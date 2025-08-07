Peste 10.000 de hoteluri din Europa au dat în judecată Booking.com. Procesul, unul dintre cele mai mari din istoria ospitalității: Nu mai puteți face ce vreți cu noi
DCNews, 7 august 2025 21:00
Peste 10.000 de hoteluri din Europa au dat în judecată Booking.com. Procesul, unul dintre cele mai mari din istoria ospitalității: Nu mai puteți face ce vreți cu noi
• • •
Alte ştiri de DCNews
Acum 5 minute
21:10
Imagini senzaționale din adâncurile Mării Negre. S-a transformat într-un acvariu VIDEO
Acum 10 minute
21:00
Peste 10.000 de hoteluri din Europa au dat în judecată Booking.com. Procesul, unul dintre cele mai mari din istoria ospitalității: Nu mai puteți face ce vreți cu noi # DCNews
Peste 10.000 de hoteluri din Europa au dat în judecată Booking.com. Procesul, unul dintre cele mai mari din istoria ospitalității: Nu mai puteți face ce vreți cu noi
Acum o oră
20:30
Incendiu uriaș la fostul club Bellagio din Mamaia - VIDEO
Acum 2 ore
19:50
Ion Iliescu, ultimul drum: Reportaj DCNewsTV. Adrian Năstase, Viorica Dăncilă, Gelu Voican Voiculescu, mesaje grele. ”E totuși o despărțire” VIDEO # DCNews
Ion Iliescu, ultimul drum: Reportaj DCNewsTV. Adrian Năstase, Viorica Dăncilă, Gelu Voican Voiculescu, mesaje grele. ”E totuși o despărțire” VIDEO
19:40
Legătura dintre povestea fostului președinte italian Sandro Pertini și cea a lui Ion Iliescu pe care puțini o știu # DCNews
Legătura dintre povestea fostului președinte italian Sandro Pertini și cea a lui Ion Iliescu pe care puțini o știu
19:30
Protest în Piața Universității - 7 august. Anunț de ultim moment al Jandarmeriei
19:20
Trump susține că Putin ar accepta pacea doar în schimbul unor teritorii. Ce ofertă „extrem de atractivă” i-a prezentat Witkoff liderului rus # DCNews
Trump susține că Putin ar accepta pacea doar în schimbul unor teritorii. Ce ofertă „extrem de atractivă” i-a prezentat Witkoff liderului rus
Acum 4 ore
18:30
Un tată și copilul său de 9 ani au murit, după ce s-au electrocutat într-o piscină gonflabilă la Cârța, Sibiu # DCNews
Un tată și copilul său de 9 ani au murit, după ce s-au electrocutat într-o piscină gonflabilă la Cârța, Sibiu
18:00
Golden Gate-ul de Brăila, misterul apei din asfalt. Șerbănescu (CNAIR): Unul dintre secrete este... # DCNews
Golden Gate-ul de Brăila, misterul apei din asfalt. Șerbănescu (CNAIR): Unul dintre secrete este...
17:40
A murit sora cea mică a lui Corneliu Coposu. Emil Constantinescu dezvăluie un gest extraordinar: ”Va continua să trăiască pentru mine” # DCNews
A murit sora cea mică a lui Corneliu Coposu. Emil Constantinescu dezvăluie un gest extraordinar: ”Va continua să trăiască pentru mine”
17:30
Bizara ”floare cadavru” din Grădina Botanică din Varșovia a oferit un nou moment spectaculos - Foto în articol # DCNews
Bizara ”floare cadavru” din Grădina Botanică din Varșovia a oferit un nou moment spectaculos - Foto în articol
Acum 6 ore
17:00
Primul mesaj al Ninei Iliescu, după ce Ion Iliescu a fost înmormântat, în lipsa sa
16:50
Detalii cutremurătoare în cazul crimei de la Arad. Individul care a târât-o cu mașina pe mama copiilor lui a izbucnit în lacrimi după ce a fost prins # DCNews
Detalii cutremurătoare în cazul crimei de la Arad. Individul care a târât-o cu mașina pe mama copiilor lui a izbucnit în lacrimi după ce a fost prins
15:30
Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu. Ce s-a întâmplat cu crucea fostului președinte / foto în articol # DCNews
Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu. Ce s-a întâmplat cu crucea fostului președinte / foto în articol
Acum 8 ore
15:00
După ce l-a "omorât" pe Iliescu din greșeală, TVR l-a internat la muzeu. Urgențele, încurcate cu exponatele # DCNews
După ce l-a "omorât" pe Iliescu din greșeală, TVR l-a internat la muzeu. Urgențele, încurcate cu exponatele
15:00
Canicula și orașul: cum se luptă Bucureștiul cu valurile de căldură și ce rol joacă spațiile verzi, traficul și pistele pentru biciclete # DCNews
Canicula și orașul: cum se luptă Bucureștiul cu valurile de căldură și ce rol joacă spațiile verzi, traficul și pistele pentru biciclete
14:50
Mărturia unui român care a mers la înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce i-a spus fostul președinte în 1992 / video # DCNews
Mărturia unui român care a mers la înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce i-a spus fostul președinte în 1992 / video
13:30
Spitalul Județean Galați, lucrări intense pe șantierul parcării supraetajate
13:20
Câți bani cheltuie brandurile din România pe influenceri? Un nou studiu dezvăluie cifre record în 2025 # DCNews
Câți bani cheltuie brandurile din România pe influenceri? Un nou studiu dezvăluie cifre record în 2025
Acum 12 ore
13:00
Inadmisibil! Ce a apărut la TVR în ziua funeraliilor lui Ion Iliescu / video
12:50
Întâlnire Trump - Putin, „în următoarele zile“, anunță Kremlinul
12:20
Secetă record în Europa și în regiunea mediteraneeană. România, nivel de afectare de 51 la sută # DCNews
Secetă record în Europa și în regiunea mediteraneeană. România, nivel de afectare de 51 la sută
12:10
Zelenski, apel direct către Putin: Rusia este cea care trebuie să accepte încetarea focului # DCNews
Zelenski, apel direct către Putin: Rusia este cea care trebuie să accepte încetarea focului
11:50
A murit jurnalista Lucia Efrim. Luca Niculescu: Toto era viața însăși. Și e incredibil să vezi că viața poate să moară # DCNews
A murit jurnalista Lucia Efrim. Luca Niculescu: Toto era viața însăși. Și e incredibil să vezi că viața poate să moară
11:30
Unde vor să ajungă românii în concediu? Topul destinațiilor de vacanță
10:40
Situație fără precedent: Procurorii cer mandat de arestare pentru Kim Keon Hee, soția fostului președinte sud-coreean # DCNews
Situație fără precedent: Procurorii cer mandat de arestare pentru Kim Keon Hee, soția fostului președinte sud-coreean
10:10
Detaliul care lipsește de pe crucea lui Ion Iliescu. Puțini au sesizat / foto în articol
10:00
Compania Karel, parte din Dogan Holding, își consolidează prezența în România prin parteneriate strategice cu Havelsan si Turkish Aerospace Industries # DCNews
Compania Karel, parte din Dogan Holding, își consolidează prezența în România prin parteneriate strategice cu Havelsan si Turkish Aerospace Industries
09:40
Metoda ingenioasă prin care un nord-coreean a reușit să evadeze în Coreea de Sud
09:20
Zi de doliu fără restricții: UNTOLD, Iliescu și lacunele legislative. Avocatul Bărbuceanu, explicații: Există un singur aspect reglementat strict prin lege # DCNews
Zi de doliu fără restricții: UNTOLD, Iliescu și lacunele legislative. Avocatul Bărbuceanu, explicații: Există un singur aspect reglementat strict prin lege
08:40
Ceaușescu l-a pus pe „linie moartă”: Jocul dublu al lui Ion Iliescu în anii ’70. Ce-l enerva teribil pe dictator la colaboratorul său apropiat # DCNews
Ceaușescu l-a pus pe „linie moartă”: Jocul dublu al lui Ion Iliescu în anii ’70. Ce-l enerva teribil pe dictator la colaboratorul său apropiat
08:20
Începe UNTOLD, joi, 7 august. Va fi un moment „In Memoriam”. Evenimentul începe după înhumarea lui Ion Iliescu # DCNews
Începe UNTOLD, joi, 7 august. Va fi un moment „In Memoriam”. Evenimentul începe după înhumarea lui Ion Iliescu
08:10
Funeralii de stat pentru Ion Iliescu și zi de doliu național: Fostul președinte va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea III / live text # DCNews
Funeralii de stat pentru Ion Iliescu și zi de doliu național: Fostul președinte va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea III / live text
08:10
A murit sora lui Corneliu Coposu, Steluța Lucia Rodica Coposu
Acum 24 ore
06:10
BANCUL ZILEI: Destinul unui copil
00:00
Cine este Mihai Bujor Sion, cel căruia i-ar rămâne toată averea familiei Iliescu
6 august 2025
23:50
Cine a fost ultimul conducător român înmormântat cu funeralii de stat, înainte de Ion Iliescu # DCNews
Cine a fost ultimul conducător român înmormântat cu funeralii de stat, înainte de Ion Iliescu
23:40
Trump vrea să se întâlnească personal cu Putin săptămâna viitoare. Miza e uriașă
23:20
Sudul Chinei, sub ape: Zeci de mii de oameni evacuați din calea ploilor torențiale
23:20
Mai multe bacterii periculoase, trimise de SpaceX pe Stația Spațială Internațională. Care este motivul # DCNews
Mai multe bacterii periculoase, trimise de SpaceX pe Stația Spațială Internațională. Care este motivul
23:20
De ce Elena Ceaușescu nu a suportat-o niciodată pe Nina Iliescu
22:20
Mama lui Brad Pitt a murit - Foto
21:30
Reacția unui parapantist i-a uimit pe toți, după ce motorul s-a oprit brusc la 2300 de metri altitudine # DCNews
Reacția unui parapantist i-a uimit pe toți, după ce motorul s-a oprit brusc la 2300 de metri altitudine
21:20
Haos și mizerie de nedescris într-un cartier din Cluj-Napoca: Locuitorii descriu un coșmar
Ieri
21:00
De ce Meghan Markle nu va fi niciodată iertată de britanici, așa cum a reușit Regina Camilla # DCNews
De ce Meghan Markle nu va fi niciodată iertată de britanici, așa cum a reușit Regina Camilla
20:00
Atac armat la o bază militară din SUA. Mai multe persoane au fost rănite
19:50
Ce nu s-a văzut la TV de la funeraliile lui Ion Iliescu. Imagini și declarații de culise/ VIDEO: "Nu cred că va mai exista așa ceva” # DCNews
Ce nu s-a văzut la TV de la funeraliile lui Ion Iliescu. Imagini și declarații de culise/ VIDEO: "Nu cred că va mai exista așa ceva”
19:30
Franța, în mijlocul unui incendiu masiv. Focul depășește toate incendiile din 2023 și 2024 - bilanț tragic și mii de evacuați # DCNews
Franța, în mijlocul unui incendiu masiv. Focul depășește toate incendiile din 2023 și 2024 - bilanț tragic și mii de evacuați
19:30
De ce i s-a interzis accesul marelui muftiu al Ierusalimului în moscheea Al-Aqsa. Anunțul poliției israeliene # DCNews
De ce i s-a interzis accesul marelui muftiu al Ierusalimului în moscheea Al-Aqsa. Anunțul poliției israeliene
18:40
Trump declară război marilor bănci americane. El și susținătorii MAGA ar fi fost discriminați: Mi-au dat 20 de zile să închid conturile. E un lucru nebunesc # DCNews
Trump declară război marilor bănci americane. El și susținătorii MAGA ar fi fost discriminați: Mi-au dat 20 de zile să închid conturile. E un lucru nebunesc
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.