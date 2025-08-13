Curs valutar BNR miercuri, 13 august 2025. Cum vor evolua principalele monede la mijloc de săptămână?

Fanatik, 13 august 2025 03:40

Curs valutar BNR miercuri, 13 august 2025. Banca Națională a României va oferi, la ora 13.00, cele mai noi date despre monedele relevante ale lumii

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Fanatik

Acum 30 minute
03:40
Curs valutar BNR miercuri, 13 august 2025. Cum vor evolua principalele monede la mijloc de săptămână? Fanatik
Curs valutar BNR miercuri, 13 august 2025. Banca Națională a României va oferi, la ora 13.00, cele mai noi date despre monedele relevante ale lumii
Acum 4 ore
00:40
Vești bune pentru Radu Drăgușin! Liverpool scoate 40 de milioane de euro din buzunare pentru transfer Fanatik
Radu Drăgușin poate răsufla ușurat! Liverpool plătește 40 de milioane de euro pentru un nou transfer în această perioadă de mercato
00:10
„Nu are loc să joace la Konya”. Marius Șumudică îi dă o veste proastă fostului jucător de la FCSB: „Campionatul e foarte tare” Fanatik
Marius Șumudică îi spulberă visele unui fost fotbalist de la FCSB. Ce a spus despre situația acestuia la noua sa echipă.
Acum 6 ore
23:40
Viktor Orban, dezvăluiri înaintea întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin. „Dacă nu ești la masa negocierilor, ești în meniu” Fanatik
Premierul ungar Viktor Orban face o serie de declarații înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Acesta consideră că Rusia a câștigat războiul
23:40
Isvan Kovacs l-a scos din minți pe Jose Mourinho! Antrenorul portughez, criză de nervi în Fenerbahçe – Feyenoord Fanatik
Ce s-a întâmplat în meciul Fenerbahçe - Feyenoord. Istvan Kovacs nu a scăpat de furia lui Jose Mourinho. Faza care l-a enervat pe antrenorul portughez.
23:20
Pontul zilei de miercuri, 13 august, din SuperLiga. Mizăm pe un pariu antepost la categoria „duel echipe” între Rapid și FCSB Fanatik
Cu pontul zilei de miercuri, 13 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un pariu antepost la categoria „duel echipe”
23:20
Gigi Becali nu e mulțumit de contractul pentru drepturile TV obținut de Gino Iorgulescu: „Nu este în regulă!” Fanatik
Gigi Becali s-a declarat nemulțumit de înțelegerea pe care Gino Iorgulescu a perfectat-o pentru drepturile TV ale SuperLigii. Ce l-a deranjat pe patronul FCSB
23:00
Gigi Donnarumma, out de la PSG! Luis Enrique a făcut anunțul: „Îmi asum 100% responsabilitatea” Fanatik
PSG rămâne fără unul dintre cei mai importanți jucători din lot. Gigi Donnarumma pleacă de pe Parc des Princes după 4 ani.
22:50
Adolescentă de 17 ani din Iași, chinuită și violată simultan de doi tineri. Cum a reușit să scape din mâinile agresorilor Fanatik
O adolescentă de 17 ani a trecut prin clipe îngrozitoare, după ce a fost violată de doi tineri, de 24 și 25 de ani. Cum a reușit să scape din mâinile acestora
22:40
Biletul zilei la pariuri, miercuri, 13 august 2025. Câștig de 478 de lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 13 august 2025, poate aduce un câștig de 478 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Conference League și Supercupa Europei.
22:40
Marius Şumudică e sigur că s-au creat două tabere, FCSB și anti-FCSB în SuperLiga: ”E greu să te pui cu băiatul ăla care s-a dezbrăcat în benzinărie” Fanatik
Marius Șumudică a analizat la FANATIK SUPERLIGA ultimul scandal din fotbalul românesc și crede că s-au făcut două tabere.
22:20
De necrezut! Armand Duplantis a depășit pentru a 13-a oară recordul mondial! Fanatik
Suedezul Armand Duplantis a strălucit la Budapesta. Sportivul a depășit din nou recordul la săritura cu prăjina. Câți bani a primit.
22:10
Sorin Cârțu și-a reamintit de „barbulisme” și „costreisme” după scandalul week-end-ului în SuperLiga: „Gigi, cum adică ne distrugi? Tot cu arbitrii?” Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Sorin Cârțu a venit cu replica pentru Gigi Becali după ultimele declarații ale patronului de la FCSB
22:00
Alertă în Dâmbovița, după ce un deținut a evadat din penitenciar. Bărbatul era condamnat pentru act sexual cu un minor Fanatik
Este alertă în Dâmbovița, după ce un deținut condamnat pentru act sexual cu un minor a evadat. Polițiștii au oferit câteva informații și cer sprijinul populației
Acum 8 ore
21:50
Doliu în fotbalul românesc! A murit la 70 de ani Fanatik
Veste tristă. Un mare antrenor român a încetat din viață la vârsta de 70 de ani. Care a fost marea performanță a carierei sale.
21:30
Un nou transfer la FCSB! Anunțul lui Gigi Becali înainte de meciul cu Drita Fanatik
Gigi Becali, anunț de ultimă oră înainte de meciul cu Drita din Europa League. Patronul de la FCSB vrea să facă un nou transfer.
21:30
Geantă de 100.000 de lire, găsită de un șofer de taxi pe bancheta din spate. Gestul bărbatului a devenit viral Fanatik
O femeie și-a uitat geanta în valoare de peste 100.000 de euro într-un taxi. Ce a făcut șoferul imediat ce și-a dat seama de comoara de pe bancheta din spate
21:10
Femeie moartă, lăsată să zacă pe o stradă din Cluj-Napoca timp de mai multe ore. Cum se apără echipajul medical. Foto Fanatik
O femeie moartă a fost lăsată să zacă timp de mai multe ore pe o stradă din Cluj-Napoca. Medicii se apără, după apariția imaginilor
21:10
Val de reacţii după transferul lui Dennis Man la PSV: “De ce ai ajuns rezervă la Parma când anul trecut te-a vrut Inter?” Fanatik
Transferul lui Dennis Man la PSV a generat un val de reacții. Cum este văzută mutarea românului în Olanda, după un sezon nu tocmai bun la Parma.
20:50
Mihai Stoica a tunat în direct: „Găman are onoare? Kyros Vassaras s-a simțit lezat și m-a chemat la Comisii” Fanatik
Mihai Stoica nu a trecut peste arbitrajul lui George Găman din FCSB - Farul 1-2 și a răbufnit din nou la adresa „centralului”: „Are el onoare?”
20:50
Ilie Bolojan cânta la acordeon, avea păr ”mult și creț” și își plimba iubita de mână: ”Era romantic deși nu pare”. Amintiri din internatul de la ”Gojdu” Fanatik
Liceanul Ilie Bolojan era extrem de ambițios pentru că venea de la țară, însă era și un tip romantic: locuia la internat când s-a îndrăgostit prima dată.
20:50
Gigi Becali, un nou atac la Craiova și Rapid după victoria de la LPF: „Rotaru și Șucu să mi se încline mie!” Fanatik
Gigi Becali, prima reacție după Adunarea Generală LPF. Ce le-a transmis patronul de la FCSB lui Dan Șucu și Mihai Rotaru.
20:40
Cum a încercat unul dintre criminalii de la Padina să scape de pedeapsă. O vânzare falsă și 10.000 de euro dați unui recidivist l-ar fi scutit de sentință. Video Fanatik
Unul dintre criminalii de la Padina a încercat să scape de ani din pedeapsă printr-un denunț fals. A și plătit bani grei pentru asta
20:20
Răspunsul surprinzător al lui Dragomir când a auzit că Mihai Rotaru îl vrea pe Ianis Hagi la Craiova. „E ciufut” Fanatik
Dumitru Dragomir a oferit un răspuns surprinzător când a fost întrebat despre posibilul transfer al lui Ianis Hagi la Craiova lui Mihai Rotaru! Ce a spus
20:20
Dumitru Dragomir a răspuns la întrebarea pe care o aștepta de doi ani de la Horia Ivanovici. De unde vine nostalgia pentru Ceaușescu Fanatik
În direct la "Profeţiile lui DON Mitică", Dumitru Dragomir a vorbit despre cauza nostalgiei pe care unii tineri din România o au pentru perioada Nicolae Ceauşescu.
20:00
Diana Șucu și-a ales fotbalistul preferat de la Rapid! L-a postat pe Instagram Fanatik
Diana Șucu nu are dubii! Cine e jucătorul de la Rapid care a impresionat-o în meciul cu Oțelul. Reacție virală pe social media.
Acum 12 ore
19:50
Transfer spectaculos pentru un român în Anglia! A semnat cu o câștigătoare de Premier League Fanatik
România are un fotbalist în Championship! Mijlocașul a făcut anunțul oficial. Cu ce echipă a semnat jucătorul cu meciuri la naționala de tineret.
19:40
Jackie Chan a rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru faimosul actor Fanatik
Jackie Chan a dezvăluit un episod din cariera sa în care rămas blocat sub apă în timpul unei filmări. Clipe de groază pentru faimosul actor.
19:40
Premierul Ilie Bolojan, în fața judecătorilor. Scandalul denigrării magistraților continuă Fanatik
Ilie Bolojan a fost chemat în fața judecătorilor în plin scandal al denigrării magistraților. Premierul trebuie să ofere explicații
19:40
Ministrul sănătății, decizie în urma neregulilor de la Spitalul Floreasca. Alexandru Rogobete va sesiza Parchetul. „Rezultatul este de natură penală” Fanatik
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, marți, că va sesiza Parchetul în urma neregulilor extrem de grave descoperite la Spitalul Floreasca
19:30
Titus Corlățean și schimbarea la față a PSD. Parlamentar cu șase mandate, dosar la DNA și promotor al „conspirației George Soros” Fanatik
Ce relație a avut Titus Corlățean cu Liviu Dragnea și cum a reușit să scape de dosarul DNA. Ce alte poziții controversate a mai avut candidatul la șefia PSD
19:20
Calendarul pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026. Ministerul Educației a făcut publice datele Fanatik
Calendarul pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat 2026 a fost publicat de Ministerul Educației. Când ar urma să aibe loc examenele
19:20
Fotbalistul beat și drogat care a omorât un pieton era un pericol public de dinainte de accident! A încercat să-și calce și soția cu mașina Fanatik
Ies la iveală noi dezvăluiri despre fotbalistul român care a ucis un pieton în urma unui accident pe Șoseaua Mangaliei. Și-a abuzat fizic fosta soție și a încercat s-o calce cu mașina
19:10
Motivul uluitor pentru care Elvir Koljic nu a jucat la Galaţi: “E un teren pe care ratează mult!” Fanatik
Elvir Koljic a fost lăsat pe bancă în meciul Oțelul - Rapid 1-1, din etapa a 5-a din SuperLiga. Care a fost motivul pentru care bosniacul nu a jucat.
19:00
Ce este Candida auris, ciuperca extrem de periculoasă care a omorât oameni internați la Spitalul Floreasca. Categoriile de pacienți vulnerabili Fanatik
Medicii explică ce este Canida auris, ciuperca ce face ravagii printre bolnavii din spitale. Cum se transmite, care sunt simptomele și care sunt pacienții cei mai expuși
18:40
Dennis Man le-a dezvăluit olandezilor de ce a ales numărul 27 la PSV Fanatik
Dennis Man, impresionat de ce a găsit la PSV. Internaționalul român a vorbit despre calitățile sale după transferul în Olanda.
18:10
Cornel Dinu, dezvăluiri despre prietenia cu Ion Iliescu: „A fost un om extraordinar! Nu are nicio legătură cu Revoluţia şi Mineriada” Fanatik
Cornel Dinu a făcut dezvăluiri tari despre prietenia pe care a avut-o cu Ion Iliescu. Fostul președinte s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani
18:10
A plecat în lacrimi de la Universitatea Craiova, dar și-a găsit imediat echipă! Despărțire de ultimă oră în Bănie. Exclusiv Fanatik
Universitatea Craiova a rămas fără un fundaș. Plecare de ultimă oră din Bănie. Fotbalistul, extrem de afectat de decizia luată de olteni.
18:10
Nicușor Dan, reacție în urma discuțiilor privind întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin. „Pacea nu se poate construi fără Ucraina” Fanatik
Președintele Nicușor Dan a venit cu o primă reacție în urma începerii discuțiilor privind întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin
17:50
Dennis Man, prima reacție după ce a semnat cu PSV: „Nu m-am gândit de două ori”. Video Fanatik
Ce a declarat Dennis Man după primul antrenament în tricoul celor de la PSV. Fotbalistul i-a dat exemplu pe Ronaldo și Xavi Simons.
17:30
Victor Angelescu, ferm la ieșirea din sediul LPF, după întâlnirea cu Iorgulescu: „E al patrulea penalty care nu ni se dă! E o problemă” Fanatik
Rapid, reacție oficială după Adunarea Generală LPF. Ce a declarat Victor Angelescu, acționarul minoritar al clubului din Giulești.
17:30
”Salut, sunt vicepremierul Marian Neacșu”. Caz incredibil: un impostor a intrat în direct la Pro TV, a păcălit prefectul și a golit buzunarele afaceriștilor Fanatik
False identități, donații inventate și victime de rang înalt: aceasta este schema prin care un escroc cu experiență a făcut rost de zeci de mii de lei susținând că reprezintă PSD.
17:10
Schimbare importantă pentru românii care călătoresc în SUA. Doar câteva categorii vor mai putea pleca în State din toamnă Fanatik
Românii care călătoresc în SUA au parte de o schimbare importantă în ceea ce privește reînnoirea vizelor fără interviu prealabil
17:00
Răzvan Ioan Boanchiș, amintiri despre Steaua și Dinamo: „Mircea Lucescu și misterele revoluției” Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș, incursiune în stilul caracteristic în trecutul glorios al lui Dinamo și al Stelei.
17:00
Încă un caz înfiorător de violență domestică: o femeie din Bacău a fost lovită cu parul de propriul soț. Ce l-a enervat atât de tare pe bărbat Fanatik
O femeie a fost lovită cu sălbăticiune de propriul soț, cu un par. Un vecin a filmat întreaga scenă. Motivul halucinant pentru care agresorul a recurs la un astfel de gest
17:00
Președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice, acuzată că a încălcat chiar legea achizițiilor publice. Cui trebuie să plătească despăgubiri Iuliana Feclistov Fanatik
Iuliana Feclistov este președinta Agenției Naționale pentru Achiziții Publice din martie 2022. Înainte de a ocupa această funcție, ea a lucrat în cadrul Primăriei Sectorului 1.
16:50
Român mort în incendiul masiv de vegetație din Spania. Lucra la ferma de cai mistuită de flăcări Fanatik
Un român a murit în incendiul masiv de vegetație din Spania. Bărbatul lucra la ferma de cai făcută scrum de flăcările violente
16:40
Horoscop zilnic pentru miercuri, 13 august. Ghinion pentru Fecioare Fanatik
Horoscop zilnic pentru miercuri, 13 august. Gemenii au parte de probleme la muncă, iar Vărsătorii se bucură de o zi norocoasă.
16:40
Drepturile tv din SuperLiga s-au vândut până în 2035! Afacere de 400 de milioane de euro la o zi după anunțul spectaculos de la Fanatik SuperLiga Fanatik
Drepturile TV din SuperLiga s-au vândut până în anul 2035. Noul contract a fost aprobat cu o majoritate covârșitoare, 15 voturi pentru și o abținere.
16:20
Ilie Balaci, la 17 ani, singurul jucător al Universităţii Craiova care a fost convocat în naţională: “Şi-a continuat rutina! Le căra genţile şi le turna lui Deselnicu şi Oblemenco în pahare!” Fanatik
Ilie Balaci a scris istorie la vârsta de 17 ani, când era singurul component din echipa Universității Craiova care mergea la echipa națională. Cum era însă tratat în vestiar.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.