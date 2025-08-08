Oana Țoiu, primită la Kiev de Zelenski: Construim un parteneriat strategic România – Ucraina pentru pace, democrații puternice și prosperitate
CaleaEuropeana, 8 august 2025 07:50
Ministrul român de externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit joi, la Kiev, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis un nou mesaj de susținere din partea României, fiind prima vizită a unui șef al diplomației române în Ucraina după aproape trei ani și jumătate de la declanșarea războiului de către Rusia. „Construim un parteneriat strategic
• • •
La 17 ani de la începutul războiului dintre Rusia și Georgia, ”UE rămâne implicată activ în eforturile de soluționare a conflictului” # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană rămâne fermă în angajamentul său față de soluționarea pașnică a conflictelor din Georgia, a transmis Întaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, cu prileju împlinirii a 17 ani de la începutul războiului dintre Rusia și Georgia. Astfel, UE reiterează condamnarea sa față de prezența militară continuă a
16:30
Kremlinul confirmă un acord de principiu cu Washingtonul pentru o întâlnire Trump-Putin în zilele următoare # CaleaEuropeana
Kremlinul a confirmat joi că președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump vor avea o întâlnire bilaterală „în zilele următoare", în contextul în care Washingtonul a impus un termen-limită pentru un acord de încetare a focului în Ucraina până vineri, 8 august, informează Politico. „La sugestia părții americane, s-a ajuns la un
15:40
PE cere statelor membre să pună în aplicare Legea europeană privind libertatea mass-mediei: „Libertatea presei nu este negociabilă, este coloana vertebrală a democrației noastre” # CaleaEuropeana
Cu prilejul intrării în vigoare a Legii europene privind libertatea mass-mediei (EMFA), vicepreședinta Parlamentului European, Sabine Verheyen, și președinta Comisiei pentru cultură și educație, Nela Riehl, au transmis un apel statelor membre, îndemnându-le să implementeze cu responsabilitate noile norme și reamintind că libertatea presei este un pilon esențial al democrației europene. Potrivit comunicatului oficial, noile
15:00
Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect privind prevenirea și sancționarea xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură și negării Holocaustului # CaleaEuropeana
Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică un proiect de ordin pentru aprobarea „Codului de Conduită pentru prevenția și sancționarea xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură și negării Holocaustului" pentru mediul preuniversitar, valabil începând cu anul școlar 2025 – 2026, informează Agerpres. Scopul codului este acela de a asigura un mediu educațional lipsit
14:30
Comisia Europeană ia măsuri în domeniul digitalizării și inteligenței artificiale în sectorul energetic # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a lansat o cerere de contribuții și o consultare publică pentru a solicita opinii cu privire la domeniul de aplicare și conținutul foii de parcurs strategice privind digitalizarea și inteligența artificială (IA) în sectorul energetic, potrivit unui comunicat. Foaia de parcurs strategică, care a fost mandatată de președinta Ursula von der Leyen în
13:10
Zelenski cere încetarea focului înainte de o eventuală întâlnire cu Putin: „Rusia trebuie să accepte un armistițiu” # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut joi declararea unui armistițiu ca precondiție pentru o posibilă întâlnire cu omologul său rus, Vladimir Putin, în prezența liderilor din Statele Unite și Uniunea Europeană. „Prioritățile sunt absolut clare. În primul rând, încetarea vărsării de sânge, iar Rusia trebuie să accepte un armistițiu. În al doilea rând, un format
12:20
UE este alături de Franța în fața celor mai grave incendii de vegetație din istoria recentă, care devastează regiunea Aude: „Suntem pregătiți să mobilizăm resursele rescEU” # CaleaEuropeana
Europa este alături de Franța, în timp ce cele mai grave incendii de vegetație din istoria recentă devastează regiunea Aude, a transmis miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Gândurile mele se îndreaptă către curajoșii pompieri care luptă cu flăcările. Suntem pregătiți să mobilizăm resursele rescEU pentru a sprijini eforturile de a aduce incendiile
11:50
Marco Rubio le cere diplomaților americani să lanseze o campanie de lobby împotriva Legii privind serviciile digitale a UE pe motiv că limitează libertatea de exprimare # CaleaEuropeana
Administrația Trump a cerut diplomaților americani din Europa să demareze o campanie de lobby împotriva Legii privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene, pe care Washingtonul o acuză că limitează libertatea de exprimare și generează costuri suplimentare pentru companiile de tehnologie americane, arată o telegramă diplomatică internă consultată de Reuters, potrivit Agerpres. Într-o telegramă datată
11:20
Trump anunță tarife de 100% pe importurile de cipuri și semiconductori, cu excepții pentru companiile care produc în SUA # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că intenționează să impună tarife de 100% pentru importuri de semiconductori în valoare de zeci de miliarde de dolari, utilizând o prevedere privind securitatea națională. Măsura vizează relocarea producției în Statele Unite, însă companiile care se angajează să fabrice cipuri pe teritoriul american ar putea fi scutite, informează
11:10
Acțiunile Israelului în Gaza seamănă „foarte mult” cu un genocid, avertizează vicepreședinta executivă a Comisiei Europene # CaleaEuropeana
Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Teresa Ribera, a calificat situația din Gaza drept „foarte apropiată de definiția genocidului", într-una dintre cele mai dure poziționări exprimate până acum de un oficial european la adresa Israelului de la începutul războiului. Teresa Ribera a declarat că foametea, strămutarea și uciderea populației din Gaza „seamănă foarte mult" cu un
11:00
Italia dă undă verde construirii celui mai lung pod suspendat din lume, cu intenția de a-l clasifica ca infrastructură militară pentru a îndeplini ținta NATO de 5% din PIB cheltuieli pentru apărare # CaleaEuropeana
Italia plănuiește să construiască cel mai lung pod suspendat din lume, care ar lega Sicilia de peninsula italiană, intenționând să-l includă în cheltuielile pentru apărare, pentru a contribui la atingerea țintei de 5% din PIB alocat sectorului militar, un obiectiv de cheltuieli asumat la nivelul NATO, informează Euronews. Proiectul gigant, în valoare de 13,5 miliarde
10:20
NATO asigură Lituania că Alianța rămâne vigilentă și pregătită să o apere, în urma incidentelor cu drone rusești # CaleaEuropeana
NATO a asigurat miercuri autoritățile lituaniene că ia „foarte în serios" incidentele cu drone rusești prăbușite în Lituania și că Alianța rămâne „vigilentă și pregătită să apere fiecare centimetru al teritoriului NATO", relatează agenția EFE, potrivit Agerpres. „Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat cu ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, despre recentele încălcări
Ieri
00:30
Donald Trump anunță „progrese semnificative” în direcția încheierii războiului din Ucraina, după „întâlnirea extrem de productivă” a emisarului său cu Putin # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat că discuțiile desfășurate miercuri la Kremlin între emisarul său special, Steve Witkoff, și președintele rus Vladimir Putin au dus la „progrese semnificative" în direcția unei înțelegeri pentru încheierea războiului din Ucraina. Întâlnirea de trei ore a avut loc cu doar două zile înainte de termenul-limită impus de Trump pentru
6 august 2025
17:50
Vicepreședintele Senatului, Lucian Rusu: Antreprenoriatul digital poate fi puntea de legătură între diaspora și România, oferind o „opțiune viabilă de dezvoltare” # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Senatului, Lucian Petrică Rusu, a transmis, miercuri, în deschiderea conferinței „Sărbătoarea Diasporei – Iașul este ACASĂ!", că România trebuie să abordeze în mod strategic relația cu cei aproape cinci milioane de români care trăiesc în afara granițelor, relatează Agerpres. „Vă duceți viața în două lumi, dar inima voastră bate românește", a afirmat senatorul liberal,
15:30
La 80 de ani de la Hiroshima și Nagasaki, UE trage un semnal de alarmă privind amenințările nucleare actuale # CaleaEuropeana
Cu ocazia comemorării a 80 de ani de la bombardamentele atomice din Hiorshima (6 august 1945) și Nagasaki (9 august 1945), Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, a transmis un mesaj solmenn și ferm privind pericolele persistente ale armelor nucleare. „Devastarea orașelor Hiroshima și
15:30
Social-democrații, Verzii și Stânga din PE cer suspendarea Acordului de Asociere UE-Israel și sancționarea autorităților israeliene: Există dovezi clare că în Gaza se comite un genocid # CaleaEuropeana
Liderii grupurilor Socialiștilor&Democraților (S&D), ai Verzilor (Greens/EFA) și ai Stângii Unite Europene (GUE/NGL) din Parlamentul European au transmis, marți, o scrisoare comună președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintelui Consiliului European, António Costa, și Înaltului Reprezentant pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Kaja Kallas, prin care critică sever lipsa de reacție a Uniunii
15:00
Președintele Senatului condamnă atacul Rusiei asupra Ucrainei, resimțit și în județul Tulcea: „Un nou semnal de alarmă. Vom continua să investim în apărare” # CaleaEuropeana
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a condamnat miercuri atacul lansat de Federația Rusă asupra Ucrainei, resimțit și în județul Tulcea, subliniind că acesta reprezintă „un nou semnal de alarmă". „Securitatea cetățenilor noștri nu este negociabilă. Atacul Rusiei asupra Ucrainei, resimțit recent în județul Tulcea, este un nou semnal de alarmă. Federația Rusă continuă să lovească în
12:50
ARMO: Platformele de comerț electronic din afara UE ar putea genera pierderi fiscale de aproximativ 10,86 miliarde de lei pentru România # CaleaEuropeana
Platformele internaționale de comerț electronic care vând direct către consumatorii din România ar putea genera pierderi fiscale de aproximativ 10,86 miliarde de lei pe an în următorii doi ani, echivalentul a 2,12 miliarde de euro, potrivit unei analize de impact elaborate de economistul Iancu Guda la solicitarea Asociației Române a Magazinelor Online (ARMO). Potrivit unui
12:40
MApN condamnă atacul masiv cu drone al Rusiei în apropierea graniței cu România. Avioane F-16 au monitorizat spațiul aerian național # CaleaEuropeana
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a transmis că, în noaptea de 5 spre 6 august, forțele armate ale Federației Ruse au lansat un atac masiv cu drone asupra infrastructurii civile din zona Ismail, Ucraina, în imediata apropiere a frontierei cu România. „Ministerul Apărării Naționale condamnă cu fermitate aceste acțiuni agresive și nejustificate ale Federației Ruse, care
12:10
Cetățenii moldoveni, stabiliți în Franța, vor putea beneficia de pensii și alte prestații sociale (MAE R. Moldova) # CaleaEuropeana
Pentru prima dată, cetățenii Republicii Moldova stabiliți în Franța vor putea beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de urmaș și pensii de invaliditate, a anunțat Ministerul Afacerilor Eterne al Republicii Moldova. Astăzi, 6 august, a fost semnat Aranjamentului Administrativ pentru aplicarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Franceze în domeniul securității
11:50
Zelenski reacționează la noile atacuri rusești din regiunea Zaporojie: „Kremlinul nu va căuta cu adevărat să pună capăt războiului decât atunci când va simți o presiune suficientă” # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reacționat la cele mai recente atacuri lansate de forțele ruse, care au ucis două persoane și au rănit alte douăsprezece în regiunea Zaporojie. Șeful statului a subliniat că, indiferent ce spune Kremlinul, Rusia nu va căuta cu adevărat să pună capăt războiului decât atunci când va resimți o presiune suficientă
11:50
Comisia Europeană, „destul de surprinsă” de criticile ministrului german al Finanțelor privind acordul comercial UE-SUA # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a reacționat marți la criticile formulate de ministrul german de Finanțe, Lars Klingbeil, privind acordul comercial recent încheiat între UE și SUA, subliniind că acesta a fost rezultatul unui consens clar exprimat de majoritatea statelor membre, inclusiv Germania, relatează Politico. „Trebuie să recunoaștem că am fost destul de surprinși să auzim această declarație
11:20
Trump amenință UE cu tarife de 35% dacă nu este respectat angajamentul de investiții de 600 miliarde de dolari # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a avertizat că Uniunea Europeană va fi supusă unor tarife vamale de 35% dacă nu va respecta angajamentul de a investi 600 miliarde de dolari în Statele Unite, parte a unui acord comercial și tarifar convenit recent între cele două părți, relatează Euronews. Într-o intervenție telefonică, marți, la emisiunea Squawk Box
10:20
Lituania cere NATO să-i consolideze apărarea antiaeriană, după ce în mai puțin de o lună două drone militare rusești au pătruns în spațiul său aerian # CaleaEuropeana
Lituania a cerut NATO să-i consolideze apărarea antiaeriană, după ce, în mai puțin de o lună, două drone militare rusești, aparent dezorientate de sistemele ucrainene de război electronic, au pătruns în spațiul său aerian venind dinspre Belarus, a transmis marți Ministerul lituanian de Externe, potrivit Reuters, citat de Agerpres. Apărarea antiaeriană „nu trebuie să fie
10:10
Zelenski și Trump au discutat telefonic despre sancțiunile împotriva Rusiei: ”Economia Moscovei, în declin” # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a purtat o nouă convorbire telefonică cu președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, prilej cu care liderii și-au coordonat pozițiile și au făcut schimb de evaluări ale situație din teren, informează un comunicat oficial al Administrației Prezidențiale de la Kiev. Președintele Trump a fost informat despre creșterea numărului de atacuri rusești,
09:50
PPC Ore Smart, prima ofertă dinamică din România cu prețuri la jumătate pentru utilizatorii de contoare inteligente # CaleaEuropeana
PPC Energie lansează PPC Ore Smart prima ofertă de energie electrică din România prin care clienții casnici pot beneficia de prețuri variabile în funcție de intervalul zilei, în perioada martie-octombrie, astfel încât consumul dintre orele 11:00 și 14:59 va fi tarifat cu 59% mai puțin față de nivelul de preț din celelalte segmente orare și
09:30
România și Emiratele Arabe Unite pregătesc un acord de cooperare în domeniul sănătății publice și al politicilor sanitare # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut o înâlnire cu ambasadorul Emiratelor Arabe Unite în România, Sultan Mohamed Majed Alali, prilej cu care cei doi oficiali au discutat despre consolidarea relațiilor de colaborare în sect
08:50
Dispariția lui Ion Iliescu, în presa externă: „Tătucul” postcomunismului. De la „om providențial” al Revoluției la inculpat pentru crime împotriva umanității, Iliescu a impulsionat și revenirea României pe orbita occidentală # CaleaEuropeana
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a încetat din viață marți, la vârsta de 95 de ani, marcând sfârșitul unei epoci definitorii pentru România postcomunistă, consemnează agențiile de presă externe Reuters, AFP și EFE, arătând că Iliescu a condus țara în tranziția de la dictatură la democrație, fiind un lider providențial în zilele Revoluției din […] The post Dispariția lui Ion Iliescu, în presa externă: „Tătucul” postcomunismului. De la „om providențial” al Revoluției la inculpat pentru crime împotriva umanității, Iliescu a impulsionat și revenirea României pe orbita occidentală first appeared on caleaeuropeana.ro.
08:20
Klaus Iohannis, după decesul lui Ion Iliescu: Mandatele sale de președinte au avut un impact semnificativ asupra României # CaleaEuropeana
Fostul președinte Klaus Iohannis a transmis condoleanțe la moartea lui Ion Iliescu și a afirmat că mandatele acestuia în funcția de șef al statului “au avut un impact semnificativ asupra României”. “Primul Președinte ales al României post-decembriste, Ion Iliescu, s-a stins astăzi din viață. Mandatele sale de președinte au avut un impact semnificativ asupra României. […] The post Klaus Iohannis, după decesul lui Ion Iliescu: Mandatele sale de președinte au avut un impact semnificativ asupra României first appeared on caleaeuropeana.ro.
08:10
Emil Constantinescu: “La plecarea din această lume, Ion Iliescu a trecut dincolo de hotarul judecății contemporanilor săi la judecata Istoriei” # CaleaEuropeana
Fostul președinte al României Emil Constantinescu a afirmat, marți, că Ion Iliescu “a trecut dincolo de hotarul judecății contemporanilor săi la judecata Istoriei”. “La plecarea din această lume, fostul președinte al României Ion Iliescu a trecut dincolo de hotarul judecății contemporanilor săi la judecata Istoriei. Condoleanțe familiei și celor apropiați!”, a afirmat Constantinescu, marți seară, […] The post Emil Constantinescu: “La plecarea din această lume, Ion Iliescu a trecut dincolo de hotarul judecății contemporanilor săi la judecata Istoriei” first appeared on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Traian Băsescu, după decesul lui Ion Iliescu: “Respectul cuvenit memoriei primului președinte ales al României” # CaleaEuropeana
Fostul președinte Traian Băsescu a transmis marți condoleanțe doamnei Nina Iliescu la moartea fostului șef de stat Ion Iliescu, precum și “respectul cuvenit memoriei primului președinte ales al României”. “Condoleanțe doamnei Nina Iliescu, celor care i-au fost apropiați și respectul cuvenit memoriei primului președinte ales al României”, a scris Traian Băsescu, marți, pe pagina sa […] The post Traian Băsescu, după decesul lui Ion Iliescu: “Respectul cuvenit memoriei primului președinte ales al României” first appeared on caleaeuropeana.ro.
19:10
Președintele Nicușor Dan, după decesul lui Ion Iliescu: Istoria îl va judeca. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii anilor ’90 # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a reacționat marți la vestea decesului fostului președinte Ion Iliescu, subliniind rolul marcant al acestuia în perioada de tranziție post-comunistă, dar și necesitatea clarificării responsabilităților din acea epocă. „Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, pentru a […] The post Președintele Nicușor Dan, după decesul lui Ion Iliescu: Istoria îl va judeca. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii anilor ’90 first appeared on caleaeuropeana.ro.
18:30
“Ion Iliescu intră acum în istorie și la dreapta analiză a acesteia”, afirmă premierul Ilie Bolojan după decesul fostului președinte # CaleaEuropeana
Premierul României, Ilie Bolojan, a transmis marți un mesaj de condoleanțe la aflarea veștii privind decesul fostului președinte Ion Iliescu, despre care afirmă că dispare „o etapă semnificativă din istoria recentă a țării”. „A încetat astăzi din viață Ion Iliescu, fost președinte al României și lider politic în perioada de după 1989. A deținut funcția […] The post “Ion Iliescu intră acum în istorie și la dreapta analiză a acesteia”, afirmă premierul Ilie Bolojan după decesul fostului președinte first appeared on caleaeuropeana.ro.
18:00
Ion Iliescu, primul președinte al României post-comuniste, a încetat din viață, lăsând moștenirea unei epoci de la Revoluție și mineriade la aderarea la NATO # CaleaEuropeana
Fostul președinte al României Ion Iliescu, primul lider al României post-comuniste, s-a stins din viață, marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, punând capăt unei perioade de agonie după depistarea unei afecțiuni de cancer pulmonar, cu care a fost diagnosticat în luna iunie, după internarea sa în secția de terapie intensivă la Spitalul […] The post Ion Iliescu, primul președinte al României post-comuniste, a încetat din viață, lăsând moștenirea unei epoci de la Revoluție și mineriade la aderarea la NATO first appeared on caleaeuropeana.ro.
15:50
Ministerul Economiei și METRO susțin antreprenorii români din HoReCa și promovarea turismului intern prin noua ediție a Ghidului „Vis de călătorie” # CaleaEuropeana
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului (MEDAT) lansează, împreună cu METRO, o nouă ediție a Ghidului de turism „Vis de călătorie”. Publicația este dedicată promovării turismului intern și susținerii antreprenorilor români din domeniul HoReCa, oferind turiștilor o perspectivă detaliată asupra celor mai spectaculoase locuri din țară, alături de recomandări de cazare, gastronomie și experiențe locale autentice. „Această […] The post Ministerul Economiei și METRO susțin antreprenorii români din HoReCa și promovarea turismului intern prin noua ediție a Ghidului „Vis de călătorie” first appeared on caleaeuropeana.ro.
15:20
Site-uri media rusești interzise, încă active și accesibile în UE din cauza „eșecului” Comisiei Europene de a sprijini eficient implementarea sancțiunilor (raport) # CaleaEuropeana
La peste trei ani de la interzicerea în Uniunea Europeană a difuzării online a conținutului entităților media ruse controlate de Kremlin, majoritatea acestor site-uri sunt în continuare ușor accesibile în statele membre, arată un nou studiu realizat de Institutul pentru Dialog Strategic (ISD), un think-tank cu sediul la Londra, transmite France24. Potrivit raportului publicat marți, […] The post Site-uri media rusești interzise, încă active și accesibile în UE din cauza „eșecului” Comisiei Europene de a sprijini eficient implementarea sancțiunilor (raport) first appeared on caleaeuropeana.ro.
15:00
SUA, planuri accelerate pentru construirea unui reactor nuclear pe Lună: Este vorba despre câștigarea celei de-a doua curse spațiale (oficial NASA) # CaleaEuropeana
Secretarul de stat american pentru Transporturi, Sean Duffy, numit de președintele Donald Trump, în iulie, la conducerea interimară a NASA, va anunța săptămâna aceasta planuri accelerate pentru construirea unui reactor nuclear pe suprafața Lunii, o decizie care stabilește pentru prima dată un calendar clar pentru această misiune tehnologică, potrivit unor documente consultate de Politico. Documentele […] The post SUA, planuri accelerate pentru construirea unui reactor nuclear pe Lună: Este vorba despre câștigarea celei de-a doua curse spațiale (oficial NASA) first appeared on caleaeuropeana.ro.
14:10
Comisia Europeană lansează o consultare publică pentru a evalua eficacitatea actelor legislative din sectorul aviației # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a lansat astăzi, 5 august, o consultare publică pentru a evalua eficacitatea a trei acte legislative ale UE care reglementează accesul la serviciile aeroportuare și tarifarea acestora. Cetățenii, profesioniștii și experții sunt invitați să își exprime opiniile cu privire la normele privind tarifele aeroportuare, distribuirea sloturilor și serviciile de handling la sol în […] The post Comisia Europeană lansează o consultare publică pentru a evalua eficacitatea actelor legislative din sectorul aviației first appeared on caleaeuropeana.ro.
13:30
Ministerul Agriculturii investește în digitalizare: Portal unic pentru fermieri, cu peste 70 mil. lei din fonduri europene # CaleaEuropeana
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale continuă demersurile pentru modernizarea administrației agricole prin digitalizare. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) a lansat oficial proiectul „Portal unic al solicitanților de sprijin în agricultură”, o inițiativă menită să faciliteze accesul fermierilor la serviciile publice. Noul portal digital vine în sprijinul agricultorilor, oferindu-le posibilitatea de a depune […] The post Ministerul Agriculturii investește în digitalizare: Portal unic pentru fermieri, cu peste 70 mil. lei din fonduri europene first appeared on caleaeuropeana.ro.
12:20
DNSC: Coaliția cyber România– R. Moldova–Ucraina, un „pilon al rezilienței și securității cibernetice în regiune” și un „ajutor concret” în procesul de aderare la UE pentru vecinii estici # CaleaEuropeana
Inițiativa de a constitui o coaliție în domeniul securității cibernetice între România, Republica Moldova și Ucraina, este una oportună, pragmatică și în acord cu obiectivul României de a se poziționa ca actor activ și relevant în regiune, transmite Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC). Potrivit sursei citate, în data de 30 iulie 2025, la Cernăuți, […] The post DNSC: Coaliția cyber România– R. Moldova–Ucraina, un „pilon al rezilienței și securității cibernetice în regiune” și un „ajutor concret” în procesul de aderare la UE pentru vecinii estici first appeared on caleaeuropeana.ro.
11:30
România a implementat integral doar 2 din cele 26 recomandări GRECO. Creșterea reprezentării femeilor, necesară (raport) # CaleaEuropeana
Grupul de state împotriva corupției (GRECO) al Consiliului Europei a publicat astăzi, 5 august, un raport de monitorizare privind progresele înregistrate de România în prevenirea corupției și promovarea integrității în rândul funcțiilor executive de vârf ale administrației centrale și ale forțelor de ordine (poliția și jandarmeria). Potrivit noilor evaluări, România a implementat integral două dintre cele […] The post România a implementat integral doar 2 din cele 26 recomandări GRECO. Creșterea reprezentării femeilor, necesară (raport) first appeared on caleaeuropeana.ro.
11:00
Olanda, primul aliat NATO care cumpără arme americane pentru Ucraina sub noul protocol stabilit de Donald Trump # CaleaEuropeana
Olanda devine primul stat membru NATO care pune în aplicare noul protocol de furnizare a armamentului american către Ucraina, după ce președintele SUA, Donald Trump, a condiționat ajutorul militar de cofinanțare europeană. Luni, ministrul olandez al Apărării, Ruben Brekelmans, a anunțat că țara sa va contribui cu 500 milioane de euro pentru achiziția de armament […] The post Olanda, primul aliat NATO care cumpără arme americane pentru Ucraina sub noul protocol stabilit de Donald Trump first appeared on caleaeuropeana.ro.
09:20
Șefii diplomației din SUA, Franța și Marea Britanie au discutat despre situația umanitară din Gaza și nevoia de a se ajunge la armistițiu # CaleaEuropeana
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a purtat noi discuții cu miniștrii de externe ai Franței, Jean-Noël Barrot, și Regatului Unit, David Lammy. Rubio și Barrot și-au reafirmat angajamentul de a se asigura că Iranul nu va dezvolta sau achiziționa niciodată arme nucleare. De asemenea, au discutat despre situația umanitară din Gaza și eforturile de a […] The post Șefii diplomației din SUA, Franța și Marea Britanie au discutat despre situația umanitară din Gaza și nevoia de a se ajunge la armistițiu first appeared on caleaeuropeana.ro.
4 august 2025
22:50
Ministrul Energiei a luat măsuri pentru evitarea unui blocaj la rafinăria Petrobrazi: Comisia Europeană, notificată privind eliberarea de țiței și motorină din rezerva națională # CaleaEuropeana
Aprovizionarea cu carburanți a pieței românești rămâne stabilă și continuă, a transmis luni seară ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-un mesaj publicat pe Facebook. Potrivit acestuia, decizia de a elibera temporar din rezervele naționale 80.000 de tone de țiței și 30.000 de tone de motorină a fost esențială pentru menținerea funcționării rafinăriei Petrobrazi și pentru evitarea […] The post Ministrul Energiei a luat măsuri pentru evitarea unui blocaj la rafinăria Petrobrazi: Comisia Europeană, notificată privind eliberarea de țiței și motorină din rezerva națională first appeared on caleaeuropeana.ro.
21:50
Comisia Europeană suspendă pentru șase luni pachetul de contramăsuri comerciale împotriva SUA, în valoare de 93 miliarde de euro # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a anunțat că va suspenda, începând de marți, 5 august, pachetul de contramăsuri comerciale împotriva Statelor Unite, în valoare de 93 miliarde de euro, care urma să intre în vigoare pe 7 august, informează Reuters și EFE, preluat de Agerpres. Măsura vine în contextul negocierilor în curs pentru finalizarea unei declarații comune între […] The post Comisia Europeană suspendă pentru șase luni pachetul de contramăsuri comerciale împotriva SUA, în valoare de 93 miliarde de euro first appeared on caleaeuropeana.ro.
17:20
ANCPI extinde accesul în platforma MyEterra: Servicii cadastrale disponibile online pentru cetățeni, din octombrie # CaleaEuropeana
Autoritatea Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) continuă procesul de digitalizare a serviciilor prin extinderea accesului la platforma MyEterra pentru cetățeni, instituții publice și persoane juridice, începând cu luna octombrie 2025. „Continuăm digitalizarea activității ANCPI prin extinderea accesului cetățenilor, persoanelor juridice și a instituțiilor publice în platforma MyEterra, începând cu luna octombrie. Aceștia vor […] The post ANCPI extinde accesul în platforma MyEterra: Servicii cadastrale disponibile online pentru cetățeni, din octombrie first appeared on caleaeuropeana.ro.
17:00
”Sănătatea fără frontiere”, parteneriat transfrontalier România-R.Moldova, cu finanțare europeană de 1,6 mil. euro, a fost lansat la Galați # CaleaEuropeana
Astăzi, 4 august, a fost lansat oficial proiectul „Sănătatea fără frontiere”, un parteneriat transfrontalier între județul Galați și raionul Hîncești (Republica Moldova), ce are o finanțare europeană de 1,6 milioane de euro, fonduri care vor fi investite în infrastructura medicală, echipamente moderne și formarea personalului din sănătate, de ambele părți ale Prutului, informează președintele Consiliului […] The post ”Sănătatea fără frontiere”, parteneriat transfrontalier România-R.Moldova, cu finanțare europeană de 1,6 mil. euro, a fost lansat la Galați first appeared on caleaeuropeana.ro.
16:30
Alexandru Rogobete va avea noi discuții cu AmCham România privind prioritățile de reformă și modernizare a sistemului de sănătate # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, se va întâlni, din nou, pe 13 august, cu reprezentanții Camerei de Comerț Americane în România (AmCham România), pentru a le împărtăși viziunea sa și pentru a prezenta prioritățile pe termen scurt, mediu și lung ale Ministerului, în contextul în care sistemul de sănătate se află în fruntea agendei naționale de […] The post Alexandru Rogobete va avea noi discuții cu AmCham România privind prioritățile de reformă și modernizare a sistemului de sănătate first appeared on caleaeuropeana.ro.
15:20
Guvernul României pregătește cel de-al treilea pachet de sprijin pentru comunitățile afectate de inundațiile din Neamț și Suceava # CaleaEuropeana
Guvernul României acționează pentru a remedia efectele severe ale inundațiilor care au afectat județele Neamț și Suceava, potrivit unui anunț făcut de prim-ministrul Ilie Bolojan. „Până acum, Guvernul României a alocat două pachete de sprijin cu alimente, containere de locuit și ajutoare financiare. Până la finalul acestei săptămâni vom finaliza evaluările, iar în cursul săptămânii […] The post Guvernul României pregătește cel de-al treilea pachet de sprijin pentru comunitățile afectate de inundațiile din Neamț și Suceava first appeared on caleaeuropeana.ro.
