Ce spune ministrul Mediului despre produsele second hand care ajung în România. O mulțime de români le cumpără, dar puțini sunt atenți la detalii
Fanatik, 9 august 2025 23:20
Mulți români adoră produsele second hand, însă în realitate, ministrul Mediului trage un semnal de alarmă. Multe dintre ele nici nu ar trebui aduse în țară.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 15 minute
23:20
Ce spune ministrul Mediului despre produsele second hand care ajung în România. O mulțime de români le cumpără, dar puțini sunt atenți la detalii # Fanatik
Mulți români adoră produsele second hand, însă în realitate, ministrul Mediului trage un semnal de alarmă. Multe dintre ele nici nu ar trebui aduse în țară.
Acum 30 minute
23:10
Imagine inedită surprinsă din satelit cu milioane de mașini lăsate în mijlocul deșertului. De ce sunt păstrate aici # Fanatik
Fotografie spectaculoasă realizată din satelit cu milioane de autoturisme ”abandonate” în deșert. Motivul pentru care au ajuns aici.
23:10
A sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel, dar polițiștii l-au așteptat la sol. Bărbatul a fost arestat imediat # Fanatik
Bărbat arestat după ce a sărit cu parașuta de pe Turnul Eiffel. Acesta se cățăra pe celebrul monument alături de alte două persoane
Acum o oră
23:00
Mihai Stoica a anunțat că suporterii FCSB nu vor face deplasarea în Kosovo pentru meciul retur cu Drita din Europa League.
22:50
Gigi Becali s-a dezlănțuit după ce i-a fost blocată 3 ani o afacere de 13.000.000 de euro: “Bă, nu e a statului! Ești nebun la cap?” # Fanatik
Gigi Becali a răbufnit la adresa unei comisii a guvernului. Omul de afaceri încearcă să vândă o fabrică de 3 ani, însă nu primește niciun răspuns
22:40
Reacția unei mirese când mirele rostește numele fostei iubite, la altar. Filmarea a ajuns virală # Fanatik
Ce a făcut o mireasă când mirele a spus numele fostei partenere de viață, la altar. Videoclipul a fost urmărit de multă lume.
22:40
Ai voie sau nu să lași motorul pornit dacă staționezi mai mult de 5 minute. Ce spune Codul Rutier și ce greșeală ajung să facă cei mai mulți șoferi # Fanatik
E legal sau nu să lași motorul pornit dacă staționezi? Mulți șoferi poate și-au pus la un moment dat o astfel de întrebare.
Acum 2 ore
22:30
“Așa arată obrăznicia!” Senator USR, revoltat după ce PSD a acuzat Guvernul că nu alocă bani pentru autostrăzile A7 și A8 # Fanatik
Senator USR, critici dure după ce un lider PSD a acuzat Guvernul că nu alocă fonduri pentru autostrăzile A7 și A8. Vezi ce mesaj a transmis
22:30
Biletul zilei la pariuri de duminică, 10 august 2025, poate aduce un câștig de 497 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Anglia.
22:00
Tatăl băiatului mort în accidentul aviatic din Arad, mărturii cutremurătoare: ”Am avut încredere în pilot”. Bărbatul urma să zboare și el # Fanatik
Tatăl băiatului care a murit în accidentul aviatic din Arad face mărturisiri cutremurătoare. Acesta regretă toate cele întâmplate.
22:00
Gigi Becali, bulversat de evenimentele de la FCSB: „Mi se pare că am scăpat și de el, nici nu știu” # Fanatik
Gigi Becali nu mai știe exact câți jucători de la FCSB au plecat de la echipă în ultimele zile! Ce a spus patronul campioanei despre acest subiect
22:00
Pontul zilei de duminică, 10 august, din SuperLiga. Bet Builder de cotă 7.50 la Superbet pentru FCSB – Unirea Slobozia # Fanatik
Cu pontul zilei de duminică, 10 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 7.50 la meciul FCSB - Unirea Slobozia.
21:40
O femeie și-a pierdut soțul, bolnav de cancer, dar i-a făcut un copil la doi ani de la deces. Cum a fost posibil așa ceva # Fanatik
O femeie și-a îngropat partenerul care suferea de cancer, însă i-a făcut un băiat la 2 ani de la moarte. Ce a făcut aceasta.
21:40
Giovanni Becali, dezvăluiri despre Marius Șumudică: “Îi făceam un contract special la Rapid” # Fanatik
Giovanni Becali a dezvăluit, în direct la „DON Giovanni” ce contract îi pregătise lui Marius Șumudică la Rapid. De ce nu s-a mai materializat înțelegerea.
21:40
O mașină a rupt balustrada unui pod istoric din Timișoara și a fost la un pas să cadă în Bega. Două persoane au fost rănite # Fanatik
Accident în Timișoara: balustrada unui pod istoric a fost ruptă după ce o mașină a intrat în ea. Două persoane, rănite în urma impactului
Acum 4 ore
21:20
Incendiile fac ravagii în California. Mii de oameni au fost evacuați, a fost activată stare de alertă în Santa Clarita # Fanatik
Este haos în California, unde incendiile de vegetație fac ravagii deja de câteva zile. A fost emisă și stare de alertă în Santa Clarita.
21:00
Ianis Zicu, prima reacție după UTA - Farul 2-1! Ce l-a nemulțumit pe antrenorul „marinarilor” după înfrângerea de la Arad
21:00
Adrian Mihalcea surprinde după ce UTA a urcat pe primul loc în SuperLiga: „Nu ne gândim la play-off” # Fanatik
UTA a obținut al treilea succes al sezonului și a urcat, temporar, pe primul loc în SuperLiga. Care au fost concluziile lui Adrian Mihalcea după acest rezultat.
20:40
De ce China sapă o groapă de 10.000 de metri în pământ. Motivul e unul de-a dreptul surprinzător # Fanatik
China sapă o groapă de 10.000 de metri în pământ, iar motivul real e unul surprinzător. Ce planuri au specialiștii, de fapt?
20:40
Noi detalii despre accidentul în care a fost implicat fiul lui Mihai Leu la raliu. Ce defecțiune ar fi avut mașina condusă de Marco Leu # Fanatik
Apar noi detalii despre accidentul în care a fost implicat fiul lui Mihai Leu. S-ar părea că mașina condusă de Marco Leu ar fi avut probleme tehnice.
20:30
Iubita lui Lando Norris este de o frumusețe rară! Pilotul de Formula 1 și actrița nu se mai ascund. Galerie foto # Fanatik
Lando Norris, pilotul celor de la McLaren, se iubește cu o actriță superbă din Portugalia. Unde au fost surprinși cei doi.
20:30
Prezență surpriză la UTA – Farul! Motivul pentru care fostul selecționer al României s-a aflat în tribune. Foto exclusiv # Fanatik
Prezență surpriză la meciul de sâmbătă dintr UTA și Farul Constanța, acolo unde reporterii FANATIK l-au surprins pe fostul selecționer al României.
20:10
Tânăr sfâșiat în larg de un rechin. Cum a reușit să scape cu viață din colții fiarei. Imagini șocante # Fanatik
Un tănăr aflat la pescuit subacvatic a fost atacat de un rechin. Cum s-a încheiat, de fapt, cursa de supraviețuire și cum a reușit să scape de fiară.
20:10
Intervenție inedită a jandarmilor din Satu Mare. O vidră a intrat într-un salon de coafură. Video # Fanatik
Misiune inedită a jandarmilor din județul Satu Mare: o vidră a fost surprinsă într-un salon de coafură. Ce s-a întâmplat cu animalul sălbatic
20:00
Coșmarul lui Sorin Cârțu, delegat la Universitatea Craiova – Hermannstadt: „Antipatia e clară” # Fanatik
Sorin Cârțu va lua foc când va vedea pe cine a delegat CCA la Universitatea Craiova - Hermannstadt. E printre cei trei arbitri „recuzați” de olteni
19:50
Trei copii și doi adulți, implicați într-un accident pe Centura Bucureștiului. Circulația a fost restricționată # Fanatik
Accident pe Centura Bucureștiului, cu trei copii și doi adulți implicați. Traficul din zonă se desfășoară cu dificultate în urma impactului
19:40
China a creat ”roboții-lup”. Patrupezii militari care se apropie pe nesimțite de inamic și îl pot lichida cu arme automate # Fanatik
China a prezentat recent ”roboții-lup”. Vorbim despre niște roboți care ar putea fi extrem de utili pentru armata chineză.
19:40
Ștefania Alexandra Uță, aur pentru România în proba de 400 m garduri. A doborât un record vechi de mai bine de 20 de ani # Fanatik
Ștefania Alexandra Uță a cucerit medalia de aur în proba de 400 m garduri, la Campionatele Europene sub 20 de ani de la Tampere. Ce record a doborât românca noastră.
Acum 6 ore
19:30
Lovitură pentru Dan Șucu! Decizie importantă luată de Gianni Infantino. Presa din Spania a făcut anunțul # Fanatik
Dan Șucu a primit o lovitură importantă din partea FIFA. Ce decizie a luat forul internațional și cum îl afectează pe acționarul majoritar de la Rapid și Genoa.
19:20
Video. Drifturi la doar câțiva metri de sediul Poliției, în Târgu Jiu. Tânărul este căutat acum de autorități # Fanatik
Un tânăr șofer a făcut drifturi foarte aproape de sediul Poliției, în Târgu Jiu. A postat filmarea pe TikTok, iar autoritățile îl caută
19:10
Străinul de la Universitatea Craiova, încântat de atmosfera de pe „Ion Oblemenco”: „Cel mai frumos lucru pe care l-am trăit până acum”. Video # Fanatik
Fotbalistul străin de la Universitatea Craiova este încântat de ce trăiește în prezent la echipa din Bănie. Ce a spus despre atmosfera creată de suporteri
19:00
Manevră periculoasă urmată de un accident pe A1. Un șofer a întors brusc mașina și a blocat drumul # Fanatik
Un incident bizar s-a produs pe A1 sâmbătă dimineață. Un șofer a decis să întoarcă brusc mașina pe banda de circulație.
18:50
Arbitrul acuzat că o ajută pe FCSB, la VAR la meciul cu Unirea Slobozia. Campioana a avut, însă, mari probleme cu „centralul” # Fanatik
Delegare controversată la FCSB - Unirea Slobozia. Arbitrul VAR a fost acuzat că „trage” cu roș-albaștrii. Campioana are și ea motive să fie nemulțumită
18:40
Un cuplu a vrut să facă o poză romantică la malul mării. Ce a urmat după i-a traumatizat pe viață # Fanatik
Un cuplu și-a dorit o poză romantică, însă totul a fost la un pas de a deveni o tragedie. Ce au pățit cei doi în timp ce încercau să imortalizeze momentul.
18:40
Scandal uriaș între două familii, în Hunedoara: trei persoane au fost reținute. De la ce a pornit totul # Fanatik
Un scandal uriaș a început între două familii, în Hunedoara. Au fost reținute trei persoane în urma conflictului violent
18:30
Bodrumspor va juca duminică primul meci al sezonului în liga a doua din Turcia. Ce decizie a luat gruparea turcă vis-a-vis de George Pușcaș.
18:20
Mirel Rădoi, în gardă înainte de U Craiova – Hermannstadt: „Mi-e teamă”. Ultimele vești despre accidentarea lui Bancu. Video # Fanatik
Mirel Rădoi a recunoscut că se teme de meciul Universitatea Craiova - Hermannstadt de duminică seară! Care este motivul
18:20
Un străin i-a ocupat casa și nu voia să mai plece, iar proprietarul a fost nevoit să o dărâme. Povestea care a făcut înconjurul internetului # Fanatik
Un bărbat a fost nevoit să își dărâme propria casă pentru că un străin a ocupat-o și nu mai voia să plece din ea. Cum s-a încheiat totul?
18:10
Accident pe DN1, în Sinaia: trei persoane au fost duse la spital. Traficul din zonă, afectat # Fanatik
Trei persoane au ajuns la spital după producerea unui accident pe DN1, în Sinaia. Circulația pe ambele sensuri a fost blocată
18:00
Giovanni Becali s-a întâlnit cu Messi: “Ia cartea mea de vizită, înseamnă contract de 20 de milioane de euro” # Fanatik
Ioan Becali a povestit la emisiunea ”DON Giovanni” că l-a întâlnit de două ori pe superstarul Lionel Messi și a avut numai cuvinte de laudă pentru argentinian.
18:00
Prima țară din lume condusă de inteligența artificială. Figuri marcante ale istoriei sunt readuse la viață 100% digital # Fanatik
Prima țară din lume unde guvernarea a fost preluată de inteligența articială. Ce personalități celebre din istorie se vor afla conducere.
17:40
Orașul din Europa care a fost invadat de șobolani uriași. Unele rozătoare au mărimea unei pisici # Fanatik
Un mare oraș din Europa se confruntă cu probleme după o invazie de șobolani. Unele rozătoare sunt de mărimea unei pisici.
17:40
Află tot ce trebuie să știi despre etapa 5 din SuperLiga. Televizări, cote la pariuri, clasament, echipe de start și programul complet al rundei a 5-a din sezonul regulat.
17:40
A fost desemnat cel mai urât câine din lume. Suma neașteptată pe care stăpâna patrupedului a încasat-o odată cu noul titlu # Fanatik
Un patruped a fost desemnat ca fiind cel mai urât câine din lume. Câți bani a primit stăpâna sa după câștigarea acestui titlu?
17:40
Video. Incendiu puternic în Galați, în apropiere de un cartier de blocuri ANL. Locuințele din zonă, în pericol # Fanatik
Un incendiu puternic a izbucnit sâmbătă în Galați, iar echipajele acționează cu mai multe autospeciale. În zonă este un cartier de blocuri ANL
Acum 8 ore
17:20
Dennis Man, tot mai aproape de transferul în Olanda. Ce se întâmplă cu internaționalul român la amicalul Heidenheim – Parma # Fanatik
Parma joacă ultimul amical al verii cu Heidenheim, dar Dennis Man nu este pe teren și acest lucru arată că este tot mai aproape de un transfer.
17:10
Gigantul străin care va da o lovitură puternică pe piața din România. Vrea să cumpere două fabrici unde sunt angajați sute de români # Fanatik
Unul dintre cei mai mari giganți din industria auto din lume vrea să cumpere două fabrici din România. Aici sunt angajați sute de români și ar putea apărea noi locuri de muncă.
17:10
Luna iulie, cea mai călduroasă din istorie în Turcia, în ultimii 55 de ani. Au fost înregistrate temperaturi record # Fanatik
A fost înregistrată cea mai călduroasă lună iulie în Turcia, din ultimii 55 de ani. Valul de căldură a făcut ravagii în țară în ultima perioadă
17:00
Răsturnare de situație în tragedia aviatică de la Arad. Cine ar fi trebuit să fie la bordul avionului, de fapt # Fanatik
Detalii tulburătoare despre tragedia aviatică de la Arad. Cine ar fi trebuit să se afle la bordul avionului, de fapt, în acele momente?
17:00
FCSB, la un pas de un scandal uriaș la sărbătoarea de titlu! Târnovanu a dezvăluit în ce voiau, de fapt, să se costumeze jucătorii, înainte de a alege să fie super-eroi. Video # Fanatik
Jucătorii de la FCSB erau aproape să provoace un scandal imens la petrecerea de titlu, când s-au costumat în super-eroi. Ce plan diabolic au avut roș-albaștrii
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.