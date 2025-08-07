Neluţu Varga, convins că CFR Cluj o va elimina pe Braga: “Am încredere în Dan Petrescu”

10:50

FCSB trece printr-o criză de formă în acest moment, în condițiile în care “roș-albaștrii” au adunat cinci rezultate negative în ultimele șase meciuri. După două înfrângeri cu Shkendija care i-au adus eliminarea din preliminariile UCL și eșecul din derby-ul cu Dinamo, anumite voci au început să se gândească la ideea că echipa lui Elias Charalambous […] The post “Eu pentru ce ar mai trebui să merg pe acolo?”. Scenariul pe care Mihai Stoica îl exclude complet la FCSB appeared first on Antena Sport.