Stațiunile Borșa și Sângeorz-Băi, modernizate pe banii Europei
Transilvania Business, 8 august 2025 04:00
Sângeorz-Băi (Bistrița-Năsăud) și Borșa (Maramureș) beneficiază de fonduri de la UE pentru a deveni atractive atât pentru turiști,… The post Stațiunile Borșa și Sângeorz-Băi, modernizate pe banii Europei appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
• • •
Acum o oră
04:00
Acum 12 ore
17:20
Primarii bihoreni, invitați să contribuie la Strategia de Dezvoltare Turistică a județului # Transilvania Business
Joi, 7 august 2025, Mircea Mălan, președintele Consiliului Județean Bihor, a invitat toți primarii din județ la o… The post Primarii bihoreni, invitați să contribuie la Strategia de Dezvoltare Turistică a județului appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
17:00
Săptămâna trecută a fost emis ordinul de începere a lucrărilor de modernizare a Parcului 22 Decembrie din Oradea,… The post Flodor Transcom modernizează Parcul 22 Decembrie din Oradea appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
Ieri
02:30
Edilii de pe traseul viitorului drum de mare viteză dintre Tureni și Dej vor să își impună punctul… The post “Dictatura” primarilor de pe DEx 4 appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
6 august 2025
23:20
Banca Națională a României (BNR) a anunțat că țara noastră va intra, până la finalul anului, în clubul… The post România ar putea deveni fabrica de bani a Uniunii Europene appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
19:40
Ediția aniversară UNTOLD X începe în 7 august și marchează un moment important în evoluția festivalului care ocupă… The post Untold a anunțat principalele experiențe din festival appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
19:20
Investiția în Urbano Shopping & Living (USL) din comuna Florești, parc comercial care se va întinde pe o… The post BT creditează cu 16 milioane € noul mall al Clujului appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
19:00
Echipa Universității Tehnice (UTCN), ART TU Cluj-Napoca, a participat la competiția de pe Circuitul T&T Karting Transilvania. Studenții… The post Universitatea Tehnică din Cluj a luat „argintul” la Formula Student Balkans appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
18:40
Lider mondial în soluții ușoare și sustenabile pentru construcții a prezentat rezultatele sale financiare din primul semestru al… The post Saint-Gobain își majorează vânzările și marja de profit appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
15:10
Rivalitatea regională, în special în plan economic, administrativ și simbolic, dintre județele Timiș și Arad este binecunoscută, ea… The post Rivalitate cu rădăcini adânci: Aradul și Timișul, între istorie și cifre appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
Mai mult de 2 zile în urmă
03:20
Ministrul Florin Barbu, în Sălaj. “Agricultura, singurul motor economic ce mai funcționează în România” # Transilvania Business
Demnitarul a vizitat Fermele Agricole Silvania (FES) și Someș Pig Farm (SPF), anunțând că se va opune strategiei… The post Ministrul Florin Barbu, în Sălaj. “Agricultura, singurul motor economic ce mai funcționează în România” appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
5 august 2025
23:40
Grupul bistrițean a încheiat primul semestru cu rezultate financiare consolidate în urcare, pe fondul evoluției favorabile a piețelor… The post Redresare confirmată la TeraPlast: afaceri și profit în creștere appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
23:00
Performanțele de excepție ale fermierilor din județul Giurgiu au fost susținute de hibrizii excepționali din portofoliul Corteva. Creați… The post Fermierii campioni la rapiță din județul Giurgiu appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
17:00
Bugetul ediției aniversare este de 24 milioane €, însă 80% dintre banii generați de festival rămân în comunitate,… The post Untold aduce 120 milioane € la Cluj appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
16:10
Industria IT din România rămâne unul dintre cele mai dinamice și profitabile sectoare economice, cu un impact semnificativ… The post Harta IT a României în 2024: Ce județe conduc revoluția digitală appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
03:40
Va avea CNI fondurile necesare pentru a închide proiectele aproape de finalizare? # Transilvania Business
Câți bani trebuie să aloce Compania Națională de Investiții pentru a finaliza 14 proiecte, cu un progres între… The post Va avea CNI fondurile necesare pentru a închide proiectele aproape de finalizare? appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
03:30
Bogdan Costaș, director general ROMAERO: „Vrem să construim aeronave, nu blocuri” # Transilvania Business
ROMAERO recuperează teren și intră pe un trend pozitiv, cu creșteri pe fiecare segment de activitate. Aflată în… The post Bogdan Costaș, director general ROMAERO: „Vrem să construim aeronave, nu blocuri” appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
03:20
Un nou val de conectivitate internațională cu plecare de la Aeroportul Internațional Sibiu sărbătorit prin evenimente culturale și bunătăți # Transilvania Business
În perioada 1–3 august 2025, Aeroportul Internațional Sibiu a marcat lansarea unui nou val de conectivitate internațională, celebrând… The post Un nou val de conectivitate internațională cu plecare de la Aeroportul Internațional Sibiu sărbătorit prin evenimente culturale și bunătăți appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
00:10
Asocierea Selina a câștigat licitația inițială, procedura fiind însă contestată de către consorțiile Kesz Construcții România și Oberhauser… The post Aquaparkul din Baia Mare primește finanțarea UE: 12 milioane € appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
4 august 2025
21:20
Producătorul sălăjean de ciuperci cu producție în comuna Nușfalău compensează stagnarea pieței interne cu exporturi în trei țări.… The post A doua fabrică Boglar Champ și-a dublat capacitatea appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
20:40
Următoarea ediție a Wonder Family Fest (WFF), de la Cluj, va avea loc între 31 iulie și 2… The post Festivalul de familie de pe Feleac a adunat 60.000 de participanți appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
19:00
Fonduri europene pentru IMM-urile din Bihor. Sprijin pentru internaționalizare prin Programul Regional Nord-Vest. Consiliul Județean Bihor, în colaborare… The post 10 milioane de euro pentru internaționalizarea IMM-urilor din Bihor appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
16:20
Proiectul Drumului Expres Arad – Oradea face noi pași spre execuție. După ce CNAIR a anunțat, miercuri, 30… The post Constructori turci și pentru Lotul 2 al Drumului Expres Arad – Oradea appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
16:00
Platforma Un Vin pe Zi a acordat distincția unității vinicole din județul Bistrița-Năsăud pentru produsul Dealu’ Negru by… The post Crama Jelna are cel mai vândut vin alb românesc appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
15:10
Modificările fiscale explicate de Bogdan Vese secretarul și trezorierul BNI Varadinum # Transilvania Business
La 1 august 2025 au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 141/2025 (publicată în Monitorul Oficial nr. 699/2025),… The post Modificările fiscale explicate de Bogdan Vese secretarul și trezorierul BNI Varadinum appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
15:00
Forul județean a decis rezilierea contractului vechi din cauza mobilizării slabe a antreprenorului, fiind nevoit să reliciteze lucrările… The post A doua încercare pentru extinderea rețelei de apă-canal a Clujului appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
13:40
Dotări de ultimă generație pentru pacienții cardiaci de la Spitalul Județean Bihor # Transilvania Business
A fost depus spre finanțare proiectul „CARDIOLOGIE SCJU BIHOR – Investiții de tip dotare în infrastructura unităților sanitare… The post Dotări de ultimă generație pentru pacienții cardiaci de la Spitalul Județean Bihor appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
01:20
Rețeaua Europe Direct – România Via Transilvanica: Continuăm împreună pe „Drumul care unește!” # Transilvania Business
Timp de trei zile, 4 – 6 august 2025, reprezentanții a 10 centre EUROPE DIRECT din România, alături… The post Rețeaua Europe Direct – România Via Transilvanica: Continuăm împreună pe „Drumul care unește!” appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
3 august 2025
18:20
Compania Națională de Investiții (CNI) finanțează al doilea obiectiv de acest gen construit de la zero în județul… The post Avril a ridicat o creșă eficientă energetic de 4 milioane € la Zalău appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
02:20
Aerogara din Someșeni a ajuns, în 1 august, la 2 milioane de persoane transportate în 2025, cu o… The post Aeroportul Cluj țintește 3,5 milioane de pasageri în acest an appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
01:20
Grupul financiar de la Cluj a participat la exercițiul de testare la stres, coordonat de Autoritatea Bancară Europeană… The post Banca Transilvania, supusă unui test european la stres appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
01:00
Inițiatorii festivalului de la Cluj au prezentat detalii privind accesul la eveniment și sistemul de plată pentru a… The post Cum se va intra și cum se va plăti la Untold appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
00:30
Unitățile medicale din regiune care vor beneficia de acești bani sunt din județele Cluj, Bistrița-Năsăud și Sibiu, a… The post Trei spitale din Ardeal, păstrate pe lista PNRR appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
2 august 2025
17:40
Transilvania Business ajunge și în cel mai căutat cartier al Reșiței, în sezon # Transilvania Business
Oameni buni, ascultați la mine! Voi credeți că Lacul Secu e doar un loc cu apă? Ha!Poftim? Nu,… The post Transilvania Business ajunge și în cel mai căutat cartier al Reșiței, în sezon appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
1 august 2025
16:50
Oradea investește în mobilitate verde: 45 de stații de încărcare pentru vehicule electrice, finanțate prin PNRR. Consiliul Local… The post Oradea va avea 45 de stații de încărcare pentru mașini electrice prin PNRR appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
14:40
Consiliul Județean Bihor a finalizat licitația pentru identificarea unui constructor care să realizeze traseul cicloturistic VELO APUSENI, pe… The post Dacia Asphalt va realiza pista de biciclete Băile Felix – Ic Ponor (Padiș) appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
10:00
Ambrozia l-a obligat să pună agricultura ecologică pe pauză, dar acum visează la brutăria proprie. Transilvania Business vă… The post Dacian Sabău pasionat de agricultura ecologică appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
31 iulie 2025
16:51
Zalăul pregătește viitoarea tură de bani europeni. “Locuitorii să aibă motive să rămână acasă” # Transilvania Business
Conducerea Regiunii Nord-Vest și Primăria Municipiului Zalău (PMZ) au convenit o strategie de atragere a banilor pentru proiecte… The post Zalăul pregătește viitoarea tură de bani europeni. “Locuitorii să aibă motive să rămână acasă” appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
15:40
Comerțul exterior al Bihorului în aprilie 2025: Exporturi în creștere, sold pozitiv # Transilvania Business
În luna aprilie 2025, județul Bihor a înregistrat un sold comercial pozitiv, în contextul în care exporturile FOB… The post Comerțul exterior al Bihorului în aprilie 2025: Exporturi în creștere, sold pozitiv appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
14:30
Global Vision, start lucrări pentru noua unitate de producție a Diehl Aviation, în Dolj # Transilvania Business
Global Vision a anunțat semnarea unui contract de închiriere pe termen lung cu Diehl Aviation, un lider global… The post Global Vision, start lucrări pentru noua unitate de producție a Diehl Aviation, în Dolj appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
13:10
14 soluții care pot schimba orașele pornesc la drum cu inVest – primul accelerator de mobilitate urbană din România # Transilvania Business
Prima ediție a acceleratorului inVest – Urban Mobility Accelerator și-a selectat echipele participante. Din 51 de aplicații primite… The post 14 soluții care pot schimba orașele pornesc la drum cu inVest – primul accelerator de mobilitate urbană din România appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
12:10
Mare producător de cereale, fermierul a investit recent și într-o fermă zootehnică dar și o carmangerie și a… The post Nicolae Apopi: Ca antreprenor trebuie să fii asumat appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
11:50
Royal FrieslandCampina N.V. a anunțat astăzi că a ajuns la un acord pentru vânzarea operațiunilor sale din România… The post Fabricile FrieslandCampina din Cluj și Târgu Mureș, vândute appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
11:50
Trenul de viteză Reșița-Timișoara-Moravița schimbă macaz după macaz dar nu prinde viteză # Transilvania Business
Compania Metroul SA a finalizat studiul de fezabilitate iar cei patru asociați l-au adoptat și predat CFR. Se… The post Trenul de viteză Reșița-Timișoara-Moravița schimbă macaz după macaz dar nu prinde viteză appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
02:00
Sistemul acoperă 60% din energia necesară, reducând dependența uzinei clujene de rețeaua națională și oferindu-i stabilitate în fața… The post Arosa Industries a dat în funcțiune noua sa centrală fotovoltaică appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
01:10
Corpul principal de clădire al unității medicale din cartierul Zorilor va beneficia de lucrări în cadrul unui proiect… The post Spitalul de Recuperare Cluj, reabilitat energetic cu 2,2 milioane € appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
30 iulie 2025
16:00
Proiectul derulat de societatea publică Vital cu fonduri europene se ridică la 32 milioane € și vizează o… The post Baia Mare își face rețea paralelă de apă și canalizare appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
13:50
Moldova aderă la programul de finanțare „Europa Creativă” – o oportunitate de impact cultural și creștere strategică Republica… The post Moldova aderă la programul de finanțare „Europa Creativă” appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
11:40
Economia județului Mureș a demonstrat în 2024 o performanță solidă, susținută de o structură diversificată și un nucleu… The post Harta puterii economice din Mureș: Topul firmelor care au dat tonul în 2024 appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
09:30
INNVIGO este un producător european specializat în dezvoltarea și furnizarea de soluții moderne pentru protecția culturilor agricole. Cu… The post INNVIGO – soluții inteligente pentru agricultura de mâine appeared first on Transilvania Business - Sursa ta de informatii economice.
