUA provoacă nedumeriri Comisiei Europeane appeared first on Cotidianul RO.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum 5 minute
18:10
SUA provoacă nedumeriri Comisiei Europeane Cotidianul de Hunedoara
Joi intră în vigoare noile taxe vamale impuse [...] The post SUA provoacă nedumeriri Comisiei Europeane appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
17:50
Statul tras pe sfoară. Asistați social cu câte două case și mașină Cotidianul de Hunedoara
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Botoşani a depistat, în urma unor verificări încrucişate cu [...] The post Statul tras pe sfoară. Asistați social cu câte două case și mașină appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
17:40
Emil Constantinescu deplânge moartea Rodicăi Coposu Cotidianul de Hunedoara
Fostul președinte al României Emil Constantinescu [...] The post Emil Constantinescu deplânge moartea Rodicăi Coposu appeared first on Cotidianul RO.
17:30
China, condoleanțe la moartea lui Ion Iliescu. „Un vechi prieten” Cotidianul de Hunedoara
China regretă profund trecerea în neființă a fostului președinte al României, Ion Iliescu, a declarat joi purtătorul de [...] The post China, condoleanțe la moartea lui Ion Iliescu. „Un vechi prieten” appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Unde a fost Nicușor Dan în timpul înmormântării lui Ion Iliescu Cotidianul de Hunedoara
Președintele Nicușor Dan nu a participat la ceremonia funerar [...] The post Unde a fost Nicușor Dan în timpul înmormântării lui Ion Iliescu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
17:10
Miracolul revanșei cu Braga Cotidianul de Hunedoara
 De departe, cel mai greu adversar pentru echipele românești în turul 2 preliminar din Europa League a fost CFR Cluj contra elvețienilor de la Lugano. [...] The post Miracolul revanșei cu Braga appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Oltenii pregătesc pentru slovaci iadul în Bănie Cotidianul de Hunedoara
 Fierbere mare în Bănie înainte de meciul Universității Craiova contra celor de la Spartak Trnava din Slovacia. [...] The post Oltenii pregătesc pentru slovaci iadul în Bănie appeared first on Cotidianul RO.
17:00
O nouă expertiză la Podul de la Brăila din care iese apă Cotidianul de Hunedoara
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a solicitat efectuarea unei expertize tehnice la [...] The post O nouă expertiză la Podul de la Brăila din care iese apă appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Traian Băsescu își cere vila înapoi, dar și drepturi bănești Cotidianul de Hunedoara
Într-un răspunsul al Administrației Prezidențiale [...] The post Traian Băsescu își cere vila înapoi, dar și drepturi bănești appeared first on Cotidianul RO.
16:50
AUR cere Guvernului măsuri urgente pentru fermierii afectați de secetă Cotidianul de Hunedoara
Alianța pentru Unirea Românilor solicită de urgență amânarea plăților din credite, precum și a comisioanelor și dobânzilor aferente creditelor [...] The post AUR cere Guvernului măsuri urgente pentru fermierii afectați de secetă appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Victoria Victoriei: Mboko învinge imposibilul și scrie istorie  Cotidianul de Hunedoara
O seară de neuitat pe Centre Court: tânăra de doar 18 ani revine spectaculos [...] The post Victoria Victoriei: Mboko învinge imposibilul și scrie istorie  appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Turiști străini electrocutați într-o piscină Cotidianul de Hunedoara
Un copil și un bărbat s-au electrocutat, joi, într-o piscină din localitatea Cârța, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu. [...] The post Turiști străini electrocutați într-o piscină appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Patriarhul Daniel, la proclamarea canonizării Sf. Cuvioși Paisie și Cleopa Cotidianul de Hunedoara
Proclamarea canonizării Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria [...] The post Patriarhul Daniel, la proclamarea canonizării Sf. Cuvioși Paisie și Cleopa appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
16:10
„Ce a spus Victoria Mboko la conferința de presă de după meciul cu Elena Rybakina”  Cotidianul de Hunedoara
Victoria Mboko a spus  la conferința de presă de [...] The post „Ce a spus Victoria Mboko la conferința de presă de după meciul cu Elena Rybakina”  appeared first on Cotidianul RO.
16:10
Nu mai e loc de greșeală pentru FCSB! Cotidianul de Hunedoara
Astăzi, campioana României, FCSB, este obligată să se trezească din lungul somn dormit de săptămâni bune atât în SuperLigă cât și în cupele europene. [...] The post Nu mai e loc de greșeală pentru FCSB! appeared first on Cotidianul RO.
16:00
Semne de întrebare despre achizițiile europene pentru Kiev Cotidianul de Hunedoara
”Ori europenii cumpără armele, ori Ucraina rămâne fără arme”, spune un oficial NATO [...] The post Semne de întrebare despre achizițiile europene pentru Kiev appeared first on Cotidianul RO.
15:50
In memoriam Rodica Coposu Cotidianul de Hunedoara
S-a stins Rodica Coposu, sora Seniorului Corneliu Coposu [...] The post In memoriam Rodica Coposu appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Sfârșit de drum pentru o fabrică veche de 45 de ani Cotidianul de Hunedoara
Declinul Confecția Tulcea a fost gradual, începând cu scăderea [...] The post Sfârșit de drum pentru o fabrică veche de 45 de ani appeared first on Cotidianul RO.
14:40
Moscova, Washington: Întâlnire Trump – Putin în câteva zile Cotidianul de Hunedoara
”Pentru prima data de la preluarea mandatului, avem cateva exemple concrete despre ce va cere Rusia pentru a inceta razboiul”, a spus secretarul de Stat Marco Rubio [...] The post Moscova, Washington: Întâlnire Trump – Putin în câteva zile appeared first on Cotidianul RO.
14:30
Noi reguli impuse de CNA pentru radiouri și televiziuni Cotidianul de Hunedoara
Sunt definite clar concepte precum: dezinformare - cu intenţie [...] The post Noi reguli impuse de CNA pentru radiouri și televiziuni appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
14:10
CFR marchează un record de ritm în construcții Cotidianul de Hunedoara
Lucrările fac parte din Lotul 4 al proiectului și sunt executate [...] The post CFR marchează un record de ritm în construcții appeared first on Cotidianul RO.
14:10
„România pierde 11,8 miliarde de euro anual“ Cotidianul de Hunedoara
„Dacă vrem educaţie, sănătate, infrastructură şi siguranţă socială, avem nevoie de un stat care funcţionează“ [...] The post „România pierde 11,8 miliarde de euro anual“ appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Trump se întâlnește cu Putin Cotidianul de Hunedoara
'Începem acum să stabilim detaliile [...] The post Trump se întâlnește cu Putin appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Și-a târât fosta iubită agățată de mașină la 100km/h Cotidianul de Hunedoara
Bărbatul şi victima au avut o relaţie timp de 15 ani, timp în care cuplul a avut doi copii, două fete de 3 şi 7 ani. [...] The post Și-a târât fosta iubită agățată de mașină la 100km/h appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Iliescu a ieșit pentru ultima data pe poarta Palatului Cotroceni Cotidianul de Hunedoara
După ceremonialul de pe Platoul Marinescu, cortegiul funerar a plecat spre Cimitirul Militar Ghencea III, [...] The post Iliescu a ieșit pentru ultima data pe poarta Palatului Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Oana Țoiu, vizită la Kiev Cotidianul de Hunedoara
De asemenea, urmează să ajungă și la Cernăuți [...] The post Oana Țoiu, vizită la Kiev appeared first on Cotidianul RO.
12:30
Trafic restricționat pentru cortegiul lui Ion Iliescu Cotidianul de Hunedoara
Traficul rutier din București este dat peste cap de cortegiul funerar al fostului președinte Ion Iliescu. O serie de restricții sunt în vigoare [...] The post Trafic restricționat pentru cortegiul lui Ion Iliescu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
12:10
Sute de amenzi pentru trotinetiști Cotidianul de Hunedoara
Poliţia Locală informează că pentru a conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice, conducătorul acesteia trebuie să aibă [...] The post Sute de amenzi pentru trotinetiști appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Ion Iliescu şi „Dumineca orbului ’90“ Cotidianul de Hunedoara
Fiecare om şi, cu atât mai mult, fiecare personalitate politică trece la un moment dat în viaţa sa prin ceea ce limba engleză numeşte plastic ″his/her finest hour″. [...] The post Ion Iliescu şi „Dumineca orbului ’90“ appeared first on Cotidianul RO.
11:50
32Roșu: platformă de cazino online pentru jucătorul modern Cotidianul de Hunedoara
Pauza se trăiește în ritmul tău - 32Roșu lansează o platformă de cazino online construită pentru jucătorul modern [...] The post 32Roșu: platformă de cazino online pentru jucătorul modern appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Cadouri inspirate pentru momente speciale Cotidianul de Hunedoara
Sunt momente în care vrei să oferi mai mult decât un cadou banal. Nu e vorba doar de un gest simbolic, ci de alegerea unui obiect care să aducă bucurie sinceră [...] The post Cadouri inspirate pentru momente speciale appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Șefii judecătoriilor: ”Pun în pericol viitorul sistemului de justiție” Cotidianul de Hunedoara
”Mesajul preşedinţilor judecătoriilor către societate” a fost postat de CSM. [...] The post Șefii judecătoriilor: ”Pun în pericol viitorul sistemului de justiție” appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Clinica Hyperbarium Oradea – recuperare medicală de top cu tehnologii de ultimă generație Cotidianul de Hunedoara
Recuperarea înseamnă mai mult decât tratament. Înseamnă speranță, progres și revenirea la ceea ce contează cu adevărat: viața trăită din plin. [...] The post Clinica Hyperbarium Oradea – recuperare medicală de top cu tehnologii de ultimă generație appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Autogunoiere moderne pentru reducerea poluării urbane Cotidianul de Hunedoara
Gestionarea eficientă a deșeurilor este o provocare majoră pentru orașele moderne, unde poluarea urbană a devenit o problemă tot mai vizibilă. [...] The post Autogunoiere moderne pentru reducerea poluării urbane appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Ion Iliescu, interviu în Playboy Cotidianul de Hunedoara
Decesul lui Ion Iliescu readuce în memoria românilor numeroase decizii luate de fostul președinte. [...] The post Ion Iliescu, interviu în Playboy appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Tranzitul cu gaze către Ucraina, reluat după atacul rusesc de lângă Isaccea Cotidianul de Hunedoara
Informațiile despre reluarea tranzitului au fost oferite  de Ion Sterian, directorul general al Transgaz, operatorul Sistemului Național de Transport Gaze. [...] The post Tranzitul cu gaze către Ucraina, reluat după atacul rusesc de lângă Isaccea appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Cum să optimizezi costurile în transport și distribuție Cotidianul de Hunedoara
Într-o industrie în care fiecare leu economisit contează, transportul și distribuția sunt două dintre cele mai importante aspecte [...] The post Cum să optimizezi costurile în transport și distribuție appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Rânduri scrise pentru un prieten la ora la care Luceafărul apune…( dimineața zilei de 7 august 2025) Cotidianul de Hunedoara
Astazi afirm ca Ion Iliescu a fost si va rămâne Președintele meu. [...] The post Rânduri scrise pentru un prieten la ora la care Luceafărul apune…( dimineața zilei de 7 august 2025) appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Superliga după primele 4 etape – clasament, favorite, statistici Cotidianul de Hunedoara
Au trecut deja patru etape din Superliga România și un lucru pare din ce în ce mai clar: Se anunță un sezon extrem de interesant. [...] The post Superliga după primele 4 etape – clasament, favorite, statistici appeared first on Cotidianul RO.
10:20
Fotbalist ucis în urma unor atacuri israeliene Cotidianul de Hunedoara
A fost ucis de atacurile israeliene în timp ce aştepta ajutor umanitar în sudul Fâşiei Gaza. [...] The post Fotbalist ucis în urma unor atacuri israeliene appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
09:50
„Prezent continuu” la Galeria Națională de Artă „Forma” din Deva Cotidianul de Hunedoara
Curatorul expoziției, Doina Ionescu Reghiș, precizează numele ce expun cu această ocazie (...) [...] The post „Prezent continuu” la Galeria Națională de Artă „Forma” din Deva appeared first on Cotidianul RO.
09:50
Strategii inteligente pentru gestionarea transportului fără costuri mari Cotidianul de Hunedoara
Transportul este o componentă esențială pentru orice afacere care implică livrări, fie că vorbim despre distribuția mărfurilor, [...] The post Strategii inteligente pentru gestionarea transportului fără costuri mari appeared first on Cotidianul RO.
09:00
A murit sora cea mică a lui Corneliu Coposu Cotidianul de Hunedoara
S-a născut sub semnul Balanţei, care nu i-a fost favorabilă şi care, arareori, a înclinat în favoarea ei. [...] The post A murit sora cea mică a lui Corneliu Coposu appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Părinți și copii Cotidianul de Hunedoara
Părinți și copii, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Părinți și copii, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Părinți și copii appeared first on Cotidianul RO.
08:50
Gafă de zile mari. Euronews l-a ”omorât” pe Nicușor Dan Cotidianul de Hunedoara
Gafă incredibilă la Euronews, la funeraliile lui Ion Iliescu. [...] The post Gafă de zile mari. Euronews l-a ”omorât” pe Nicușor Dan appeared first on Cotidianul RO.
08:20
Laura Vicol s-a dezlănțuit: ”Voi, cu gurile voastre spurcate” Cotidianul de Hunedoara
Fosta parlamentară PSD Laura Vicol, acuzată în scandalul Nordis, a dat pe pământ cu cei care îl înjură pe Ion Iliescu... [...] The post Laura Vicol s-a dezlănțuit: ”Voi, cu gurile voastre spurcate” appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Ziaristul dat dispărut a fost găsit Cotidianul de Hunedoara
„Suntem foarte, foarte fericiți! Multe mulțumiri tuturor celor din... [...] The post Ziaristul dat dispărut a fost găsit appeared first on Cotidianul RO.
07:30
CNN: Trump ar putea face progrese în Ucraina sau ar putea cădea în capcana lui Putin Cotidianul de Hunedoara
Frustrarea fierbinte a lui Trump față de Putin, care a pătat speranțele președintelui de a deveni un pacifist demn de Premiul Nobel, s-a (...) [...] The post CNN: Trump ar putea face progrese în Ucraina sau ar putea cădea în capcana lui Putin appeared first on Cotidianul RO.
07:10
Ion Iliescu, ultimul drum Cotidianul de Hunedoara
Joi a fost declarată zi de doliu național, iar drapelele României au fost arborate în bernă. [...] The post Ion Iliescu, ultimul drum appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Săgeata din corn de cerb Cotidianul de Hunedoara
Ce este? La ce a fost folosit? Iar răspunsul pe care am putut să îl formulăm... [...] The post Săgeata din corn de cerb appeared first on Cotidianul RO.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.