Oana Țoiu, primită la Kiev de Zelenski: Construim un parteneriat strategic România – Ucraina pentru pace, democrații puternice și prosperitate

Italia plănuiește să construiască cel mai lung pod suspendat din lume, care ar lega Sicilia de peninsula italiană, intenționând să-l includă în cheltuielile pentru apărare, pentru a contribui la atingerea țintei de 5% din PIB alocat sectorului militar, un obiectiv de cheltuieli asumat la nivelul NATO, informează Euronews. Proiectul gigant, în valoare de 13,5 miliarde