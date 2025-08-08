A început UNTOLD X la Cluj: Vezi cine ar putea fi artistul surpriză
ViaCluj, 8 august 2025 15:30
UNTOLD ajunge anul acesta la ediția aniversară cu numărul zece și transformă Clujul într-un oraș vibrant, plin de muzică, lumină și energie. Zeci de mii de fani din toată lumea se adună pentru a trăi împreună experiența festivalului din centrul orașului, alături de unii dintre cei mai mari artiști ai momentului.
• • •
Acum 10 minute
15:30
UNTOLD ajunge anul acesta la ediția aniversară cu numărul zece și transformă Clujul într-un oraș vibrant, plin de muzică, lumină și energie. Zeci de mii de fani din toată lumea se adună pentru a trăi împreună experiența festivalului din centrul orașului, alături de unii dintre cei mai mari artiști ai momentului.
Acum o oră
15:00
Echipa UTCN, ART TU Cluj-Napoca, a participat în perioada 28 iulie – 02 august 2025 la competiția Formula Student Balkans, care a avut loc pe Circuitul T&T Karting Transilvania. Studenții au prezentat în acest an un monopost de curse complet nou, realizat în doar 10 luni. Echipa a reușit să promoveze toate inspecțiile tehnice
14:50
Un tânăr de 21 de ani din județul Cluj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Acesta este cercetat pentru trafic de droguri de mare risc și operațiuni ilegale cu substanțe susceptibile de a produce efecte psihoactive. Potrivit anchetatorilor, în perioada 2022 – august 2025, tânărul ar fi procurat, deținut și vândut diverse produse
Acum 4 ore
13:30
Peste 500 de elevi de la Școala Gimnazială „Ion Creangă” vor începe școala într-o clădire nouă # ViaCluj
Peste 500 de elevi de la Școala Gimnazială „Ion Creangă" din Cluj-Napoca se vor muta de la 1 septembrie într-o clădire modernă, proaspăt finalizată pe strada Mehedinți 80A, a anunțat primarul Emil Boc. „Peste 500 de elevi de la Școala Gimnazială «Ion Creangă» se vor muta din 1 septembrie într-o școală nouă, modernă pe strada
13:10
CFR Cluj a fost învinsă de Braga în Gruia, scor 1-2, în cadrul primei manșe a turului 3 preliminar din UEFA Europa League. Echipa din Gruia a avut un început avântat de meci și chiar a semnat prima ocazie a partidei, în minutul 11, prin Nkololo, care nu a fructificat o acțiune excelentă a băieților
13:10
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca înregistrează un interes fără precedent la admiterea pentru programele de licență cu predare în limba franceză și engleză. În acest an, 3.152 de candidați din 96 de țări au aplicat pentru cele 605 locuri disponibile la specializările Medicină, Medicină Dentară și Farmacie. Cele mai multe cereri
13:10
Compania de Apă Someș a anunțat că vineri, 8 august 2025, va fi sistată furnizarea apei potabile în mai multe zone din Cluj-Napoca, din cauza unor lucrări urgente de remediere a unei avarii la rețeaua publică de alimentare cu apă. Zonele afectate de întreruperea apei sunt: Strada Artelor, între străzile Bistriței și Arieșului; Strada Zaharia
Acum 6 ore
11:30
Pe 8 august 2025, pasionații de pisici din întreaga lume marchează Ziua Internațională a Pisicii, o tradiție începută în 2002 la inițiativa International Fund for Animal Welfare (IFAW). Această zi specială este dedicată protejării și promovării bunăstării feline, fie că vorbim despre pisici de companie, comunitare sau aflate în adăposturi. Potrivit organizației International Cat Care
Acum 24 ore
15:40
Cristian Balaj (53 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a confirmat transferul Ovidiu Perianu (23 de ani) la formația din Gruia. Ovidiu Perianu a obținut acordul de reziliere din partea FCSB. Perianu l-a nemulțumit pe Becali în startul acestui sezon și a fost trecut pe lista neagră de la FCSB. Cu toate că l-a
Ieri
12:20
Furnizarea apei potabile va fi întreruptă pe mai multe străzi din comunele Florești și Chinteni în ziua de joi, 7 august 2025, transmite Compania de Apă Someș. Gospodăriile vor rămâne fără apă din cauza unor avarii neprevăzute la rețeaua de alimentare cu apă. Sunt afectate străzile Nichita Stănescu și Ion Mincu din Florești, unde reluarea
12:10
Festivalul UNTOLD 2025 are loc în perioada 1–4 august, iar mii de participanți din întreaga lume ajung în Cluj-Napoca pentru un weekend de muzică, distracție și magie. Dacă te pregătești să iei parte la festival, cu siguranță te întrebi: cum va fi vremea la Cluj în perioada UNTOLD? Prognoza meteo pentru Cluj-Napoca în perioada UNTOLD
12:10
Compania de Transport Public Cluj-Napoca (CTP) anunță modificări semnificative în programul de circulație cu ocazia festivalului UNTOLD 2025, desfășurat între 7 și 10 august. Pentru a facilita accesul participanților, mai multe linii urbane și metropolitane vor circula pe timp de noapte, iar în timpul zilei vor fi suplimentate trasee aglomerate. Transport public de noapte prelungit
12:00
Pacienții cu boli cronice, înrolați în programele naționale de sănătate, nu mai sunt obligați să obțină un bilet de trimitere de la medicul de familie pentru a se prezenta la medicul specialist. Măsura a fost oficializată printr-un ordin comun semnat de ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan.
10:30
Festivalul Untold 2025, ediția aniversară cu numărul 10, începe astăzi, 7 august, în Cluj-Napoca, atrăgând sute de mii de fani din întreaga lume. Orașul devine epicentrul global al muzicii electronice pentru patru zile și patru nopți de spectacole impresionante, seturi live și o atmosferă electrizantă. Când se deschid porțile festivalului UNTOLD 2025 Accesul în perimetrul
6 august 2025
16:10
Jorge Costa, fostul antrenor de la CFR Cluj, a încetat din viață la vârsta de 53 de ani. Acesta a antrenat-o pe CFR Cluj în sezonul 2011-2012, pentru ca apoi să mai aibă o aventură în fotbalul românesc. Jorge Costa, cel care a fost antrenor la CFR Cluj și Gaz Metan Mediaș, a murit din
Mai mult de 2 zile în urmă
14:40
Cea de-a zecea ediţie UNTOLD îşi deschide porţile joi, 7 august 2025. Peste 250 de artişti naţionali şi internaţionali de top şi sute de mii de fani din România şi din întreaga lume se reunesc la Cluj-Napoca. Pe scena principală vor avea loc show-uri exclusiv concepute de artişti precum: Post Malone, Metro Boomin, Rag'N'Bone Man,
13:40
Pasagerul cu numărul 2 milioane a fost sărbătorit la Aeroportul Cluj – Se întorcea din Varșovia # ViaCluj
Aeroportul Internațional Avram Iancu Cluj a marcat vineri, 1 august, atingerea pragului de 2.000.000 de pasageri înregistrați de la începutul anului 2025 — un reper important atins cu aproape o lună mai devreme față de anul precedent, când acest număr a fost înregistrat la sfârșitul lunii august. Acest rezultat reconfirmă rolul strategic al aeroportului în
13:30
La doar 6‑7 km de orașul istoric Levoča, românii în căutare de noi destinații pitorești vor găsi o comoară ascunsă: resortul Levočská Dolina, o adevărată oază de relaxare la poalele Munților Tatra. Levočská Dolina e locul perfect pentru o escapadă liniștită, departe de agitația stațiunilor celebre din Tatra. Ascuns între munții Levoča, acest colț de natură
11:00
În luna iulie 2025, apartamentele – atât cele noi, cât și cele vechi – din marile orașe ale României s-au scumpit. A fost înregistrată o creștere medie de 11% față de aceeași lună a anului trecut, potrivit unei analize Storia. Cele mai mari majorări anuale de preț s-au remarcat în Craiova (+17%), Cluj-Napoca (+14%) și
5 august 2025
18:30
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, a încetat din viață, la Spitalul "Agrippa Ionescu" din Capitală, unde a fost internat în data de 9 iunie. Guvernul se va reuni într-o ședință pentru a aproba funeraliile de stat și se va propune o zi de doliu național. Ion Iliescu va fi înmormântat la cimitirul Ghencea 3,
17:10
Caporalul Macrea Marcel-Ioan a decedat marți, 5 august, în urma unui accident de muncă. Militarul, aflat în misiune la o unitate din Someşeni, și un salariat civil (personal civil contractual) din unitate efectuau lucrări de mentenanță la un camion militar. Celor doi răniți le-a fost acordat primul ajutor de personal din cadrul unității militare, iar
16:20
Organizatorii Untold au susținut marți, 5 august 2025, o conferință de presă în care au prezentat primele informații oficiale despre Untold 2025 – ediția aniversară. Clujul va găzdui în continuare festivalul, chiar dacă acesta se va extinde. „Este doar începutul unei noi ere! Mai multe detalii vor fi anunțate în perioada ediției 2025 a festivalului!",
14:50
Codruț Roșca, antreprenor în domeniul aviculturii (gestionează una dintre cele mai vechi ferme de păsări crescute în baterii din Cluj) a acceptat să vorbească la Business cafe de la Via Cluj tv despre provocările acestui business. Află mai multe și despre un inedit proiect de cercetare care a testat efectul hrănirii găinilor cu pulbere din
14:30
Marșul Bicicliștilor Clujeni va avea loc în august – Află care e traseul și ce trebuie să știi ca să participi # ViaCluj
Clubul de Cicloturism Napoca (CCN) organizează sâmbătă, 9 august 2025, a 185-a ediție lunară a Marșului Bicicliștilor Clujeni (MBC185), cu plecare la ora 10:00 din P-ța Unirii. Sunt bineveniți orice locuitori ai zonei metropolitane clujene care au bicicleta în bună stare tehnică și echipată conform legislației rutiere. Participanții sub 16 ani trebuie să poarte cască,
13:30
Women Rally, competiția automobilistică dedicată femeilor va avea loc perioada 22-24 august. Evenimentul aduce în prim-plan măiestria la volan, îndemânarea și energia pozitivă a participantelor, într-un eveniment ce promovează siguranța, performanța și stilul în automobilismul feminin. Potrivit organizației International Cat Care Women Rally este un eveniment unic în România, care oferă femeilor pasionate de condus oportunitatea
11:30
LPF a anunțat datele și orele de disputare ale rundei cu numărul 6 din sezonul regulat. Jumătatea lunii august aduce dueluri cu FC Botoșani și Farul Constanța pentru cele două rivale din Cluj-Napoca, CFR și Universitatea. Mai precis, "feroviarii" vor juca pe teren propriu duminică, 17 august, de la 18:30, în compania celor de la
11:30
Untold 2025 anunțat oficial într-o conferință de presă – Detalii exclusive despre ediția 2026 # ViaCluj
Organizatorii Untold au susținut marți o conferință de presă în care au prezentat primele informații oficiale despre Untold 2025 – ediția aniversară. Cea de-a zecea ediție a festivalului va aduce pe scena principală de pe Cluj Arena unele dintre cele mai spectaculoase show-uri ale anului 2025, promițând o experiență unică pentru fani. În cadrul evenimentului,
11:20
Cea de-a 19-a ediție TIFF Sibiu (7 – 10 august) aduce nu doar proiecții speciale în aer liber și în săli de cinema, ci și întâlniri memorabile cu regizori, actori și scenariști care își vor prezenta filmele și vor dialoga cu publicul. Joi, 7 august, de la 18:30, la CineGold, publicul are ocazia să urmărească documentarului TATA, realizat
11:10
Cea de-a 19-a ediție TIFF Sibiu (7 – 10 august) aduce nu doar proiecții speciale în aer liber și în săli de cinema, ci și întâlniri memorabile cu regizori, actori și scenariști care își vor prezenta filmele și vor dialoga cu publicul. Joi, 7 august, de la 18:30, la CineGold, publicul are ocazia să urmărească documentarului TATA, realizat […] The post Ce actori și regizori poți cunoaște la TIFF Sibiu 2025: invitații ediției appeared first on ViaClujTV.
11:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo valabilă pe 5 august pentru zona montană a județului Cluj. Fenomenele de instabilitate atmosferică accentuată sunt așteptate între orele 12:00 și 21:00, afectând atât comunitățile locale, cât și persoanele care tranzitează regiunea. Conform ANM, în sudul și estul Transilvaniei, în zona Munților Apuseni și în
4 august 2025
16:20
Piața asigurărilor pentru domeniul energetic crește în ritm accelerat. Este
15:40
Continuă conflictul izbucnit între primarul Emil Boc și consilierii USR, după ce municipalitatea a propus prelungirea acordării sporului pentru condiții de muncă sedentare. Edilul liberal susține că acest beneficiu este justificat prin problemele medicale cauzate de statul prelungit la birou. Discuțiile, începute de săptămâna trecută, continuat luni, 4 august, la ședința de Consiliu Local în […] The post Controverse pe tema „sporului de obezitate” acordat angajaților din Primăria Cluj-Napoca appeared first on ViaClujTV.
14:40
Poșta Română a lansat un serviciu care oferă sediu social firmelor din România, oriunde în țară # ViaCluj
Posta Română a lansat un serviciu la nivel national prin care firmele care nu au sediu social, pot să și-l facă la poștă. În loc sa plătești o chirie pentru un sediu de firma, închei un contract pentru o adresă de business. Companiile pot primi și corespondenta fizica. La Cluj, lucrul acesta se întâmplă în […] The post Poșta Română a lansat un serviciu care oferă sediu social firmelor din România, oriunde în țară appeared first on ViaClujTV.
14:20
Asociația Ajungem MARI Cluj caută 32 de voluntari care să devină prietenii copiilor instituționalizați # ViaCluj
Inițiativa Asociației Ajungem MARI Cluj este cel mai mare program educațional pentru copiii instituționalizați din România. Campania de recrutare de voluntari este dedicată copiilor din Cluj-Napoca, Florești, Gherla Huedin și Turda. Copiii din sistemul de protecție așteaptă 32 de colegi la joacă și la teme, prieteni care să le ofere 3 ore pe săptămână din […] The post Asociația Ajungem MARI Cluj caută 32 de voluntari care să devină prietenii copiilor instituționalizați appeared first on ViaClujTV.
14:00
Primul meci jucat de Universitatea Cluj după eliminarea din Conference League a fost spectaculos. „U” Cluj a încheiat la egalitate duminică, în deplasare, scor 2-2, cu formaţia FC Hermannstadt, în etapa a patra din Superligă. Mamadou Thiam a deschis scorul în minutul 45+1, cu o reluare din patru metri. Astfel, ”Șepcile Roșii” au intrat cu […] The post „U” Cluj – Hermannstadt 2-2: Spectacol cu patru goluri la Sibiu appeared first on ViaClujTV.
13:40
Fostul candidat la alegerile prezidențiale Călin Georgescu s-a prezentat în dimineața de luni, 4 august, la Parchetul General, transmite Agerpres. în dosarul în care este cercetat pentru acțiuni contra ordinii constituționale alături de gruparea de mercenari a lui Horațiu Potra. Potrivit unor surse judiciare, Călin Georgescu a fost chemat de procurori pentru a fi anunțat […] The post Călin Georgescu, chemat din nou la Parchet – Procurorii au schimbat acuzațiile appeared first on ViaClujTV.
13:00
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare meteo cod galben de instabilitate atmosferică pentru luni, 4 august, valabilă în județul Cluj. Fenomenele severe sunt așteptate să persiste până marți, 5 august, la ora 01:00. În această perioadă, în Transilvania, nordul și nord-vestul Moldovei, mare parte din Oltenia, sudul Banatului și în zonele montane, […] The post ANM: Cod galben de furtuni și averse torențiale în Cluj appeared first on ViaClujTV.
13:00
Fostul președinte al României, Ion Iliescu, se află în stare gravă, potrivit unui comunicat oficial transmis de Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”. Conform medicilor, acesta prezintă o afectare severă a funcției respiratorii și multiple disfuncții de organ. Ion Iliescu, în vârstă de 95 de ani, este internat la secția de terapie intensivă, […] The post Ion Iliescu, în stare gravă: Probleme respiratorii și disfuncții multiple appeared first on ViaClujTV.
12:20
Peste 60.000 de participanți au transformat cea de-a doua ediție a Wonder Family Fest într-un festival de neuitat, desfășurat între 1 și 3 august 2025 la Wonderland Resort. Sub motto-ul „E mai fain împreună”, evenimentul a adus pe aceeași scenă generații întregi, de la copii la bunici, într-o atmosferă de basm. Festivalul familiei revine în […] The post Wonder Family Fest: Trei zile de magie pentru întreaga familie appeared first on ViaClujTV.
11:50
CFR Cluj a pierdut derby-ul cu Universitatea Craiova, scor 2-3, din etapa a patra în SuperLiga României. Chiar dacă ambele echipe sunt mai mult cu gândul la meciurile din preliminariile cupelor europene, au reușit să ofere un spectacol pe cinste, așa cum s-a tot văzut în această rundă de campionat. Totuși, finalul a avut un gust […] The post Scandal la CFR Cluj – Craiova: Dan Petrescu, eliminat în derby-ul din Gruia appeared first on ViaClujTV.
11:20
Salvatorii clujeni au intervenit în dimineața de luni, 4 august la un accident rutier petrecut între localitățile Răscruci și Jucu din județul Cluj. Incidentul s-a soldat cu trei victime. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin în aceste momente la un accident rutier petrecut între localitățile Răscruci și Jucu. Forțele noastre au găsit la fața […] The post Accident cu trei victime în județul Cluj: doi minori și o femeie appeared first on ViaClujTV.
3 august 2025
09:10
Competiție europeană de design pe strada Potaissa din Cluj – Câștigătorii vor merge la Osaka World Expo 2025 în Japonia # ViaCluj
Asociația Daisler lansează în premieră pentru România o competiție europeană de design de mobilier urban dedicată studenților, la Cluj-Napoca. Echipe de doi studenți din toată Europa sunt invitați să propună soluții moderne și inovative de mese, scaune și bănci modulare din materiale sustenabile fără șuruburi. Premiul pus la bătaie e unul cu adevărat excepțional: zboruri, cazare […] The post Competiție europeană de design pe strada Potaissa din Cluj – Câștigătorii vor merge la Osaka World Expo 2025 în Japonia appeared first on ViaClujTV.
2 august 2025
09:10
După ce mutarea lui Marius Ștefănescu din curtea campioanei în cea a vicecampioanei a căzut, se pare că situația e aceeași și în cazul lui Malcom Edjouma. Francezul urma să fie noul jucător al CFR-ului, însă transferul nu se va mai realiza. Anunțul a fost făcut de Dan Petrescu, cel care susține că FCSB a […] The post Transferul lui Edjouma la CFR Cluj a căzut pe ultima sută de metri appeared first on ViaClujTV.
1 august 2025
15:00
Ce are poezia cu Prefectura? Vezi cum s-a desfășurat #Geamulcupoezie, o campanie marca FICT # ViaCluj
Oficialități, oameni de cultură și medici clujeni au scris poezii pe geamurile din oraș. Echipa Festivalului Internațional de Carte Transilvania (FICT) s-a plimbat prin centru, cu carioci speciale, ca să scrie versuri pe geamurile unor localuri și stabilimente care au acceptat acest lucru. FICT a lansat, astfel, o nouă ediție a proiectului #Geamulcupoezie. Organizatorii FICT […] The post Ce are poezia cu Prefectura? Vezi cum s-a desfășurat #Geamulcupoezie, o campanie marca FICT appeared first on ViaClujTV.
13:30
Ilie Bolojan a vorbit la începutul ședinței extraordinare de Guvern de vineri, 1 august, despre sprijinul acordat oamenilor afectați de inundații. Miercuri seară, Guvernul României a aprobat și trimis de urgență ajutoare în județele Suceava și Neamț, pentru sprijinirea familiilor lovite de inundațiile din 27–28 iulie. Ajutoarele umanitare au fost deja livrate în zonele afectate, […] The post Ilie Bolojan anunță sprijin financiar pentru familiile afectate de inundații appeared first on ViaClujTV.
13:20
Un număr de 298 de elevi ai Școlii de Agenți de Poliție ”Septimiu Mureșan” Cluj-Napoca au depus astăzi jurământul militar, în prezența oficialităților, familiilor și prietenilor. A 27-a serie de elevi, seria Iunie 2025 – Iunie 2026, este formată din 55 de fete și 243 de băieți și se pregătește pentru specializarea Ordine Publică. Cei […] The post O nouă generație de polițiști au depus astăzi jurământul militar appeared first on ViaClujTV.
12:50
Instituția Prefectului Județului Cluj anunță modificarea programului de lucru cu publicul la ghișeele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor (SPCRPCIV) Cluj, începând cu data de 1 august 2025. Program SPCRPCIV Cluj-Napoca (sediul principal) Ghișeu relații cu publicul, eliberări certificate de înmatriculare, plăcuțe de înmatriculare și permise de conducere: Luni – Miercuri: […] The post Program nou la Serviciul de Permise și Înmatriculări Cluj din 1 august 2025 appeared first on ViaClujTV.
31 iulie 2025
15:40
Primul pachet de măsuri fiscale va fi pus în practică de mâine, 1 august 2025. Vor crește prețurile la alimente, medicamente, energie și locuințe odată cu creșterea TVA-ului. Cota standard de TVA de la 19%, cum era până acum, ajunge la 21%, iar cota redusă crește de la 9% la 11%, aceasta va fi aplicată […] The post Ce se va scumpi de la 1 august 2025? appeared first on ViaClujTV.
15:20
Tot mai mulți politicieni se alătură mișcării #metoo când e vorba de #mită – Încă un scandal de corupție # ViaCluj
Din ce în ce mai mulți politicieni de la actuala guvernare se încadrează în curentul #metoo în ceea ce privește scandalurile de corupție. După Dragoș Anastasiu, încă un ministru din Guvernul condus de Ilie Bolojan apare într-un dosar de corupție. Este vorba de Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, care a dat șpagă de șase ori înainte […] The post Tot mai mulți politicieni se alătură mișcării #metoo când e vorba de #mită – Încă un scandal de corupție appeared first on ViaClujTV.
14:50
David Popovici, înotătorul de elită al României, a pornit de pe culoarul 5 în cursa pentru aur și a stabilit un nou record al competiției cu timpul de 46,51 secunde. Performanța sa remarcabilă l-a plasat pe primul loc, urmat de americanul Jack Alexy (46,92 secunde) și australianul Kyle Chalmers. În semifinalele probei de 100 de […] The post David Popovici – înotătorul român scrie istorie cu un nou record mondial la 100m liber appeared first on ViaClujTV.
