Mirel Rădoi a dispărut 2 minute de pe bancă în timpul meciului. Moment inedit în Universitatea Craiova – Hermannstadt

Fanatik, 10 august 2025 20:30

Mirel Rădoi a dispărut de pe bancă în timpul partidei dintre Universitatea Craiova și Hermannstadt. Antrenorul oltenilor a fost surprins de regizorii transmisiunii.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 5 minute
20:50
Gol controversat anulat pentru Hermannstadt în meciul cu Universitatea Craiova! Camera VAR i-a anulat reușita lui Chițu Fanatik
Universitatea Craiova s-a impus la limită în duelul cu Hermannstadt, însă sibienii au protestat vehement la finalul partidei. Reușita lui Chițu din prelungiri a fost anulată.
Acum 15 minute
20:40
A murit „Indiana Jones din viața reală”. Nicholas Clapp a dedicat ani întregi căutării orașului pierdut din deșert Fanatik
Nicholas Clapp, cel supranumit „Indiana Jones din viața reală” a murit la 89 de ani. Exploratorul a avut o pasiune nebună pentru găsirea „Atlantidei Nisipurilor”.
Acum 30 minute
20:30
Mirel Rădoi a dispărut 2 minute de pe bancă în timpul meciului. Moment inedit în Universitatea Craiova – Hermannstadt Fanatik
Mirel Rădoi a dispărut de pe bancă în timpul partidei dintre Universitatea Craiova și Hermannstadt. Antrenorul oltenilor a fost surprins de regizorii transmisiunii.
20:20
“Nu va face pe nimeni super fericit.” JD Vance, mesaj înainte de întâlnirea dintre Trump și Putin Fanatik
Vicepreședintele SUA, JD Vance, mesaj înainte de întâlnirea Donald Trump - Vladimir Putin, care va avea loc pe 15 august
Acum o oră
20:10
Mihai Rotaru a primit o rugăminte ieșită din comun de la un puști înainte de Universitatea Craiova – Hermannstadt. Mesajul copilului a devenit viral Fanatik
Surpriză pentru Mihai Rotaru la partida dintre Universitatea Craiova și Hermannstadt. Ce l-a rugat un puști pe patronul oltenilor
Acum 2 ore
19:50
Portarul umilit de naționala de tineret a României i-a apărat trei penalty-uri lui Liverpool și a câștigat Supercupa Angliei! Video Fanatik
Crystal Palace a câștigat primul trofeu al sezonului în Anglia, reușind să o învingă pe Liverpool în Supercupă. Portarul care a fost umilit de naționala U21 a României în 2019 a fost un adevărat erou.
19:40
Actorul celebru care a ajuns să locuiască în propria mașină. A fost dat afară de pe o proprietatea unde locuia, iar cum trăiește pe străzi Fanatik
Un actor celebru a ajuns pe străzi, iar acum locuiește în propria mașină. Despre cine este vorba și cum a ajuns într-o astfel de situație?
19:40
Țara din UE unde Guvernul introduce săptămâna de lucru de 4 zile, cu 13 ore pe zi. Măsura este una controversată Fanatik
Guvernul vrea să introducă săptămâna de lucru de 4 zile, cu 13 ore pe zi, într-o țară din UE. Proiectul de lege va fi adoptat în curând
19:30
Tripleta de președinți din SuperLiga care l-a dat pe spate pe Mitică Dragomir. Pe ce loc e Meme Stoica Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut topul preşedinţilor de la cluburile din SuperLiga. Fostul şef al Ligii Profesioniste l-a lăudat şi pe Cristi Bobar de la Reşiţa, din liga secundă.
19:20
O mașină de pompieri a luat foc în timp ce se deplasa către un incendiu din județul Teleorman Fanatik
O mașină de pompieri a luat foc în momentul în care se deplasa către o intervenție în Teleorman. Cum s-a întâmplat totul?
Acum 4 ore
18:50
Femeie din Timiș, amenințată de fostul soț chiar la locul de muncă. Bărbatul a încălcat ordinul de protecție Fanatik
O femeie din Timiș a fost amenințată de fostul ei partener de viață la locul de muncă, deși bărbatul avea ordin de protecție emis
18:50
Omagiu pentru Diogo Jota înainte de Crystal Palace – Liverpool. Moment jenant la minutul de reculegere Fanatik
Sezonul din Anglia a început cu meciul Crystal Palace - Liverpool din Supercupa Angliei, iar înainte de start a fost omagiat Diogo Jota.
18:40
S-a pierdut de părinții săi, a urcat în avionul greșit și a ajuns în Italia. Povestea unui adolescent de 15 ani a generat mari controverse Fanatik
Povestea unui adolescent de 15 ani a generat mari controverse. Acesta s-a pierdut în aeroport și a ajuns să urce în avionul greșit.
18:40
Meci de coșmar pentru românul titular în Chelsea – Milan! Cine e puștiul care și-a dat autogol și a luat roșu după 18 minute! Video Fanatik
Românul titularizat în amicalul Chelsea - Milan a avut 18 minute de coșmar. De atât a avut nevoie ca să își dea autogol și să fie eliminat
18:40
Benjamin Netanyahu anunță cum va pune capăt războiului rapid: ”Este cea mai bună modalitate” Fanatik
Benjamin Netanyahu a vorbit despre modalitatea prin care, în opinia sa, ar putea pune capăt războiului într-un timp scurt.
18:20
FCSB – Unirea Slobozia, în etapa a 5-a din SuperLiga. Stadionul „Steaua”, din nou casa roș-albaștrilor Fanatik
FCSB și Unirea Slobozia se vor întâlni în etapa a 5-a din SuperLiga. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre partida campioanei en-titre.
18:10
Pompei nu a fost abandonat după erupția Vezuviului. Dovada că romanii s-au întors în orașul distrus Fanatik
Viața în Pompei a continuat și după erupția vulcanului Vezuviu din anul 79. Ce descoperiri recente au făcut echipele de arheologi.
18:10
Ipoteză neașteptată în cazul tragediei aviatice din Arad. Ce s-a găsit la 300 de metri distanță de epava avionului Fanatik
Apar noi ipoteze în cazul tragediei aviatice din Arad în urma căreia un pilot cu experiență, dar și un pasager de doar 18 ani au murit.
18:10
Imagini rare cu Nicușor Dan, surprins în drumeție cu familia. Cum a apărut președintele României. Video Fanatik
Președintele Nicușor Dan, imagini rare dintr-o drumeție cu partenera și copiii săi. Șeful statului a fost surprins în ipostaze inedite
18:00
Dennis Man face vizita medicală și semnează! Anunțul momentului în presa italiană Fanatik
Presa din Italia a făcut anunțul momentului cu privire la transferul lui Dennis Man. Când va face românul vizita medicală la noua sa echipă.
18:00
Rapid și Craiova se revoltă împotriva FCSB! Apel către FRF și LPF: „Suspendați decizia! Le oferiți un avantaj direct”. Exclusiv Fanatik
Rivalele la titlu ale FCSB-ului, Rapid și Universitatea Craiova, fac front comun împotriva campioanei României. FRF și LPF, acuzate că îi favorizează pe roș-albaștri
17:50
Profețiile lui DON Mitică, luni, 11 august, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție de foc despre cele mai tari evenimente din România Fanatik
Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza meciurile din SuperLiga și ultimele evenimente tari din România, luni, 11 august, ora 13:30, la „Profețiile lui DON Mitică”
17:40
Descoperirea șocantă făcută de un cuplu. Peste ce au putut să dea doi tineri în timp ce își renovau casa Fanatik
Ce a putut să descopere un cuplu în timp ce renova casa proaspăt achiziționată. Surpriza i-a lăsat fără cuvinte pe cei doi tineri.
17:40
Turiștii români, un coșmar pentru ghizii din Egipt: “Nepoliticoși, foarte dificili.” Mărturia unei românce Fanatik
Cum au devenit turiștii români un coșmar pentru ghizii din Egipt. O româncă a povestit ce a observat în timpul unei vacanțe acolo
17:30
Incendiu de vegetație puternic în Vrancea. Mai multe echipaje de pompieri intervin chiar acum Fanatik
Un incendiu puternic de vegetația a izbucnit în județul Vrancea. Mai multe echipaje de pompieri intervin de urgență chiar acum.
17:30
Aberdeen, criză de formă înaintea posibilului duel cu FCSB din Europa League. Înfrângere clară cu Celtic și ultimul loc în Scoția. Video Fanatik
Aberdeen, posibila adversară a FCSB-ului din play-off-ul UEFA Europa League, parcurge o pasă proastă în campionatul scoțian, acolo unde se află pe ultima poziție după primele 2 etape.
17:20
Când va fi gata autostrada Sibiu – Pitești. Anunțul pe care îl așteaptă milioane de șoferi Fanatik
Când va fi gata autostrada Sibiu – Pitești. Șoferii vor putea merge de la Cluj la Constanța direct pe drumul de mare viteză.
17:00
Țara din sud-estul Europei unde se mută cei mai mulți milionari. „Uitați de Elveția” Fanatik
Aproape 150.000 de milionari din întreaga lume își vor schimba țara de reședință în 2025. Printre țările preferate este și una din sud-estul Europei
Acum 6 ore
16:50
Gigi Becali și Cristi Borcea, dezvăluiri uluitoare: „Nețoiu voia să desființeze Steaua!” / „Făceam indirecte peste tot”. Exclusiv Fanatik
Dialog savuros în direct între Gigi Becali și Cristi Borcea. Cum voia fostul dinamovist să scape de Steaua și cum a salvat-o latifundiarul din Pipera.
16:40
Horoscop zilnic pentru luni, 11 august 2025. Salt uriaș pentru nativul Pești Fanatik
Horoscop zilnic pentru luni, 11 august 2025. Se va produce un salt uriaș pentru nativul Pești. Află despre ce plan este vorba.
16:40
Restricții de circulație pentru camioane, din cauza Codului roșu de caniculă. Care sunt județele vizate  Fanatik
După ce ANM a emis un Cod roșu de caniculă, au fost impuse restricții de circulație pentru camioane. Două județe sunt vizate
16:40
A plecat pentru câteva zile de acasă, iar când a revenit nu și-a mai recunoscut curtea. Ce a putut să îi facă un vecin Fanatik
Un bărbat a fost plecat de acasă pentru câteva zile, iar în momentul în care s-a întors și și-a văzut curtea, a fost șocat. Ce s-a întâmplat?
16:30
A luat paracetamol și a murit. Greșeala fatală făcută de o adolescentă de 15 ani din Marea Britanie. Avertismentul mamei: „Toți părinții trebuie să știe” Fanatik
Alice, o adolescentă de numai 15 ani din Marea Britanie a murit după ce a luat paracetamol. Mama tinerei a lansat un semnal de alarmă pentru toți părinții.
16:30
Incredibil! Cu ce echipă a semnat fostul jucător de la FCSB: „A avut niște probleme” Fanatik
Un fotbalist trecut pe la FCSB va încerca să își relanseze cariera după mai multe experiențe nefaste. Patronul noului său club a vorbit despre situația jucătorului.
16:20
Românii, șocați de prețurile de pe aeroportul Otopeni. „Trei-patru dughene care vând o felie de pizza cu 11 Euro” Fanatik
O felie de pizza pe Otopeni a ajuns să coste 56 de lei. Românii critică din nou condițiile de pe cel mai mare aeroport al țării
16:10
Un supraviețuitor al Holocaustului a primit un colet trimis în urmă cu 82 de ani, de mama sa. Ce conținea, de fapt, cutia Fanatik
O persoană care a trecut prin Holocaust a primit un pachet trimis în urmă cu 82 de ani de mama sa. Ce obiecte avea în interior.
16:10
Universitatea Craiova – FC Hermannstadt, în etapa a 5-a din SuperLiga. Oltenii, pe urmele celor 3 puncte Fanatik
Universitatea Craiova și FC Hermannstadt se vor întâlni în etapa a 5-a din SuperLiga. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre partida oltenilor.
16:10
Țara în care zeci de mii de femei nu mai pot să muncească. Libertățile le-au fost retrase odată cu noua conducere Fanatik
Se pare că zeci de mii de femei nu mai pot să muncească odată cu noile ordine date în această țară. Ce se întâmplă aici, de fapt?
15:50
Video. Mitriţă, erou în China, după anunţul revenirii la naţionala României! Gol și assist în derby! Fanatik
Alex Mitriță e motivat de anunțul revenirii sale la echipa națională! „Piticul” a marcat din nou China și a oferit o pasă de gol
15:50
Accident grav în Constanța. Un șofer a intrat pe contrasens și a proiectat un alt autoturism în patru mașini parcate Fanatik
Un accident grav s-a produs în Constanța la primele ore ale dimineții. Un șofer a intrat pe contrasens și a lovit alt autoturism, proiectat în patru mașini parcate
15:40
Moment înfiorător. Un turist e atacat de un leu, după ce îi întrerupe masa. Cum s-a terminat totul Fanatik
Clipe de coșmar. Un bărbat aproape este sfâșiat de un leu pentru că îl filmează când mănâncă. Cum s-a încheiat videoclipul.
15:30
Căpitanul unei echipe de tot din Serie A, aproape să fie părăsit de superba lui soție. Foto Fanatik
Un jucător de top din Serie A și de la naționala Italiei ar putea să se despartă de una dintre cele mai frumoase femei, care i-a dăruit și un copil
15:30
“Craiova Maxima s-a născut şi a murit odată cu mine!” Dezvăluiri neştiute despre celebra frază rostită de Ilie Fanatik
Andrei Vochin a făcut dezvăluiri, la „Oldies but Goldies”, despre fraza celebră rostită de Ilie Balaci despre Craiova Maxima
15:30
Un băiat de 10 ani, prins la volanul unei mașini de polițiști în Dolj. Tatăl lui era pasager Fanatik
Caz bizar în Dolj unde polițiștii au surprins un băiat de doar 10 ani la volanul unei mașini. Lângă el se afla chiar tatăl său.
15:20
Magicianul Robert Tudor a încălcat legea. Cu ce viteză uriașă a fost prins pe autostradă: „Viteza și prostia se plătesc”. Video Fanatik
Cunoscutul magician Robert Tudor a fost prins circulând cu o viteză uriașă pe autostradă. A rămas fără permis de conducere.
15:10
Simbol național românesc, folosit ca spațiu de depozitare în Harghita: „Nici cea mai mică urmă de respect” Fanatik
Un monument important din Harghita, simbol național românesc, este considerat un simplu depozit de materiale de construcții în Harghita.
15:10
Ce atmosferă o așteaptă pe FCSB în Scoția, în Europa League. Scenografie spectaculoasă a fanilor lui Aberdeen în derby-ul cu Celtic. Foto Fanatik
Aberdeen, înainte de play-off-ul din UEFA Europa League, se duelează cu Celtic în a doua etapă din campionatul Scoției. Fanii echipei „The Dons” au pregătit o scenografie spectaculoasă.
Acum 8 ore
14:50
Andrei Vochin remarcă problemele unei echipe de top din SuperLiga: „U Cluj – aere de vedetă sau suflu greu de om bătrân” Fanatik
Andrei Vochin a analizat motivele care duc la startul de sezon ratat pentru Universitatea Cluj, eliminată din Conference League și cu evoluții modeste în SuperLiga.
14:40
Mărturiile cutremurătoare ale bărbatului care a înfruntat moartea în Himalaya. S-a hrănit 9 zile cu insecte și a îndurat chinuri cumplite Fanatik
Un bărbat de 44 de ani a fost dat dispărut în timpul unei drumeții în Himalaya. Cum a reușit să supraviețuiască fără hrană și fără apă în „iadul alb”.
14:30
Ratele la locuințe explodează din octombrie. IRCC urcă la 6,07%, maxim istoric: ce sumă vor plăti în plus românii Fanatik
Începând cu 1 octombrie, ratele la locuințe vor exploda. IRCC urcă la 6,07%, maxim istoric. Vezi cu cât ți se mărește rata la locuință.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.