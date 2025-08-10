România deja ajută R. Moldova în fața ingerințelor Rusiei, afirmă Nicușor Dan, prezent la mai multe evenimente peste Prut alături de Maia Sandu: Sper că cetățenii vor vota direcția europeană
CaleaEuropeana, 11 august 2025 00:40
În cadrul vizitei private pe care a efectuat-o în Republica Moldova, președintele Nicușor Dan a reafirmat angajamentul României de a sprijini Chișinăul, inclusiv prin măsuri de securitate cibernetică, și a subliniat că respectă dreptul moldovenilor de a-și decide singuri direcția politică la alegerile viitoare. Prezent la Festivalul Zemii de la Sipoteni alături de Maia Sandu, […]
• • •
00:30
Maia Sandu, acompaniată de Nicușor Dan la mai multe evenimente culturale peste Prut: Unitatea oamenilor ne arată cât de frumoasă este Moldova # CaleaEuropeana
Unitatea oamenilor ne arată cât de frumoasă este Republica Moldova, a afirmat duminică, într-o postare pe Facebook, președinta acestei țări, Maia Sandu, după ce a petrecut sfârșitul de săptămână alături de președintele României, Nicușor Dan, aflat împreună cu familia într-o vizită privată peste Prut. Cei doi lideri au participat la mai multe evenimente în localitățile […]
Acum 12 ore
17:20
Parlamentul European a adoptat Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, cu amendamente propuse de Victor Negrescu # CaleaEuropeana
Parlamentul European a adoptat, la ultima sesiune plenară de la Strasbourg, Strategia post-2024 pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, document care include mai multe amendamente propuse de eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu, vicepreședinte al legislativului european. „Dizabilitate nu înseamnă neputință. Înseamnă putere, curaj și dorința de a reuși iar acest lucru devine posibil dacă noi, ca societate, […]
17:00
Peste jumătate dintre germani susțin recunoașterea oficială a unui stat palestinian (sondaj) # CaleaEuropeana
Mai mult de jumătate dintre germani sunt de acord ca țara lor să recunoască oficial un stat palestinian, potrivit unui nou sondaj, deși guvernul de la Berlin nu este încă în favoarea unei astfel de decizii, relatează DW. Conflictul din Gaza și planurile Israelului de a-și continua ofensiva au schimbat opinia publică în Germania, tot […]
14:00
Președintele Nicușor Dan, alături de Maia Sandu la un festival tradițional peste Prut # CaleaEuropeana
Președintele Nicuşor Dan se află într-o vizită privată în Republica Moldova, unde a fost prezent, sâmbătă seara, alături de președinta Maia Sandu, la Festivalul Lupilor, organizat la Orheiul Vechi, o rezervație cultural-naturală situată la 55 de km de Chișinău, informează Radio Chișinău. Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a festivalului, cei doi președinți au […]
13:40
Macron: Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni. Europenii vor fi în mod necesar parte a soluției, fiind în joc propria lor securitate # CaleaEuropeana
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a subliniat, sâmbătă, necesitatea ca Ucraina și Europa să participe la viitoarea soluționare pașnică a agresiunii ruse la scară largă. „Suntem hotărâți să sprijinim în continuare Ucraina, lucrând într-un spirit de unitate și bazându-ne pe eforturile depuse în cadrul Coaliției de voință. Viitorul Ucrainei nu poate fi decis fără ucraineni, care […]
Acum 24 ore
11:20
„O soluție diplomatică trebuie să protejeze interesele vitale de securitate ale Ucrainei și ale Europei”, subliniază principalii lideri europeni înaintea întâlnirii Trump-Putin # CaleaEuropeana
Președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Italiei, Giorgia Meloni, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, premierul Poloniei, Donald Tusk, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Finlandei, Alexander Stubb, au emis sâmbătă seara o declarație comună privind pacea în Ucraina, înaintea întâlnirii programate pe 15 august, în Alaska, între președintele SUA, […]
Ieri
22:40
Zelenski și partenerii europeni pregătesc o poziție comună pentru obținerea unei păci juste în războiul cu Rusia: Vocea Europei trebuie să fie luată în considerare în negocierile diplomatice # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, sâmbătă, o serie de convorbiri telefonice cu mai mulți lideri europeni, vizând coordonarea unei poziții comune în negocierile diplomatice privind încheierea războiului, informează Administrația Prezidențială ucraineană. În discuția cu premierul Spaniei, Pedro Sánchez, Zelenski a prezentat situația diplomatică și contactele cu partenerii, împărtășindu-și „viziunea asupra următorilor pași pe calea […]
16:40
Dragoș Pîslaru a discutat cu ambasadoarea Austriei despre extinderea cooperării în domeniul fondurilor europene și consolidarea investițiilor austriece în România # CaleaEuropeana
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a avut, vineri, o întrevedere oficială cu ambasadoarea Republicii Austria în România, Ulla Krauss-Nussbaumer, în cadrul căreia au fost discutate modalități de extindere a cooperării bilaterale în domeniul fondurilor europene și consolidarea investițiilor austriece în țara noastră. „Discuțiile s-au axat pe extinderea cooperării bilaterale în domeniul fondurilor europene, consolidarea […]
16:40
Victor Negrescu, discuții cu ministrul Muncii despre folosirea eficientă a fondurilor europene pentru copii, tineri și seniori, în contextul viitorului buget multianual al UE # CaleaEuropeana
Eurodeputatul social-democrat Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, a avut o întâlnire cu ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Florin Manole, pentru a identifica modalități de accesare și utilizare mai eficientă a fondurilor europene în sprijinul copiilor, tinerilor și persoanelor vârstnice din România, potrivit unui mesaj transmis, sâmbătă, pe Facebook. Discuția a avut loc […]
16:10
Noul președinte al Poloniei, invitat de Donald Trump pentru o vizită de lucru la Casa Albă, pe 3 septembrie # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, l-a invitat oficial pe noul președinte al Poloniei, Karol Nawrocki, la Washington pe 3 septembrie, pentru o întâlnire de lucru, a anunțat sâmbătă șeful de cabinet al liderului polonez, Paweł Szefernaker, informează Politico. Într-o postare pe platforma X, Szefernaker a precizat că Trump i-a trimis lui Nawrocki „o scrisoare oficială de […]
16:00
Ministrul Sănătății: Vrem să extindem dotarea și reabilitarea cabinetelor de medicină de familie cu noi fonduri europene # CaleaEuropeana
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, că a vizitat două cabinete de medicină de familie din județul Galați modernizate cu fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). „Aici, am întâlnit medici dedicați care, cu ajutorul fondurilor europene, și-au dotat cabinetele cu ecografe moderne, aparate EKG, monitoare pentru […]
11:30
Zelenski, tranșant înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin: Ucrainenii nu își vor da pământul ocupantului # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reafirmat că nu va ceda teritorii Rusiei, cu câteva zile înainte de întâlnirea programată între liderul american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, în care se va discuta despre viitorul războiului din Ucraina, relatează BBC. Întâlnirea dintre Statele Unite și Rusia este prevăzută să aibă loc pe 15 august, […]
08:40
Azerbaidjan și Armenia au semnat la Casa Albă un tratat de pace după 37 de ani de conflict. Acordul mediat de Trump, care include și înțelegeri economice cu SUA, a fost salutat de UE # CaleaEuropeana
Azerbaidjan și Armenia au semnat vineri, în timpul unei întâlniri cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, un acord de pace intermediat de Statele Unite, care va consolida legăturile economice bilaterale după decenii de conflict și le va apropia de o normalizare deplină a relațiilor. Acordul dintre rivalii din Caucazul de Sud – dacă […]
08:30
08:20
Reuniune trilaterală la Cernăuți: România, Ucraina și R. Moldova își consolidează cooperarea pentru securitate, conectivitate și integrare europeană # CaleaEuropeana
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a participat pe 8 august 2025 la cea de-a patra ediție a formatului trilateral al miniștrilor afacerilor externe din România, Ucraina și Republica Moldova, desfășurată la Cernăuți, alături de omologul din Ucraina, Andrii Sybiha, și omologul din R. Moldova, Mihai Popșoi. De asemenea, la reuniune au participat în format online […]
08:20
Trump anunță că se va întâlni cu Putin în Alaska, săptămâna viitoare, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, se va întâlni cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe 15 august, în Alaska, pentru a negocia încheierea războiului din Ucraina, a anunțat liderul de la Casa Albă, vineri seară, potrivit Reuters. Trump a făcut anunțul mult așteptat pe rețelele de socializare, după ce a afirmat că părțile implicate, inclusiv președintele Ucrainei, […]
08:10
România se alătură SUA și semnează Declarația Comună privind Securitatea și Reziliența Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală # CaleaEuropeana
România andosează Declarația Comună privind Securitatea și Reziliența Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală în coordonare cu SUA și partenerii din UE, a anunțat vineri, într-un comunicat de presă, Ministerul Afacerilor Externe. Având în vedere proliferarea incidentelor de sabotaj, atacurilor cibernetice și a altor forme de campanii hibride împotriva infrastructurilor critice, această declarație are scopul […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:10
Donald Tusk, optimist privind o înghețare a conflictului din Ucraina: Este mai aproape decât s-ar putea crede # CaleaEuropeana
O posibilă pauză în conflictul din Ucraina ar putea fi mai aproape decât se crede, a declarat vineri premierul polonez Donald Tusk, după o discuție cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters, preluat de Agerpres. Declarația vine în contextul în care Kremlinul a anunțat joi că președintele rus Vladimir Putin și liderul american Donald Trump […]
16:30
Ursula von der Leyen susține propunerile vicepreședintelui PE, Victor Negrescu, pentru întărirea apărării europene # CaleaEuropeana
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a anunțat că a primit un răspuns oficial din partea președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în legătură cu două dintre propunerile sale-cheie privind securitatea europeană: Planul „ReArm Europe" și instrumentul de finanțare SAFE. Inițiativele, susținute de eurodeputatul român, vizează consolidarea capacității de apărare a Uniunii Europene în contextul […]
15:50
Ministrul Apărării: România și Turcia împărtășesc o viziune comună asupra unei posturi de apărare și descurajare robuste pe flancul estic aliat # CaleaEuropeana
Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, a avut vineri, 8 august, o întrevedere oficială cu ambasadorul Republicii Turcia în România, Özgür Kıvanç Altan. Potrivit unui comunicat al MApN, discuțiile au vizat evoluțiile recente de securitate din regiunea Mării Negre, cu accent pe impactul generat de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, aflat în cel de-al patrulea […]
15:20
Turcia ar putea îngreuna eforturile UE de eliminare completă a importurilor de gaz rusesc până în 2027 (Politico) # CaleaEuropeana
Turcia nu va sprijini planul Uniunii Europene de a renunța complet la importurile de gaz din Rusia până la sfârșitul anului 2027, o poziție care ar putea complica eforturile Bruxelles-ului de a elimina dependența energetică rămasă față de Moscova, relatează Politico. „În timp ce UE poate decide sau nu să interzică total importul de gaz […]
14:30
Legea europeană privind libertatea mass-mediei intră în vigoare de astăzi: Un pas înainte pentru consolidarea libertății, independenței și pluralismului presei în UE # CaleaEuropeana
Legea europeană privind libertatea mass-mediei (EMFA) a intrat în vigoare vineri, 8 august, în întreaga Uniune Europeană. EMFA aduce numeroase beneficii întreprinderilor din domeniul mass-mediei, jurnaliștilor și cetățenilor, oferind furnizorilor de servicii mass-media o mai mare securitate juridică și consolidând independența acestora. Potrivit comunicatului oficial, EMFA este concepută pentru a consolida libertatea, independența și pluralismul […]
13:40
Secretariatul General al Guvernului a finalizat sesiunile de instruire privind buna guvernanță din cadrul PNRR # CaleaEuropeana
Secretariatul General al Guvernului (SGG) anunță finalizarea sesiunilor de instruire organizate în perioada 2023–2025 în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 14 – Buna guvernanță, Reforma 1.1. – Îmbunătățirea predictibilității și a eficienței proceselor decizionale prin întărirea capacității de coordonare a politicilor și analiză de impact la nivelul Guvernului și al ministerelor […]
13:00
Zelenski a discutat cu Meloni despre pașii necesari pentru a avansa către „o pace reală”: „Vocea Europei trebuie luată în considerare în mod absolut” # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a discutat joi cu premierul italian Giorgia Meloni despre pașii necesari pentru a avansa către o pace reală și echitabilă. Conversația s-a concentrat pe coordonarea diplomatică, implicarea liderilor europeni în eforturile de mediere alături de Statele Unite, precum și pe importanța menținerii unei informări constante între partenerii internaționali cu privire la […]
12:10
Liderii Armeniei și Azerbaidjanului, așteptați la Casa Albă pentru semnarea unei declarații comune de pace mediate de SUA # CaleaEuropeana
Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, și premierul Armeniei, Nikol Pashinyan, urmează să semneze vineri, la Casa Albă, o declarație comună prin care se angajează la un acord de pace facilitat de administrația Trump, menit să pună capăt unui conflict ce durează de aproape patru decenii între cele două state, relatează Politico. Ambele țări ar urma, de […]
12:00
Premierul britanic Keir Starmer critică decizia guvernului israelian de a ocupa Fâșia Gaza: „Această acțiune va aduce și mai multă vărsare de sânge” # CaleaEuropeana
Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a declarat că Israelul a greșit aprobând planurile de ocupare a orașului Gaza și a îndemnat guvernul israelian să reconsidere noua ofensivă în enclava palestiniană, informează presa internațională și Agerpres. „Decizia guvernului israelian de a escalada și mai mult ofensiva sa în Gaza este greșită și îl îndemnăm să o reconsidere […]
11:20
Israelul aprobă planul pentru „cucerirea întregii Fâșii Gaza”. Autoritatea Palestiniană, exclusă ca opțiune pentru administrarea enclavei # CaleaEuropeana
Cabinetul de securitate israelian a validat, în noaptea de joi spre vineri, un plan propus de premierul Benjamin Netanyahu, care prevede „înfrângerea" Hamas și „preluarea controlului" asupra orașului Gaza, grav afectat de conflict și de o criză umanitară severă, transmite AFP, preluat de Agerpres. În cursul zilei de joi, Netanyahu declarase la
11:10
Cercetătorii de la ICI București dezvoltă modele de deep learning care oferă medicilor ”superputeri” în diagnosticarea bolilor # CaleaEuropeana
Așa cum recunoști vocea unui prieten într-o mulțime, inteligența artificială (IA) poate identifica tipare medicale subtile în mii de imagini. La Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică din București, cercetătorii dezvoltă modele de deep learning care pot transforma modul în care medicii diagnostichează bolile. Acești algoritmi de învățare profundă sunt antrenați să detecteze tipare complexe […] The post Cercetătorii de la ICI București dezvoltă modele de deep learning care oferă medicilor ”superputeri” în diagnosticarea bolilor first appeared on caleaeuropeana.ro.
11:10
Trump spune că se va întâlni cu Putin, indiferent dacă acesta acceptă sau nu o discuție cu Zelenski: „Voi face tot ce pot pentru a opri vărsarea de sânge” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat că va avea o întâlnire cu președintele rus Vladimir Putin, indiferent dacă liderul de la Kremlin acceptă sau nu să se întâlnească cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, informează Politico Europe. Declarațiile lui Trump au contrazis o afirmație anterioară a unui oficial de la Casa Albă, care susținea că […] The post Trump spune că se va întâlni cu Putin, indiferent dacă acesta acceptă sau nu o discuție cu Zelenski: „Voi face tot ce pot pentru a opri vărsarea de sânge” first appeared on caleaeuropeana.ro.
10:40
10:40
Ministerul Sănătății și MIPE, angajament comun pentru a reda încrederea oamenilor în sistemul de sănătate # CaleaEuropeana
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a avut o întâlnire de aplicată cu ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, domnul Dragoș-Nicolae Pîslaru, împreună cu secretarele de stat Luminița Zezeanu și Carmen Moraru, prilej cu care a reiterat angajamentul ministerului pentru prioritizarea sănătății la nivel național. „Sănătatea este o prioritate națională. Iar această prioritate trebuie susținută prin investiții clare, […] The post Ministerul Sănătății și MIPE, angajament comun pentru a reda încrederea oamenilor în sistemul de sănătate first appeared on caleaeuropeana.ro.
10:10
Iulian Chifu: Întâlnirea Trump-Putin. Rusia a mai câștigat ceva timp cu o primă propunere de pace. Luptele însă nu s-au oprit # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Valurile diplomației și mai ales ale știrilor au fost deturnate miercuri cu celebra întâlnire Putin-Witkoff, trimsul special al lui Trump pentru Rusia, cu două zile înainte de aplicarea sancțiunilor de 100% pentru importurile/exporturile în Rusia și sancțiuni secundare pentru partenerii comerciali de produse strategice cu relevanță pentru războiul de agresiune al Rusiei […] The post Iulian Chifu: Întâlnirea Trump-Putin. Rusia a mai câștigat ceva timp cu o primă propunere de pace. Luptele însă nu s-au oprit first appeared on caleaeuropeana.ro.
08:20
Ucraina are intenția de a declara data de 31 august ca Ziua Limbii Române, afirmă Oana Țoiu, la prima vizită a unui ministru român de externe la Kiev după invazia Rusiei # CaleaEuropeana
În cadrul vizitei oficiale în Ucraina, la 7 august 2025, ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut consultări politico-diplomatice cu omologul ucrainean, Andrii Sybiha, context în care șefa diplomației române a salutat intenția autorităților ucrainene de a declara 31 august ca Ziua Limbii Române. Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a reafirmat sprijinul României […] The post Ucraina are intenția de a declara data de 31 august ca Ziua Limbii Române, afirmă Oana Țoiu, la prima vizită a unui ministru român de externe la Kiev după invazia Rusiei first appeared on caleaeuropeana.ro.
08:10
Zelenski mulțumește României pentru “asistența militară, politică, logistică și pentru consolidarea semnificativă a apărării noastre aeriene” # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat că s-a întâlnit la Kiev cu ministrul de externe al României, Oana Țoiu, aflată în prima sa vizită în Ucraina de la preluarea mandatului. „Este un semn important de sprijin pentru poporul nostru”, a transmis Zelenski, într-o postare pe X. Liderul ucrainean i-a mulțumit oficialului român pentru asistența constantă […] The post Zelenski mulțumește României pentru “asistența militară, politică, logistică și pentru consolidarea semnificativă a apărării noastre aeriene” first appeared on caleaeuropeana.ro.
08:10
România, invitată să participe la reconstrucția Ucrainei de premierul Yulia Svyrydenko: Companiile românești, așteptate să realizeze investiții în Ucraina # CaleaEuropeana
În cadrul vizitei bilaterale la Kiev, ministrul român al afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut o întrevedere cu prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko, întâlnirea constituind un prilej pentru transmiterea unui semnal puternic privind interesul comun pentru pace în regiune, integrarea europeană și dezvoltarea unor proiecte comune pentru viitor. Discuțiile au vizat cooperarea economică, inclusiv în industria […] The post România, invitată să participe la reconstrucția Ucrainei de premierul Yulia Svyrydenko: Companiile românești, așteptate să realizeze investiții în Ucraina first appeared on caleaeuropeana.ro.
07:50
Oana Țoiu, primită la Kiev de Zelenski: Construim un parteneriat strategic România – Ucraina pentru pace, democrații puternice și prosperitate # CaleaEuropeana
Ministrul român de externe, Oana Țoiu, s-a întâlnit joi, la Kiev, cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, căruia i-a transmis un nou mesaj de susținere din partea României, fiind prima vizită a unui șef al diplomației române în Ucraina după aproape trei ani și jumătate de la declanșarea războiului de către Rusia. „Construim un parteneriat strategic […] The post Oana Țoiu, primită la Kiev de Zelenski: Construim un parteneriat strategic România – Ucraina pentru pace, democrații puternice și prosperitate first appeared on caleaeuropeana.ro.
7 august 2025
16:40
La 17 ani de la începutul războiului dintre Rusia și Georgia, ”UE rămâne implicată activ în eforturile de soluționare a conflictului” # CaleaEuropeana
Uniunea Europeană rămâne fermă în angajamentul său față de soluționarea pașnică a conflictelor din Georgia, a transmis Întaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, cu prileju împlinirii a 17 ani de la începutul războiului dintre Rusia și Georgia. Astfel, UE reiterează condamnarea sa față de prezența militară continuă a […] The post La 17 ani de la începutul războiului dintre Rusia și Georgia, ”UE rămâne implicată activ în eforturile de soluționare a conflictului” first appeared on caleaeuropeana.ro.
16:30
Kremlinul confirmă un acord de principiu cu Washingtonul pentru o întâlnire Trump-Putin în zilele următoare # CaleaEuropeana
Kremlinul a confirmat joi că președintele rus Vladimir Putin și omologul său american Donald Trump vor avea o întâlnire bilaterală „în zilele următoare”, în contextul în care Washingtonul a impus un termen-limită pentru un acord de încetare a focului în Ucraina până vineri, 8 august, informează Politico. „La sugestia părții americane, s-a ajuns la un […] The post Kremlinul confirmă un acord de principiu cu Washingtonul pentru o întâlnire Trump-Putin în zilele următoare first appeared on caleaeuropeana.ro.
15:40
PE cere statelor membre să pună în aplicare Legea europeană privind libertatea mass-mediei: „Libertatea presei nu este negociabilă, este coloana vertebrală a democrației noastre” # CaleaEuropeana
Cu prilejul intrării în vigoare a Legii europene privind libertatea mass-mediei (EMFA), vicepreședinta Parlamentului European, Sabine Verheyen, și președinta Comisiei pentru cultură și educație, Nela Riehl, au transmis un apel statelor membre, îndemnându-le să implementeze cu responsabilitate noile norme și reamintind că libertatea presei este un pilon esențial al democrației europene. Potrivit comunicatului oficial, noile […] The post PE cere statelor membre să pună în aplicare Legea europeană privind libertatea mass-mediei: „Libertatea presei nu este negociabilă, este coloana vertebrală a democrației noastre” first appeared on caleaeuropeana.ro.
15:00
Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect privind prevenirea și sancționarea xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură și negării Holocaustului # CaleaEuropeana
Ministerul Educației și Cercetării a pus în consultare publică un proiect de ordin pentru aprobarea „Codului de Conduită pentru prevenția și sancționarea xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură și negării Holocaustului” pentru mediul preuniversitar, valabil începând cu anul școlar 2025 – 2026, informează Agerpres. Scopul codului este acela de a asigura un mediu educațional lipsit […] The post Ministerul Educației a pus în consultare publică un proiect privind prevenirea și sancționarea xenofobiei, radicalizării, discursului instigator la ură și negării Holocaustului first appeared on caleaeuropeana.ro.
14:30
Comisia Europeană ia măsuri în domeniul digitalizării și inteligenței artificiale în sectorul energetic # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a lansat o cerere de contribuții și o consultare publică pentru a solicita opinii cu privire la domeniul de aplicare și conținutul foii de parcurs strategice privind digitalizarea și inteligența artificială (IA) în sectorul energetic, potrivit unui comunicat. Foaia de parcurs strategică, care a fost mandatată de președinta Ursula von der Leyen în […] The post Comisia Europeană ia măsuri în domeniul digitalizării și inteligenței artificiale în sectorul energetic first appeared on caleaeuropeana.ro.
13:10
Zelenski cere încetarea focului înainte de o eventuală întâlnire cu Putin: „Rusia trebuie să accepte un armistițiu” # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a cerut joi declararea unui armistițiu ca precondiție pentru o posibilă întâlnire cu omologul său rus, Vladimir Putin, în prezența liderilor din Statele Unite și Uniunea Europeană. „Prioritățile sunt absolut clare. În primul rând, încetarea vărsării de sânge, iar Rusia trebuie să accepte un armistițiu. În al doilea rând, un format […] The post Zelenski cere încetarea focului înainte de o eventuală întâlnire cu Putin: „Rusia trebuie să accepte un armistițiu” first appeared on caleaeuropeana.ro.
12:20
UE este alături de Franța în fața celor mai grave incendii de vegetație din istoria recentă, care devastează regiunea Aude: „Suntem pregătiți să mobilizăm resursele rescEU” # CaleaEuropeana
Europa este alături de Franța, în timp ce cele mai grave incendii de vegetație din istoria recentă devastează regiunea Aude, a transmis miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Gândurile mele se îndreaptă către curajoșii pompieri care luptă cu flăcările. Suntem pregătiți să mobilizăm resursele rescEU pentru a sprijini eforturile de a aduce incendiile […] The post UE este alături de Franța în fața celor mai grave incendii de vegetație din istoria recentă, care devastează regiunea Aude: „Suntem pregătiți să mobilizăm resursele rescEU” first appeared on caleaeuropeana.ro.
11:50
Marco Rubio le cere diplomaților americani să lanseze o campanie de lobby împotriva Legii privind serviciile digitale a UE pe motiv că limitează libertatea de exprimare # CaleaEuropeana
Administrația Trump a cerut diplomaților americani din Europa să demareze o campanie de lobby împotriva Legii privind serviciile digitale (DSA) a Uniunii Europene, pe care Washingtonul o acuză că limitează libertatea de exprimare și generează costuri suplimentare pentru companiile de tehnologie americane, arată o telegramă diplomatică internă consultată de Reuters, potrivit Agerpres. Într-o telegramă datată […] The post Marco Rubio le cere diplomaților americani să lanseze o campanie de lobby împotriva Legii privind serviciile digitale a UE pe motiv că limitează libertatea de exprimare first appeared on caleaeuropeana.ro.
11:20
Trump anunță tarife de 100% pe importurile de cipuri și semiconductori, cu excepții pentru companiile care produc în SUA # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri că intenționează să impună tarife de 100% pentru importuri de semiconductori în valoare de zeci de miliarde de dolari, utilizând o prevedere privind securitatea națională. Măsura vizează relocarea producției în Statele Unite, însă companiile care se angajează să fabrice cipuri pe teritoriul american ar putea fi scutite, informează […] The post Trump anunță tarife de 100% pe importurile de cipuri și semiconductori, cu excepții pentru companiile care produc în SUA first appeared on caleaeuropeana.ro.
11:10
Acțiunile Israelului în Gaza seamănă „foarte mult” cu un genocid, avertizează vicepreședinta executivă a Comisiei Europene # CaleaEuropeana
Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene, Teresa Ribera, a calificat situația din Gaza drept „foarte apropiată de definiția genocidului”, într-una dintre cele mai dure poziționări exprimate până acum de un oficial european la adresa Israelului de la începutul războiului. Teresa Ribera a declarat că foametea, strămutarea și uciderea populației din Gaza „seamănă foarte mult” cu un […] The post Acțiunile Israelului în Gaza seamănă „foarte mult” cu un genocid, avertizează vicepreședinta executivă a Comisiei Europene first appeared on caleaeuropeana.ro.
11:00
Italia dă undă verde construirii celui mai lung pod suspendat din lume, cu intenția de a-l clasifica ca infrastructură militară pentru a îndeplini ținta NATO de 5% din PIB cheltuieli pentru apărare # CaleaEuropeana
Italia plănuiește să construiască cel mai lung pod suspendat din lume, care ar lega Sicilia de peninsula italiană, intenționând să-l includă în cheltuielile pentru apărare, pentru a contribui la atingerea țintei de 5% din PIB alocat sectorului militar, un obiectiv de cheltuieli asumat la nivelul NATO, informează Euronews. Proiectul gigant, în valoare de 13,5 miliarde […] The post Italia dă undă verde construirii celui mai lung pod suspendat din lume, cu intenția de a-l clasifica ca infrastructură militară pentru a îndeplini ținta NATO de 5% din PIB cheltuieli pentru apărare first appeared on caleaeuropeana.ro.
10:20
NATO asigură Lituania că Alianța rămâne vigilentă și pregătită să o apere, în urma incidentelor cu drone rusești # CaleaEuropeana
NATO a asigurat miercuri autoritățile lituaniene că ia „foarte în serios” incidentele cu drone rusești prăbușite în Lituania și că Alianța rămâne „vigilentă și pregătită să apere fiecare centimetru al teritoriului NATO”, relatează agenția EFE, potrivit Agerpres. „Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a discutat cu ministrul lituanian de externe, Kestutis Budrys, despre recentele încălcări […] The post NATO asigură Lituania că Alianța rămâne vigilentă și pregătită să o apere, în urma incidentelor cu drone rusești first appeared on caleaeuropeana.ro.
00:30
Donald Trump anunță „progrese semnificative” în direcția încheierii războiului din Ucraina, după „întâlnirea extrem de productivă” a emisarului său cu Putin # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat că discuțiile desfășurate miercuri la Kremlin între emisarul său special, Steve Witkoff, și președintele rus Vladimir Putin au dus la „progrese semnificative” în direcția unei înțelegeri pentru încheierea războiului din Ucraina. Întâlnirea de trei ore a avut loc cu doar două zile înainte de termenul-limită impus de Trump pentru […] The post Donald Trump anunță „progrese semnificative” în direcția încheierii războiului din Ucraina, după „întâlnirea extrem de productivă” a emisarului său cu Putin first appeared on caleaeuropeana.ro.
