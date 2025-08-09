A sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel. La sol îl aștepta o pereche de cătușe
Stiripesurse.ro, 9 august 2025 21:40
Trei bărbaţi au fost văzuţi sâmbătă urcând pe Turnul Eiffel, iar unul dintre ei a folosit o paraşută pentru a coborî. Toţi trei au fost reţinuţi de poliţie, relatează Le Figaro. Citește mai departe...
• • •
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 5 minute
22:00
Stelian Bujduveanu (PNL) vorbește despre intrarea în lupta pentru Primăria Generală: 'trebuie să ne gândim cum vrem să arate Capitala' # Stiripesurse.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu (PNL), a declarat sâmbătă seara, la Antena 3 CNN, că o eventuală candidatură la alegerile pentru Primăria București nu reprezintă o prioritate în acest moment. Citește mai departe...
22:00
Ştefania Uță a luat aurul la Europenele U20 la 400 de metri garduri. Românca a doborât recordul competiției într-o cursă excepțională, anunță ProSport. Citește mai departe...
Acum 15 minute
21:40
Trei bărbaţi au fost văzuţi sâmbătă urcând pe Turnul Eiffel, iar unul dintre ei a folosit o paraşută pentru a coborî. Toţi trei au fost reţinuţi de poliţie, relatează Le Figaro. Citește mai departe...
21:40
USR și PSD, război total pe tema celor mai grele autostrăzi din România: 'Piromanul strigă după pompieri!' # Stiripesurse.ro
Schimb dur de replici între USR și PSD pe tema autostrăzilor A7 și A8. Senatorul USR Marius Bodea îi acuză pe social-democrați de „obrăznicie”, susținând că PSD a pierdut banii europeni pentru proiecte, iar acum critică Guvernul Bolojan pentru lipsa finanțării. Citește mai departe...
Acum 30 minute
21:30
S-au întors pe Pământ cei patru astronauți care au petrecut aproape jumătate de an pe Stația Spațială Internațională # Stiripesurse.ro
Patru astronauți s-au întors pe Pământ sâmbătă, după ce au petrecut cinci luni pe Stația Spațială Internațională. Capsula SpaceX în care se aflau cei patru a amerizat în Oceanul Pacific, în apropierea Californiei. Citește mai departe...
21:30
Nemții renunță la băutura ce a fost multă vreme un simbol național: Consumul atinge cel mai mic nivel din ultimii 30 de ani # Stiripesurse.ro
Consumul de bere în Germania înregistrează o scădere semnificativă, potrivit celor mai recente date statistice, care evidențiază diminuarea treptată a interesului germanilor pentru băutura ce a fost multă vreme un simbol național. Citește mai departe...
Acum o oră
21:10
Criză fără precedent în Salvamont. Tánczos Barna: 'Chiar și salvatorii au nevoie de ajutor' # Stiripesurse.ro
Vicepremierul Tánczos Barna trage un semnal de alarmă asupra situației critice din serviciile Salvamont din România și cere un dialog urgent între Guvern și consiliile județene pentru a găsi o soluție administrativă care să asigure funcționarea și consolidarea acestora. Citește mai departe...
21:10
'Există lucruri pe care flăcările nu le pot atinge': Obiectul găsit intact de pompieri după ce focul a cuprins o biserică # Stiripesurse.ro
Pompierii din județul Mehedinți au găsit o biblie neatinsă de flăcări după ce au stins un incendiu care a afectat o casă și o biserică din Strehaia. Citește mai departe...
21:10
PSG îl transferă pe Ilia Zabarnîi de la AFC Bournemouth pentru 63 de milioane de euro # Stiripesurse.ro
Paris Saint-Germain a ajuns la un acord cu echipa engleză de fotbal AFC Bournemouth pentru transferul fundaşului ucrainean Ilia Zabarnîi, fostul elev al antrenorului Mircea Lucescu la Dinamo Kiev, în schimbul căruia campioana Franţei va plăti suma de 63 de milioane de euro, plus alte 6 Citește mai departe...
21:00
UTA Arad urcă pe primul loc în Superliga după victoria cu Farul Constanța. Scor 2-1 # Stiripesurse.ro
UTA a câștigat partida de sâmbătă cu Farul Constanța și a urcat pe primul loc în clasamentul Superligii de fotbal. Meciul s-a disputat la Arad și a făcut parte din etapa a V-a a competiției interne.Partida UTA Arad-Farul Constanța a fost câștigată de gazde, scor 2-1. Citește mai departe...
21:00
Se pregătește o ordonanță de urgență care ar putea pune punct unei întregi industrii: piața mărfurilor 'la mâna a doua' se schimbă din temelii # Stiripesurse.ro
Ministerul Mediului, în colaborare cu Ministerul Economiei, lucrează la o inițiativă legislativă care va defini clar și va separa categoric produsele second-hand de deșeuri, pentru a stopa intrarea în România a unor „zeci, dacă nu sute de mii de tone” deșeuri mascată sub forma Citește mai departe...
21:00
Un copil în vârstă de nouă ani a dispărut sâmbătă de pe o plajă din Mamaia. Este al doilea copil care dispare de pe plajă sâmbătă după amiaza. Fata tot de nouă ani a fost găsită în stațiunea Mamaia.IPJ Constanța anunță că sâmbătă, în jurul orei 17. Citește mai departe...
Acum 2 ore
20:40
Cunoscut pilot cu două decenii de experiență, printre victimele tragediei aviatice de la Arad. Ce mesaj premonitoriu a scris Vlad Zgărdău pe Facebook # Stiripesurse.ro
Un accident aviatic produs sâmbătă, 9 august, la Arad, a curmat viețile a două persoane, printre care și un pilot cu o carieră impresionantă în aviația civilă. Citește mai departe...
20:30
Proteste în Londra pentru Palestine Action: Poliția arestează sute de susținători ai grupării interzise # Stiripesurse.ro
Poliţia Metropolitană din Londra a arestat 200 de persoane în timpul unei manifestaţii de susţinere a grupării interzise Palestine Action, sâmbătă în centrul capitalei, organizată de mişcarea Defend Our Juries, transmit PA Media/dpa. Citește mai departe...
20:20
VIDEO 'Suntem fanele tale, șefu'': Moment inedit în timpul unui control 'la sânge' al ministrului Sănătății # Stiripesurse.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a avut parte sâmbătă de o primire neașteptată și emoționantă în timpul vizitei sale în județul Galați. Citește mai departe...
20:10
Ministra Mediului: Deşeurile din alte state europene nu pot fi produse second-hand în România # Stiripesurse.ro
Ministerul Mediului pregăteşte, împreună cu Ministerul Economiei, o iniţiativă legislativă legată de conceptul de trasabilitate în cazul produselor second-hand şi al deşeurilor, astfel încât cele două categorii să fie definite şi separate foarte clar, a declarat sâmbătă, la Citește mai departe...
20:10
Cinci persoane transportate la spital după un accident produs pe Centura Bucureştiului, la Glina. Traficul este restricţionat # Stiripesurse.ro
Cinci persoane, între care trei copii, sunt transportate la spital, sâmbătă seară, după un accident produs pe Centura Bucureştiului, la Glina, în care au fost implicate două autoturisme. Citește mai departe...
20:00
Cum a intrat România în capcana datoriilor către străini: Împrumuturi risipite pe afaceri falimentare, proiecte gigantice și lipsă totală de strategie # Stiripesurse.ro
România a trăit pe datorie încă de la începuturile sale moderne, contractând credite externe masive în ultimii 150 de ani și atingând un vârf în anul 2013. De multe ori, banii au fost folosiți pentru investiții păguboase sau pentru acoperirea unor probleme interne. Citește mai departe...
Acum 4 ore
19:40
O explozie uriașă s-a produs la un depozit de arme din Liban. Șase pirotehniști au murit, alții au fost răniți, an anunțat autoritățile. Citește mai departe...
19:40
VIDEO Alertă în trafic! Accident cu o autospecială SMURD și un BMW, la câțiva metri de spital # Stiripesurse.ro
Un accident rutier a avut loc astăzi, aproape de ora 15:00, în intersecția din apropierea Spitalului Clinic Județean de Urgență din Constanța în care au fost implicate o autospecială SMURD și un autoturism BMW. Citește mai departe...
19:30
Critici internaționale după decizia Israelului de a ocupa Gaza: Autoritatea Palestiniană cere intervenția ONU # Stiripesurse.ro
Planul Israelului de a prelua controlul asupra oraşului Gaza este o nouă "escaladare" a Israelului care ameninţă "stabilitatea regională", a acuzat sâmbătă Autoritatea Palestiniană, conform AFP. Citește mai departe...
19:20
Suspendarea lui Stefano Vukov, fostul antrenor al Rîbakinei, ridicată de WTA. Poate reveni la turnee # Stiripesurse.ro
Fostul antrenor al Elenei Rîbakina, Stefano Vukov, poate primi din nou acreditarea pentru turneele WTA, după ce suspendarea provizorie a fost ridicată de către forul de conducere al tenisului feminin, relatează Reuters. Citește mai departe...
19:10
Ciclistul Victor Langellotti câștigă etapa-regină a Turului Poloniei și devine liderul clasamentului # Stiripesurse.ro
Ciclistul monegasc Victor Langellotti a câştigat etapa-regină a Turului Poloniei, sâmbătă la Bukowina Tatrzanska, preluând cu această ocazie tricoul de lider al cursei, înaintea contratimpului final, informează AFP. Citește mai departe...
19:10
Comasările din educație, reformă fiscală sau privatizare mascată? Cornel Ban avertizează: Dezastru social profitabil. Nu faci austeritate la mărunțiș! # Stiripesurse.ro
Comasările anunțate recent în sistemul de învățământ au stârnit critici dure din partea unor economiști și experți în politici publice, care pun sub semnul întrebării atât logica fiscală a măsurii, cât și consecințele sale pe termen lung asupra calității educației din Citește mai departe...
19:10
Un expert în politica rusă spune că summitul din Alaska îi dă lui Putin "legitimitate" pe scena mondială şi va fi văzut ca o victorie de către Rusia. Citește mai departe...
18:50
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a afirmat, sâmbătă, cu prilejul vizitei în judeţul Galaţi, că România transformă în bine spitalele cu bani din PNRR, iar Galaţi e un exemplu de performanţă. Citește mai departe...
18:50
VIDEO Călin Georgescu, primul mesaj după moartea lui Iliescu: 'Tăcerea este plină de cuvinte mocnite' # Stiripesurse.ro
Sâmbătă, Călin Georgescu a transmis primul său mesaj video pentru Realitatea TV, după decesul fostului președinte Ion Iliescu. Citește mai departe...
18:40
Salvare la limită pe 'acoperișul' României: Bărbat căzut în prăpastie la 100 de metri adâncime, recuperat cu elicopterul # Stiripesurse.ro
Un bărbat a căzut 100 de metri într-o prăpastie, în zona Vârfului Moldoveanu, pentru recuperarea lui fiind solicitată intervenţia unui elicopter, informează, sâmbătă, Salvamont Argeş.Bărbatul a intrat iniţial în şoc, apoi a redevenit conştient şi cooperant. Citește mai departe...
18:40
Ce vrea Putin pentru a încheia războiul. Planul propus de președintele rus a fost prezentat liderilor europeni și ucraineni # Stiripesurse.ro
Oficiali din Statele Unite au transmis liderilor europeni și ucraineni un plan propus de președintele rus Vladimir Putin, care ar putea duce la încetarea conflictului din Ucraina. Citește mai departe...
18:30
VIDEO Trump stârnește controverse: 'Va exista un schimb de teritorii între Rusia și Ucraina' # Stiripesurse.ro
Președintele american Donald Trump se va întâlni cu omologul său rus, Vladimir Putin, pe 15 august în Alaska. Într-o declarație surprinzătoare făcută presei de peste Ocean, Donald Trump a afirmat că „va exista un schimb de teritorii între Rusia și Ucraina”, sugerând o Citește mai departe...
18:20
Atac armat în largul coastei Ecuadorului: 60 de bărbați au deschis focul asupra unei bărci # Stiripesurse.ro
Zeci de bărbați înarmați au atacat o barcă în largul coastei de sud-est a Ecuadorului. Mai mulți oameni au murit, alții sunt dispăruți. Președintele Daniel Noboa, care a fost reales în mai, s-a angajat să combată traficul de droguri și infracțiunile violente. Citește mai departe...
18:20
VIDEO Gest criminal la peste 130 km/h: Un șofer a întors mașina pe Autostrada A1 și a provocat un accident teribil # Stiripesurse.ro
Un incident șocant a avut loc pe Autostrada A1, pe sensul către București, acolo unde un șofer de 64 de ani, din Capitală, a decis să întoarcă mașina pe banda de circulație, punând în pericol viețile tuturor participanților la trafic. Citește mai departe...
18:20
Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) au făcut 104 controale și au stabilit sancțiuni în valoare de peste 620.000 lei. Amenzile au fost stabilite în august timpul operațiunii Comandament Litoral.Potrivit ANPC în perioada 04.08.2025 - 08.08. Citește mai departe...
18:10
Cultura, plătită cu cardul în 3 rate, ca la frigider. Industria concertelor și festivalurillor este la pământ, statului român nu-i pasă # Stiripesurse.ro
Românii pasionați de muzică, teatru sau spectacole de calitate au ajuns să cumpere bilete în… rate! Nu din moft, ci pentru că altfel nu și le mai permit. Citește mai departe...
18:10
VIDEO Continuă misiunea de stingere a incendiului din zona localității Chilia Veche. Se intervine cu un elicopter Black Hawk # Stiripesurse.ro
Misiunea de stingere a incendiului din zona localității Chilia Veche este în desfășurare, anunță IGSU sâmbătă după amiaza. În zonă a ajuns și o navă multirol din cadrul Detașamentului de Pompieri Tulcea. Citește mai departe...
18:00
Doi copii au fost loviți de un geam într-un tren aflat în stația Rupea din județul Brașov. La fața locului a fost solicitat un echipaj medical.Potrivit CFR Călători „în circulația trenului IR 12942/1947 din data de 09.08. Citește mai departe...
Acum 6 ore
17:50
Incendiu de vegetație în apropierea unui cartier de blocuri din Galați. Pompierii intervin în forță # Stiripesurse.ro
Un incendiu a izbucnit sâmbătă în apropierea unui cartier de blocuri din orașul Galați. În misiune au fost trimise mai multe echipe de pompieri.Pompierii gălățeni anunță că incendiul a apărut în zona blocurilor ANL din cartierul D. Citește mai departe...
17:40
Cancerul endometrial (uterin), o formă frecventă de cancer ginecologic, afectează anual sute de mii de femei din întreaga lume, iar cauzele sale genetice rămân parţial necunoscute. Citește mai departe...
17:40
Politicienii rusofili de peste Prut au pus minorii să care sicrie în fața Președinției - Părinții vor plăti amenda # Stiripesurse.ro
Părinții unor minori din Trușeni, Republica Moldova, care au participat acum o lună la o acțiune în fața Președinției de la Chișinău, aducând două sicrie, au fost amendați. Anunțul a fost făcut de primarul localității, Viorica Beregoi, conform deschide.md. Citește mai departe...
17:40
Echipa engleză de fotbal West Ham United l-a transferat pe portarul danez Mads Hermansen de la formaţia Leicester City, în schimbul căruia a acceptat să plătească 18 milioane de lire sterline, conform presei britanice, informează DPA. Citește mai departe...
17:40
De ce nu-l poate prinde nimeni pe ucigașul din Mureș: Un celebru criminolog dezvăluie care a fost greșeala autorităților # Stiripesurse.ro
Ucigașul din Mureș, care și-a omorât și incendiat fosta iubită, este liber de mai bine de o lună, deși este vânat de sute de polițiști, jandarmi, salvamontiști cu drone și câini de urmă. Citește mai departe...
17:40
Noul sezon NBA începe pe 21 octombrie: Sezonul 2025-26 debutează cu meciuri spectaculoase # Stiripesurse.ro
Noul sezon NBA (liga profesionistă nord-americană de baschet) va începe la 21 octombrie, cu o etapă în care campioana en titre Oklahoma City va primi vizita echipei Houston Rockets, în timp ce vedetele de la Los Angeles Lakers şi Golden State Warriors se vor înfrunta la Los Angeles, Citește mai departe...
17:20
O bombă de 500 de kilograme din cel de-al Doilea Război Mondial, găsită în centrul Belgradului # Stiripesurse.ro
O bombă aeriană britanică de 500 de kg, lansată asupra Belgradului în timpul celui de-al Doilea Război Mondial şi găsită pe un şantier din capitala sârbă, a fost neutralizată cu succes sâmbătă, a anunţat Ministerului de Interne al Serbiei. Citește mai departe...
17:20
VIDEO Inna, diagnosticată cu teribilul 'sindrom al capului atârnat': Gestul banal pe care îl facem cu toții în fiecare zi a lăsat-o imobilizată # Stiripesurse.ro
Inna, una dintre cele mai cunoscute artiste din România, a povestit recent fanilor despre o problemă medicală serioasă, apărută, spune ea, din cauza timpului petrecut excesiv pe telefon. Citește mai departe...
17:20
Adrian Toni Neacșu face praf proiectul privind Pilonul II de pensii: La loc comanda! # Stiripesurse.ro
Fostul membru CSM Adrian Toni Neacșu face praf proiectul privind Pilonul II de pensii, care modifică modul în care românii asigurați pot intra în posesia banilor. Citește mai departe...
17:10
Țările care susțin Ucraina își intensifică dialogul cu Zelenski. În paralel, Trump pregătește întâlnirea cu Putin # Stiripesurse.ro
Zelenski spune că a avut discuţii cu liderii europeni din Estonia, Danemarca şi Franţa, notează News.ro.Preşedintele Franţei, Macron, „a făcut schimb de opinii” cu preşedintele ucrainean. Citește mai departe...
17:10
Cristian Chivu, mulțumit de caracterul și determinarea elevilor săi în victoria cu AS Monaco # Stiripesurse.ro
Cristian Chivu, antrenorul echipei italiene de fotbal Inter Milano, a apreciat maniera în care au evoluat elevii săi în meciul amical câştigat cu scorul de 3-1 în faţa formaţiei AS Monaco, sâmbătă pe stadionul Louis II din Principat. Citește mai departe...
17:10
Un amplu incendiu de vegetaţie a determinat închiderea traseului de drumeţii către Muntele Vezuviu, înalt de peste 1.200 de metri, în apropiere de Napoli, relatează dpa. Citește mai departe...
16:50
VIDEO Un bulldog 'chel' a participat la un concurs ceva mai 'special', unde a câștigat un titlu mondial. Stăpânul a plecat acasă mai bogat cu 5000 de dolari # Stiripesurse.ro
Petunia, un pui de bulldog francez fără păr, în vârstă de 2 ani, a fost declarată câştigătoare a concursului "Cel mai urât câine din lume", care a avut loc vineri în oraşul californian Santa Rosa. Concursul are loc în oraş încă din anii 1970. Citește mai departe...
16:40
Vești îngrijorătoare despre Nina Iliescu, după înmormântarea soțului ei: refuză spitalizarea, se izolează și nu mai răspunde la telefon (surse) # Stiripesurse.ro
La doar câteva zile de la înmormântarea fostului președinte Ion Iliescu, soția acestuia, Nina Iliescu, traversează o perioadă extrem de dificilă, atât din punct de vedere emoțional, cât și al sănătății. Citește mai departe...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.