USR îl trage de mânecă pe Grindeanu, după certurile pe Iliescu: Momentul trebuie depășit
Stiripesurse.ro, 8 august 2025 12:00
USR nu vrea să își asume consecințele atacurilor la Ion Iliescu, care au scandalizat PSD. Acum, că l-au făcut în fel și chip pe fostul președinte, cei de la USR spun că PSD trebuie să depășească momentul. Citește mai departe...
Acum 10 minute
12:10
Ultimă oră: Ministrul Transporturilor anunță control fulger la Metrorex - Transportul trebuie să fie și sigur # Stiripesurse.ro
Inspecție de amploare la Metrorex, chiar în aceste momente. Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că reprezentanţi ai ministerului, ai Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română şi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă fac un control la Metrorex. Citește mai departe...
12:10
Percheziții de amploare în Republica Moldova: Gruparea Șor ar fi mobilizat alegători pentru George Simion # Stiripesurse.ro
Razie a poliției din Republica Moldova privind coruperea alegătorilor. Gruparea lui Ilan Șor a fost luată pe sus de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și ai subdiviziunilor teritoriale de la Chișinău , în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS Citește mai departe...
12:10
Percheziții la 'vrăjitoare': Două femei, acuzate că au luat zeci de mii de euro promițând ritualuri de iubire și vindecare # Stiripesurse.ro
Percheziții în București și Giurgiu. "Vrăjitoarele" Claudia și Maria, reținute de PolițiePolițiștii Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au efectuat ieri două percheziții domiciliare într-un dosar de înșelăciune cu un Citește mai departe...
Acum 30 minute
12:00
12:00
Elicopterul SMURD a fost chemat de urgență - Un tractor s-a răsturnat peste o femeie # Stiripesurse.ro
Elicopterul SMURD solicitat vineri în localitatea Deda, din județul Mureș, după ce un tractor s-a răsturnat peste o femeie.ISU Mureș a fost solicitat în localitatea Deda, pe strada Valea Caselor, după ce un utilaj agricol (tractor) s-a răsturnat peste o persoană. Citește mai departe...
11:50
VIDEO Moment istoric anunțat de Trump: Armenia și Azerbaidjan semnează un acord de pace / Rusia pierde din influență (analiză) # Stiripesurse.ro
Președintele SUA a confirmat că Ilham Aliyev și Nikol Pashinyan vor semna la Washington un acord de pace între Armenia și Azerbaidjan. Gestul e cu atât mai important cu cât în acest fel Trump rezolvă o problemă aflată cumva în zona de influență rusă. Citește mai departe...
11:50
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) avertizează că proiectul de lege privind trecerea Caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei” în subordinea autorităților locale riscă să afecteze calitatea Citește mai departe...
Acum o oră
11:40
Ciclistul argentinian Nicolas Tivani (Aviludo-Louletano-Loule), a câştigat joi prima etapă din ediţia a 86-a a Turului Portugaliei, disputată între Viana do Castelo şi Santuario de Sameiro pe un traseu de 162,3 km, scrie EFE, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
11:40
Francezul Antoine Griezmann, atacantul echipei de fotbal Atletico Madrid, a intrat în vizorul formaţiei mexicane Monterrey CF, care a participat în această vară la Cupa Mondială a Cluburilor din Statele Unite, anunţă mass-media din Mexic, potriit Agerpres. Citește mai departe...
11:40
VIDEO ÎPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, a slujit în biserica cu hramul Sfântul Mare Mucenic Mina din Constanța # Stiripesurse.ro
Credincioșii Parohiei constănțene „Sfântul Mare Mucenic Mina”, din Parcul Tăbăcăriei, au participat, joi, la Sfânta Liturghie Arhierească. Citește mai departe...
11:40
Castelul Huniade, cea mai veche clădire din Timişoara, va fi reabilitat complet în trei ani # Stiripesurse.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Alfred Simonis, a anunţat, vineri, că a fost semnat contractul de execuţie a lucrărilor de restaurare şi consolidare a Castelului Huniade din Timişoara, care este închis de aproape 20 de ani, pentru astfel de intervenţii, potrivit Citește mai departe...
11:40
Pilonul II de pensii, de la Dragnea la Bolojan – un drum lung, dar cu aceeași destinație # Stiripesurse.ro
Un proiect de lege pregătit de Guvernul Bolojan impune o schimbare fundamentală în modul în care românii vor putea accesa banii din Pilonul II de pensii. Mai exact, dispare posibilitatea de a retrage întreaga sumă acumulată sub formă de plată unică. Citește mai departe...
11:40
Jucan (CNA): Regulamentul European privind Libertatea Mass-Media (EMFA) - instrument esenţial pentru consolidarea pluralismului # Stiripesurse.ro
Vicepreşedintele Consiliului Naţional al Audiovizualului, Valentin Jucan, afirmă că Regulamentul European privind Libertatea Mass-Media (EMFA) reprezintă un instrument esenţial pentru consolidarea pluralismului, independenţei editoriale şi transparenţei în spaţiul mediatic european. Citește mai departe...
11:40
José Luís Peixoto: Astăzi înţelegem mult mai bine că emoţia şi inteligenţa sunt inseparabile # Stiripesurse.ro
Astăzi înţelegem mult mai bine că emoţia şi inteligenţa sunt inseparabile şi că acestea sunt moduri esenţiale prin care putem înţelege ce înseamnă să fii om, observă scriitorul José Luís Peixoto, unul dintre cei mai apreciaţi scriitori portughezi contemporani, într-un Citește mai departe...
11:30
România andosează Declarația Comună privind Securitatea și Reziliența Cablurilor Submarine într-o Lume Digitalizată Globală în coordonare cu SUA și partenerii din UE, transmite Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Citește mai departe...
11:30
O fetiță în vârstă de 2 ani a fost rănită, vineri, după ce a fost lovită de o mașină, pe DN 74, în localitatea Șard, din județul Alba. Citește mai departe...
11:30
Șpăgi în serie la o primărie din Teleorman: primarul este cercetat de DNA pentru 6 fapte de mită # Stiripesurse.ro
Ionel Neagu, primarul comunei Troianul, județul Teleorman, este cercetat de procurorii DNA sub control judiciar pentru șase fapte de luare de mită. Acesta este acuzat că a primit în total 145. Citește mai departe...
11:30
Tenismanul belgian David Goffin a fost eliminat în primul tur al turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (Statele Unite), competiţie dotată cu premii totale de 9.193.540 de dolari, fiind învins în două seturi, 6-1, 6-3, de argentinianul Sebastian Baez, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
Acum 2 ore
11:10
Starul portughez Cristiano Ronaldo (40 ani) a reuşit un hat-trick pentru echipa Al-Nassr în meciul amical câştigat cu scorul de 4-0 în faţa formaţiei lusitane Rio Ave, disputat joi pe stadionul din Algarve, informează EFE, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
11:10
Schimbări esențiale pentru cei care vând sau cumpără o mașină: lista obligațiilor noi, conform propunerilor guvernamentale (document) # Stiripesurse.ro
Reguli noi pentru cei care vând sau cumpără o mașină: Guvernul a stabilit un calendar nou pentru proprietarii de mașini. Măsurile sunt propuse de Ministerul Dezvoltării.Context: Aceste propuneri fac parte din proiectul nr. Citește mai departe...
11:10
OpenAI lansează GPT-5, un barometru pentru a determina dacă entuziasmul față de AI este justificat # Stiripesurse.ro
OpenAI a lansat joi a cincea generație a tehnologiei de inteligență artificială care stă la baza ChatGPT, o actualizare a produsului care este urmărită cu atenție pentru a vedea dacă AI generativă avansează rapid sau a atins un plafon, conform AP, potrivit mediafax. Citește mai departe...
11:00
Turcia face un joc extrem de periculos, în timp ce Trump amenință cu sancțiuni privind comerțul cu Rusia # Stiripesurse.ro
Ankara încearcă să evite amenințarea președintelui Donald Trump cu sancțiuni împotriva țărilor care fac comerț cu Rusia. Citește mai departe...
11:00
Argentinianul Giovanni Simeone, atacantul echipei SSC Napoli, a devenit începând de joi jucătorul formaţiei Torino FC, la care a fost împrumutat cu obligaţie de cumpărare, dacă sunt îndeplinite anumite condiţii, informează EFE, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
11:00
Fundaşul Inigo Martinez (FC Barcelona) va semna cu Al-Nassr (Arabia Saudită) ca jucător liber, dar clubul catalan va economisi 14 milioane de euro din salariile lotului său, conform EFE, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
11:00
BREAKING | Nicușor Dan a semnat după două săptămâni eliberarea din funcție a lui Dragoș Anastasiu # Stiripesurse.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a semnat vineri, 8 august 2025, decretul prin care se constată vacanța unei funcții de membru al Guvernului, ca urmare a demisiei viceprim-ministrului Michael-Dragoș Anastasiu. Citește mai departe...
11:00
Amenzi de aproape 2,8 milioane lei după controalele ANSVSA la produse alimentare vegetale și băuturi # Stiripesurse.ro
În luna iulie 2025, Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor din țară și din București au desfășurat 9.440 de controale la operatori din domeniul morăritului, panificației, patiseriei, băuturilor răcoritoare și alcoolice, precum și alte produse alimentare. Citește mai departe...
11:00
Neamţ: Un copil în vârstă de 13 ani a furat maşina tatălui său şi a provocat un accident rutier # Stiripesurse.ro
Un copil în vârstă de 13 ani, din municipiul Roman, a furat maşina tatălui său şi apoi a provocat un accident rutier soldat cu pagube materiale, a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ, scrie Agerpres. Citește mai departe...
10:40
Război deschis între sindicatele din educație și Guvern. Se strâng semnături pentru anularea legii austerității # Stiripesurse.ro
Profesorii din toată țara se revoltă! Trei mari federații sindicale din educație au declanșat o inițiativă legislativă cetățenească pentru a anula mai multe prevederi din legea austerității, măsuri care, spun ei, sufocă sistemul educațional și lovesc direct în cadrele Citește mai departe...
10:30
Cod portocaliu și galben de caniculă: aproape toată țara e vizată / Se anunță nopți tropicale (hartă) # Stiripesurse.ro
Meteorologii ANM au emis cod galben și portocaliu de caniculă în cea mai mare parte din țară în perioada următoare. De asemenea, nopțile o să fie tropicale, conform ANM.ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN. Interval de valabilitate: 9 august, ora 12 – 10 august, ora 10. Citește mai departe...
10:30
Corul Madrigal şi Cantus Mundi - Opt evenimente, între 10 şi 17 august, la malul mării # Stiripesurse.ro
Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin” şi Programul Naţional Cantus Mundi anunţă opt evenimente pregătite pentru public între 10 şi 17 august, în cadrul SEAS - Stagiunea Estivală a Artelor Spectacolului ed. Citește mai departe...
10:20
Turcia va înființa zone industriale în Siria pentru a relansa comerțul și economia # Stiripesurse.ro
Ankara va construi zone industriale în Siria: Turcia intenționează să înființeze zone industriale pentru IMM-uri în Siria pentru a relansa economia și comerțul devastat de război, relatează Bloomberg, citând comentarii făcute la o reuniune ministerială. Citește mai departe...
10:20
Petrișor Peiu îl face praf pe Bolojan din cauza schimbărilor la Pilonul II: Străinii au liber la banii românilor # Stiripesurse.ro
AUR izbucnește din cauza schimbărilor pe care Guvernul Bolojan le pregătește la Pilonul II și III de pensii. Pe vremea când Liviu Dragnea a vrut să modifice la fel regulile privind pensiile private, românii au ieșit în stradă. Citește mai departe...
10:20
Bobi Simion, medalie de argint pentru România la ITTF World Para Future Spokane 2025 # Stiripesurse.ro
Bobi Simion, unul dintre cei mai valoroşi sportivi paralimpici ai României, a câştigat medalia de argint la ITTF World Para Future Spokane 2025, competiţie internaţională de tenis de masă desfăşurată între 6–8 august în Washington, SUA, potrivit news. Citește mai departe...
10:20
Noul Cod al Conţinutului Audiovizual intră în vigoare şi se aplică tuturor furnizorilor de servicii media audiovizuale, inclusiv celor din online # Stiripesurse.ro
Consiliul Naţional al Audiovizualului a anunţat transmiterea către Monitorul Oficial a noului Cod de Reglementare a Conţinutului Audiovizual (Decizia nr. 573 din 25.06. Citește mai departe...
10:20
Valencia CF a ajuns la un acord cu Stade Rennes pentru a-l transfera pe mijlocaşul francez Baptiste Santamaría cu un contract pe doi ani, până în iunie 2027, scrie EFE, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
Acum 4 ore
10:10
Dosar penal pentru omul care controlează toate importurile și exporturile de gaze, petrol și energie din Ucraina: ce acuzații grave i se aduc # Stiripesurse.ro
Pe 4 august 2025, Procuratura Generală a Ucrainei a deschis un dosar penal pe suspiciunea de îmbogățire ilegală a șefului vămii energetice a Serviciului Vamal de Stat al Ucrainei, Anatolii Komar, scrie neftegaz.ru.Despre aceasta a relatat publicația Ukrainska Pravda. Citește mai departe...
10:10
Strategia energetică agresivă a Turciei prezintă provocări tot mai mari pentru Cipru # Stiripesurse.ro
Strategia energetică agresivă și multifațetată a Turciei prezintă provocări tot mai mari pentru Cipru și regiunea est-mediteraneană, potrivit lui Andreas Poullikkas, profesor de sisteme energetice și fost președinte al Autorității de Reglementare a Energiei din Cipru, scrie Citește mai departe...
10:00
Rezervele de gaze ale Ucrainei sunt la cel mai scăzut nivel din ultimii 12 ani, instalațiile de depozitare fiind în prezent umplute la mai puțin de o treime, a declarat miercuri firma de analiză ExPro, scrie Reuters. Citește mai departe...
10:00
Vicepremierul cu 'șpagă de supraviețuire' încă lucrează din biroul Guvernului. Nicușor Dan blochează plecarea oficială # Stiripesurse.ro
Au trecut aproape două săptămâni de la momentul în care Dragoș Anastasiu și-a anunțat public demisia din Guvern, în urma scandalului „cu șpaga de supraviețuire” dată unei inspectaore de la ANAF. Citește mai departe...
10:00
Autoritățile din Republica Moldova arată că aprovizionarea cu gaze a țării nu a fost afectată de ultimele atacuri rusești # Stiripesurse.ro
În cadrul unei ședințe de guvern de miercuri, 6 august, ministrul Energiei, Dorin Junghiețu, a anunțat că recentul atac rusesc asupra infrastructurii de gaze din regiunea Orlivka din Ucraina nu a avut niciun impact asupra aprovizionării cu gaze naturale a Republicii Moldova, inclusiv a Citește mai departe...
09:50
Leviathan, compania israeliană semnează un acord de furnizare de gaze naturale cu Egiptul în valoare de 35 de miliarde de dolari # Stiripesurse.ro
Câmpul de gaze naturale Leviathan al Israelului a semnat cel mai mare acord de export din istoria țării, în valoare de până la 35 de miliarde de dolari, pentru a furniza gaze Egiptului, a anunțat joi NewMed, unul dintre partenerii din domeniu, scrie Reuters. Citește mai departe...
09:50
VIDEO Israelul a aprobat ocuparea zonei Gaza: cinci reguli pentru a pune capăt războiului / Declarație oficială # Stiripesurse.ro
Cabinetul de securitate al Israelului a aprobat un plan propus de prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru ocuparea Gaza City, a anunţat vineri Biroul Prim-ministrului, conform CNN, informează News.ro. Citește mai departe...
09:50
Petrişor Peiu (senator AUR): `Guvernul coaliţiei pentagonale ucide capitalismul românesc` # Stiripesurse.ro
Senatorul AUR Petrişor Peiu condamnă decizia guvernului Bolojan de a confisca contribuţiile a 8,3 milioane de români şi de a le încredinţa unor firme străine care vor face profituri uriaşe pe seama lor. Citește mai departe...
09:40
Criză în coaliție - Conducerea PSD, convocată de urgență. Grindeanu: Respectul instituțional nu e opțional # Stiripesurse.ro
Tensiunile din interiorul Coaliției de guvernare se adâncesc, iar Partidul Social Democrat anunță o primă măsură oficială în acest context. Citește mai departe...
09:40
Tottenham, învinsă fără drept de apel de Bayern Munchen (0-4), înaintea Supercupei Europei # Stiripesurse.ro
Echipa engleză de fotbal Tottenham Hotspur, câştigătoarea ultimei ediţii a competiţiei Europa League, a fost învinsă fără drept de apel, cu scorul de 4-0, de campioana en titre a Germaniei, Bayern Munchen, într-un meci amical disputat joi pe stadionul Allianz Arena din capitala Citește mai departe...
09:40
Braşov Jazz & Blues Festival revine cu o nouă ediţie, între 14 - 17 august - Sharrie Williams, supranumită Princess of Rockin' Gospel Blues, cântă în biserică # Stiripesurse.ro
Cea de-a XIII-a ediţie a Braşov Jazz & Blues Festival are loc între 14 şi 17 august, în şapte spaţii din oraş şi împrejurimi, cu acces gratuit sau pe bază de bilet. Publicul va asista la concerte de jazz, gospel şi improvizaţie în Piaţa Sf. Citește mai departe...
09:40
Video - Netflix a lansat trailerul oficial şi noi imagini pentru `The Thursday Murder Club` # Stiripesurse.ro
Tailerul oficial pentru "The Thursday Murder Club" (Clubul Crimelor de Joi) a fost lansat de Netflix. Filmul va fi pe platformă din 28 august. Citește mai departe...
09:30
09:30
Peste 100 de pacienți din Anglia cu cancer avansat de cap și gât vor primi un nou vaccin care folosește tehnologia ARNm pentru a antrena sistemul imunitar să combată celulele canceroase, potrivit mediafax. Citește mai departe...
09:30
Un bărbat a întrebat ChatGPT cum să elimine sarea din dieta sa - A ajuns la spital # Stiripesurse.ro
Un bărbat de 60 de ani a ajuns la spital cu halucinații și paranoia după ce a înlocuit timp de trei luni sarea de masă cu bromură de sodiu, urmând un sfat găsit pe ChatGPT, potrivit mediafax. Citește mai departe...
