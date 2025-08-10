Mirel Rădoi a dispărut 2 minute de pe bancă în timpul meciului. Moment inedit în Universitatea Craiova – Hermannstadt
Fanatik, 10 august 2025 20:30
Mirel Rădoi a dispărut de pe bancă în timpul partidei dintre Universitatea Craiova și Hermannstadt. Antrenorul oltenilor a fost surprins de regizorii transmisiunii.
Acum 5 minute
20:50
Gol controversat anulat pentru Hermannstadt în meciul cu Universitatea Craiova! Camera VAR i-a anulat reușita lui Chițu # Fanatik
Universitatea Craiova s-a impus la limită în duelul cu Hermannstadt, însă sibienii au protestat vehement la finalul partidei. Reușita lui Chițu din prelungiri a fost anulată.
Acum 15 minute
20:40
A murit „Indiana Jones din viața reală”. Nicholas Clapp a dedicat ani întregi căutării orașului pierdut din deșert # Fanatik
Nicholas Clapp, cel supranumit „Indiana Jones din viața reală” a murit la 89 de ani. Exploratorul a avut o pasiune nebună pentru găsirea „Atlantidei Nisipurilor”.
Acum 30 minute
20:30
Mirel Rădoi a dispărut 2 minute de pe bancă în timpul meciului. Moment inedit în Universitatea Craiova – Hermannstadt # Fanatik
Mirel Rădoi a dispărut de pe bancă în timpul partidei dintre Universitatea Craiova și Hermannstadt. Antrenorul oltenilor a fost surprins de regizorii transmisiunii.
20:20
“Nu va face pe nimeni super fericit.” JD Vance, mesaj înainte de întâlnirea dintre Trump și Putin # Fanatik
Vicepreședintele SUA, JD Vance, mesaj înainte de întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin, care va avea loc pe 15 august
Acum o oră
20:10
Mihai Rotaru a primit o rugăminte ieșită din comun de la un puști înainte de Universitatea Craiova – Hermannstadt. Mesajul copilului a devenit viral # Fanatik
Surpriză pentru Mihai Rotaru la partida dintre Universitatea Craiova și Hermannstadt. Ce l-a rugat un puști pe patronul oltenilor
Acum 2 ore
19:50
Portarul umilit de naționala de tineret a României i-a apărat trei penalty-uri lui Liverpool și a câștigat Supercupa Angliei! Video # Fanatik
Crystal Palace a câștigat primul trofeu al sezonului în Anglia, reușind să o învingă pe Liverpool în Supercupă. Portarul care a fost umilit de naționala U21 a României în 2019 a fost un adevărat erou.
19:40
Actorul celebru care a ajuns să locuiască în propria mașină. A fost dat afară de pe o proprietatea unde locuia, iar cum trăiește pe străzi # Fanatik
Un actor celebru a ajuns pe străzi, iar acum locuiește în propria mașină. Despre cine este vorba și cum a ajuns într-o astfel de situație?
19:40
Țara din UE unde Guvernul introduce săptămâna de lucru de 4 zile, cu 13 ore pe zi. Măsura este una controversată # Fanatik
Guvernul vrea să introducă săptămâna de lucru de 4 zile, cu 13 ore pe zi, într-o țară din UE. Proiectul de lege va fi adoptat în curând
19:30
Tripleta de președinți din SuperLiga care l-a dat pe spate pe Mitică Dragomir. Pe ce loc e Meme Stoica # Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut topul preşedinţilor de la cluburile din SuperLiga. Fostul şef al Ligii Profesioniste l-a lăudat şi pe Cristi Bobar de la Reşiţa, din liga secundă.
19:20
O mașină de pompieri a luat foc în timp ce se deplasa către un incendiu din județul Teleorman # Fanatik
O mașină de pompieri a luat foc în momentul în care se deplasa către o intervenție în Teleorman. Cum s-a întâmplat totul?
Acum 4 ore
18:50
Femeie din Timiș, amenințată de fostul soț chiar la locul de muncă. Bărbatul a încălcat ordinul de protecție # Fanatik
O femeie din Timiș a fost amenințată de fostul ei partener de viață la locul de muncă, deși bărbatul avea ordin de protecție emis
18:50
Omagiu pentru Diogo Jota înainte de Crystal Palace – Liverpool. Moment jenant la minutul de reculegere # Fanatik
Sezonul din Anglia a început cu meciul Crystal Palace - Liverpool din Supercupa Angliei, iar înainte de start a fost omagiat Diogo Jota.
18:40
S-a pierdut de părinții săi, a urcat în avionul greșit și a ajuns în Italia. Povestea unui adolescent de 15 ani a generat mari controverse # Fanatik
Povestea unui adolescent de 15 ani a generat mari controverse. Acesta s-a pierdut în aeroport și a ajuns să urce în avionul greșit.
18:40
Meci de coșmar pentru românul titular în Chelsea – Milan! Cine e puștiul care și-a dat autogol și a luat roșu după 18 minute! Video # Fanatik
Românul titularizat în amicalul Chelsea - Milan a avut 18 minute de coșmar. De atât a avut nevoie ca să își dea autogol și să fie eliminat
18:40
Benjamin Netanyahu anunță cum va pune capăt războiului rapid: ”Este cea mai bună modalitate” # Fanatik
Benjamin Netanyahu a vorbit despre modalitatea prin care, în opinia sa, ar putea pune capăt războiului într-un timp scurt.
18:20
FCSB – Unirea Slobozia, în etapa a 5-a din SuperLiga. Stadionul „Steaua”, din nou casa roș-albaștrilor # Fanatik
FCSB și Unirea Slobozia se vor întâlni în etapa a 5-a din SuperLiga. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre partida campioanei en-titre.
18:10
Pompei nu a fost abandonat după erupția Vezuviului. Dovada că romanii s-au întors în orașul distrus # Fanatik
Viața în Pompei a continuat și după erupția vulcanului Vezuviu din anul 79. Ce descoperiri recente au făcut echipele de arheologi.
18:10
Ipoteză neașteptată în cazul tragediei aviatice din Arad. Ce s-a găsit la 300 de metri distanță de epava avionului # Fanatik
Apar noi ipoteze în cazul tragediei aviatice din Arad în urma căreia un pilot cu experiență, dar și un pasager de doar 18 ani au murit.
18:10
Imagini rare cu Nicușor Dan, surprins în drumeție cu familia. Cum a apărut președintele României. Video # Fanatik
Președintele Nicușor Dan, imagini rare dintr-o drumeție cu partenera și copiii săi. Șeful statului a fost surprins în ipostaze inedite
18:00
Presa din Italia a făcut anunțul momentului cu privire la transferul lui Dennis Man. Când va face românul vizita medicală la noua sa echipă.
18:00
Rapid și Craiova se revoltă împotriva FCSB! Apel către FRF și LPF: „Suspendați decizia! Le oferiți un avantaj direct”. Exclusiv # Fanatik
Rivalele la titlu ale FCSB-ului, Rapid și Universitatea Craiova, fac front comun împotriva campioanei României. FRF și LPF, acuzate că îi favorizează pe roș-albaștri
17:50
Profețiile lui DON Mitică, luni, 11 august, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție de foc despre cele mai tari evenimente din România # Fanatik
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza meciurile din SuperLiga și ultimele evenimente tari din România, luni, 11 august, ora 13:30, la „Profețiile lui DON Mitică”
17:40
Descoperirea șocantă făcută de un cuplu. Peste ce au putut să dea doi tineri în timp ce își renovau casa # Fanatik
Ce a putut să descopere un cuplu în timp ce renova casa proaspăt achiziționată. Surpriza i-a lăsat fără cuvinte pe cei doi tineri.
17:40
Turiștii români, un coșmar pentru ghizii din Egipt: “Nepoliticoși, foarte dificili.” Mărturia unei românce # Fanatik
Cum au devenit turiștii români un coșmar pentru ghizii din Egipt. O româncă a povestit ce a observat în timpul unei vacanțe acolo
17:30
Incendiu de vegetație puternic în Vrancea. Mai multe echipaje de pompieri intervin chiar acum # Fanatik
Un incendiu puternic de vegetația a izbucnit în județul Vrancea. Mai multe echipaje de pompieri intervin de urgență chiar acum.
17:30
Aberdeen, criză de formă înaintea posibilului duel cu FCSB din Europa League. Înfrângere clară cu Celtic și ultimul loc în Scoția. Video # Fanatik
Aberdeen, posibila adversară a FCSB-ului din play-off-ul UEFA Europa League, parcurge o pasă proastă în campionatul scoțian, acolo unde se află pe ultima poziție după primele 2 etape.
17:20
Când va fi gata autostrada Sibiu – Pitești. Anunțul pe care îl așteaptă milioane de șoferi # Fanatik
Când va fi gata autostrada Sibiu – Pitești. Șoferii vor putea merge de la Cluj la Constanța direct pe drumul de mare viteză.
17:00
Aproape 150.000 de milionari din întreaga lume își vor schimba țara de reședință în 2025. Printre țările preferate este și una din sud-estul Europei
Acum 6 ore
16:50
Gigi Becali și Cristi Borcea, dezvăluiri uluitoare: „Nețoiu voia să desființeze Steaua!” / „Făceam indirecte peste tot”. Exclusiv # Fanatik
Dialog savuros în direct între Gigi Becali și Cristi Borcea. Cum voia fostul dinamovist să scape de Steaua și cum a salvat-o latifundiarul din Pipera.
16:40
Horoscop zilnic pentru luni, 11 august 2025. Se va produce un salt uriaș pentru nativul Pești. Află despre ce plan este vorba.
16:40
Restricții de circulație pentru camioane, din cauza Codului roșu de caniculă. Care sunt județele vizate # Fanatik
După ce ANM a emis un Cod roșu de caniculă, au fost impuse restricții de circulație pentru camioane. Două județe sunt vizate
16:40
A plecat pentru câteva zile de acasă, iar când a revenit nu și-a mai recunoscut curtea. Ce a putut să îi facă un vecin # Fanatik
Un bărbat a fost plecat de acasă pentru câteva zile, iar în momentul în care s-a întors și și-a văzut curtea, a fost șocat. Ce s-a întâmplat?
16:30
A luat paracetamol și a murit. Greșeala fatală făcută de o adolescentă de 15 ani din Marea Britanie. Avertismentul mamei: „Toți părinții trebuie să știe” # Fanatik
Alice, o adolescentă de numai 15 ani din Marea Britanie a murit după ce a luat paracetamol. Mama tinerei a lansat un semnal de alarmă pentru toți părinții.
16:30
Un fotbalist trecut pe la FCSB va încerca să își relanseze cariera după mai multe experiențe nefaste. Patronul noului său club a vorbit despre situația jucătorului.
16:20
Românii, șocați de prețurile de pe aeroportul Otopeni. „Trei-patru dughene care vând o felie de pizza cu 11 Euro” # Fanatik
O felie de pizza pe Otopeni a ajuns să coste 56 de lei. Românii critică din nou condițiile de pe cel mai mare aeroport al țării
16:10
Un supraviețuitor al Holocaustului a primit un colet trimis în urmă cu 82 de ani, de mama sa. Ce conținea, de fapt, cutia # Fanatik
O persoană care a trecut prin Holocaust a primit un pachet trimis în urmă cu 82 de ani de mama sa. Ce obiecte avea în interior.
16:10
Universitatea Craiova – FC Hermannstadt, în etapa a 5-a din SuperLiga. Oltenii, pe urmele celor 3 puncte # Fanatik
Universitatea Craiova și FC Hermannstadt se vor întâlni în etapa a 5-a din SuperLiga. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre partida oltenilor.
16:10
Țara în care zeci de mii de femei nu mai pot să muncească. Libertățile le-au fost retrase odată cu noua conducere # Fanatik
Se pare că zeci de mii de femei nu mai pot să muncească odată cu noile ordine date în această țară. Ce se întâmplă aici, de fapt?
15:50
Video. Mitriţă, erou în China, după anunţul revenirii la naţionala României! Gol și assist în derby! # Fanatik
Alex Mitriță e motivat de anunțul revenirii sale la echipa națională! „Piticul” a marcat din nou China și a oferit o pasă de gol
15:50
Accident grav în Constanța. Un șofer a intrat pe contrasens și a proiectat un alt autoturism în patru mașini parcate # Fanatik
Un accident grav s-a produs în Constanța la primele ore ale dimineții. Un șofer a intrat pe contrasens și a lovit alt autoturism, proiectat în patru mașini parcate
15:40
Moment înfiorător. Un turist e atacat de un leu, după ce îi întrerupe masa. Cum s-a terminat totul # Fanatik
Clipe de coșmar. Un bărbat aproape este sfâșiat de un leu pentru că îl filmează când mănâncă. Cum s-a încheiat videoclipul.
15:30
Căpitanul unei echipe de tot din Serie A, aproape să fie părăsit de superba lui soție. Foto # Fanatik
Un jucător de top din Serie A și de la naționala Italiei ar putea să se despartă de una dintre cele mai frumoase femei, care i-a dăruit și un copil
15:30
“Craiova Maxima s-a născut şi a murit odată cu mine!” Dezvăluiri neştiute despre celebra frază rostită de Ilie # Fanatik
Andrei Vochin a făcut dezvăluiri, la „Oldies but Goldies”, despre fraza celebră rostită de Ilie Balaci despre Craiova Maxima
15:30
Un băiat de 10 ani, prins la volanul unei mașini de polițiști în Dolj. Tatăl lui era pasager # Fanatik
Caz bizar în Dolj unde polițiștii au surprins un băiat de doar 10 ani la volanul unei mașini. Lângă el se afla chiar tatăl său.
15:20
Magicianul Robert Tudor a încălcat legea. Cu ce viteză uriașă a fost prins pe autostradă: „Viteza și prostia se plătesc”. Video # Fanatik
Cunoscutul magician Robert Tudor a fost prins circulând cu o viteză uriașă pe autostradă. A rămas fără permis de conducere.
15:10
Simbol național românesc, folosit ca spațiu de depozitare în Harghita: „Nici cea mai mică urmă de respect” # Fanatik
Un monument important din Harghita, simbol național românesc, este considerat un simplu depozit de materiale de construcții în Harghita.
15:10
Ce atmosferă o așteaptă pe FCSB în Scoția, în Europa League. Scenografie spectaculoasă a fanilor lui Aberdeen în derby-ul cu Celtic. Foto # Fanatik
Aberdeen, înainte de play-off-ul din UEFA Europa League, se duelează cu Celtic în a doua etapă din campionatul Scoției. Fanii echipei „The Dons” au pregătit o scenografie spectaculoasă.
Acum 8 ore
14:50
Andrei Vochin remarcă problemele unei echipe de top din SuperLiga: „U Cluj – aere de vedetă sau suflu greu de om bătrân” # Fanatik
Andrei Vochin a analizat motivele care duc la startul de sezon ratat pentru Universitatea Cluj, eliminată din Conference League și cu evoluții modeste în SuperLiga.
14:40
Mărturiile cutremurătoare ale bărbatului care a înfruntat moartea în Himalaya. S-a hrănit 9 zile cu insecte și a îndurat chinuri cumplite # Fanatik
Un bărbat de 44 de ani a fost dat dispărut în timpul unei drumeții în Himalaya. Cum a reușit să supraviețuiască fără hrană și fără apă în „iadul alb”.
14:30
Ratele la locuințe explodează din octombrie. IRCC urcă la 6,07%, maxim istoric: ce sumă vor plăti în plus românii # Fanatik
Începând cu 1 octombrie, ratele la locuințe vor exploda. IRCC urcă la 6,07%, maxim istoric. Vezi cu cât ți se mărește rata la locuință.
