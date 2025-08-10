Liverpool îi dă o veste excelentă lui Radu Drăgușin. Negocieri de peste 30 de milioane de euro

13:20

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a reafirmat cu fermitate că Ucraina nu va face concesii teritoriale în discuțiile privind un acord de pace, în contextul întâlnirii programate între președintele american Donald Trump și liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. „Răspunsul la întrebarea privind teritoriile este deja în Constituția Ucrainei. Nimeni nu va devia de la acest … The post Prima reacție de la Kiev legată de schimbul de teritorii. Zelenski e categoric appeared first on spotmedia.ro.