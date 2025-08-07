Oana Ţoiu, după discuţiile cu Zelenski: Suntem pentru o pace justă și durabilă, în interesul României

17:20

Ion Iliescu a fost înmormântat astăzi, într-o ceremonie care a reflectat atât importanţa sa istorică, cât şi controversele care i-au marcat cariera. Primul preşedinte ales al României a avut parte de funeralii de stat, dar la ieşirea din Palatul Cotroceni, s-a auzit şi Imnul Golanilor. O zi care a arătat, încă o dată, divizinunile din societatea românească privind moştenirea lui politică, dar şi rănile adânci ale ţării, nevindecate nici după mai bine de trei decenii. Soţia lui, Nina Iliescu, a lipsit de la ceremonie din motive de sănătate. Nici unii mari lideri politici, inclusiv foşti şefi de stat, nu şi-au luat rămas bun de la cel care a fost figura centrală a tranziţiei postdecembriste. Ion Iliescu se odihneşte acum la Cimitirul Ghencea III.