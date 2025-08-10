Macron: Viitorul Ucrainei nu trebuie să fie decis fără ucraineni

14:50

Străvechea icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la mănăstirea Glavacioc, ce are o vechime de 600 de ani, va fi adusă în pelerinaj la biserica brâncovenească Sfântul Gheorghe-Nou, cu prilejul prăznuirii hramului de vară al bisericii, dar şi cu prilejul marelui praznic al Adormirii Maicii Domnului, zi în care Sfinţii Brâncoveni au fost martirizaţi.