Reuters: FBI-ul îşi continuă epurările / Au fost demiși fostul director interimar şi agenţii care au lucrat la dosare ce l-au nemulţumit pe Trump
G4Media, 8 august 2025 07:40
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
07:40
Republica Moldova, prezentată ca un teritoriu rusesc, în manualele de liceu din Rusia, conform unei analize Watchdog # G4Media
Manualele rusești după care li se predă istoria elevilor de liceu, scrise sub coordonarea lui Vladimir Medinski, consilier al președintelui Vladimir Putin și unul dintre... G4Media.ro.
07:40
FBI concediază o nouă serie de angajaţi, printre care şi fostul director interimar Brian Driscoll, în cadrul celor mai recente măsuri luate împotriva oficialilor care... G4Media.ro.
07:40
Reuters: O fabrică de explozibili din Rusia a achiziționat echipamente Siemens prin intermediari chinezi, în ciuda sancțiunilor occidentale # G4Media
O fabrică de explozibili deținută de statul rus a reușit să achiziționeze echipamente Siemens pentru automatizarea utilajelor, ocolind sancțiunile impuse de Uniunea Europeană și Statele... G4Media.ro.
Acum 15 minute
07:30
Medicament în studiu clinic: O pastilă zilnică ar putea ajuta la pierderea a 12% din greutatea corporală / Scade nivelul zahărului din sânge, reduce pofta de mâncare şi încetineşte digestia # G4Media
O pastilă zilnică pentru pierderea în greutate s-a dovedit că ajută pacienţii să piardă aproximativ 12% din greutatea corporală, potrivit rezultatelor unui studiu clinic, citate... G4Media.ro.
07:30
Cabinetul de securitate al Israelului aprobă planul lui Netanyahu de a ocupa Gaza City / Se pregătește ”controlul de securitate israelian în enclavă” # G4Media
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan propus de prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru ocuparea Gaza City, a anunţat vineri Biroul Prim-ministrului, conform CNN.... G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:20
Taiwanul a primit din SUA primele drone kamikaze Altius-600M, capabile să lovească la distanțe mari # G4Media
Taiwan a recepționat primul lot de drone kamikaze Altius-600M din Statele Unite, în cadrul unui proiect realizat într-un interval scurt. Ministrul Apărării Naționale, Chiu Kuo-cheng,... G4Media.ro.
Acum o oră
07:10
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea liderului venezuelean Nicolás Maduro / „Recompensa este patetică” – răspunsul Venezuelei # G4Media
Statele Unite au dublat la 50 de milioane de dolari recompensa pentru informaţii care să ducă la arestarea preşedintelui Venezuelei, Nicolás Maduro, pe care îl... G4Media.ro.
07:10
The Guardian: Refuzul lui Putin de a se întâlni cu Zelenski ar putea compromite summitul cu Trump / Liderul rus a declarat că nu este pregătit să se întâlnească cu Zelenski # G4Media
Eforturile de a organiza o întâlnire faţă în faţă între Donald Trump şi Vladimir Putin ar putea fi zădărnicite de refuzul liderului de la Kremlin... G4Media.ro.
Acum 8 ore
00:20
Producătorul de mobilă TANDEM, 10 ani pe piața din România. Compania mizează pe design multifuncțional și parteneriate cu arhitecți de top # G4Media
Producătorul de mobilier TANDEM aniversează un deceniu de activitate pe piața din România, perioadă în care a deschis cinci showroom-uri în marile orașe și a... G4Media.ro.
00:00
Universitatea Craiova, victorie fără emoții cu Spartak Trnava, scor 3-0, și este aproape de play-off-ul Conference League # G4Media
Universitatea Craiova a câștigat fără emoții primul duel din dubla manșă cu Spartak Trnava din turul trei preliminar Conference League, joi seară, scor 3-0, și... G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:30
FCSB revine de la 0-2 și câștigă primul duel din turul trei preliminar Europa League cu Drita, scor 3-2 # G4Media
FCSB a învins-o pe Drita, joi seară, scor 3-2, în primul duel din turul trei preliminar Europa League, după ce a fost condusă cu 0-2... G4Media.ro.
23:20
BREAKING Guvernul a pregătit al doilea pachet de măsuri pentru administrația publică. Dispar mii de posturi, se limitează salarii, reducerea membrilor din consiliile de administrație/ Funcționarii publici vor fi evaluați după performanță # G4Media
Ministerul Dezvoltării a lansat în dezbatere publică al doilea pachet de măsuri pentru reforma administrației publice. Acesta prevede tăieri de mii de posturi la cabinetele... G4Media.ro.
23:20
Mutare neașteptată la Barcelona – Inigo Martinez își reziliază contractul și pleacă gratis la Al-Nassr # G4Media
Inigo Martinez își va rezilia contractul cu FC Barcelona pentru a se alătura formației arabe Al-Nassr. Fundașul ar urma să semneze un contrat pe un... G4Media.ro.
23:00
Ministra Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a anunțat joi în cadrul unei vizite la Kiev că autoritățile din Ucraina vor să celebreze pe 31 august Ziua... G4Media.ro.
22:40
Premierul Greciei blochează o anchetă a Parchetului European (EPPO) privind miniștrii implicați în fraude masive cu fonduri europene pentru agricultură # G4Media
Miniștrii și înalții oficiali ai guvernului grec sunt suspectați de complicitate într-o escrocherie masivă cu ajutoare agricole pentru a frauda Uniunea Europeană cu sute de... G4Media.ro.
22:30
Ministrul Sănătății: Există spitale în care colegii nu ajung la toaletă noaptea în gardă, dar sunt multe spitale în care la ora 10 se schimbă în pijamale pentru că nu au pacienţi # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat joi seară că în perioada următoare va prezenta peste 70 de noi măsuri administrative în domeniul sanitar, el subliniind... G4Media.ro.
22:10
Jaqueline Cristian, eliminată în puțin peste o oră de Vondrousova în primul tur de la Cincinnati # G4Media
Jucătoarea română de tenis Jaqueline Cristian (locul 52 WTA) a fost eliminată, joi seară, de către sportiva cehă Marketa Vondrousova (locul 63 WTA) în primul... G4Media.ro.
22:00
Înfrângere pentru echipa lui Edi Iordănescu, Legia Varșovia, în Europa League cu AEK Larnaca, scor 1-4 # G4Media
Echipa poloneză Legia Varşovia, antrenată de românul Edward Iordănescu, a pierdut joi seara, în deplasare, scor 1-4, meciul disputat în compania formaţiei cipriote AEK Larnaca,... G4Media.ro.
21:50
Honda RoadSync: Ce este și cum funcționeaza / Aplicația care conectează motocicleta la smartphone # G4Media
Producătorul japonez Honda a anunțat extinderea funcționalității aplicației Honda RoadSync, destinată utilizatorilor de motociclete și scutere echipate cu sistemul Honda Smartphone Voice Control. Aplicația este compatibilă cu dispozitivele Android (versiunea... G4Media.ro.
21:50
Google alocă 1 miliard de dolari pentru formarea în domeniul inteligenței artificiale în universitățile din SUA # G4Media
Google, companie deținută de Alphabet, a anunțat, o investiție de 1 miliard de dolari într-un program de sprijin destinat instituțiilor de învățământ superior și organizațiilor... G4Media.ro.
21:50
NY Post: Trump se va întâlni cu Putin doar dacă președintele rus se întâlnește și cu Volodimir Zelenski / Ce spune Rusia # G4Media
Președintele american Donald Trump se va întâlni cu președintele rus Vladimir Putin doar dacă dictatorul se întâlnește și cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, scrie New... G4Media.ro.
21:40
Cele mai periculoase jucării pentru câini: Ce NU ar trebui să-i dai niciodată patrupedului tău, potrivit instructorului canin # G4Media
De multe ori, din dragoste pentru câinii noștri, suntem tentați să le oferim diferite obiecte cu care să se joace sau produse comestibile pe care... G4Media.ro.
21:40
M-am născut în 2001, în timpul celui de-al doilea mandat prezidențial al lui Ion Iliescu și la aproape doi ani după cea de-a șasea și... G4Media.ro.
21:30
Prim-ministrul Cambodgiei a anunţat joi că l-a nominalizat pe preşedintele SUA, Donald Trump, pentru Premiul Nobel pentru Pace, lăudându-i „extraordinara abilitate politică” în oprirea conflictului... G4Media.ro.
21:30
CFR Cluj, înfrângere la limită cu Sporting Braga în prima manșă a dublei din turul trei preliminar, scor 1-2 # G4Media
CFR Cluj a cedat în fața portughezilor de la Sporting Braga, joi seară, scor 1-2, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu, în primul meci al dublei... G4Media.ro.
21:30
Alexandru Rogobete, după ce fostul şef al Centrului de Arşi Floreasca a afirmat că i-a pătat imaginea: Nu pot ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătez o aşa-zisă închipuită şi poate exagerată stimă de sine pe care domnul doctor o are # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, joi seară, că nu poate ascunde nepăsarea cuiva doar pentru că pătează o stimă de sine, el referindu-se la... G4Media.ro.
21:20
Transnistria intră în colaps, regimul separatist de la Tiraspol a rămas fără bani după ce Rusia a refuzat să mai pompeze fonduri # G4Media
În regiunea separatistă Transnistria nu mai sunt bani pentru pensii, salariile sunt plătite în rate, cu întârziere. Băncile au rămas fără lichidități. Bani pentru achitarea... G4Media.ro.
21:20
Traficul rutier este complet blocat, joi seară, pe DN 7C – Transfăgărăşan – în judeţul Argeş, din cauza aluviunilor aduse de pe versanţi pe şosea,... G4Media.ro.
21:20
China, mesaj de condoleanţe la două zile după moartea lui Ion Iliescu: „A adus o contribuţie semnificativă la dezvoltarea relaţiilor dintre China şi România” / Doar Rusia a mai transmis un mesaj similar # G4Media
China regretă profund trecerea în neființă a fostului președinte al României, Ion Iliescu, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Guo... G4Media.ro.
21:10
Lansarea oficială a GPT-5 de către OpenAI, confirmată astăzi și anticipată încă din această dimineață de TechRider după o scurgere de informații pe GitHub, marchează un nou pas major... G4Media.ro.
21:10
Guvernul Țărilor de Jos a exclus joi recunoașterea unui stat palestinian deocamdată, în ciuda îngrijorării publice crescânde cu privire la Fâșia Gaza, dar a declarat... G4Media.ro.
20:50
Prăjiți, fierți, copți sau piure / Ce cartofi cresc riscul de diabet de tip 2, potrivit unui studiu # G4Media
Consumul a trei porții de cartofi prăjiți pe săptămână ar putea crește riscul de a dezvolta diabet de tip 2 cu 20%, potrivit unui nou... G4Media.ro.
20:40
Sorana Cîrstea, debut de senzație în turneul de la Cincinnati: Românca a eliminat-o pe numărul 53 mondial # G4Media
Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea (numărul 138 WTA) a debutat, joi, în turneul WTA 1000 de la Cincinnati și a eliminat-o pe croata Donna... G4Media.ro.
20:40
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, joi seara, o avertizare Cod portocaliu de averse torenţiale pentru localităţi din judeţul Argeş, şi o atenţionare Cod galben... G4Media.ro.
20:30
Premierul Netanyahu spune că vrea ca Israelul să preia controlul asupra Fâșiei Gaza, dar nu să o guverneze # G4Media
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dat asigurări, într-un interviu difuzat joi pe canalul Fox News, că Israelul „intenţionează” să preia controlul asupra Fâşiei Gaza, dar... G4Media.ro.
20:30
VIDEO Ion Iliescu, ignorat de români la funeralii. Zeci de mii de oameni la funeraliile lui Corneliu Coposu și Regelui Mihai, străzi pustii la Iliescu # G4Media
Zeci de mii de oameni au ieșit pe străzile Bucureștiului la înmormântarea liderului țărănist Corneliu Coposu (14 noiembrie 1995) și a Regelui Mihai I (16... G4Media.ro.
20:20
Un startup lituanian a dezvoltat muniție inteligentă pentru drone, care nu utilizează GPS-ul # G4Media
Un startup lituanian numită PDKinematics a dezvoltat un nou modul inteligent de țintire pentru muniția lansată din aer, un sistem cunoscut sub numele de „Padūkėlis”,... G4Media.ro.
20:20
Moartea lui Ion Iliescu oferă presei de limbă germană ocazia de a comenta controversele ultimelor decenii ale României: între acuzații de continuitate post-comunistă și o... G4Media.ro.
20:10
„Arta poate schimba vieţi”: De Bruyne scoate la licitaţie un tablou în beneficiul unei asociaţii pentru copii bolnavi # G4Media
Noul mijlocaș al celor de la Napoli Kevin De Bruyne a scos la licitaţie un tablou din colecţia sa personală, încasările urmând să fie donate... G4Media.ro.
20:10
Justiţia din Franţa va trebui să pronunţe o nouă decizie privind extrădarea lui Paul Philip Al României # G4Media
Justiţia din Franţa va trebui să pronunţe o nouă decizie privind extrădarea lui Paul Philip Al României, cunoscut ca prinţul Paul, după ce Curtea de... G4Media.ro.
20:00
Ținta atacului rusesc de marți aproape de granița cu România a fost o instalație industrială esențială pentru aprovizionarea cu gaze a Ucrainei. Izolarea energetică a Kievului e una din armele Moscovei # G4Media
Atacul rusesc cu drone din noaptea de 5 spre 6 august asupra infrastructurii energetice din zona Ismail, Ucraina, în apropierea graniței cu România, a vizat... G4Media.ro.
19:40
China a desfăşurat miercuri primul test al unui modul de aselenizare despre care speră că ar putea să-i ducă pe Lună pe primii taikonauţi până... G4Media.ro.
19:30
VIDEO „Imnul golanilor” din nou în Piața Universității: Câteva zeci de persoane la protestul organizat de comunitatea „Corupția ucide” față de declararea unei zile de doliu național pentru Ion Iliescu / Jandarmeria a anunțat că manifestația nu este autorizată # G4Media
UPDATE Ora 19.25: Jandarmeria Bucureşti atrage atenţia că protestul din Piaţa Universităţii anunţat pentru joi, de la ora 19:00, nu are autorizaţiile necesare, transmite Agerpres. „Subliniem... G4Media.ro.
19:20
Combinații interesante alături de piept de pui în tigaia grill: cu mango, piersici sau struguri # G4Media
O salată ca fel unic vara, comod, răcoros, gustos și complet nutrițional, este de foarte multe ori o soluție binevenită. Gătim doar minimal, e chiar ... G4Media.ro.
19:20
FOTO&VIDEO Cum arată casa care ar urma să-i fie alocată fostului președinte Traian Băsescu # G4Media
Guvernul va discuta, vineri, un proiect de hotărâre privind atribuirea unei reședințe de protocol pentru persoane care au avut calitatea de șef de stat. Secretariatul... G4Media.ro.
19:00
Campioana CSM Bucureşti a învins joi, în primul meci de la Cupa Dunărea, formaţia daneză Nykøbing Falster Håndboldklub, scor 37-30 (20-16). În a doua partidă... G4Media.ro.
18:50
SURSE Rusia, suspectată că a contaminat intenționat o cantitate mare de petrol azer destinată României și altor țări europene. Țițeiul amestecat cu clorină putea să avarieze grav rafinăria Petrobrazi și să provoace o criză de combustibil în România # G4Media
Statul român ia în calcul scenariul ca Rusia să fi contaminat intenționat, printr-o operațiune de tip război hibrid, o cantitate mare de petrol azer livrat... G4Media.ro.
Acum 24 ore
18:40
Japonia presează SUA să reducă tarifele pentru automobilele exportate / Solicită clarificări cu privire la aplicarea tarifelor vamale # G4Media
Japonia a presat administrația Casei Albe să pună în aplicare mai repede reducerea convenită a tarifelor pentru automobile, și a solicitat clarificări cu privire la... G4Media.ro.
18:30
După trei zile de tratative la Kuala Lumpur, Thailanda şi Cambodgia au convenit joi să prelungească armistiţiul încheiat în 28 iulie, informează AFP, preluată de... G4Media.ro.
18:20
O femeie a primit 150.000 de lire despăgubire după ce un telefon LG a provocat un incendiu în casa ei # G4Media
O femeie a dat în judecată fostul producător de telefoane LG și a obținut despăgubiri în valoare de aproape 150.000 de lire sterline, după ce... G4Media.ro.
