Canicula revine și vor fi iar 40 de grade. Harta județelor afectate de cele 5 avertizări meteo ANM cod portocaliu și galben
Libertatea, 9 august 2025 11:00
Canicula revine de astăzi în România, după ce ultimele zile au fost mai răcoroase, iar meteorologii au emis trei coduri portocalii și două galbene de căldură persistentă și disconfort termic accentuat, anunță, sâmbătă dimineață, Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Un cod galben de caniculă este în vigoare în perioada sâmbătă, 9 august, ora 12 – […]
Ploaia de meteori Perseide este unul dintre cele mai așteptate spectacole astronomice ale verii, care atinge apogeul în luna august, fiind urmărit în toată lumea, inclusiv în România. Cu zeci de meteori vizibili pe oră, Perseidele oferă o priveliște impresionantă pe cerul nopții, iar în acest an vor putea fi ușor de observat cu ochiul […]
„Te-am susținut toată viața, acum trebuie să găsești ceva”. Anca Bucur, campioana care a luat o decizie radicală pentru a face bani # Libertatea
Anca Bucur a câștigat de șapte ori titlul de Miss Fitness Universe și este una dintre cele mai cunoscute figuri din lumea fitnessului internațional. Fostă balerină și antrenor motivațional, Anca spune despre ea însăși că „construiește zilnic obiceiuri noi care să te ajute să trăiești viața pe care ți-o dorești”. Are o experiență de 20 […]
De câteva zile, arde Delta. Peste 330 de tone de apă au fost aruncate de cele 3 elicoptere Black Hawk, pentru stingerea incendiului de la Chilia Veche # Libertatea
Incendiul de vegetație din zona Chilia Veche continuă să fie o provocare pentru autoritățile române. Echipele Ministerului Afacerilor Interne, alături de Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență și lucrătorii ocolului silvic, lucrează neîntrerupt pentru a localiza și limita extinderea focarelor active, potrivit Oradetulcea.ro. Pompierii intervin în zona Chilia Veche Incendiul de vegetație din zona Chilia […]
Cum au apărut Giulia și Vlad Huidu la Undold 2025. Artista a atras toate privirile cu ținuta ei. „La multi ani, festivalul nostru de suflet!” # Libertatea
Peste 100.000 de oameni au ajuns în prima noapte la Untold 2025. Unul dintre cele mai așteptate festivaluri din an a început la Cluj pe 7 august și se încheie duminică, 10 august. Printre vedetele prezente la eveniment s-au numărat Giulia Anghelescu și soțul ei, care au venit însoțiți de fiica lor și alți prieteni. […]
Donald Trump începe războiul împotriva cartelurilor de droguri din America Latină. Autorizarea secretă conferită Pentagonului # Libertatea
Președintele american Donald Trump a semnat un ordin secret prin care autorizează Pentagonul să folosească forța militară împotriva cartelurilor de droguri din America Latină, dezvăluie The New York Times, potrivit EFE și Agerpres. Pentagonul pregătește deja operațiuni Potrivit surselor, care au vorbit pentru The New York Times sub rezerva anonimatului, armata americană a început deja […]
Vladimir Putin i-a sunat pe Xi Jinping și Aleksandr Lukașenko în ziua în care îi expiră termenul-limită primit din partea lui Donald Trump # Libertatea
Liderul rus Vladimir Putin a discutat vineri la telefon cu omologii săi chinez Xi Jinping și belarus Aleksandr Lukașenko. Aceste contacte au avut loc cu câteva ore înainte de expirarea termenului-limită dat de președintele american Donald Trump pentru oprirea ostilităților împotriva Ucrainei, relatează The Kyiv Independent și The Moscow Times. Xi Jinping și Aleksandr Lukașenko […]
Șefii CJ Iași au fost zece zile în Japonia și au cheltuit 8.400 de euro din bani publici. Motivul invocat a stârnit zâmbete # Libertatea
Șefii Consiliului Județean Iași, Costel Alexe și Marius Dangă, au mers zece zile în Japonia și au cheltuit 8.400 de euro din bani publici, conform Ziarul de Iași. Expo 2025 Osaka Președintele CJ Iași, Costel Alexe, și vicepreședintele Marius Dangă au mers la Expo 2025 Osaka pentru a promova județul ca destinație pentru investiții și […]
Anunțul trist făcut de Diana Dumitrescu. Vedeta trece printr-o perioadă complicată. „Am obosit să par tare. Am obosit să spun ‘e bine’ când nu e” # Libertatea
Diana Dumitrescu, în vârstă de 41 de ani, și-a luat fanii prin surprindere după ce a postat pe contul de socializare un mesaj ce lasă să se înțeleagă că traversează o perioadă grea. Actrița a mărtursit sincer că s-a săturat să pară că este bine, când de fapt, nu este deloc. Diana Dumitrescu este căsătorită […]
Starea de alertă prelungită până pe 9 septembrie: oamenii evacuaţi de la Praid nu pot reveni în locuinţe decât pe timpul zilei # Libertatea
Starea de alertă din comuna Praid a fost prelungită cu încă 30 de zile, în urma situației de urgență provocate de inundarea salinei de către apele pârâului Corund, relatează Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis joi de Instituția Prefectului – Județul Harghita, măsura va fi în vigoare între 9 august și 9 septembrie 2025, inclusiv, conform […]
O tânără de 19 ani a murit la câteva zile după ce a născut, la Brașov. Poliția a deschis dosar penal # Libertatea
O tragedie s-a produs la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, unde o tânără de doar 19 ani a murit brusc, la câteva zile după ce a adus pe lume un copil. Decesul fulgerător al fetei, care se simțea bine și urma să fie externată, a declanșat o anchetă penală pentru ucidere din culpă, vizând […]
Cartofii provin din roșii sălbatice, descoperirea cercetătorilor din China: „Roșia este mama, ea este tatăl” # Libertatea
Cercetătorii au făcut o descoperire surprinzătoare despre originea cartofilor: cartofii s-au dezvoltat din roșii sălbatice care creșteau în Anzi, încrucișate cu o altă specie de plantă, acum aproximativ 9 milioane de ani, relatează The Guardian. O nouă descoperire științifică aruncă lumină asupra originii cartofului, unul dintre cele mai populare alimente din lume. Potrivit unui studiu […]
Diddy vrea să iasă din închisoare după un incident violent: „Deținut înjunghiat chiar deasupra celulei domnului Combs” # Libertatea
Sean „Diddy” Combs, 55 de ani, aflat în detenție la Metropolitan Detention Center din Brooklyn, SUA, solicită eliberarea pe cauțiune. Avocații săi descriu condiții îngrozitoare în închisoare, inclusiv violență și alimente contaminate, a relatat Bild. Vara trecută, un deținut a fost ucis, iar în ultimii trei ani cel puțin patru deținuți s-au sinucis Mogulul hip-hop […]
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale” # Libertatea
Administrarea catastrofală de către stat a sistemului energetic format din exploatări miniere și centrale electrice din Hunedoara a continuat și după falimentul Societății Naționale a Huilei (SNH). Datorii totale de 2,4 miliarde de lei Fosta companie de stat a fost radiată de la Registrul Comerțului în 2025, cu datorii totale de 5,4 miliarde de lei […]
Universitatea Craiova a câștigat cu Spartak Trnava, primul meci din turul 3 preliminar din Conference League # Libertatea
Universitatea Craiova a câștigat meciul cu Spartak Trnava, 3-0, din prima manșă a turului 3 al preliminariilor Conference League. Olteanii au jucat în fața a 23.000 de spectatori și-au prima șansă la calificare. Seară perfectă pentru Universitatea Craiova și Mirel Rădoi. Oltenii au jucat în fața unui „Ion Oblemenco” plin până la refuză, iar jucătorii […]
OpenAI a lansat GPT-5, cel mai nou model de inteligență artificială: „Este ca și cum ai vorbi cu un expert” # Libertatea
OpenAI, compania pionieră în domeniul inteligenței artificiale (IA) generative, a lansat joi GPT-5, cel mai recent model al său.Acesta este prezentat ca fiind „cel mai inteligent”, „cel mai rapid” și „cel mai util” model de IA al companiei. Noile capacități ale ChatGPT-5 Lansarea GPT-5 vine într-un moment de intensă competiție între giganții tech pentru dezvoltarea […]
DNA trimite în judecată doi inspectori de la Vama Brașov, care au plecat cu haine de la firma pe care o controlau # Libertatea
Două femei, inspectori în cadrul Direcției Regionale Vamale Brașov, sunt acuzate că au ridicat în mod nejustificat haine și accesorii de la o firmă controlată, că au falsificat documentele privind ridicarea bunurilor, dar şi că au primit, de la o altă firmă, bunuri necuvenite, relatează News.ro. Femeile vor fi judecate pentru luare de mită, fals […]
Cum a fost vacanța unui blogger în Afganistanul controlat de talibani: „Incredibil” | VIDEO # Libertatea
Anthony Macfarlane, 31 de ani, a fost 8 zile în Afganistan, în ciuda sfaturilor Ministerului de Externe britanic de a evita această destinație. Creatorul de conținut digital, care își documentează toate călătoriile pe YouTube, a declarat, pentru Daily Star: „Am trăit cea mai frumoasă experiență din viața mea”. Din Coreea de Nord, în Afganistan! „Nu […]
Cinci soldați americani au fost împușcați la o bază militară din SUA. Suspectul a fost arestat # Libertatea
Un sergent a deschis focul, miercuri, asupra a cinci soldați într-una dintre cele mai mari baze militare ale Statelor Unite, Fort Stewart, provocând o scurtă carantină, potrivit autorităților. Incidentul a fost rapid oprit de alți militari din bază, care au intervenit și l-au reținut pe atacator, relatează agenția americană AP. Suspectul a folosit arma personală […]
Volodimir Zelenski, după ce a vorbit la telefon cu Donald Trump și liderii europeni: „Rusia este acum mai dispusă să înceteze” # Libertatea
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a dezvăluit detalii despre conversația sa cu omologul american Donald Trump. Discuția a avut loc în timp ce Zelenski se afla în regiunea Sumî, relatează portalul ucrainean de știri NV.ua. Zelenski, discuție telefonică cu Donald Trump Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a purtat o conversație telefonică cu omologul său american, Donald Trump, […]
Jandarmii din Brăila au periat zonele Canalul Comăneasca, Urleasca, malul Dunării, Chiscani, Tichilești, Gropeni și Stăncuța pentru a-i prinde pe pescarii fără permis. Deși trei persoane au fost prinse pe picior greșit, au fost aplicate doar avertismente, relatează Obiectiv Vocea Brăilei. Controale în toate zonele Pescuitul recreativ pe canalele din județul Brăila a fost verificat […]
Adrian Iencsi este noul selecționer al reprezentativei U20 a României, ocupând locul rămas liber după plecarea lui Costin Curelea, numit selecționer al naționalei U21 în prima jumătate a lunii iulie. Fost fundaș cu 30 de selecții la echipa națională de seniori, Iencsi a evoluat, de-a lungul carierei, printre altele, la Rapid București (1997-2004, 2009-2010), club […]
Inscripția religioasă „INRI” lipsește de pe crucea lui Ion Iliescu. Care este motivul și ce înseamnă # Libertatea
Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului șef al statului a fost transportat miercuri dimineață, 6 august, de la Spitalul „Agrippa Ionescu” la Palatul Cotroceni. Un detaliu de pe crucea lui Ion Iliescu a atras atenția. Mai precis, de pe crucea care este situată lângă sicriul acestuia, lipsește inscripția religioasă „INRI”. Acest simbol este derivat din […]
Mesaj RO-Alert în Tulcea, după un atac cu drone rusești în Ucraina, în apropierea frontierei fluviale cu România # Libertatea
Populația din zona de nord a județului Tulcea a fost avertizată, marți noapte, cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian, în contextul unui atac rusesc asupra Ucrainei, desfășurat în apropierea graniței cu România. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), în urma atacului, un incendiu a izbucnit pe teritoriul ucrainean, fiind […]
Emisarul lui Donald Trump a ajuns la Moscova, după un nou avertisment al președintelui american: „Economia rusă este într-o stare groaznică” # Libertatea
Steve Witkoff, emisarul special al președintelui american Donald Trump, a sosit la Moscova şi a fost întâmpinat la aeroport de emisarul rus pentru investiţii, Kirill Dmitriev, relatează Reuters, care citează o sursă implicată în pregătirea vizitei. Steve Wiktoff, pentru a patra oară la Moscova Administrația Trump a furnizat puţine detalii despre programul lui Witkoff la […]
Vara 2025, deja marcată de fenomene meteo extreme: recorduri de temperatură şi inundații în lume. Specialişti: „Suntem în mijlocul schimbărilor climatice” # Libertatea
Vara anului 2025 aduce deja fenomene meteorologice extreme în emisfera nordică: căldură record, incendii masive și inundații mortale până la începutul lunii august, indicând o intensificare a schimbărilor climatice, potrivit unui raport AFP. „Temperaturile şi precipitaţiile extreme au devenit mai intense şi mai frecvente la scară globală”, spune Sonia Seneviratne, de la ETH Zurich şi […]
Cu cât a fost taxată o clientă care a cerut să i se taie croasantul pe din două, la o terasă din Italia # Libertatea
O clientă a cafenelei Audrey Patisserie din Oderzo, provincia Treviso, nord-estul Italiei, a fost taxată cu 10 eurocenți în plus, circa 50 de bani, pentru tăierea unui croasant pe din două, relatează Corriere Adriatico. Incidentul a declanșat o dezbatere aprinsă pe rețelele sociale, afectând ratingul localului. „Nu e vorba de cost, ci de principiu” Un […]
Când a rostit Ion Iliescu replica „Măi, animalule!”. Jurnalistul din Constanța care l-a scos din pepeni pe fostul președinte # Libertatea
Expresia „Măi, animalule!” a fost rostită de fostul președinte Ion Iliescu în august 1990, în contextul violent al mineriadei care a urmat protestelor din Piața Universității. Replica a fost surprinsă de camerele de filmat și a intrat rapid în folclorul politic românesc postdecembrist, fiind ulterior asociată cu disprețul autorității față de protestatari. De-a lungul anilor, […]
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis un mesaj decent după moartea lui Ion Iliescu. Șeful statului a menționat că „istoria îl va judeca”, iar obligația noastră este „să lămurim marile dosare ale epocii” „Istoria îl va judeca pe Ion Iliescu, personajul central al tranziției anilor ‘90. Este obligația noastră să lămurim marile dosare ale epocii, […]
Traian Băsescu, fost președinte al României, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj scurt și rece la moartea lui Ion Iliescu, transmițând condoleanțe familiei și celor apropiați, fără să amintească vreun moment al carierei acestuia. „Respectul cuvenit” „Condoleanţe Doamnei Nina Iliescu, celor care i-au fost apropiaţi şi respectul cuvenit memoriei Primului Preşedinte Ales […]
Ion Iliescu a fost trimis de Nicolae Ceaușescu să facă „școala vieții” la Timișoara din cauza ascensiunii rapide în PCR # Libertatea
Ion Iliescu a avut o carieră remarcabilă în Partidul Comunist Român (PCR), iar tocmai din acest motiv, în vara anului 1971, atunci când avea 41 de ani, Ion Iliescu a fost trimis de Nicolae Ceaușescu să facă „școala vieții” chiar în orașul în care a început decăderea dictatorului. Timișoara: pedeapsă sau rampă de lansare? Potrivit […]
Apariția Andreei Bănică în costum de baie la 47 de ani a stârnit reacții: „De ce simți nevoia să te vedem dezbrăcată”. Răspunsul cântăreței # Libertatea
Andreea Bănică, una dintre cele mai cunoscute și apreciate cântărețe din România, a atras din nou atenția publicului după ce a apărut în costum de baie. Ajunsă la 47 de ani, artista continuă să își mențină silueta impecabilă și atitudinea încrezătoare, trimițând un mesaj de asumare și libertate personală. Andreea Bănică s-a filmat într-un costum […]
NASA vrea să construiască un reactor nuclear pe Lună. În cât timp ar putea fi gata un asemenea proiect # Libertatea
NASA va anunța planuri accelerate pentru construirea unui reactor nuclear pe Lună, conform unor documente obținute de Politico. Această inițiativă vine în contextul unor reduceri bugetare masive pentru agenție și subliniază implicarea secretarului Transporturilor, Sean Duffy, în politicile NASA. „Este vorba despre câștigarea celei de-a doua curse spațiale”, a declarat un oficial NASA, sub protecția […]
Mesajul emoționant postat de Florin Piersic pe Facebook, la 89 de ani: „Rând pe rând ne pleacă prietenii și ne întristăm” # Libertatea
Destul de activ pe rețelele de socializare pentru vârsta înaintată pe care o are, Florin Piersic a postat recent pe Facebook un mesaj pentru actrița Cezara Dafinescu. Ajunsă la 77 de ani, vârstă pe care a împlinit-o pe 4 august, Cezara Dafinescu i-a fost întotdeauna foarte apropiată lui Florin Piersic, astfel că marele actor român […]
Cum arată Corina Dănilă după ce și-a făcut prima intervenție estetică la 53 de ani. „N-am ascuns. Nu sunt deloc împotrivă” # Libertatea
Corina Dănilă, în vârstă de 53 de ani, și-a făcut prima intervenție estetică la nivelul feței și le-a arătat tuturor rezultatul. Actrița spune că nu este împtriva acestor proceduri, mai ales dacă trebuie să îndrepți anumite imperfecțiuni. Corina Dănilă s-a menținut de-alungul anilor într-o formă de invidiat. Acum, vedeta a recunoscut că a trecut pragul […]
Un șofer de Chevrolet, care făcea jaloane pe o stradă din Alba Iulia, a spulberat două femei aflate pe trotuar # Libertatea
Un accident grav a avut loc marți, 5 august, în centrul municipiului Alba Iulia. Un șofer de 31 de ani făcea manevre periculoase, a pierdut controlul mașinii și a spulberat două femei, 68 și 79 de ani, care se deplasau pe trotuar, transmite Ziarul Unirea. Accident pe strada Ardealului din Alba Iulia, unde două femei […]
De la Hidișelu de Sus în Manhattan, New York: sute de angajați din primării de comune sau orașe mici, detașați, fără concurs, la ambasade și consulate # Libertatea
La jumătatea acestui an, 273 de angajați din instituții centrale și locale erau detașați la ambasadele și consulatele României din străinătate, potrivit unui document al Ministerului Afacerilor Externe. Dintre aceștia, peste 50 provin din autorități și instituții locale, restul fiind selectați din ministere, Parlament, Guvern sau instituții precum RA-APPS și SPP, relatează Profit.ro. 18 angajați […]
Stare de alertă în comuna Borca, județul Neamț, din cauza buștenilor și cadavrelor de animale aduse de viitură # Libertatea
Autoritățile locale au declarat stare de alertă în comuna Borca, județul Neamț, din cauza cantităților mari de material lemnos și alte deșeuri aduse de viiturile de săptămâna trecută pe râul Bistrița, relatează Radio România Actualități. Acestea s-au acumulat în mai multe zone ale comunei. Conducerea Primăriei a solicitat intervenție urgentă pentru igienizarea și deblocarea sectoarelor […]
Un șofer a primit amendă la doar 2 minute după ce parcase lângă plajă, în Italia. Cu cât a fost sancționat # Libertatea
Un șofer a primit amendă la doar 2 minute după ce și-a parcat mașina în Senigallia, provincia Ancona, nord-estul Italiei. Incidentul a avut loc în timp ce bărbatul aștepta la rând la automatul de plată pentru a achiziționa un tichet de parcare în zona plajei la Marea Adriatică, relatează Corriere Adriatico. Era coadă la automat […]
UNTOLD Vibes Înainte de Cluj – Brașovul a dat Startul! Pe 1 august, mall-ul Afi Brasov s-a transformat în… FESTIVAL! # Libertatea
La poalele Tâmpei, vara a început cu un BOOM! Brașovul a simțit gustul UNTOLD mai devreme, direct în inima orașului – iar atmosfera a fost de poveste! Pe 1 august, AFI Brașov nu a fost doar un mall. A fost o SCENĂ de festival cu vibe de Cluj, lumină, culoare și beat-uri care au făcut […]
Un mister care a persistat timp de un deceniu a fost în sfârșit elucidat de oamenii de știință. Potrivit AP News, cauza morții a peste 5 miliarde de stele de mare de pe coasta Pacificului Americii de Nord a fost identificată. O specie de stea de mare de apropie de dispariție Începând din 2013, o […]
Emil Boc, nou scandal cu USR: „I-ați făcut obezi, i-ați făcut constipați”. Sporul pentru condiții de muncă a funcționarilor din Cluj a fost votat # Libertatea
Consiliul Local Cluj-Napoca a aprobat recent un proiect controversat inițiat de primarul Emil Boc, care acordă sporuri salariale angajaților primăriei. Decizia a fost luată în cadrul unei ședințe tensionate, cu 19 voturi pentru, 5 împotrivă și 2 abțineri. Motivele invocate pentru acordarea sporului Proiectul a stârnit dezbateri aprinse între administrația locală și opoziție, în special […]
Dorința lui David Popovici. Ce vrea să învețe să facă după ce a câștigat încă două medalii de aur # Libertatea
Numele lui David Popovici este din nou, de mai bine de o săptămână, pe buzele tuturor românilor, deoarece sportivul a reușit să câștige alte două medalii de aur. La Campionatele Mondiale de Natație, denumite și Campionatele Mondiale pentru Sporturi Acvatice, desfășurate în această vară în Singapore, marele campion român a reușit să câștige probele de […]
Elena Costache, șefa CSM care s-a plâns că pensia de 11.000 de lei e prea mică, are salariu net peste 57.000 de lei pe lună # Libertatea
Judecătoarea Elena Raluca Costache, președinta Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a stârnit controverse după ce a declarat, că o pensie de 11.000 de lei, pe care o poate primi un magistrat este mică. Asta în condițiile în care, potrivit propriei declarații de avere, a avut un salariu net de peste 57.000 de lei pe lună […]
Furtuni și vijelii în jumătate de țară, caniculă în sud-est până miercuri. Harta județelor afectate de avertizările meteo ANM cod galben # Libertatea
Aproape jumătate de țară este astăzi sub cod galben de furtuni și vijelii, în timp ce mai multe județe sunt sub avertizare cod galben de caniculă și disconfort termic, a anunțat, luni dimineață, Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Codul galben de ploi și vijelii este valabil pentru perioada luni, 4 august, ora 12:00 – marți, […]
Un moment istoric în lumea educației și a artei: Academia de Teatru din Shanghai a acceptat un robot, numit Xueba 01, într-un program de doctorat în Dramă și Film. Primul „artist AI” acceptat oficial într-un program de doctorat Robotul, considerat un „artist AI” și descris ca un „bărbat adult chipeș”, va începe studiile pe 14 […]
Cherry Vann, prima femeie arhiepiscop din Marea Britanie: „Ani la rând mi-am ascuns sexualitatea. Credința m-a ținut pe linia de plutire” # Libertatea
La 66 de ani, Cherry Vann sparge toate barierele din Biserica Anglicană și devine prima femeie, primul lider asumat homosexual și vocea unui nou început în Țara Galilor, scrie The Guardian. Numirea ei este o premieră istorică pentru Regatul Unit și pentru comununea anglicană globală. O viață între vocație și frică: „Mi-era teamă că o […]
Peste 300 de blocuri din toate sectoarele din București rămân fără apă caldă pentru o săptămână # Libertatea
Peste 300 de blocuri din Bucureşti rămân fără apă caldă în această săptămână, din cauza lucrărilor la sistemul de termoficare. Compania Termoenergetica a anunțat lucrările din fiecare sector. Lucrări de înlocuire sau modernizare în toate sectoarele Potrivit News.ro, Termoenergetica anunţă că intervenţiile vizează înlocuirea, modernizarea sau repararea unor conducte din reţeaua termică primară şi a […]
„Mai e pământul tău al tău?”. Amendă primită de o tânără din Mureș care și-a construit un solar în propria grădină # Libertatea
O tânără fermieră a primit amendă după ce a construit un solar în propria curte din Mureș. Autoritățile ar fi sancționat-o pentru că nu avea autorizație, potrivit Agrointeligenta.ro. Fermiera, amendată pentru că a construit un solar în curte O tânără fermieră din județul Mureș a primit o amendă de 10.000 de lei pentru construirea unui […]
Hotelul Romsilva din București are câte o cameră pentru fiecare dintre cei 41 de directori. Diana Buzoianu cere schimbări # Libertatea
Regia Națională a Pădurilor Romsilva deține un hotel de patru stele în București, cu un număr de camere egal cu cel al directorilor direcțiilor locale, potrivit ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Hotelul, care înregistrează pierderi, ar putea fi eficientizat sau i s-ar putea schimba destinația, conform declarațiilor ministrului citate de Profit.ro. O cameră pentru fiecare director […]
