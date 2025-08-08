Creşte incidenţa tumorilor cutanate maligne; protecţia solară, esenţială în prevenirea cancerelor de piele
Stiripesurse.ro, 8 august 2025 15:20
Incidenţa tumorilor cutanate maligne a crescut, în ultimii ani, în judeţul Harghita, iar specialiştii dermatologi trag un semnal de alarmă cu privire la pericolele expunerii neprotejate la soare.Potrivit informaţiilor furnizate AGERPRES de dr. Citește mai departe...
Acum 5 minute
15:30
Comuna Logrești e fără apă și canalizare, dar petrece cu Florin Salam: Primăria a dat zeci de mii de lei pe un chef cu celebrul manelist # Stiripesurse.ro
Într-o comună din Gorj unde asfaltul e rar, canalizarea o legendă, iar apa curge doar în promisiuni, autoritățile au găsit în sfârșit o soluție să ridice moralul populației: o petrecere de zile mari de ziua localității, cu Florin Salam și o notă de plată de 59.000 de lei. Citește mai departe...
Acum 10 minute
15:20
Neozeelandezul Leroy Carter, la un pas să rateze prima selecţie după ce câinele i-a mâncat paşaportul # Stiripesurse.ro
Rugbystul neozeelandez Leroy Carter a dezvăluit că fost la un pas să rateze prima selecţie la naţionala All Blacks, după ce câinele său i-a mâncat paşaportul, informează cotidianul The Independent, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
15:20
Robot oncologic de preparare a citostaticelor, funcţional la Spitalul Clinic Judeţean # Stiripesurse.ro
Un robot oncologic de preparare a citostaticelor a devenit funcţional la secţia Oncologie medicală a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Bistriţa, a anunţat vineri, pe pagina de Facebook, unitatea medicală, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
15:20
15:20
Guvernul Bolojan amână schimbarea Pilonului II de pensii - ASF face clarificări tăioase # Stiripesurse.ro
ASF vine cu precizări tăioase după revolta generată de modificarea sistemului Pilonului II de pensii. Președintele ASF, Alexandru Petrescu, spune că legea ar fi trebuit să fie modificată încă din 2011. Citește mai departe...
15:20
Asigurarea finanţării în continuare pentru noul sediu al Spitalului 'Gerota', aprobată de Guvern # Stiripesurse.ro
Guvernul a aprobat, vineri, prin ordonanţă de urgenţă, asigurarea pentru anul în curs a fondurilor necesare pentru continuarea lucrărilor la noul sediu al Spitalului de Urgenţă "Prof. Dr. Citește mai departe...
Acum 30 minute
15:10
Proiectul prin care Traian Băsescu cerea locuință de la stat nu s-a aprobat: Bolojan vrea să discute personal/ Surse # Stiripesurse.ro
Proiectul prin care Traian Băsescu cerea o locuință de la stat nu s-a aprobat. Pe surse, se știe că Ilie Bolojan ar vrea să discute personal cu Traian Băsescu.Fostul președinte Traian Băsescu urma să primească, vineri, o locuință de protocol din partea RA-APPS. Citește mai departe...
15:00
VIDEO Cel puţin zece morţi şi 33 de dispăruţi în nord-vestul Chinei după ploi violente. Xi Jinping ordonă 'eforturi absolute' pentru găsirea dispăruților # Stiripesurse.ro
Zece persoane au murit, iar alte 33 au fost date dispărute în urma unor inundaţii subite în provincia Gansu, în nord-vestul Chinei, anunţă vineri presa de stat, relatează AFP, relatează News.ro. Citește mai departe...
15:00
Apare un nou partid în România? PNL sau ‘moartea unui partid istoric’: ‘Doctrina e oportunism. Viziunea e la interes personal’ # Stiripesurse.ro
Președintele Consiliului Județean Cluj, liberalul Alin Tișe, consideră că liderii actuali de partid vor distrugea PNL. Citește mai departe...
Acum o oră
14:50
Surprinzătoarea reconversie a lui Johannes Boe: legenda biatlonului se lansează în fotbal în liga a şasea norvegiană # Stiripesurse.ro
Legendarul Johannes Boe, care şi-a încheiat cariera de biatlonist la sfârşitul sezonului 2024-2025, şi-a găsit deja o nouă ocupaţie. Norvegianul în vârstă de 32 de ani tocmai s-a alăturat clubului de fotbal Vinger FK, din divizia a şasea norvegiană, pentru suma de... Citește mai departe...
14:50
UDMR se delimitează de proiectul Guvernului privind Pilonul II: Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii! # Stiripesurse.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, transmite un mesaj dur la adresa colegilor de guvernare, într-un moment în care un proiect legislativ pregătit de Guvernul Bolojan impune restricții fără precedent asupra modului în care românii pot dispune de banii acumulați în Pilonul II de pensii. Citește mai departe...
14:50
Serată mediteraneană sub stele: AFLĂ cum să organizezi o cină de poveste în grădină # Stiripesurse.ro
E o seară caldă de vară, soarele apune în nuanţe aurii, iar tu stai în grădină cu un pahar de limonadă în mână. În aer pluteşte miros de rozmarin şi busuioc, de parcă ai fi pe o terasă în Santorini sau într-o livadă de lămâi din Amalfi. Citește mai departe...
14:50
Pus sub acuzare pentru viol şi agresiune sexuală, Thomas Partey a semnat cu Villarreal după ce a fost eliberat pe cauţiune # Stiripesurse.ro
Clubul Villarreal a anunţat joi că a obţinut serviciile fotbalistului Thomas Partey. Confruntat cu cinci capete de acuzare de viol şi un cap de acuzare de agresiune sexuală de către poliţia londoneză, mijlocaşul în vârstă de 32 de ani, eliberat pe cauţiune în urmă cu două zile, Citește mai departe...
14:50
Concurenţă la admiterea studenţilor internaţionali la UMF Iuliu Haţieganu din Cluj-Napoca- Aproape 13 candidaţi pe un loc la Medicină dentară în limba franceză # Stiripesurse.ro
Concursul de admitere pentru candidaţii internaţionali la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca s-a încheiat, fiind înregistraţi peste 3.100 de doritori pentru cele circa 600 de locuri scoase la concurs. Citește mai departe...
14:50
SpaceX semnează un parteneriat fără precedent cu Italia în vederea explorării planetei Marte # Stiripesurse.ro
Întreprinderea SpaceX al multimiliardarului Elon Musk a semnat un parteneriat fără precedent cu Agenţia Spaţială Italiană (ASI) în vederea trimiterii pe marte a unor instrumente ştiinţifice, anunţă părţile, relatează AFP, potrivit news. Citește mai departe...
14:50
Primele show-uri mondiale și mixuri electrizante deschid UNTOLD X, ediția aniversară a festivalului # Stiripesurse.ro
Peste 110.000 de fani din peste 100 de țări au sărbătorit prima zi a ediției aniversare UNTOLD X, care a debutat joi seară pe Cluj-Arena cu show-uri în premieră mondială și artiști internaționali de top, potrivit mediafax. Citește mai departe...
14:50
Atac la baionetă din PSD la adresa USR după scandalul cu Iliescu: 'USR este parte relevantă a sistemului' # Stiripesurse.ro
Secretarul general al Guvernului, Ştefan Radu Oprea (PSD), critică în termeni duri poziția USR cu privire la înmormântarea fostului președinte al României, Ion Iliescu. Citește mai departe...
14:40
Crin Antonescu revine cu un atac la regimul Dan-Bolojan: Băsiștii și post-băsiștii rezişti fac scandal la catafalcul cu onoruri de stat # Stiripesurse.ro
Într-o postare acidă pe Facebook, fostul lider liberal Crin Antonescu intervine în disputa publică iscată de organizarea funeraliilor de stat ale fostului președinte Ion Iliescu, acuzând virulent ceea ce el numește „băsiștii și post-băsiștii ‘reziști’” că își reglează Citește mai departe...
14:40
Rusia nu reuşeşte să construiască avioane comerciale, din cauza problemelor din industrie # Stiripesurse.ro
Producătorii ruşi de aeronave au livrat doar unul dintre cele 15 avioane comerciale planificate pentru acest an, arată datele platformei elveţiene ch-aviation, în condiţiile în care sancţiunile care afectează importurile de componente au dus la oprirea producţiei, iar dobânzile Citește mai departe...
14:30
Tanzos Barna deschide Cutia Pandorei: Ministerul Mediului a pierdut 1.7 miliarde de euro prin PNRR # Stiripesurse.ro
Vicepremierul Tanczos Barna susține că Ministerul Mediului a pierdut finanţări în valoare de aproape 1,7 miliarde de euro prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Apele Române dețin recordul rușinii, ratând toate proiectele, susține Barna. Citește mai departe...
Acum 2 ore
14:20
Preşedintele american Donald Trump a prezentat statistici economice ”alternative” care dovedesc, în opinia sa, că datele oficiale au fost falsificate ”voit” în favoarea predecesorului său Joe Biden, la puţin timp după ce a destituit-o pe directoarea principalei Agenţii publice Citește mai departe...
14:20
Președintele Ucrainei a discutat cu FMI despre un nou program de asistenţă financiară pentru Ucraina # Stiripesurse.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a discutat joi, în cadrul unei convorbiri telefonice, cu directoarea generală a Fondului Monetar Internaţional (FMI), Kristalina Georgieva, despre un nou program de asistenţă financiară pentru Ucraina devastată de război, Citește mai departe...
14:20
Descoperire uimitoare a roverul Curiosity al NASA: imagini intrigante cu ceea ce pare a fi o bucată de coral pe planeta Marte # Stiripesurse.ro
Roverul Curiosity al NASA a trimis imagini intrigante cu ceea ce pare a fi o bucată de coral pe planeta Marte. Obiectul ciudat este de fapt o rocă mică, de culoare deschisă, erodată de vânt, pe care roverul a găsit-o în craterul Gale de pe Planeta Roșie pe 24 iulie, dar arată Citește mai departe...
14:10
Victor Ponta îl ceartă pe Nicușor Dan pentru planul privind Pilonul II de pensii: E jaf și el analizează! # Stiripesurse.ro
Fostul premier Victor Ponta intervine peste premierul Ilie Bolojan în scandalul iscat privind modificările pe care Guvernul vrea să le aducă Piloanelor II și III de pensii. Oamenii nu își vor mai putea retrage toți banii odată, iar ăsta e un jaf, acuză Ponta. Citește mai departe...
14:00
Tratamente vitale la un pas de blocaj - Guvernul Bolojan amână cu cinci luni tăierea serviciilor medicale pentru pacienții vulnerabili # Stiripesurse.ro
Pacienții cu HIV/SIDA, TBC și alte afecțiuni din programele naționale de sănătate beneficiază, până la finalul anului, de pachetul complet de servicii medicale de bază, chiar dacă nu sunt asigurați. Citește mai departe...
13:50
VIDEO Președintele Nicușor Dan: 'Am invitat oamenii să-l voteze pe Ion Iliescu! Cred că aș face la fel' # Stiripesurse.ro
În octombrie anul trecut, Nicuşor Dan, la acea dată primar general al Capitalei, dezvăluia că, în finala alegerilor prezidenţiale din anul 2000, l-a votat pe Ion Iliescu în competiţia cu candidatul PRM Corneliu Vadim Tudor, relatează News.ro. Citește mai departe...
13:50
VIDEO Incendiu de amploare în California: românii din zonă, sfătuiți să respecte ordinele de evacuare # Stiripesurse.ro
Un incendiu masiv a izbucnit joi în zona lacului Piru din Ventura County (Califormia), la vest de Santa Clarita, și s-a extins rapid în Los Angeles County, informează Mediafax.Focul, cunoscut sub numele de Canyon Fire, continuă să avanseze spre est și a afectat deja aproximativ 2. Citește mai departe...
13:40
USR apără modificările de la Pilonul II de pensii: Guvernul Bolojan s-a inspirat de la alte țări! # Stiripesurse.ro
Modificările pe care guvernul Bolojan vrea să le aducă Pilonului II de pensii au scandalizat o parte din români. Beneficiarii nu vor mai avea opțiunea de a-și retrage toți banii deodată, conform modificărilor pe care executivul Bolojan vrea să le aducă. Citește mai departe...
13:30
Leul se ridică pentru a treia zi consecutiv în fața euro. Cursul valutar anunțat de BNR # Stiripesurse.ro
Moneda națională înregistrează o nouă creștere ușoară în fața euro. Astfel, potrivit cursului valutar de referință anunțat pentru vineri de Banca Centrală, un euro este tranzacționat la valoarea de 5,0711 față de 5,0736 cât a fost joi. Citește mai departe...
Acum 4 ore
13:20
Guvernul libanez a avut o nouă întrevedere pentru a discuta dezarmarea Hezbollah, în ciuda respingerii anterioare a cererilor, care au fost în mare parte conduse de Statele Unite, informează Al Jazeera. Citește mai departe...
13:10
Măsuri majore în spitale: transparență, performanță și acces extins la vaccinarea anti-HPV, anunțate de ministrul Alexandru Rogobete # Stiripesurse.ro
Ministerul Sănătății a aprobat un set de reforme menite să aducă mai multă responsabilitate în spitalele publice și să îmbunătățească accesul pacienților la servicii esențiale de sănătate. Citește mai departe...
13:10
Anamaria Gavrilă îl torpilează pe Bolojan: E o prostie să iei permisul unui om care nu și-a plătit amenda # Stiripesurse.ro
Anamaria Gavrilă, șefa POT, îl atacă pe premierul Ilie Bolojan și spune că inițiativa prin care românii care nu își plătesc amenzile auto se vor alege cu permisul suspendat e o prostie. Citește mai departe...
13:00
Pe 8 august 2014, completul de judecată format din Camelia Bogdan și Alexandru Mihalcea a pronunțat, după doar patru termene de judecată, condamnări cumulate de 67 de ani de închisoare în Dosarul ICA. Citește mai departe...
13:00
Năstase sugerează ieșirea PSD de la guvernare după scandalul USR vs. Ion Iliescu: 'Divorțul pare inevitabil!' # Stiripesurse.ro
Fostul premier și lider PSD Adrian Năstase sugerează ieșirea PSD de la guvernare în urma scandalului între PSD și USR pe tema funeraliilor fostului președinte al României, Ion Iliescu. Citește mai departe...
13:00
UNATC, noul teatru politic din România unde admiterea se dă pe Facebook, nu pe scenă! # Stiripesurse.ro
Se spune că în România istoria se repetă, întâi ca tragedie, apoi ca farsă. În anii ’50, la admiterea în facultăți, dacă bunicul fusese chiabur, boier sau doar mai încăpățânat ideologic, studentul era scos din schemă înainte să-și deschidă gura. Citește mai departe...
12:50
Un bărbat de 30 de ani este cercetat sub control judiciar pentru tentativă de tâlhărie calificată, după ce, în noaptea de 11 iulie, ar fi lovit cu un obiect ascuțit un bărbat de 54 de ani pe o alee pietonală din Sectorul 3 al Capitalei, cerându-i bani, scrie Mediafax. Citește mai departe...
12:50
Cursa pentru București se complică: USR vrea alegeri rapide, PSD le vrea în noiembrie. Ce discuții poartă Bolojan cu Nicușor Dan # Stiripesurse.ro
Alegerile pentru Primăria Capitalei sunt învăluite în incertitudine. În timp ce data scrutinului nu a fost încă stabilită oficial, partidele de la guvernare se ceartă pe calendarul electoral. Citește mai departe...
12:40
[P]Oriflame sărbătorește 58 de ani de sprijin acordat antreprenorilor în Vânzare Socială # Stiripesurse.ro
Oriflame, companie globală de frumusețe cu o tradiție solidă în vânzare socială, marchează 58 de ani dedicați susținerii antreprenorilor din întreaga lume. Citește mai departe...
12:40
Istoricul Adrian Cioroianu trage concluzii dure după înmormântarea lui Iliescu: 'Este un diavol și un criminal! Nu va fi ușor, dar este vital!' # Stiripesurse.ro
Istoricul Adrian Cioroianu trage concluzii dure după înmormântarea lui Ion Iliescu și unele derapaje la adresa fostului șef de stat. Citește mai departe...
12:30
Guvernul a tras cortina peste mica recalculare. Un milion de pensionari, lăsați fără bani din cauza situației economice a României # Stiripesurse.ro
Promisiunea de recalculare a pensiilor pentru un milion de români nu va fi onorată. Statul nu mai are bani, iar lipsa fondurilor lovește direct în buzunarele vârstnicilor, cât și a tuturor românilor. Citește mai departe...
12:30
VIDEO O nouă invazie în Gaza? Israelul a mutat soldați la graniță. Planul premierului Benjamin Netanyahu # Stiripesurse.ro
Imagini surprinse de un satelit comercial arată că armata israeliană concentrează trupe şi echipamente în apropierea frontierei cu Gaza, care ar putea sprijini o posibilă nouă invazie terestră în enclava palestiniană, potrivit a trei oficiali americani şi unui fost oficial care a Citește mai departe...
12:30
România, codașă în UE la tranziția către economia circulară. Țara noastră folosește cele mai puține materiale reciclate # Stiripesurse.ro
România se află pe ultimul loc într-un clasament al țărilor din Uniunea Europeană, înregistrând cea mai scăzută rată de utilizare a materialelor circulare, de doar 1,3%, potrivit celor mai recente date din 2023, analizate de specialiștii Clean Recycle*. Citește mai departe...
12:10
Ultimă oră: Ministrul Transporturilor anunță control fulger la Metrorex - Transportul trebuie să fie și sigur # Stiripesurse.ro
Inspecție de amploare la Metrorex, chiar în aceste momente. Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă că reprezentanţi ai ministerului, ai Autorităţii de Siguranţă Feroviară Română şi ai Inspectoratului Teritorial de Muncă fac un control la Metrorex. Citește mai departe...
12:10
Percheziții de amploare în Republica Moldova: Gruparea Șor ar fi mobilizat alegători pentru George Simion # Stiripesurse.ro
Razie a poliției din Republica Moldova privind coruperea alegătorilor. Gruparea lui Ilan Șor a fost luată pe sus de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și ai subdiviziunilor teritoriale de la Chișinău , în comun cu procurorii PCCOCS, cu suportul polițiștilor din BPDS Citește mai departe...
12:10
Percheziții la 'vrăjitoare': Două femei, acuzate că au luat zeci de mii de euro promițând ritualuri de iubire și vindecare # Stiripesurse.ro
Percheziții în București și Giurgiu. "Vrăjitoarele" Claudia și Maria, reținute de PolițiePolițiștii Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, au efectuat ieri două percheziții domiciliare într-un dosar de înșelăciune cu un Citește mai departe...
12:00
USR îl trage de mânecă pe Grindeanu, după certurile pe Iliescu: Momentul trebuie depășit # Stiripesurse.ro
USR nu vrea să își asume consecințele atacurilor la Ion Iliescu, care au scandalizat PSD. Acum, că l-au făcut în fel și chip pe fostul președinte, cei de la USR spun că PSD trebuie să depășească momentul. Citește mai departe...
12:00
Elicopterul SMURD a fost chemat de urgență - Un tractor s-a răsturnat peste o femeie # Stiripesurse.ro
Elicopterul SMURD solicitat vineri în localitatea Deda, din județul Mureș, după ce un tractor s-a răsturnat peste o femeie.ISU Mureș a fost solicitat în localitatea Deda, pe strada Valea Caselor, după ce un utilaj agricol (tractor) s-a răsturnat peste o persoană. Citește mai departe...
11:50
VIDEO Moment istoric anunțat de Trump: Armenia și Azerbaidjan semnează un acord de pace / Rusia pierde din influență (analiză) # Stiripesurse.ro
Președintele SUA a confirmat că Ilham Aliyev și Nikol Pashinyan vor semna la Washington un acord de pace între Armenia și Azerbaidjan. Gestul e cu atât mai important cu cât în acest fel Trump rezolvă o problemă aflată cumva în zona de influență rusă. Citește mai departe...
11:50
Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) avertizează că proiectul de lege privind trecerea Caselor de cultură ale studenților și a Complexului Cultural Sportiv Studențesc „Tei” în subordinea autorităților locale riscă să afecteze calitatea Citește mai departe...
11:40
Ciclistul argentinian Nicolas Tivani (Aviludo-Louletano-Loule), a câştigat joi prima etapă din ediţia a 86-a a Turului Portugaliei, disputată între Viana do Castelo şi Santuario de Sameiro pe un traseu de 162,3 km, scrie EFE, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
