Curs valutar BNR miercuri, 13 august 2025. Cum vor evolua principalele monede la mijloc de săptămână?
Fanatik, 13 august 2025 03:40
Curs valutar BNR miercuri, 13 august 2025. Banca Națională a României va oferi, la ora 13.00, cele mai noi date despre monedele relevante ale lumii
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
03:40
Curs valutar BNR miercuri, 13 august 2025. Cum vor evolua principalele monede la mijloc de săptămână? # Fanatik
Curs valutar BNR miercuri, 13 august 2025. Banca Națională a României va oferi, la ora 13.00, cele mai noi date despre monedele relevante ale lumii
Acum 4 ore
00:40
Vești bune pentru Radu Drăgușin! Liverpool scoate 40 de milioane de euro din buzunare pentru transfer # Fanatik
Radu Drăgușin poate răsufla ușurat! Liverpool plătește 40 de milioane de euro pentru un nou transfer în această perioadă de mercato
00:10
„Nu are loc să joace la Konya”. Marius Șumudică îi dă o veste proastă fostului jucător de la FCSB: „Campionatul e foarte tare” # Fanatik
Marius Șumudică îi spulberă visele unui fost fotbalist de la FCSB. Ce a spus despre situația acestuia la noua sa echipă.
Acum 6 ore
23:40
Viktor Orban, dezvăluiri înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin. „Dacă nu ești la masa negocierilor, ești în meniu” # Fanatik
Premierul ungar Viktor Orban face o serie de declarații înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Acesta consideră că Rusia a câștigat războiul
23:40
Isvan Kovacs l-a scos din minți pe Jose Mourinho! Antrenorul portughez, criză de nervi în Fenerbahçe – Feyenoord # Fanatik
Ce s-a întâmplat în meciul Fenerbahçe - Feyenoord. Istvan Kovacs nu a scăpat de furia lui Jose Mourinho. Faza care l-a enervat pe antrenorul portughez.
23:20
Pontul zilei de miercuri, 13 august, din SuperLiga. Mizăm pe un pariu antepost la categoria „duel echipe” între Rapid și FCSB # Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 13 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu antepost la categoria „duel echipe”
23:20
Gigi Becali nu e mulțumit de contractul pentru drepturile TV obținut de Gino Iorgulescu: „Nu este în regulă!” # Fanatik
Gigi Becali s-a declarat nemulțumit de înțelegerea pe care Gino Iorgulescu a perfectat-o pentru drepturile TV ale SuperLigii. Ce l-a deranjat pe patronul FCSB
23:00
Gigi Donnarumma, out de la PSG! Luis Enrique a făcut anunțul: „Îmi asum 100% responsabilitatea” # Fanatik
PSG rămâne fără unul dintre cei mai importanți jucători din lot. Gigi Donnarumma pleacă de pe Parc des Princes după 4 ani.
22:50
Adolescentă de 17 ani din Iași, chinuită și violată simultan de doi tineri. Cum a reușit să scape din mâinile agresorilor # Fanatik
O adolescentă de 17 ani a trecut prin clipe îngrozitoare, după ce a fost violată de doi tineri, de 24 și 25 de ani. Cum a reușit să scape din mâinile acestora
22:40
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 13 august 2025, poate aduce un câștig de 478 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Conference League și Supercupa Europei.
22:40
Marius Şumudică e sigur că s-au creat două tabere, FCSB și anti-FCSB în SuperLiga: ”E greu să te pui cu băiatul ăla care s-a dezbrăcat în benzinărie” # Fanatik
Marius Șumudică a analizat la FANATIK SUPERLIGA ultimul scandal din fotbalul românesc și crede că s-au făcut două tabere.
22:20
Suedezul Armand Duplantis a strălucit la Budapesta. Sportivul a depășit din nou recordul la săritura cu prăjina. Câți bani a primit.
22:10
Sorin Cârțu și-a reamintit de „barbulisme” și „costreisme” după scandalul week-end-ului în SuperLiga: „Gigi, cum adică ne distrugi? Tot cu arbitrii?” # Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Sorin Cârțu a venit cu replica pentru Gigi Becali după ultimele declarații ale patronului de la FCSB
22:00
Alertă în Dâmbovița, după ce un deținut a evadat din penitenciar. Bărbatul era condamnat pentru act sexual cu un minor # Fanatik
Este alertă în Dâmbovița, după ce un deținut condamnat pentru act sexual cu un minor a evadat. Polițiștii au oferit câteva informații și cer sprijinul populației
Acum 8 ore
21:50
Veste tristă. Un mare antrenor român a încetat din viață la vârsta de 70 de ani. Care a fost marea performanță a carierei sale.
21:30
Gigi Becali, anunț de ultimă oră înainte de meciul cu Drita din Europa League. Patronul de la FCSB vrea să facă un nou transfer.
21:30
Geantă de 100.000 de lire, găsită de un șofer de taxi pe bancheta din spate. Gestul bărbatului a devenit viral # Fanatik
O femeie și-a uitat geanta în valoare de peste 100.000 de euro într-un taxi. Ce a făcut șoferul imediat ce și-a dat seama de comoara de pe bancheta din spate
21:10
Femeie moartă, lăsată să zacă pe o stradă din Cluj-Napoca timp de mai multe ore. Cum se apără echipajul medical. Foto # Fanatik
O femeie moartă a fost lăsată să zacă timp de mai multe ore pe o stradă din Cluj-Napoca. Medicii se apără, după apariția imaginilor
21:10
Val de reacţii după transferul lui Dennis Man la PSV: “De ce ai ajuns rezervă la Parma când anul trecut te-a vrut Inter?” # Fanatik
Transferul lui Dennis Man la PSV a generat un val de reacții. Cum este văzută mutarea românului în Olanda, după un sezon nu tocmai bun la Parma.
20:50
Mihai Stoica a tunat în direct: „Găman are onoare? Kyros Vassaras s-a simțit lezat și m-a chemat la Comisii” # Fanatik
Mihai Stoica nu a trecut peste arbitrajul lui George Găman din FCSB - Farul 1-2 și a răbufnit din nou la adresa „centralului”: „Are el onoare?”
20:50
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu” # Fanatik
Liceanul Ilie Bolojan era extrem de ambițios pentru că venea de la țară, însă era și un tip romantic: locuia la internat când s-a îndrăgostit prima dată.
20:50
Gigi Becali, un nou atac la Craiova și Rapid după victoria de la LPF: „Rotaru și Șucu să mi se încline mie!” # Fanatik
Gigi Becali, prima reacție după Adunarea Generală LPF. Ce le-a transmis patronul de la FCSB lui Dan Șucu și Mihai Rotaru.
20:40
Cum a încercat unul dintre criminalii de la Padina să scape de pedeapsă. O vânzare falsă și 10.000 de euro dați unui recidivist l-ar fi scutit de sentință. Video # Fanatik
Unul dintre criminalii de la Padina a încercat să scape de ani din pedeapsă printr-un denunț fals. A și plătit bani grei pentru asta
20:20
Răspunsul surprinzător al lui Dragomir când a auzit că Mihai Rotaru îl vrea pe Ianis Hagi la Craiova. „E ciufut” # Fanatik
Dumitru Dragomir a oferit un răspuns surprinzător când a fost întrebat despre posibilul transfer al lui Ianis Hagi la Craiova lui Mihai Rotaru! Ce a spus
20:20
Dumitru Dragomir a răspuns la întrebarea pe care o aștepta de doi ani de la Horia Ivanovici. De unde vine nostalgia pentru Ceaușescu # Fanatik
În direct la "Profeţiile lui DON Mitică", Dumitru Dragomir a vorbit despre cauza nostalgiei pe care unii tineri din România o au pentru perioada Nicolae Ceauşescu.
20:00
Diana Șucu nu are dubii! Cine e jucătorul de la Rapid care a impresionat-o în meciul cu Oțelul. Reacție virală pe social media.
Acum 12 ore
19:50
Transfer spectaculos pentru un român în Anglia! A semnat cu o câștigătoare de Premier League # Fanatik
România are un fotbalist în Championship! Mijlocașul a făcut anunțul oficial. Cu ce echipă a semnat jucătorul cu meciuri la naționala de tineret.
19:40
Jackie Chan a rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru faimosul actor # Fanatik
Jackie Chan a dezvăluit un episod din cariera sa în care rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru faimosul actor.
19:40
Premierul Ilie Bolojan, în fața judecătorilor. Scandalul denigrării magistraților continuă # Fanatik
Ilie Bolojan a fost chemat în fața judecătorilor în plin scandal al denigrării magistraților. Premierul trebuie să ofere explicații
19:40
Ministrul sănătății, decizie în urma neregulilor de la Spitalul Floreasca. Alexandru Rogobete va sesiza Parchetul. „Rezultatul este de natură penală” # Fanatik
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, marți, că va sesiza Parchetul în urma neregulilor extrem de grave descoperite la Spitalul Floreasca
19:30
Titus Corlățean și schimbarea la față a PSD. Parlamentar cu șase mandate, dosar la DNA și promotor al „conspirației George Soros” # Fanatik
Ce relație a avut Titus Corlățean cu Liviu Dragnea și cum a reușit să scape de dosarul DNA. Ce alte poziții controversate a mai avut candidatul la șefia PSD
19:20
Calendarul pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026. Ministerul Educației a făcut publice datele # Fanatik
Calendarul pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026 a fost publicat de Ministerul Educației. Când ar urma să aibe loc examenele
19:20
Fotbalistul beat și drogat care a omorât un pieton era un pericol public de dinainte de accident! A încercat să-și calce și soția cu mașina # Fanatik
Ies la iveală noi dezvăluiri despre fotbalistul român care a ucis un pieton în urma unui accident pe Șoseaua Mangaliei. Și-a abuzat fizic fosta soție și a încercat s-o calce cu mașina
19:10
Motivul uluitor pentru care Elvir Koljic nu a jucat la Galaţi: “E un teren pe care ratează mult!” # Fanatik
Elvir Koljic a fost lăsat pe bancă în meciul Oțelul - Rapid 1-1, din etapa a 5-a din SuperLiga. Care a fost motivul pentru care bosniacul nu a jucat.
19:00
Ce este Candida auris, ciuperca extrem de periculoasă care a omorât oameni internați la Spitalul Floreasca. Categoriile de pacienți vulnerabili # Fanatik
Medicii explică ce este Canida auris, ciuperca ce face ravagii printre bolnavii din spitale. Cum se transmite, care sunt simptomele și care sunt pacienții cei mai expuși
18:40
Dennis Man, impresionat de ce a găsit la PSV. Internaționalul român a vorbit despre calitățile sale după transferul în Olanda.
18:10
Cornel Dinu, dezvăluiri despre prietenia cu Ion Iliescu: „A fost un om extraordinar! Nu are nicio legătură cu Revoluţia şi Mineriada” # Fanatik
Cornel Dinu a făcut dezvăluiri tari despre prietenia pe care a avut-o cu Ion Iliescu. Fostul președinte s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani
18:10
A plecat în lacrimi de la Universitatea Craiova, dar și-a găsit imediat echipă! Despărțire de ultimă oră în Bănie. Exclusiv # Fanatik
Universitatea Craiova a rămas fără un fundaș. Plecare de ultimă oră din Bănie. Fotbalistul, extrem de afectat de decizia luată de olteni.
18:10
Nicușor Dan, reacție în urma discuțiilor privind întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. „Pacea nu se poate construi fără Ucraina” # Fanatik
Președintele Nicușor Dan a venit cu o primă reacție în urma începerii discuțiilor privind întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin
17:50
Ce a declarat Dennis Man după primul antrenament în tricoul celor de la PSV. Fotbalistul i-a dat exemplu pe Ronaldo și Xavi Simons.
17:30
Victor Angelescu, ferm la ieșirea din sediul LPF, după întâlnirea cu Iorgulescu: „E al patrulea penalty care nu ni se dă! E o problemă” # Fanatik
Rapid, reacție oficială după Adunarea Generală LPF. Ce a declarat Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului din Giulești.
17:30
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a păcălit prefectul și a golit buzunarele afaceriștilor # Fanatik
False identități, donații inventate și victime de rang înalt: aceasta este schema prin care un escroc cu experiență a făcut rost de zeci de mii de lei susținând că reprezintă PSD.
17:10
Schimbare importantă pentru românii care călătoresc în SUA. Doar câteva categorii vor mai putea pleca în State din toamnă # Fanatik
Românii care călătoresc în SUA au parte de o schimbare importantă în ceea ce privește reînnoirea vizelor fără interviu prealabil
17:00
Răzvan Ioan Boanchiș, amintiri despre Steaua și Dinamo: „Mircea Lucescu și misterele revoluției” # Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș, incursiune în stilul caracteristic în trecutul glorios al lui Dinamo și al Stelei.
17:00
Încă un caz înfiorător de violență domestică: o femeie din Bacău a fost lovită cu parul de propriul soț. Ce l-a enervat atât de tare pe bărbat # Fanatik
O femeie a fost lovită cu sălbăticiune de propriul soț, cu un par. Un vecin a filmat întreaga scenă. Motivul halucinant pentru care agresorul a recurs la un astfel de gest
17:00
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor publice. Cui trebuie să plătească despăgubiri Iuliana Feclistov # Fanatik
Iuliana Feclistov este președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice din martie 2022. Înainte de a ocupa această funcție, ea a lucrat în cadrul Primăriei Sectorului 1.
16:50
Român mort în incendiul masiv de vegetație din Spania. Lucra la ferma de cai mistuită de flăcări # Fanatik
Un român a murit în incendiul masiv de vegetație din Spania. Bărbatul lucra la ferma de cai făcută scrum de flăcările violente
16:40
Horoscop zilnic pentru miercuri, 13 august. Gemenii au parte de probleme la muncă, iar Vărsătorii se bucură de o zi norocoasă.
16:40
Drepturile tv din SuperLiga s-au vândut până în 2035! Afacere de 400 de milioane de euro la o zi după anunțul spectaculos de la Fanatik SuperLiga # Fanatik
Drepturile TV din SuperLiga s-au vândut până în anul 2035. Noul contract a fost aprobat cu o majoritate covârșitoare, 15 voturi pentru și o abținere.
16:20
Ilie Balaci, la 17 ani, singurul jucător al Universităţii Craiova care a fost convocat în naţională: “Şi-a continuat rutina! Le căra genţile şi le turna lui Deselnicu şi Oblemenco în pahare!” # Fanatik
Ilie Balaci a scris istorie la vârsta de 17 ani, când era singurul component din echipa Universității Craiova care mergea la echipa națională. Cum era însă tratat în vestiar.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.