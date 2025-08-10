Şefa diplomaţiei europene convoacă o reuniune a miniştrilor de externe şi protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane
G4Media, 10 august 2025 17:30
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declaraţie transmisă duminică presei, că orice acord între SUA şi Rusia pentru încheierea războiului în Ucraina trebuie... G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
17:50
Bărbat din judeţul Timiş, arestat / A încălcat ordinul de protecţie şi a intrat în magazinul în care lucrează fosta sa soţie, unde a ameninţat-o # G4Media
Un bărbat de 37 de ani din judeţul Timiş a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a încălcat ordinul de protecţie... G4Media.ro.
17:50
Planul Israelului de a „prelua” oraşul Gaza este cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului şi de a învinge Hamas, afirmă Netanyahu # G4Media
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat presei că Israelul nu are „de ales” decât să „termine treaba” şi să „învingă” organizația teroristă Hamas, informează BBC,... G4Media.ro.
Acum 10 minute
17:40
Ce îi îngrijorează pe tineri, în rapoarte și în viața reală/ Examenele, viitorul profesional, situația financiară, în top/ ,,Uneori ajung să am stări de greață sau dureri de burtă, de cap” # G4Media
Principala îngrijorare pentru viitor a tinerilor, care reiese dintr-un Erobarometru publicat la începutul acestui an, este costul vieții (41%), urmat de pace și stabilitatea globală... G4Media.ro.
Acum 30 minute
17:30
Şefa diplomaţiei europene convoacă o reuniune a miniştrilor de externe şi protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane # G4Media
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declaraţie transmisă duminică presei, că orice acord între SUA şi Rusia pentru încheierea războiului în Ucraina trebuie... G4Media.ro.
17:20
Nicusor Dan a postat pe rețele de socializare un video dintr-o drumeție, împreună cu copiii săi și partenera sa de viață. ”Astăzi am făcut o... G4Media.ro.
Acum o oră
17:10
Escalop de pui cu dovlecei rași, într-o singură tigaie. O idee de cină simplu de preparat dar foarte apetisantă, care merge și la prânz # G4Media
Denumirea uneori intimidează, escalop pare ceva complicat, inclusiv cu contribuția meniurilor de restaurant din vremuri demult apuse, când cuvântul fusese ultra abuzat și atribuit unor... G4Media.ro.
17:10
Razii ale poliţiştilor în sudul litoralului în urma cărora s-au aplicat 17 sancțiuni / Au fost verificate persoane şi autoturisme în Vama Veche, Constineşti şi Mangalia # G4Media
Poliţiştii au făcut razii în sudul litoralului, fiind oprite maşini şi persoane în Vama Veche, Costineşti şi Mangalia. S-au dat zeci de amenzi în valoare... G4Media.ro.
17:00
Există un vechi proverb care spune: „Zâmbește, și lumea va zâmbi împreună cu tine”. Interesant este că neuroștiința pare să fie de acord cu acest... G4Media.ro.
16:50
Ministrul Sănătăţii, întâlnire cu preşedintele CJ Prahova, în scopul continuării investiţiilor în județ: construirea unui spital nou, înfiinţarea unei secţii de arşi şi reabilitarea secţiei de Chirurgie # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, s-a întâlnit, duminică, la Bucureşti, cu preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Nanu, şi au discutat despre continuarea investiţiilor în Spitalul Judeţean... G4Media.ro.
16:50
“Susțin crearea unui muzeu al dictaturii comuniste și legionare în România” – inițiativa euro-deputatului PNL Siegfried Mureșan. O idee neinspirată și iată de ce. # G4Media
În urma decesului fostului președinte al României, Ion Iliescu, europarlamentarul a postat următoarea expunere de motive pe pagina sa de Facebook: “Ion Iliescu a fost... G4Media.ro.
16:50
Cutremur cu magnitudine 6 în peninsula rusă Kamceatka / Cutremurul de acum mai puţin de două săptămâni a provocat erupţia simultană a şapte vulcani # G4Media
Un cutremur cu magnitudinea de 6,0 grade s-a produs duminică în peninsula rusă Kamceatka, în regiunea unde a avut loc pe 30 iulie un cutremur... G4Media.ro.
Acum 2 ore
16:40
Acum zece ani, North Highland Initiative – o organizație caritabilă pentru dezvoltare înființată sub egida prințului Charles – a redenumit circuitul North Coast 500 și... G4Media.ro.
16:30
Primarul Kievului cere o încheiere negociată a războiului cu Rusia, pentru că Ucraina este „obosită de acest război” # G4Media
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, un politician influent în Ucraina, s-a pronunţat pentru o încheiere negociată a războiului cu Rusia, în timp ce cresc temerile că... G4Media.ro.
16:20
Emil Boc anunță că încep lucrările subterane la Metroul Clujului / Constructorul: O operațiune complexă, faza preliminară va dura câteva luni # G4Media
„Metroul clujean întră în faza subterană. Luni, 11 august, ora 9:00 dimineața, încep lucrările de construcție a puțului de lansare a mașinilor care forează subteran... G4Media.ro.
16:00
VIDEO | Un bulldog francez fără păr și cu fața ridată, desemnat cel mai urât câine din lume. Povestea Petuniei care a câștigat inimile juriului și premiul de 5.000 de dolari # G4Media
În orașul californian Santa Rosa, o tradiție neobișnuită atrage anual atenția iubitorilor de animale din întreaga lume: concursul „Cel mai urât câine din lume”. În 2025, titlul... G4Media.ro.
16:00
Festivaluri așteptate în stațiunile Băile Felix, Băile 1 Mai și la poalele Munților Pădurea Craiului / Ce program au pregătit organizatorii # G4Media
Festivaluri atractive, cu concerte, ateliere, jocuri dar și produse tradiționale sunt programate în județul Bihor, mai precis în stațiunile Băile Felix, Băile 1 Mai și... G4Media.ro.
16:00
Experţii în cybersecurity avertizează asupra răspândirii de malware prin testele de verificare Captcha # G4Media
Atacatorii cibernetici au găsit modalităţi pentru a răspândi malware prin intermediul testului de verificare Captcha, folosit frecvent de site-uri pentru a descuraja boţii, se arată... G4Media.ro.
15:50
Vacanță în Suedia: destinație cu gustul vieții de pe insule, dar pe continent, lângă Stockholm # G4Media
Arhipelagul Stockholmului, cu cele 30.000 de insule ale sale, este pe bună dreptate renumit, dar plajele nisipoase și cabanele de pe coastă sunt mai accesibile... G4Media.ro.
Acum 4 ore
15:30
Vrei să ai congelatorul bine echipat pentru sezonul rece? Ardeii sunt legumele care se pretează cel mai mult a fi congelate pentru iarnă # G4Media
Ardeii sunt unele dintre cele mai ușor de congelat legume. Te pasionează grădinăritul și ai vrea să valorifici producția de legume ale verii în afară... G4Media.ro.
15:20
Doi turişti care s-au rătăciți pe munte în Maramureș, după ce au ieşit de pe traseul marcat, au fost găsiţi teferi. Alți trei cetăţeni ucraineni au fost găsiți de un cioban # G4Media
Doi turişti care s-au rătăcit pe munte după ce au ieşit de pe traseul marcat au petrecut noaptea în Munţii Maramureşului, fiind găsiţi teferi, duminică.... G4Media.ro.
15:20
Restricţii de circulaţie pentru camioane, luni, în judeţele Mehedinţi şi Dolj, în contextul Codului roşu de caniculă # G4Media
Circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi interzisă, luni, între orele 12.00 şi 20.00, pe toate drumurile naţionale... G4Media.ro.
15:20
Ministrul Apărării din Israel anunţă că trupele israeliene vor rămâne în taberele de refugiaţi din Cisiordania # G4Media
Trupele israeliene vor rămâne cel puţin până la sfârşitul anului în zonele din Cisiordania dens populate de refugiaţi palestinieni, a declarat duminică ministrul israelian al... G4Media.ro.
14:40
Un diplomat chinez considerat un posibil viitor ministru de externe a fost reţinut de autorităţile de la Beijing pentru a fi interogat, a relatat duminică... G4Media.ro.
14:40
Un agricultor paraplegic din Chile arată lumii că poți înfrunta boala și să continui să îți practici meseria # G4Media
În Quinta de Tilcoco, o localitate rurală aflată la 110 kilometri sud de Santiago, un tehnician agricol schimbă modul în care se lucrează pământul în... G4Media.ro.
14:40
Peste 8.100 de copii din România aveau, la finele lunii martie 2025, ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate # G4Media
Numărul total al copiilor din România care aveau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate era, la sfârşitul lunii martie 2025, de 8.102, cu 28... G4Media.ro.
14:30
Nominalizările la MTV Video Music Awards 2025, cunoscute sub numele de VMA, au fost anunțate în această săptămână, iar concurența este acerbă. Lady Gaga conduce... G4Media.ro.
14:20
Vlad Voiculescu: 10 august 2018 e dovada că statul nu își protejează cetățenii ci propriii oameni din structurile de forță, chiar și atunci când aceștia calcă legea în picioare, în complicitate cu politicieni lași sau direct interesați # G4Media
Europarlamentarul USR Vlad Voiculescu afirmă, la 7 ani de la mitingul din 10 august 2018, că acesta reprezintă „dovada că statul nu își protejează cetățenii... G4Media.ro.
14:10
Adevărul trist despre impactul animalului tău de companie asupra planetei. De ce prietenii noștri necuvântători contribuie la criza climatică # G4Media
Câinii sunt tovarăși devotați și membri ai familiei, dar mulți stăpâni nu realizează că patrupedeșe au un impact extins și multiplu asupra mediului înconjurător. Un studiu... G4Media.ro.
14:10
Statele Unite și Rusia sunt la circa 4 kilometri distanță una de cealaltă în punctul lor cel mai apropiat. În timpul iernii, este chiar posibil să... G4Media.ro.
13:50
Vreme caniculară în Bucureşti, duminică, luni şi marţi: maxime de 37 de grade şi nopţi tropicale # G4Media
Temperaturile maxime prognozate pentru Bucureşti, pentru duminică, luni şi marţi, vor fi cuprinse între 35 şi 37 de grade, conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).... G4Media.ro.
Acum 6 ore
13:40
Starul spaniol Antonio Banderas a declarat într-un interviu publicat duminică, în ziua în care a împlinit 65 de ani, că nu are nicio intenţie să... G4Media.ro.
13:20
VIDEO Un iPhone 16 Pro a căzut dintr-un avion și a continuat să filmeze: Terminalul, găsit în stare de funcționare într-o pădure / Proprietara laudă husa folosită # G4Media
O femeie filma dintr-un avion când i-a scăpat pe geam smartphone-ul, un iPhone 16 Pro. Dispozitivul a continuat să filmeze căderea, transmite 9to5Mac. G4Media.ro.
13:10
Doi turişti din Olanda au fost muşcaţi de un câine provenind de la o stână, în timpul unei drumeţii în Munţii Apuseni, fiind necesar transportul... G4Media.ro.
13:10
Rafael Nadal (39 de ani) a devenit tată pentru a doua oară, după ce soţia sa Mery Perelló (37 de ani), cunoscută sub numele de... G4Media.ro.
13:00
Armata ucraineană afirmă că a recucerit un sat de la Rusia. Statul Major General al forțelor armate ucrainene declară că a „eliberat” Bezsalivka, în regiunea Sumî,... G4Media.ro.
13:00
Atena, 10 aug / Agerpres/ – Serviciile elene pentru situaţii de urgenţă au adus numeroase focare de incendiu sub control la sfârşitul acestei săptămâni, dar... G4Media.ro.
13:00
Aglomeraţie pe Transfăgărăşan, pe Valea Oltului şi pe DN 1 Sibiu-Braşov, în contextul afluxului mare de turişti / Recomandările Poliției # G4Media
Traficul rutier este aglomerat, duminică, pe DN 7C – Transfăgărăşan, pe DN 7 – Valea Oltului şi pe DN 1 Sibiu-Braşov, în contextul afluxului mare... G4Media.ro.
13:00
Noul film „Dracula” de Radu Jude difuzat în premieră la Festivalul Internațional de Film de la Locarno: „Publicul va primi 14-15 povești, unele cu vampiri, altele fără, unele comice, altele serioase, și tot ce își dorește ‘publicul larg’ se află în film” # G4Media
Cel mai recent film semnat de Radu Jude, „Dracula”, are premiera mondială duminică, 10 august, în cadrul competiției oficiale a Festivalului Internațional de Film de... G4Media.ro.
12:40
Deputatul Budăi (PSD) afirmă că va vota o moţiune de cenzuă împotriva Guvernului dacă se opresc lucrările la autostrăzile A7 și A8 # G4Media
Deputatul social-democrat Marius Budăi afirmă că parlamentarii din judeţele Moldovei ar trebui să voteze o viitoare moţiune de cenzură, în cazul în care lucrările de... G4Media.ro.
12:40
Peste 30.200 de candidaţi, aşteptaţi să susţină probele scrise ale Bacalaureatului, sesiunea a doua, care încep luni # G4Media
Peste 30.200 de candidaţi sunt aşteptaţi să susţină, începând luni, probele scrise din cadrul celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat din acest an.... G4Media.ro.
12:20
VIDEO | Salată caldă cu cartofi, ton cu chilli și ou poșat / Un mix inedit între confort food și arome picante # G4Media
Un mix inedit între confort food și arome picante, această salată caldă cu ton, cartofi și ou poșat este perfectă pentru cei care vor ceva... G4Media.ro.
12:20
Urșii din România, reportaj New York Times: „Legea îi protejează. Sătenii se tem de ei. Populația în creștere de urși a transformat conservarea în confruntare pentru oamenii care trăiesc în umbra Munților Carpați” # G4Media
„Timp de ani de zile, turiștii au venit în număr mare în pădurile Carpaților, în speranța de a zări un urs. Dar dacă înainte oamenii... G4Media.ro.
12:20
Secretarul american al Apărării distribuie un videoclip în care mai mulți pastori afirmă că femeile nu ar trebui să voteze # G4Media
„Totul pentru Hristos, toată viața”. Cu această frază, Pete Hegseth a distribuit un videoclip în care mai mulți pastori afirmă că femeilor nu ar mai... G4Media.ro.
12:00
De ce le pun fermierii muzică jazz vacilor? Un trend de pe Tiktok, adoptat de crescătorii de vite din Marea Britanie # G4Media
Odinioară pline de cântecul păsărilor și zgomotul motorului de tractor, unele zone agricole din Marea Britanie sunt acoperite acum de o coloană sonoră ceva mai... G4Media.ro.
12:00
Două tone de droguri confiscate de autorități de la începutul anului / Aproape 2.000 de percheziţii, peste 900 de persoane reţinute şi 639 arestate preventiv # G4Media
Poliţiştii români au desfăşurat, în primele şapte luni ale acesteui an, 538 de acţiuni pentru combaterea traficului de droguri, în vizor fiind 1.681 de persoane... G4Media.ro.
12:00
Ocuparea militară totală sau parțială a zonei Gaza: consecințe politice și economice pentru Israel # G4Media
Decizia cabinetului condus de premierul Benjamin Netanyahu de a aproba ocuparea militară a Gaza City, principalul oraș al enclavei palestiniene din sudul Israelului a provocat... G4Media.ro.
11:50
Analiză | Cum vor evolua prețurile alimentelor, până la sfârșitul lui 2025/ Prețurile la cereale și uleiuri vegetale ar putea depăși +12% până în decembrie/ Prețul la carne și lactate va crește cu 7–9% # G4Media
Indicele global al prețurilor alimentelor calculat de Organizația pentru Alimentație și Agricultură a Națiunilor Unite (FAO) a înregistrat o creștere vizibilă în iulie 2025, semnalând... G4Media.ro.
11:50
Trafic deviat pe Autostrada A2 sensul Constanţa-Bucureşti, între Feteşti şi Drajna, din cauza unui accident în care o persoană a fost rănită # G4Media
Traficul rutier este deviat, duminică, de pe Autostrada A2 sensul Constanţa-Bucureşti, între Feteşti şi Drajna, din cauza unui accident în urma căruia o persoană a... G4Media.ro.
Acum 8 ore
11:40
Echipajul de dublu rame feminin (JW2-), compus din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a obţinut medalia de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj... G4Media.ro.
11:30
Exclusiv | România, model de bune practici: Elevii din Estonia vor învăța despre protecția animalelor în cadrul unui curs inspirat de “Ora cu și pentru animale” de la noi / Interviu cu Mădălina Lixandru, cercetător la Universitatea de Științe din Estonia # G4Media
România devine model de bune practici pentru străinătate. Opționalul „Ora cu și pentru animale”, desfășurat în școlile din județul Ilfov, a fost preluat ca exemplu... G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.