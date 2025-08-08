Trump a ordonat atacuri asupra cartelurilor drogurilor
Cotidianul de Hunedoara, 8 august 2025 20:00
Președintele Donald Trump ar fi semnat o directivă secretă care permite Departamentului Apărării să folosească forța militară împotriva cartelurilor de droguri
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
20:10
Pilula acționează prin suprimarea apetitului și creșterea senzației de sațietate.
Acum 15 minute
20:00
20:00
Cea mai râvnită resursă a omenirii. Ministrul Economiei a semnat hotărârea # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului
Acum o oră
19:20
Mijlocașul ofensiv al echipei engleze de fotbal Arsenal Londra
Acum 2 ore
19:10
Şase Direcţii Silvice (Bistriţa-Năsăud, Constanţa, Dolj, Mehedinţi, Teleorman şi Tulcea) au înregistrat pierderi financiare mari în cinci ani consecutivi
19:00
Nu știu ce ar însemna să recunoaștem cu adevărat un stat palestinian, având în vedere lipsa unui guvern funcțional acolo.
18:40
Decretul prin care se ia act de demisia lui Dragoş Anastasiu din funcţia de vicepremier a fost publicat
18:40
Poșta Română este în colaps prin managementul defectuos
18:30
Dialogul în coaliția de guvernare a intrat în impas
Acum 4 ore
18:10
Rusia și Europa ar trebui să țină un summit
18:00
Rata anuală a inflației va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a prețului la energia
17:50
A "păsuit" jocurile de noroc, iar acum Bolojan este sensibilizat
17:40
Indiferent de ce se va întâmpla, este bine ca toate guvernele naționale să aibă un Plan B pentru când la Bruxelles va veni momentul marii socoteli
17:30
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen
17:10
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) anunță că în cursul zilei de luni, 11 august 2025, va transmite
17:00
Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a evidențiat
16:40
Sprijinul pentru lupta până la victorie a scăzut mult fata de primele zile ale conflictului, la fel si speranțele pentru o aderare rapidă la NATO și UE, arată un sondaj Gallup
16:30
Proiectul prin care Traian Băsescu
16:30
Managerii de spitale vor trebui să publice pe site-ul instituţiei date clare despre activitatea medicală, economică şi
16:20
Liderul USR, Dominic Fritz, consideră că decizia
Acum 6 ore
16:10
Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a decis, vineri, să mențină rata dobânzii
15:50
Profesorii cer demisia minitrului Daniel David.
15:40
Prima cursă de probă are loc în noaptea de vineri
15:30
Procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administrație (CA) al Regiei Naționale a Pădurilor (RNP) - Romsilva a fost organizat de
15:20
Crin Antonescu îi dă peste nas lui Băsescu: „Turnătorii se țin cu cheltuială” # Cotidianul de Hunedoara
Crin Antonescu a reacționat, pe Facebook, după ce Traian Băsescu și-a cerut înapoi privilegiile care i se cuvin ca fost șef de stat.
15:10
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri că statul nu poate spune unui om cum să își folosească banii
14:40
Victor Ponta critică decizia guvernului de a modifica sistemul de pensii private și faptul că președintele Nicușor Dan
14:20
Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în ședința de Guvern
Acum 8 ore
13:50
Peiu : Guvernul joacă teatru cu reforma administraţiei în timp ce sufocă românii cu taxe uriaşe # Cotidianul de Hunedoara
"Senatorul AUR Petrişor Peiu acuză Guvernul Bolojan că, în loc să reformeze
13:50
Donald Trump a țipat la Benjamin Netanyahu în timpul unei convorbiri telefonice aprinse. Vezi ce i-a provocat reacția liderului american
13:40
CFR Cluj a fost cea mai ghinionistă echipă românească până acum în preliminariile din cupele europene.
13:20
Atenționare de călătorie pentru SUA!! Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau
13:20
Potrivit anchetatorilor, în perioada 6 iunie - 17 iunie 2025, o femeie, cu sprijinul altei femei
12:30
Nu mai știe Răzvan Burleanu ce să facă pentru a face bani frumoși. Federația Română de Fotbal lansează, în premieră
12:30
A fost din nou o seară de show în Bănie la meciul din prima manșă a turului 3 preliminar din Conference League
Acum 12 ore
12:10
FCSB a înviat abia în ultimele 30 de minute ale meciului cu Drita. Partida s-a jucat joi
11:50
Zeci de maşini care au fost ridicate de pe străzi după ce au fost abandonate de proprietari vor ajunge la
11:30
Guvernul va adopta un proiect dee act normativ care vizează organizarea și funcționarea sistemului de plată a pensiilor private, un segment esențial în arhitectura sistemului național de pensii. Inițiativa legislativă aduce clarificări și reglementări noi, adaptate atât contextului local, cât
11:30
A lipsit ostentativ de la funeraliile lui Ion Iliescu, iar acum detalii inedite au ieşit la iveală.
11:10
Gata! Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, în sfârșit, decretul prin care se constată
10:50
Familia Regală a fost legată de surorile Coposu și a admirat efortul lor de a readuce în memoria societății românești remarcabila moștenire
10:50
Prin acest proiect de lege cele trei federații sindicale propun abrogarea...
10:40
Petrișor Peiu condamnă decizia guvernului Bolojan de a confisca contribuţiile a 8,3 milioane de români şi de a le încredinţa unor firme străine
10:20
A cerut oficial plafonarea acestor privilegii la maximum 100.000 de lei pe an...
10:10
50 de milioane de dolari este suma oferită pentru informații care duc la arestarea lui Nicolas Maduro. Vezi cine oferă banii
10:00
El subliniază că Partidul Social Democrat consideră că, indiferent de diferenţele ideologice sau de...
09:30
Sprijin și organizare fără griji: Tot ce trebuie să știi despre serviciile funerare # Cotidianul de Hunedoara
Pe lângă partea logistică, serviciile funerare includ adesea și consiliere pentru familie. Sprijinul emoțional, clarificările legate de documente
09:00
Încurajată de un public înflăcărat, a reușit performanța de a cuceri primul său trofeu în circuitul WTA, pe teren propriu.
08:40
Intenții, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Intenții, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic
08:30
Scriitorul Mircea Cărtărescu nu ar fi avut întotdeauna o părere proastă despre Ion Iliescu.
