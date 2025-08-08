Peiu: Luaţi mâinile de pe banii românilor!
Cotidianul de Hunedoara, 8 august 2025 10:40
Petrișor Peiu condamnă decizia guvernului Bolojan de a confisca contribuţiile a 8,3 milioane de români şi de a le încredinţa unor firme străine [...] The post Peiu: Luaţi mâinile de pe banii românilor! appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 10 minute
10:50
Familia Regală a fost legată de surorile Coposu și a admirat efortul lor de a readuce în memoria societății românești remarcabila moștenire [...] The post Familia Regală despre moartea Rodicăi Coposu appeared first on Cotidianul RO.
10:50
Prin acest proiect de lege cele trei federații sindicale propun abrogarea... [...] The post Se strâng 100.000 de semnături de la cetățeni appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
10:40
Petrișor Peiu condamnă decizia guvernului Bolojan de a confisca contribuţiile a 8,3 milioane de români şi de a le încredinţa unor firme străine [...] The post Peiu: Luaţi mâinile de pe banii românilor! appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
10:20
A cerut oficial plafonarea acestor privilegii la maximum 100.000 de lei pe an... [...] The post Privilegii pentru Băsescu. Apel către Guvern appeared first on Cotidianul RO.
10:10
50 de milioane de dolari este suma oferită pentru informații care duc la arestarea lui Nicolas Maduro. Vezi cine oferă banii [...] The post 50 de mil $ pe capul lui Maduro appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
10:00
El subliniază că Partidul Social Democrat consideră că, indiferent de diferenţele ideologice sau de... [...] The post Funeraliile lui Iliescu. Scandalul politic nu s-a terminat appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Sprijin și organizare fără griji: Tot ce trebuie să știi despre serviciile funerare # Cotidianul de Hunedoara
Pe lângă partea logistică, serviciile funerare includ adesea și consiliere pentru familie. Sprijinul emoțional, clarificările legate de documente [...] The post Sprijin și organizare fără griji: Tot ce trebuie să știi despre serviciile funerare appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
09:00
Încurajată de un public înflăcărat, a reușit performanța de a cuceri primul său trofeu în circuitul WTA, pe teren propriu. [...] The post Noua stea a tenisului a cucerit titlul la Montreal appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Intenții, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Intenții, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Intenții appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Scriitorul Mircea Cărtărescu nu ar fi avut întotdeauna o părere proastă despre Ion Iliescu. [...] The post Ce-a putut să spună Mircea Cărtărescu appeared first on Cotidianul RO.
08:10
Europarlamentarul a comentat pe pagina sa de Facebook decesul lui Ion Iliescu și atitudinea unor foști sau actuali oficiali. [...] The post La înmormântarea președinților americani vs cazul Iliescu appeared first on Cotidianul RO.
07:30
Statul e cățel prostuț cu marii prădători, dar e dulău cu oamenii de rând. [...] The post Cazul Petrom și cel al oamenilor de rând appeared first on Cotidianul RO.
07:30
În decembrie 2022, autoritățile locale au demarat procedura de achiziție publică pentru.... [...] The post Centura Reghin: o licitație întunecată de suspiciuni de corupție appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
07:00
Cabinetul de securitate al Israelului aprobă planul lui Netanyahu de a ocupa orașul Gaza # Cotidianul de Hunedoara
„O majoritate decisivă a miniștrilor Cabinetului de Securitate considerau că planul alternativ care fusese prezentat Cabinetului de Securitate nu va realiza nici înfrângerea Hamas... [...] The post Cabinetul de securitate al Israelului aprobă planul lui Netanyahu de a ocupa orașul Gaza appeared first on Cotidianul RO.
06:40
Ați auzit ideea strălucită? Dacă până acum îți permiteai „luxul” de a-ți... [...] The post „La omu’ sărac, nici boii nu trag…” appeared first on Cotidianul RO.
06:20
”Jucătorii au arătat că vor. S-a văzut că am avut probleme de... [...] The post Dan Petrescu acuză: ”Nu am mai văzut niciodată așa ceva” appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Unii creștini, alții sălbatici. Unii cucernici, [...] The post România fără Iliescu și cu Nicușor pitit în palat appeared first on Cotidianul RO.
06:10
Ei bine, la câteva ore după înmormântarea lui Iliescu, surpriză. [...] The post Surpriză mare. Ce-a apărut la mormântul lui Ion Iliescu appeared first on Cotidianul RO.
05:30
Aplauzele costă. Votul exagerat din 1990 și nevoia unei societăți analitice # Cotidianul de Hunedoara
Aplauzele nu sunt niciodată gratuite. Ele legitimează, oferă autoritate, construiesc mituri – și, odată oferite fără rezerve, ele generează costuri. [...] The post Aplauzele costă. Votul exagerat din 1990 și nevoia unei societăți analitice appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
00:00
Cred că nimeni, niciodată nu l-a jignit pe Iliescu atât de mult cât am făcut-o noi. [...] The post Iliescu, o persoană cu umor. ”Am crescut pe spatele lui…” appeared first on Cotidianul RO.
7 august 2025
23:40
”Ce fac USR-ul acum și reprezentanții lor de la vîrful statului e doar începutul„ # Cotidianul de Hunedoara
Mirel Palada îi critică pe miniștrii USR, dar și pe președintele [...] The post ”Ce fac USR-ul acum și reprezentanții lor de la vîrful statului e doar începutul„ appeared first on Cotidianul RO.
23:10
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației [...] The post Proiectul reformei în administrația locală, în dezbatere publică appeared first on Cotidianul RO.
22:40
Zeci de autoturisme au rămas blocate, joi seară [...] The post Viitură pe Transfăgărășan, zeci de autoturisme blocate appeared first on Cotidianul RO.
22:10
Eu cred că era o obligație [...] The post De ce spune Dragnea că a lipsit de la înmormântarea lui Iliescu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
21:10
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dat [...] The post Ce vrea să facă Netanyahu în Fâşia Gaza appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Justiția din Franța va trebui să pronunțe o nouă decizie [...] The post Dosarul lui Paul al României. Instanță din Franța, o nouă decizie appeared first on Cotidianul RO.
20:40
Guvernul urmează să aprobe, în şedinţa de joi, un proiect de lege privind plata pensiilor private [...] The post Guvernul face schimbări la pensiile private appeared first on Cotidianul RO.
20:30
Diana Buzoianu (USR), ministra Mediului, a vorbit la [...] The post Numiri controversate la Romsilva. Pe cine dă vina Buzoianu appeared first on Cotidianul RO.
20:30
I-am transmis un nou mesaj de susținere a României. Ucraina luptă cu curaj și pentru securitatea și libertatea României [...] The post Oana Țoiu, întâlnire cu Zelenski la Kiev appeared first on Cotidianul RO.
20:20
Măsurile impuse familiilor din România prin ''Legea de măsuri fiscal-bugetare'' sunt regresive, scandaloase, rușinoase și poate chiar ''criminale'' și au ca efect [...] The post Sindicatul Meridian pune la zid Guvernul. „Măsuri criminale” appeared first on Cotidianul RO.
20:00
Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații [...] The post Un club din Mamaia a luat foc appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Oana Alexandra Cambera a fost numită în funcția de consilier de stat la Cancelaria prim-ministrului, printr-o decizie a prim-ministrului Ilie Bolojan [...] The post USR primește două posturi la Cancelaria prim-ministrului appeared first on Cotidianul RO.
19:40
Bursa de Valori București (BVB) a închis în creștere pe aproape [...] The post Bursa de la București a închis în creștere appeared first on Cotidianul RO.
19:20
Jandarmeria București atrage atenția că protestul [...] The post Jandarmeria. Protestul anunțat în Piața Universității, ilegal appeared first on Cotidianul RO.
19:00
Într-un interviu acordat CNBC, Trump a declarat că tarifele vamale americane la produsele farmaceutice vor fi inițial mici, dar vor crește la 150%, apoi la 250%, [...] The post Tarifele lui Trump amenință industria farmaceutică globală appeared first on Cotidianul RO.
18:50
Starea de alertă a fost prelungită la Praid pentru încă 30 zile [...] The post Starea de alertă prelungită la Praid appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Soţia fostului preşedinte Ion Iliescu, Nina Iliescu, [...] The post Nina Iliescu, primul mesaj după înmormântare appeared first on Cotidianul RO.
18:30
Guvernul urmează să aprobe, în şedinţa de joi, un proiect de lege privind plata pensiilor private [...] The post Plata pensiilor private, pe masa guvernului appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Joi intră în vigoare noile taxe vamale impuse [...] The post SUA provoacă nedumeriri Comisiei Europeane appeared first on Cotidianul RO.
17:50
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (AJPIS) Botoşani a depistat, în urma unor verificări încrucişate cu [...] The post Statul tras pe sfoară. Asistați social cu câte două case și mașină appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Fostul președinte al României Emil Constantinescu [...] The post Emil Constantinescu deplânge moartea Rodicăi Coposu appeared first on Cotidianul RO.
17:30
China regretă profund trecerea în neființă a fostului președinte al României, Ion Iliescu, a declarat joi purtătorul de [...] The post China, condoleanțe la moartea lui Ion Iliescu. „Un vechi prieten” appeared first on Cotidianul RO.
17:30
Președintele Nicușor Dan nu a participat la ceremonia funerar [...] The post Unde a fost Nicușor Dan în timpul înmormântării lui Ion Iliescu appeared first on Cotidianul RO.
17:10
De departe, cel mai greu adversar pentru echipele românești în turul 2 preliminar din Europa League a fost CFR Cluj contra elvețienilor de la Lugano. [...] The post Miracolul revanșei cu Braga appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Fierbere mare în Bănie înainte de meciul Universității Craiova contra celor de la Spartak Trnava din Slovacia. [...] The post Oltenii pregătesc pentru slovaci iadul în Bănie appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a solicitat efectuarea unei expertize tehnice la [...] The post O nouă expertiză la Podul de la Brăila din care iese apă appeared first on Cotidianul RO.
17:00
Într-un răspunsul al Administrației Prezidențiale [...] The post Traian Băsescu își cere vila înapoi, dar și drepturi bănești appeared first on Cotidianul RO.
16:50
Alianța pentru Unirea Românilor solicită de urgență amânarea plăților din credite, precum și a comisioanelor și dobânzilor aferente creditelor [...] The post AUR cere Guvernului măsuri urgente pentru fermierii afectați de secetă appeared first on Cotidianul RO.
16:30
O seară de neuitat pe Centre Court: tânăra de doar 18 ani revine spectaculos [...] The post Victoria Victoriei: Mboko învinge imposibilul și scrie istorie appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Un copil și un bărbat s-au electrocutat, joi, într-o piscină din localitatea Cârța, informează Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Sibiu. [...] The post Turiști străini electrocutați într-o piscină appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.