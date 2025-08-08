Arad: Un traficant de droguri este cercetat penal pentru comiterea infracțiunii de inducere în eroare a organelor judiciare, după ce ar fi fabricat probe împotriva altei persoane | AUDIO

Un traficant de droguri din Arad este cercetat penal pentru că ar fi fabricat probe împotriva unei alte persoane, pentru a obține calitatea de denunțător. Asta i-ar fi redus pedeapsa pentru infracțiunea pentru care era cercetat. Bărbatul de 55 de ani este cercetat alături de un tânăr de 25 de ani pentru trafic de droguri. […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Europa FM