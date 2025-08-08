Rusia ad portas: Cum încearcă Kremlinul să cucerească Moldova fără tancuri?
Euractiv.ro, 8 august 2025 10:30
La fel cum strigătul „Hannibal ad portas!” anunța în Roma Antică apropierea unei amenințări existențiale, astăzi, în Republica Moldova, ecoul istoriei răsună cu o urgență similară: „Rusia ad portas”.
• • •
Alte ştiri de Euractiv.ro
Acum 15 minute
10:40
Statul român a încheiat, prin Ambasada României în SUA, un acord de lobby cu Global Security and Innovative Strategies LLC (GSIS), pentru a țara noastră să intre în programul Visa Waiver
Acum 30 minute
10:30
La fel cum strigătul „Hannibal ad portas!” anunța în Roma Antică apropierea unei amenințări existențiale, astăzi, în Republica Moldova, ecoul istoriei răsună cu o urgență similară: „Rusia ad portas”.
Acum o oră
10:10
România se alătură unei Declarațiii Comune privind "securitatea și reziliența cablurilor submarine" # Euractiv.ro
Ministerul de Externe a transmis vineri că România se alătură Declarației comune privind "Securitatea și Reziliența Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală" în coordonare cu SUA și partenerii din UE.
Acum 2 ore
09:50
PSD va analiza situația din Coaliție, după ce USR a "boicotat" funeraliile lui Ion Iliescu # Euractiv.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, anunță că a decis convocarea, luni, a unei reuniuni a Biroului Permanent Național, în vederea analizării situației create în interiorul Coaliției de guvernare.
09:30
Legea europeană privind libertatea mass-mediei trebuie pusă în aplicare de statele membre începând cu data de 8 august.
09:10
Din SUA până în China, din Rusia până în India, gerontocrația agravează dezordinea mondială # Euractiv.ro
A indica urmările vârstei înaintate ale unor guvernanți nu este discriminare pe criterii de vârstă; bărbații mai în vârstă aflați la putere sunt obsedați de moștenire, constată „Folha Online” (Brazilia).
Acum 4 ore
08:50
În China revine coșmarul carantinei: virusul chikungunya a afectat deja 7.000 de persoane # Euractiv.ro
China se confruntă cu o epidemie de chikungunya, ceea ce a determinat autoritățile să adopte măsuri preventive, inclusiv plase de țânțari și dezinfectanți, amenzi și chiar utilizarea dronelor pentru a localiza locurile de reproducere ale insectelor.
08:40
Institutul Copernicus: Seria record se încheie, iulie 2025 va fi a treia cea mai caldă înregistrată # Euractiv.ro
O știre care pare să contrazică teoria privind încălzirea globală, dar care ar putea fi, așa cum se întâmplă adesea cu schimbările climatice, pur și simplu, o pauză temporară, într-un proces de încălzire a planetei, relatează „RAI News” (Italia).
08:30
În Bosnia și Herțegovina se profilează o confruntare în urma revocării mandatului lui Milorad Dodik # Euractiv.ro
Comisia Electorală a revocat mandatul președintelui Republicii Srpska, condamnat la un an cu suspendare pentru că a blocat, în 2023, aplicarea deciziilor Înaltului Reprezentant în Bosnia, scrie „Le Monde” (Franța).
08:10
Podul peste Strâmtoarea Messina, acel vis de asfalt și oțel care timp de decenii a plutit ca un miraj între Scila și Caribda, va avea cea mai scumpă taxă de trecere din lume, scrie „La Stampa” (Italia).
07:50
Kovesi, ținta atacurilor politice în Grecia: „Lăcustele albastre” contestă Parchetul European # Euractiv.ro
Laura Codruța Kovesi, șefa Parchetului European, este ținta unei campanii de discreditare lansate de politicieni greci din partidul aflat la guvernare, Noua Democrație, după ce instituția a instrumentat dosarul cunoscut drept scandalul OPEKEPE.
07:30
Netanyahu: Israelul „intenționează” să preia controlul asupra Fâșiei Gaza, dar „nu să o guverneze” # Euractiv.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a dat asigurări, într-un interviu difuzat joi pe canalul Fox News, că Israelul „intenționează” să preia controlul asupra Fâșiei Gaza, dar „nu să o guverneze”, transmit AFP și Reuters, preluate de Agerpres.
07:20
După ce două drone militare rusești au traversat teritoriul său din Belarus, luna trecută, Lituania a cerut NATO să își consolideze apărarea aeriană, relatează „Euronews” (Italia).
07:20
Rusia protestează pentru ceea ce numește „declarații anti-ruse pline de ură”, pe fondul unei controverse continue privind anularea concertului dirijorului rus Valeri Gherghiev în Italia, scrie „La Repubblica” (Italia).
07:00
Zelenski propune trei formate pentru viitoarele negocieri de pace și cere Moscovei deschidere # Euractiv.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat, joi, că Ucraina a propus trei formate pentru negocierile de pace care urmează să aibă loc în curând la nivel de lideri, potrivit Agenției de presă ucrainene RBC.
Acum 6 ore
06:50
Liderul de la Kremlin a anunțat, de asemenea, joi că întâlnirea cu președintele american, Donald Trump, programată „în zilele următoare”, ar putea avea loc în Emiratele Arabe Unite, scrie „Le Figaro” (Franța).
Acum 24 ore
17:50
UE spune că promisiunea de a cheltui 1,4 trilioane de dolari în SUA „nu e în niciun fel obligatorie" # Euractiv.ro
Comentariile au venit la două zile după ce Donald Trump a amenințat că va aplica UE o taxă vamală de 35%, dacă Bruxelles nu își respectă promisiunea de a investi masiv în infrastructura SUA.
17:40
Băsescu cere înapoi vila de protocol și indemnizația de fost președinte pentru ultimii 3 ani # Euractiv.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a cerut să-și recapete toate drepturile după decizia Curții Constituționale, venită pe 1 iulie.
16:50
Polițistul care a luat șpagă pentru a interveni la un judecător și-a împrumutat firma cu 800.000 lei # Euractiv.ro
Robert Bogdan Pascu, polițistul din Argeș reținut de DNA după ce a cerut 100.000 de euro pentru a mitui un judecător, este acționar la o firmă căreia susține că i-a vândut un teren cu 400.000 de lei.
16:40
„Imnul Golanilor” se aude din nou. Ce ne spune asta despre moștenirea lui Ion Iliescu? # Euractiv.ro
La moartea lui Ion Iliescu, un gest de protest discret, dar semnificativ, vine din Cluj: „Imnul Golanilor”, simbol al Pieței Universității din 1990, răsună joi, 7 august, în mai multe cartiere ale orașului.
16:00
Revista care a supraviețuit într-o cutie. 2000+ renaște la o școală de vară transilvăneană # Euractiv.ro
În perioada 1968–1980, la Liceul German din București, într-o Românie comunistă în care orice idee liberă putea fi suspectă, a apărut o revistă școlară ieșită din tipare: Revista 2000.
13:10
Transparency International România: Lupta contra corupției trebuie să redevină subiect central # Euractiv.ro
Transparency International Romania atrage atenția că în ultimii ani subiectul referitor la lupta împotriva corupției nu s-a mai regăsit la fel de frecvent pe agenda publică din România.
12:30
Oana Țoiu, prima vizită bilaterală a unui ministru de externe român la Kiev de la începutul invaziei # Euractiv.ro
Ministra de Externe, Oana Țoiu, a început joi prima vizită bilaterală a unui ministru de externe al României la Kiev de la începutul invaziei nejustificate a Rusiei, în 2022.
12:00
Kremlinul a anunțat joi că s-a convenit asupra unei întâlniri în următoarele zile între președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump.
11:40
„UE se alătură SUA în privința Chinei”, a remarcat un analist. „Cred cu siguranță că chinezii vor percepe situația în acest fel – ar fi fraieri să nu o facă.”
Ieri
10:40
Ion Iliescu, înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea/ Nicușor Dan, absent de la ceremonii # Euractiv.ro
Fostul președinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III, potrivit Agerpres.
10:10
Cea mai amplă actualizare a Codului audiovizual din ultimul deceniu, în vigoare din 7 august # Euractiv.ro
Începând cu data de 7 august intră în vigoare noul Cod de Reglementare a Conținutului Audiovizual, adoptat de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) prin Decizia nr. 573/2025.
09:20
Joi, după săptămâni de tergiversare, Ucraina a numit un oficial anticorupție presupus independent în funcția de director al Biroului de Investigare a Infracțiunilor Economice, scrie „La Libre Belgique” (Belgia).
09:10
Președintele Republicii Srpska, Milorad Dodik, s-a întâlnit cu Viktor Orbán, prim-ministrul Ungariei, și cu Péter Szijjártó, ministrul afacerilor externe și al comerțului din Ungaria, informează agenția rusă de știri TASS.
09:00
Această nouă măsură, care se va aplica doar anumitor țări, are scopul de a proteja țara condusă de Donald Trump de „amenințarea la adresa securității interne” reprezentată de 1% din vizitatorii străini care depășesc permisul de ședere.
08:50
În urmă cu 80 de ani, bomba a conferit SUA o mostră de superioritate, rememorează „Folha Online” (Brazilia), relatând evenimentele legate de lansarea primei bombe atomice asupra Hiroshimei.
08:50
Ziua morții lui Iliescu: interes scăzut pentru români, în special tineri, să se uite la știri # Euractiv.ro
Pe data de 5 august, ziua morții fostului președinte Ion Iliescu, pe toate posturile de știri, audiența adunată nu a ajuns la un milion de români pe minut.
08:30
Guvernul libanez a însărcinat marți armata cu pregătirea unui plan de dezarmare a Hezbollah până la sfârșitul anului, un pas fără precedent de la sfârșitul războiului civil, notează „La Libre Belgique” (Belgia).
08:20
Ce a spus ONU după intenția declarată a lui Netanyahu de a-și extinde operațiunile în Gaza # Euractiv.ro
Organizația Națiunilor Unite a denunțat planul prim-ministrului israelian și a avertizat asupra „consecințelor catastrofale” ale acestuia, scrie „Le Point” (Franța).
08:20
Ion Iliescu va fi înmormântat la Cimitirul Militar Ghencea; joi - zi de doliu național # Euractiv.ro
Fostul președinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi, cu onoruri militare, la Cimitirul Militar Ghencea III, potrivit Agerpres.
08:10
Washington Post: Noul președinte al Poloniei este în poziția de a face istorie. Sau de a o rescrie # Euractiv.ro
Noul președinte polonez Karol Nawrocki, catolic și istoric conservator susținut de președintele Donald Trump, poate bloca agenda prim-ministrului centrist și pro-UE, Donald Tusk, scrie „Washington Post” (SUA).
07:50
India ar putea opri chiar mâine războiul din Ucraina. Modi trebuie să-și aleagă tabăra # Euractiv.ro
Țara continuă să cumpere petrol rusesc, presată și de amenințarea nucleară pe care se bazează Pakistanul, explică „The Telegraph” (Marea Britanie) într-un articol semnat de Tim Collins fost colonel în forțele speciale (SAS).
07:40
Steve Witkoff la Moscova: Ar putea luna de miere dintre Trump și Putin să devină una de oțet? # Euractiv.ro
De la admirație necondiționată la amenințări nucleare la adresa Kremlinului, politica președintelui american pe frontul rus s-a redus la șase luni de deziluzie. Trimisul său a fost primit miercuri în capitala rusă, scrie „Liberation” (Franța).
6 august 2025
22:50
Președintele american Donald Trump s-ar putea întâlni personal cu omologul său rus, Vladimir Putin, săptămâna viitoare. O întâlnire între Putin și președintele ucrainean Volodimir Zelenski este planificată ulterior, relatează New York Times.
17:10
Învățământul în limba germană din România, posibil fundament pentru o educație europeană modernă # Euractiv.ro
Care este viitorul învățământului în limba germană din România? Un studiu prezentat la Săptămâna Haferland 2025 readuce în atenție o temă-cheie pentru identitatea, educația și dialogul intercultural în Europa de astăzi.
17:00
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a inițiat procedura de contestare a deciziei prin care i s-a interzis accesul pe teritoriul României și în spațiul Schengen.
16:40
Liderul politic al sârbilor din Bosnia, Milorad Dodik, a fost demis oficial miercuri din funcția de președinte al entității sârbe, în urma condamnării sale penale, a anunțat Comisia Electorală, conform AFP, citată de Agerpres.
16:20
Taito-instrument folosit de Rusia pentru a organiza coruperea electorală și furtul de date personale # Euractiv.ro
Autoritățile din R. Moldova atenționează cetățenii să nu descarce și să nu utilizeze aplicația „Taito”, folosită de Federația Rusă pentru a influența alegerile și a comite fraude electorale.
15:20
Tensiunile legate de bugetul pe termen lung al UE sunt cel mai recent semn că relația dintre Friedrich Merz și Comisia condusă de Ursula von der Leyen a intrat într-o fază mai dificilă.
12:00
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat miercuri că partidul nu mai participă la ședințele Coaliției până când cei de la USR nu vor da dovadă de maturitate politică și își vor revizui atitudinea.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
În noaptea de marți spre miercuri, forțele ruse au lansat un atac masiv cu drone asupra infrastructurii civile din zona Ismail, Ucraina, în apropierea graniței cu România.
10:50
Cluj-Napoca: Rețea de apă și canalizare extinsă cu fonduri UE, după relicitarea unui contract # Euractiv.ro
Rețeaua de alimentare cu apă și canalizare din Cluj-Napoca va fi extinsă cu ajutorul fondurilor europene, printr-un contract relicitat, după ce precedentul a fost reziliat din cauza slabei mobilizări a constructorului.
10:20
Procurorul general al SUA a ordonat o anchetă privind acuzații legate de administrația Obama # Euractiv.ro
Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a ordonat o anchetă privind acuzațiile potrivit cărora membrii administrației Obama au fabricat informații despre implicarea Rusiei în alegerile din 2016, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu subiectul.
10:00
Cooperarea dintre Universitatea din Seghedin (SZTE) și Shaanxi Normal University (SNNU) va ridica relațiile de învățământ superior ungaro-chineze la un nivel unic în Ungaria începând din această toamnă, scrie „Népszava” (Ungaria).
10:00
Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului președinte Ion Iliescu a fost depus miercuri în Sala Unirii a Palatului Cotroceni, informează Agerpres.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.