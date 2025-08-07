Ștefan Baiaram, ratare monumentală în Universitatea Craiova – Spartak Trnava! A lovit bara din fața porții
Antena Sport, 7 august 2025 22:30
Ștefan Baiaram a semnat o ratare monumentală în Universitatea Craiova – Spartak Trnava! Jucătorul lui Mirel Rădoi nu a reușit să înscrie din fața porții, într-un moment în care portarul advers nu putea interveni! Totul s-a întâmplat în prelungirile primei reprize a partidei cu Spartak Trnava. Atunci, Ștefan Baiaram a primit o pasă excelentă, în […]
Neluţu Varga, convins că CFR Cluj o va elimina pe Braga: “Am încredere în Dan Petrescu” # Antena Sport
Neluţu Varga s-a declarat convins de faptul că CFR Cluj o va elimina pe Braga. În manşa tur a confruntării din turul trei preliminar de Europa League, lusitanii s-au impus cu 2-1. Partida retur se va disputa joia viitoare, în Portugalia. Până atunci, Braga va debuta în noul sezon de Liga Portugal. Partida din prima […]
Ștefan Baiaram, ratare monumentală în Universitatea Craiova – Spartak Trnava! A lovit bara din fața porții # Antena Sport
Ștefan Baiaram a semnat o ratare monumentală în Universitatea Craiova – Spartak Trnava! Jucătorul lui Mirel Rădoi nu a reușit să înscrie din fața porții, într-un moment în care portarul advers nu putea interveni! Totul s-a întâmplat în prelungirile primei reprize a partidei cu Spartak Trnava. Atunci, Ștefan Baiaram a primit o pasă excelentă, în […]
Verdictul specialistului, după faza controversată care l-a scos din sărite pe Dan Petrescu, în CFR Cluj – Braga # Antena Sport
CFR Cluj a pierdut meciul de pe teren propriu cu Braga, în prima manşă aturului 3 preliminar Europa League, scor 1-2. Finalul meciului a fost unul incins, cu cei de la CFR Cluj cerând o lovitură de la 11 metri. Bosec a căzut în careu în urma unui duel cu Zalazar, dar arbitrul Elchin Masiyev […]
“Zice lumea că sunt nebun…”. Dan Petrescu, discurs furibund după CFR Cluj – Braga 1-2: “N-am mai văzut aşa ceva” # Antena Sport
Dan Petrescu a avut un discurs furibund, după CFR Cluj – Braga 1-2. Antrenorul s-a plâns de arbitrajul partidei din Gruia şi a declarat că lusitanii nu ar fi meritat să câştige. Dan Petrescu s-a legat de faza din minutul 69, atunci când Bosec a fost împins în careu de Salazar. Arbitrul nu a dictat […]
Apărarea FCSB-ului, făcută şah-mat de Drita! Daniel Graovac, depăşit fără emoţii după 7 minute # Antena Sport
FCSB a început cum nu se putea mai rău dubla cu Drita, din turul 3 preliminar Europa League. Campioana României a primit golul încă din minutul 7, la capătul unei faze în care apărarea roş-albaştrilor nu a avut reacţie. FCSB are probleme de efectiv pentru această partidă, iar Elias Charalambous a fost nevoit să îi […]
AEK Larnaca – Legia 4-1, în preliminariile EL. Echipa lui Edi Iordănescu, făcută praf cu Horațiu Feșnic la centru # Antena Sport
Echipa poloneză Legia Varşovia, antrenată de românul Edward Iordănescu, a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, meciul disputat în compania formaţiei cipriote AEK Larnaca, în meciul tur al rundei a treia preliminare din Liga Europa. Ciprioţii au deschis scorul pe AEK Arena, din Larnaca, marcând în minutul 16, prin Pons, dar polonezii au reacţionat […]
Dan Petrescu şi-a ieşit din minţi în CFR Cluj – Braga! A cerut penalty şi a primit cartonaş galben # Antena Sport
Dan Petrescu a ieşit în evidenţă şi la meciul dintre CFR Cluj şi Braga, din prima manşă a turului 3 preliminar Europa League. Antrenorul celor de la CFR Cluj a fost deranjat de o fază din minutul 69, atunci când jucătorii echipei din Gruia au cerut lovitură de la 11 metri. Bosec a căzut în […]
The post Jurnal Antena Sport | Andrei Cristea şi-a găsit urmaşul appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal AntenaSport | Nu se zgârcește la Dinamo appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal AntenaSport | Argeșul să trăiască! appeared first on Antena Sport.
The post Jurnal AntenaSport | Scot fumuri de mici appeared first on Antena Sport.
Sorana Cîrstea, în turul 2 la Cincinnati! A trecut de o semifinalistă de la Wimbledon # Antena Sport
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 al turneului WTA 1000 de la Cincinnati. Românca a întâlnit-o în prima zi de competiţie a turneului din Ohio pe Donna Vekic, locul 53 WTA şi semifinalistă la Wimbledon în 2024. Românca s-a impus la capătul unui meci care a durat puţin peste două ore. Cîrstea a câştigat […]
Al-Nassr s-a înțeles cu un jucător de la Barcelona! Fabrizio Romano a făcut anunțul: “Here we go!” # Antena Sport
Un jucător a ales să plece de la Barcelona și să semneze cu Al-Nassr! Fabrizio Romano a anunțat mutarea. Este vorba despre fundașul Inigo Martinez, care a ales să părăsească echipa lui Hansi Flick după două sezoane petrecute în tricoul „blaugrana". Acesta s-a înțeles cu Al-Nassr din postura de jucător liber de contract. Al-Nassr s-a […]
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt. Malcom Edjouma a revenit în lotul FCSB-ului, la meciul cu Drita # Antena Sport
Gigi Becali s-a ţinut de cuvânt şi l-a "iertat" pe Malcom Edjouma. Mijlocaşul francez se află în premieră în lotul FCSB-ului, în acest sezon. Elias Charalambous se poate baza pe el la duelul cu Drita. FCSB vrea să pună capăt crizei în partida cu Drita. Prima manşă a confruntării din turul trei preliminar de Europa […]
Liverpool îl vrea pe Alexander Isak, vedeta celor de la Newcastle. Oferta pentru atacantul suedez făcută de "cormorani", în valoare de 120 de milioane de lire sterline, a fost refuzată de "coţofene". Potrivit presei din Marea Britanie, Newcastle îşi doreşte să încaseze cel puţin 150 de milioane de lire sterline pentru atacantul suedez care a […]
“Să se gândească serios dacă vrea să facă sport profesionist”. Dennis Politic, taxat după dezvăluirile lui Gigi Becali # Antena Sport
Dennis Politic a fost taxat de Bogdan Stelea, după dezvăluirile lui Gigi Becali. Patronul de la FCSB a transmis că mijlocaşul se simte extrem de obosit, motiv pentru care nu bifează prea multe minute la FCSB. În acest context, Bogdan Stelea a ridicat un semn de întrebare în privinţa capacităţii la efort a lui Dennis […]
Premieră în istoria fotbalului! 9 jucători de la un singur club, nominalizați la Balonul de Aur # Antena Sport
Nouă jucători ai echipei franceze de fotbal Paris Saint-Germain, inclusiv Ousmane Dembele, se numără printre cei 30 de nominalizaţi pentru Balonul de Aur, conform listei dezvăluită joi, câştigătorul urmând să fie anunţat pe 22 septembrie, scrie AFP. Niciodată până acum un club nu a avut atât de mulţi jucători nominalizaţi precum PSG, care a câştigat […]
Cristi Manea se operează, la scurt timp după răbufnirea de la Rapid. Anunţul făcut de giuleşteni # Antena Sport
Cristi Manea se operează, la scurt timp după răbufnirea avută la Rapid. Fundaşul giuleştenilor va fi supus unei intervenţii chirurgicale, după ce problemele la mâna i s-au agravat. Cristi Manea a suferit o fractură la metacarpiene şi a fost internat într-un spital din Barcelona, acolo unde va fi supus şi operaţiei. Cristi Manea se operează, […]
Şeful Ferrari, verdict categoric în privinţa lui Lewis Hamilton: “Am subestimat asta” # Antena Sport
Directorul echipei Ferrari, Frédéric Vasseur, a vorbit, pentru Gazzetta dello Sport, despre sezonul complicat al lui Lewis Hamilton. El îşi asumă întreaga responsabilitate pentru aducerea pilotului de la Mercedes. Ajuns anul acesta la Ferrari, provenind de la echipa Mercedes, multiplul campion mondial Lewis Hamilton nu a convins. În coloanele ziarului Gazzetta dello Sport, directorul său […]
Nicolae Stanciu a spus care este idolul său din fotbal! A surprins pe toată lumea, într-un interviu pentru Genoa # Antena Sport
Nicolae Stanciu a oferit un interviu pentru oficialii de la Genoa. În cadrul acestuia, românul și-a numit idolul din fotbal și a uimit pe toată lumea. Stanciu a ajuns la echipa patronată de Dan Șucu în această perioadă de mercato, după despărțirea de Damac. Va fi prima „aventură" într-un campionat de top pentru căpitanul echipei […]
Adrian Mutu, verdict despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea: “Răbdarea patronului a cam luat sfârşit” # Antena Sport
Adrian Mutu a oferit un verdict despre Denis Alibec şi Daniel Bîrligea. "Briliantul" a oferit declaraţii despre cei doi atacanţi ai FCSB-ului, înaintea manşei tur a confruntării cu Drita, din turul trei de Europa League. FCSB traversează un moment de criză, înregistrând patru eşecuri consecutive. Campioana se va duela cu Drita astăzi, de la ora […]
Bănel Nicoliță se teme înainte de FCSB – Drita! Ce a spus înaintea meciului din preliminariile Europa League # Antena Sport
Bănel Nicoliță a vorbit despre partida dintre FCSB și Drita, care contează pentru manșa tur a „dublei" din turul 3 al preliminariilor Europa League. Fostul internațional a recunoscut că se teme de adversara campioanei, având în vedere ultimele rezultate înregistrate de echipa lui Charalambous. FCSB a părăsit în mod rușinos preliminariile Champions League încă din […]
Un titular de la FCSB, aproape de un transfer spectaculos. Mircea Lucescu l-a recomandat: “A oferit referinţe pozitive” # Antena Sport
Un titular de la FCSB este, din nou, aproape de un transfer spectaculos. Turcii au anunţat că Ştefan Târnovanu e în continuare pe lista de transferuri a celor de la Galatasaray. Conform presei din Turcia, Mircea Lucescu l-a recomandat pe Ştefan Târnovanu la Galatasaray. Oficialii campioanei Turciei au primit referinţe pozitive din partea selecţionerului, în […]
Andrei Raţiu, jucător care evoluează la Rayo Vallecano, în La Liga, era deţinut în proporţie de 50% de Rayo. Celelalte 50 de procente îi aparţineau lui Villarreal, formaţie la care Raţiu a evoluat în trecut. Acum, Rayo Vallecano şi Villarreal au ajuns la un acord prin care clubul din Madrid a cumpărat şi procentele pe […]
Manchester United a transferat un atacant în vârstă de 22 de ani "Diavolii" au plătit suma de 76,5 milioane de euro, plus bonusuri, pentru serviciile atacantului. Este vorba despre Benjamin Sesko, jucător care era legitimat la RB Leipzig. Atacantul născut în 2003 a adunat deja 41 de selecții la echipa națională a Sloveniei. Manchester United […]
Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei # Antena Sport
S-a aflat cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Tânăra de 21 de ani a primit un cadou de milioane din partea tatălui ei. Cristi Borcea are trei copii din prima căsnicie, cu Mihaela Borcea: Patrick şi gemenii Angelo şi Melissa (vezi galeria foto de la finalul articolului). Cu ce […]
OFICIAL | Ronald Araujo este noul căpitan al Barcelonei! Anunţul catalanilor, după ce Ter Stegen a rămas fără banderolă # Antena Sport
FC Barcelona a anunţat joi că îi retrage banderola de căpitan portarului german Marc-Andre ter Stegen, care face obiectul unei proceduri disciplinare iniţiate de clubul catalan, a anun
Veste proastă pentru Dan Petrescu înainte de CFR Cluj – Braga! Medicii, verdict despre accidentarea lui Muhar # Antena Sport
Dan Petrescu a primit o veste proastă chiar înaintea partidei dintre CFR Cluj și Braga. Medicii au dat verdictul în cazul accidentării lui Karlo Muhar, anunțând astfel și perioada în care jucătorul va fi indisponibil. Karlo Muhar, care s-a întors la CFR Cluj în această perioadă de mercato, s-a accidentat în manșa tur a „dublei” […] The post Veste proastă pentru Dan Petrescu înainte de CFR Cluj – Braga! Medicii, verdict despre accidentarea lui Muhar appeared first on Antena Sport.
Lista cu cei 30 de nominalizaţi la Balonul de Aur 2025! Anunţul oficial făcut de France Football # Antena Sport
France Football a publicat lista cu cei 30 de jucători nominalizaţi la Balonul de Aur 2025. Ediţia din acest an va fi a 69-a din istorie şi, abia pentru a patra oară în istorie, premiul va fi acordat pentru prestaţiile din timpul sezonului şi nu pentru cele din anul calendaristic. Perioada care s-a luat în […] The post Lista cu cei 30 de nominalizaţi la Balonul de Aur 2025! Anunţul oficial făcut de France Football appeared first on Antena Sport.
CFR Cluj nu va mai ține un moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu! Anunțul lui Cristi Balaj # Antena Sport
CFR Cluj a solicitat inițial un moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu și a lui Jorge Costa, la partida cu Braga, din manșa tur a „dublei” din turul 3 preliminar al UEFA Europa League. Cristi Balaj a anunțat acum că oficialii echipei din Gruia s-au răzgândit și că momentul de reculegere va fi […] The post CFR Cluj nu va mai ține un moment de reculegere în memoria lui Ion Iliescu! Anunțul lui Cristi Balaj appeared first on Antena Sport.
Andrei Raţiu a “explodat” la Rayo Vallecano. Spaniolii i-au refuzat transferul carierei, în Premier League # Antena Sport
Andrei Raţiu (27 de ani) a “explodat” la Rayo Vallecano, după decizia luată de oficialii clubului. Preşedintele clubului din La Liga a refuzat o ofertă uriaşă pentru transferul internaţionalului român. Fundaşul naţionalei României a fost dorit în Premier League, în această vară, după evoluţiile solide din sezonul trecut. Echipa care îl dorea pe Raţiu era […] The post Andrei Raţiu a “explodat” la Rayo Vallecano. Spaniolii i-au refuzat transferul carierei, în Premier League appeared first on Antena Sport.
Fabrizio Romano, anunţ de ultim moment despre transferul lui Dennis Man la PSV: “Afacerea progresează bine” # Antena Sport
Fabrizio Romano a făcut un anunţ de ultim moment despre transferul lui Dennis Man la PSV. Cunoscutul jurnalist italian, specializat pe transferuri, a dezvăluit că internaţionalul român e tot mai aproape de campioana Olandei. Dennis Man va pleca astfel de la Parma, echipă la care evoluează din iarna lui 2021. El a mai fost dorit […] The post Fabrizio Romano, anunţ de ultim moment despre transferul lui Dennis Man la PSV: “Afacerea progresează bine” appeared first on Antena Sport.
Atacantul Gonzalo Garcia va purta tricoul cu numărul 9 la Real Madrid în acest sezon, anunţă Marca. Atacantul spaniol (21 de ani) ar urma să-şi prelungească acordul după ce s-a remarcat la Cupa Mondială a Cluburilor. Gonzalo Garcia, noul număr 9 de la Real Madrid După plecarea lui Luka Modric, Kylian Mbappé a renunţat la […] The post Real Madrid are un nou număr 9! “Galacticii”, alegere surprinzătoare appeared first on Antena Sport.
Sepsi poate pierde meciul din prima etapă la “masa verde”! Reacţia lui Ovidiu Burcă: “Este clar o greşeală undeva” # Antena Sport
Sepsi. Sf. Gheorghe, formaţie care a retrogradat în Liga 2 la finalul sezonului trecut, a debutat în noul sezon al eşalonului secund pe terenul celor de la Chindia Târgovişte. Partida din prima etapă s-a încheiat la egalitate, scor 1-1. Covăsnenii, antrenaţi de Ovidiu Burcă, speră să revină în prima ligă. Debutul în noul sezon nu […] The post Sepsi poate pierde meciul din prima etapă la “masa verde”! Reacţia lui Ovidiu Burcă: “Este clar o greşeală undeva” appeared first on Antena Sport.
Universitatea Craiova – Spartak Trnava LIVE TEXT (21:30). Oltenii vor o victorie pe Ion Oblemenco în turul 3 UECL # Antena Sport
Universitatea Craiova este singura echipa care reprezintă România în UEFA Conference League, după ce “U” Cluj a fost eliminată de Ararat-Armenia în runda precedentă. Drumul oltenilor în cupele europene continuă astăzi, când vor da peste Spartak Trnava în primul meci din “dubla” aferentă turului 3 preliminar. Duelul dintre Universitatea Craiova și Spartak Tranva are loc […] The post Universitatea Craiova – Spartak Trnava LIVE TEXT (21:30). Oltenii vor o victorie pe Ion Oblemenco în turul 3 UECL appeared first on Antena Sport.
Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: “Împrumut cu opțiune de cumpărare” # Antena Sport
Gigi Becali a tras pe linie moartă mai mulți jucători ca urmare a perioadei nefaste prin care trece FCSB în startul noului sezon. Pe lângă Marius Ștefănescu sau Ovidiu Perianu, patronul clubului bucureștean a anunțat că vrea să îl dea și la Andrei Gheorghiță. Deși se vorbea despre o mutare a mijlocașului stânga la Petrolul […] The post Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: “Împrumut cu opțiune de cumpărare” appeared first on Antena Sport.
“Dacă nu aș face față presiunii, aș sta acasă cu soția”. Edi Iordănescu, replică genială despre atmosfera de la Legia # Antena Sport
Edi Iordănescu are parte de un debut ideal la Legia Varșovia, alături de care nu a obțint până acum nicio înfrângere în primele șapte meciuri. Antrenorul român a adus Supercupa Poloniei în vitrina formației din capitala Poloniei, pe care a dus-o până acum în turul 3 preliminar Europa League, unde o va înfrunta pe AEK […] The post “Dacă nu aș face față presiunii, aș sta acasă cu soția”. Edi Iordănescu, replică genială despre atmosfera de la Legia appeared first on Antena Sport.
Ce salariu va avea Laurențiu Reghecampf în țara cu război civil și foamete? Risc imens asumat pe bani puțini # Antena Sport
Laurențiu Reghecampf va antrena din nou pe continentul african, după ce ultima oară a fost pe banca celor de la Esperance Tunis. Antrenorul de 49 de ani a semnat cu cei de la Al-Hilal Omdurman, formați e din Sudan, o țară care este afectată de enorm de multe lucruri negative în acești ani. Recent, s-a […] The post Ce salariu va avea Laurențiu Reghecampf în țara cu război civil și foamete? Risc imens asumat pe bani puțini appeared first on Antena Sport.
Se pregătește o mutare bizară! Eric Bicfalvi poate rămâne în Liga 1 după despărțirea de Oțelul Galați # Antena Sport
Eric Bicfalvi s-a despărțit zilele trecute de Oțelul Galați, o decizie care a luat prin surprindere lumea fotbalului românesc. Veteranul moldovenilor a invocat lipsa de minute acordate în ultima perioadă drept motiv principal pentru care nu a mai continuat sub comanda lui Laszlo Balint. Jucătorul de 37 de ani ar urma să rămână în Liga […] The post Se pregătește o mutare bizară! Eric Bicfalvi poate rămâne în Liga 1 după despărțirea de Oțelul Galați appeared first on Antena Sport.
„Nelule, de-astă dată n-ai mai fentat dricu’/ Te așteaptă la discuții tovarășul tău Nicu!”. Mesaj dur al unei galerii # Antena Sport
Ultralii Petrolului au afişat un banner cu un mesaj dur la adresa lui Ion Iliescu, asta după ce Guvernul a declarat joi zi de doliu naţional, în urma morţii fostului preşedinte al României. Fanii “lupilor galbeni” au pus pe stadion mai multe bannere în ziua în care Ion Iliescu a fost înmormântat. Iliescu a fost […] The post „Nelule, de-astă dată n-ai mai fentat dricu’/ Te așteaptă la discuții tovarășul tău Nicu!”. Mesaj dur al unei galerii appeared first on Antena Sport.
Zeljko Kopic a trecut deja peste victoria cu FCSB. Ce a spus înainte de partida cu Metaloglobus # Antena Sport
Zeljko Kopic a susținut o conferință de presă înainte de partida de vineri dintre Dinamo și Metaloglobus din etapa a cincea a Ligii 1. “Câinii roșii” vin după prima victorie din noul sezon, obținută chiar împotriva marii rivale, FCSB. După succesul cu 4-3 de pe Arena Națională, antrenorul croat a ținut să își aducă jucătorii […] The post Zeljko Kopic a trecut deja peste victoria cu FCSB. Ce a spus înainte de partida cu Metaloglobus appeared first on Antena Sport.
FCSB – Drita LIVE TEXT (21:30). Campionii vor să iasă din criză în meciul din turul 3 preliminar Europa League # Antena Sport
FCSB o întâlnește astăzi pe Drita în primul meci din “dubla” aferentă turului 3 preliminar al Europa League. Echipa lui Elias Charalambous a “retrogradat” în această competiție după cele două eșecuri contra Shkendijei din Liga Campionilor, rezultate care au marcat adânc criza în care se află campioana en-titre a României. Duelul dintre FCSB și Drita […] The post FCSB – Drita LIVE TEXT (21:30). Campionii vor să iasă din criză în meciul din turul 3 preliminar Europa League appeared first on Antena Sport.
7 august a fost decretată zi de doliu naţional, în ziua în care Universitatea Craiova, FCSB şi CFR Cluj evoluează în cupele europene. Una dintre cele trei echipe a cerut la UEFA un moment de reculegere în memoria fostului preşedinte al României, Ion Iliescu. Dintre cluburile menţionate mai sus, doar CFR Cluj a cerut momentul […] The post Clubul care a cerut la UEFA să ţină un moment de reculegere pentru Ion Iliescu appeared first on Antena Sport.
Scrisoarea de “adio” a lui Heung-min Son pentru Tottenham. Sud-coreeanul a devenit cel mai scump transfer din MLS # Antena Sport
Heung-min Son s-a despărțit de Tottenham la capătul a 10 sezoane petrecute alături de clubul din nordul Londrei, perioadă în care jucătorul a devenit o adevărată emblemă. Miercuri seara, formația din Premier League a postat pe rețelele sociale mesajul de “adio” al sud-coreeanului pentru suporterii echipei care a câștigat Europa League la finalul sezonului trecut. […] The post Scrisoarea de “adio” a lui Heung-min Son pentru Tottenham. Sud-coreeanul a devenit cel mai scump transfer din MLS appeared first on Antena Sport.
Pokerul nu este doar un joc de cărți, ci o metaforă complexă a vieții care oferă lecții profunde despre luarea deciziilor, gestionarea riscului, psihologia umană și arta de a naviga prin incertitudine cu înțelepciune și curaj. Pentru cei care apreciază învățarea din experiențe diverse și aplicarea principiilor strategice în viața de zi cu zi – […] The post 10 lecții de viață inspirate din jocul de poker appeared first on Antena Sport.
Simona Halep a dezvăluit care a fost de fapt cel mai frumos moment trăit în tenis: “M-a împlinit ca sportiv” # Antena Sport
Simona Halep (33 de ani) a vorbit pentru Antena Sport despre cel mai frumos moment al carierei ei, în care a câştigat 24 de trofee şi a petrecut 64 de săptămâni în fotoliul de lider WTA. Chiar dacă victoria împotriva Serenei Williams din finala de la Wimbledon 2019, în doar 55 de minute, a reprezentat […] The post Simona Halep a dezvăluit care a fost de fapt cel mai frumos moment trăit în tenis: “M-a împlinit ca sportiv” appeared first on Antena Sport.
“Senna sau Schumacher nu ar fi spus așa ceva”. Lewis Hamilton, criticat aspru pentru declarațiile din Ungaria # Antena Sport
Lewis Hamilton a încheiat pe locul 12 cursa din Marele Premiu al Ungariei, însă britanicul nu s-a remarcat prin prestația sa de pe circuit, ci printr-o declarație oferită după calificările de pe Hungaroring. După ce nu a reușit să intre în Q3, septuplul campion mondial a venit dărâmat la interviu și a declarat că este […] The post “Senna sau Schumacher nu ar fi spus așa ceva”. Lewis Hamilton, criticat aspru pentru declarațiile din Ungaria appeared first on Antena Sport.
“Eu pentru ce ar mai trebui să merg pe acolo?”. Scenariul pe care Mihai Stoica îl exclude complet la FCSB # Antena Sport
FCSB trece printr-o criză de formă în acest moment, în condițiile în care “roș-albaștrii” au adunat cinci rezultate negative în ultimele șase meciuri. După două înfrângeri cu Shkendija care i-au adus eliminarea din preliminariile UCL și eșecul din derby-ul cu Dinamo, anumite voci au început să se gândească la ideea că echipa lui Elias Charalambous […] The post “Eu pentru ce ar mai trebui să merg pe acolo?”. Scenariul pe care Mihai Stoica îl exclude complet la FCSB appeared first on Antena Sport.
Galeria FCSB-ului i-a iertat pe jucători. Ce s-a întâmplat la ultimul antrenament, înainte de meciul cu Drita # Antena Sport
Peluza Nord de la FCSB a fost în centrul atenției după ce echipa lui Elias Charalambous a pierdut derby-ul din campionat cu Dinamo, scor 3-4. Dacă după eliminarea cu Shkendija, suporterii au rămas alături de fotbaliști, la finalul eșecului cu “alb-roșii” i-au criticat dur pe jucători. Înainte de meciul cu Drita din preliminariile Europa League, […] The post Galeria FCSB-ului i-a iertat pe jucători. Ce s-a întâmplat la ultimul antrenament, înainte de meciul cu Drita appeared first on Antena Sport.
„Pele din Palestina”, ucis în timp ce stătea la coadă pentru mâncare: „Au vizat civilii!” # Antena Sport
Federația de Fotbal din Palestina (PFA) a anunțat decesul unuia dintre „cei mai strălucitori jucători din țară”, așa cum l-au numit oficialii locali. Suleiman Obeid a fost ucis în sudul Fâșiei Gaza, în timp ce stătea la coadă și aștepta să primească alimentele aduse de ajutoarele umanitare, potrivit PFA. Mii de oameni, printre care și […] The post „Pele din Palestina”, ucis în timp ce stătea la coadă pentru mâncare: „Au vizat civilii!” appeared first on Antena Sport.
