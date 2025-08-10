România deja ajută R. Moldova în fața ingerințelor Rusiei, afirmă Nicușor Dan, prezent la mai multe evenimente peste Prut alături de Maia Sandu: Sper că cetățenii vor vota direcția europeană

11:10

Președintele american Donald Trump a declarat că va avea o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, indiferent dacă liderul de la Kremlin acceptă sau nu să se întâlnească cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, informează Politico Europe. Declarațiile lui Trump au contrazis o afirmație anterioară a unui oficial de la Casa Albă, care susținea că […]