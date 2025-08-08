Critici dure de la USR, UDMR și AUR la adresa Guvernului după modificările privind pensiile private. Kelemen Hunor: „Statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii!” | AUDIO

18:00

Un traficant de droguri din Arad este cercetat penal pentru că ar fi fabricat probe împotriva unei alte persoane, pentru a obține calitatea de denunțător. Asta i-ar fi redus pedeapsa pentru infracțiunea pentru care era cercetat. Bărbatul de 55 de ani este cercetat alături de un tânăr de 25 de ani pentru trafic de droguri. […]