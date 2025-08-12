Tuță a tăiat posturi de conducere, la Poliția Locală a Sectorului 1. Care e economia. La ce eficiență se așteaptă

16:00

Sorin Grindeanu a anunţat că PSD condiţionează participarea de acum la şedinţele coaliţiei de: „Adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor, asta incluzând pensii speciale, reduceri de agenții, atât la nivel central, cât și la nivel județean, pentru că avem, de exemplu, foarte multe direcții regionale care nu-și mai au rostul. Ca să dau un exemplu, …