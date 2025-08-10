Asociaţia Pro Infrastructură: Centura Zalău, remake „Tăntălăul şi Gogomanul” / Sinohydro se chinuie pe mini-varianta de ocolire a Zalăului / Chinezii au făcut o treime din centură pe banii lor. Ei se fac că lucrează, statul român că plăteşte
Acum 5 minute
21:00
Ce îi determină pe câini să muște? Știința are noi informații despre comportamentul animalelor / 6 motive care transformă orice câine într-un pericol # G4Media
Agresivitatea câinilor este una dintre cele mai controversate și sensibile teme pentru iubitorii de animale. Lipsa de informații corecte poate avea consecințe dramatice: de la abandon până... G4Media.ro.
Acum 15 minute
20:50
Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit vestul Turciei / Echipele de urgență au început inspecţiile în jurul Istanbulului şi în provinciile învecinate # G4Media
Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit duminică vestul Turciei, a anunţat AFAD, autoritatea naţională turcă pentru gestionarea dezastrelor. Potrivit presei locale, seismul a fost... G4Media.ro.
20:50
Trupa U2 condamnă criza umanitară din Gaza şi îl întreabă pe Netanyahu cu privire la moartea civililor: Dacă respingeţi soluţia celor două state… Care este viziunea dvs. politică? Pur şi simplu un conflict perpetuu? # G4Media
Trupa irlandeză de rock U2 a transmis o declaraţie în care condamnă criza umanitară din Gaza şi solicită luarea de măsuri pentru protejarea civililor, transmite... G4Media.ro.
20:50
Familie intoxicată pe traseul spre Cascada Urlătoarea, după ce a consumat alimente ţinute în căldură / Doi adulţi şi un copil, predaţi de salvamontişti medicilor / Alte două femei salvate din zona montană # G4Media
Salvamont Prahova anunţă, duminică seară, că a avut trei intervenţii pe timpul zilei, una fiind pentru a acorda primul ajutor şi a transporta o familie... G4Media.ro.
Acum 30 minute
20:40
Netanyahu acuză planurile „rușinoase” ale Europei de a recunoaște statul palestinian: Mai multe țări europene au recunoscut statalitatea palestiniană în timpul războiului Israelului în Gaza, în care au murit zeci de mii de oameni # G4Media
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a criticat duminică planurile unor țări europene de a recunoaște statul Palestina. Franța și Regatul Unit, împreună cu Canada, au anunțat... G4Media.ro.
20:40
Asociaţia Pro Infrastructură: Centura Zalău, remake „Tăntălăul şi Gogomanul” / Sinohydro se chinuie pe mini-varianta de ocolire a Zalăului / Chinezii au făcut o treime din centură pe banii lor. Ei se fac că lucrează, statul român că plăteşte # G4Media
Reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură afirmă, duminică seară, că firma Sinohydro se chinuie pe mini-varianta de ocolire a Zalăului de aproape patru ani şi jumătate, deşi... G4Media.ro.
Acum o oră
20:30
Surpriză la Londra, unde Crystal Palace a câştigat trofeul, după 3-2 la lovituri de departajare cu FC Liverpool # G4Media
Câştigătoarea Cupei Angliei, Crystal Palace, a cucerit duminică trofeul Community Shield după ce a învins, pe Wembley, formaţia campioană, FC Liverpool, cu scorul de 3-2... G4Media.ro.
20:30
Iranul ameninţă coridorul american dorit de Trump în Caucaz în urma acordului de pace dintre Armenia şi Azerbaidjan # G4Media
Iranul a ameninţat sâmbătă că ar putea bloca un coridor pe care Statele Unite doresc să-l dezvolte în Caucaz între Armenia şi Azerbaidjan, coridor inclus... G4Media.ro.
20:20
Peste 1.100 de intervenţii în judeţul Suceava din 27 iulie, în urma inundațiilor / 300 de pompieri în continuare în Broşteni / Peste 370 de situaţii de urgenţă şi în judeţul Neamţ # G4Media
Peste 300 de pompieri intervin în continuare în localitatea Broşteni din judeţul Suceava, unde s-au înregistrat cele mai grave inundaţii în 27 iulie. De atunci... G4Media.ro.
20:20
Azerbaidjan anunță că atacurile ruse asupra unor instalaţii azere de petrol şi gaze din Ucraina nu vor opri cooperarea energetică cu această ţară # G4Media
Preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a condamnat duminică loviturile aeriene ruse asupra unor instalaţii petroliere şi de gaze azere din Ucraina, dar a subliniat că parteneriatul... G4Media.ro.
Acum 2 ore
19:30
Titus Corlățean, despre care se vehiculează că vrea să preia șefia PSD: Cum facem, într-o guvernare, ca PSD să conteze? USR a devenit, în fapt, principalul partid de guvernare, o realitate tristă pentru noi # G4Media
Titus Corlățean – despre care se vehiculează că e pregătit să candideze pentru a prelua șefia PSD – a spus într-o emisiune la Antena3, că... G4Media.ro.
Acum 4 ore
18:50
Un număr record de 125 de cetățeni americani născuți în străinătate sunt miliardari și trăiesc în Statele Unite. Aceștia provin din 41 de țări, dar... G4Media.ro.
18:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, optimist în privința întâlnirii dintre Trump și Putin: „Am văzut cum președintele Trump a exercitat o presiune incredibilă asupra Rusiei” # G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat duminică că întâlnirea din 15 august dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin va contribui... G4Media.ro.
18:40
O maşină de pompieri a fost distrusă de un incendiu, în Teleorman / A luat foc în timp ce se deplasa către o intervenţie, după o defecţiune la instalaţia electrică # G4Media
O maşină de pompieri a fost distrusă, duminicăp, într-un incendiu produs în judeţul Teleorman. Maşina se îndrepta către o intervenţie, când s-a produs o defecţiune... G4Media.ro.
18:40
Puternic incendiu la un depozit din judeţul Hunedoara / Ard panourilesolare de pe acoperiş # G4Media
Pompierii intervin, duminică, pentru a stinge un incendiu de prpoporţii care a cuprins un magazin alimentar şi un depozit din localitatea Şoimuş, judeţul Hunedoara, transmite... G4Media.ro.
18:20
La 23 august 2023 în timpul unei unei întâlniri cu ambasadorul statului Israel la Bucuresti, George Simion liderul AUR, a condamnat personal în mod “ferm”... G4Media.ro.
18:20
Preşedinte CJ Suceava: Toate casele grav afectate de puhoaiele de acum două săptămâni şi-au găsit constructori / Broşteniul devine cel mai mare şantier / Aşteptăm sprijin de la Guvern, pentru că avem nevoie de ajutor să refacem şi infrastructura # G4Media
Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Şoldan, anunţă că, fără sprijinul Guvernului, toate casele distruse de inundaţiile de acum două săptămâni şi-au găsit constructori, iar localitatea... G4Media.ro.
18:10
În hrana pentru animale din comerț s-a găsit carne de rechini pe cale de dispariție, ascunsă sub denumiri înșelătoare # G4Media
Un studiu publicat în revista Frontiers in Marine Science a scos la iveală o realitate alarmantă: milioane de proprietari de câini și pisici din toată lumea își... G4Media.ro.
18:10
De la orașe costiere confortabile la escapade la țară: șapte recomandări ale revistei Vogue pentru călătoriile de toamnă # G4Media
Frunzișul de culoarea chihlimbarului, podgoriile șerpuite pregătite pentru recoltare, o ușoară răcoare în aer care se pretează perfect pentru o zi lungă de vizitare a... G4Media.ro.
18:00
Trei înotători au murit în două explozii separate survenite în apele Mării Negre pe coasta regiunii ucrainene Odesa, a anunţat duminică un oficial ucrainean citat... G4Media.ro.
17:50
Bărbat din judeţul Timiş, arestat / A încălcat ordinul de protecţie şi a intrat în magazinul în care lucrează fosta sa soţie, unde a ameninţat-o # G4Media
Un bărbat de 37 de ani din judeţul Timiş a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a încălcat ordinul de protecţie... G4Media.ro.
17:50
Planul Israelului de a „prelua” oraşul Gaza este cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului şi de a învinge Hamas, afirmă Netanyahu # G4Media
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat presei că Israelul nu are „de ales” decât să „termine treaba” şi să „învingă” organizația teroristă Hamas, informează BBC,... G4Media.ro.
17:40
Ce îi îngrijorează pe tineri, în rapoarte și în viața reală/ Examenele, viitorul profesional, situația financiară, în top/ ,,Uneori ajung să am stări de greață sau dureri de burtă, de cap” # G4Media
Principala îngrijorare pentru viitor a tinerilor, care reiese dintr-un Erobarometru publicat la începutul acestui an, este costul vieții (41%), urmat de pace și stabilitatea globală... G4Media.ro.
17:30
Şefa diplomaţiei europene convoacă o reuniune a miniştrilor de externe şi protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane # G4Media
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declaraţie transmisă duminică presei, că orice acord între SUA şi Rusia pentru încheierea războiului în Ucraina trebuie... G4Media.ro.
17:20
Nicusor Dan a postat pe rețele de socializare un video dintr-o drumeție, împreună cu copiii săi și partenera sa de viață. ”Astăzi am făcut o... G4Media.ro.
17:10
Escalop de pui cu dovlecei rași, într-o singură tigaie. O idee de cină simplu de preparat dar foarte apetisantă, care merge și la prânz # G4Media
Denumirea uneori intimidează, escalop pare ceva complicat, inclusiv cu contribuția meniurilor de restaurant din vremuri demult apuse, când cuvântul fusese ultra abuzat și atribuit unor... G4Media.ro.
17:10
Razii ale poliţiştilor în sudul litoralului în urma cărora s-au aplicat 17 sancțiuni / Au fost verificate persoane şi autoturisme în Vama Veche, Constineşti şi Mangalia # G4Media
Poliţiştii au făcut razii în sudul litoralului, fiind oprite maşini şi persoane în Vama Veche, Costineşti şi Mangalia. S-au dat zeci de amenzi în valoare... G4Media.ro.
Acum 6 ore
17:00
Există un vechi proverb care spune: „Zâmbește, și lumea va zâmbi împreună cu tine”. Interesant este că neuroștiința pare să fie de acord cu acest... G4Media.ro.
16:50
Ministrul Sănătăţii, întâlnire cu preşedintele CJ Prahova, în scopul continuării investiţiilor în județ: construirea unui spital nou, înfiinţarea unei secţii de arşi şi reabilitarea secţiei de Chirurgie # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, s-a întâlnit, duminică, la Bucureşti, cu preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Nanu, şi au discutat despre continuarea investiţiilor în Spitalul Judeţean... G4Media.ro.
16:50
“Susțin crearea unui muzeu al dictaturii comuniste și legionare în România” – inițiativa euro-deputatului PNL Siegfried Mureșan. O idee neinspirată și iată de ce. # G4Media
În urma decesului fostului președinte al României, Ion Iliescu, europarlamentarul a postat următoarea expunere de motive pe pagina sa de Facebook: “Ion Iliescu a fost... G4Media.ro.
16:50
Cutremur cu magnitudine 6 în peninsula rusă Kamceatka / Cutremurul de acum mai puţin de două săptămâni a provocat erupţia simultană a şapte vulcani # G4Media
Un cutremur cu magnitudinea de 6,0 grade s-a produs duminică în peninsula rusă Kamceatka, în regiunea unde a avut loc pe 30 iulie un cutremur... G4Media.ro.
16:40
Acum zece ani, North Highland Initiative – o organizație caritabilă pentru dezvoltare înființată sub egida prințului Charles – a redenumit circuitul North Coast 500 și... G4Media.ro.
16:30
Primarul Kievului cere o încheiere negociată a războiului cu Rusia, pentru că Ucraina este „obosită de acest război” # G4Media
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, un politician influent în Ucraina, s-a pronunţat pentru o încheiere negociată a războiului cu Rusia, în timp ce cresc temerile că... G4Media.ro.
16:20
Emil Boc anunță că încep lucrările subterane la Metroul Clujului / Constructorul: O operațiune complexă, faza preliminară va dura câteva luni # G4Media
„Metroul clujean întră în faza subterană. Luni, 11 august, ora 9:00 dimineața, încep lucrările de construcție a puțului de lansare a mașinilor care forează subteran... G4Media.ro.
16:00
VIDEO | Un bulldog francez fără păr și cu fața ridată, desemnat cel mai urât câine din lume. Povestea Petuniei care a câștigat inimile juriului și premiul de 5.000 de dolari # G4Media
În orașul californian Santa Rosa, o tradiție neobișnuită atrage anual atenția iubitorilor de animale din întreaga lume: concursul „Cel mai urât câine din lume”. În 2025, titlul... G4Media.ro.
16:00
Festivaluri așteptate în stațiunile Băile Felix, Băile 1 Mai și la poalele Munților Pădurea Craiului / Ce program au pregătit organizatorii # G4Media
Festivaluri atractive, cu concerte, ateliere, jocuri dar și produse tradiționale sunt programate în județul Bihor, mai precis în stațiunile Băile Felix, Băile 1 Mai și... G4Media.ro.
16:00
Experţii în cybersecurity avertizează asupra răspândirii de malware prin testele de verificare Captcha # G4Media
Atacatorii cibernetici au găsit modalităţi pentru a răspândi malware prin intermediul testului de verificare Captcha, folosit frecvent de site-uri pentru a descuraja boţii, se arată... G4Media.ro.
15:50
Vacanță în Suedia: destinație cu gustul vieții de pe insule, dar pe continent, lângă Stockholm # G4Media
Arhipelagul Stockholmului, cu cele 30.000 de insule ale sale, este pe bună dreptate renumit, dar plajele nisipoase și cabanele de pe coastă sunt mai accesibile... G4Media.ro.
15:30
Vrei să ai congelatorul bine echipat pentru sezonul rece? Ardeii sunt legumele care se pretează cel mai mult a fi congelate pentru iarnă # G4Media
Ardeii sunt unele dintre cele mai ușor de congelat legume. Te pasionează grădinăritul și ai vrea să valorifici producția de legume ale verii în afară... G4Media.ro.
15:20
Doi turişti care s-au rătăciți pe munte în Maramureș, după ce au ieşit de pe traseul marcat, au fost găsiţi teferi. Alți trei cetăţeni ucraineni au fost găsiți de un cioban # G4Media
Doi turişti care s-au rătăcit pe munte după ce au ieşit de pe traseul marcat au petrecut noaptea în Munţii Maramureşului, fiind găsiţi teferi, duminică.... G4Media.ro.
15:20
Restricţii de circulaţie pentru camioane, luni, în judeţele Mehedinţi şi Dolj, în contextul Codului roşu de caniculă # G4Media
Circulaţia autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi interzisă, luni, între orele 12.00 şi 20.00, pe toate drumurile naţionale... G4Media.ro.
15:20
Ministrul Apărării din Israel anunţă că trupele israeliene vor rămâne în taberele de refugiaţi din Cisiordania # G4Media
Trupele israeliene vor rămâne cel puţin până la sfârşitul anului în zonele din Cisiordania dens populate de refugiaţi palestinieni, a declarat duminică ministrul israelian al... G4Media.ro.
Acum 8 ore
14:40
Un diplomat chinez considerat un posibil viitor ministru de externe a fost reţinut de autorităţile de la Beijing pentru a fi interogat, a relatat duminică... G4Media.ro.
14:40
Un agricultor paraplegic din Chile arată lumii că poți înfrunta boala și să continui să îți practici meseria # G4Media
În Quinta de Tilcoco, o localitate rurală aflată la 110 kilometri sud de Santiago, un tehnician agricol schimbă modul în care se lucrează pământul în... G4Media.ro.
14:40
Peste 8.100 de copii din România aveau, la finele lunii martie 2025, ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate # G4Media
Numărul total al copiilor din România care aveau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate era, la sfârşitul lunii martie 2025, de 8.102, cu 28... G4Media.ro.
14:30
Nominalizările la MTV Video Music Awards 2025, cunoscute sub numele de VMA, au fost anunțate în această săptămână, iar concurența este acerbă. Lady Gaga conduce... G4Media.ro.
14:20
Vlad Voiculescu: 10 august 2018 e dovada că statul nu își protejează cetățenii ci propriii oameni din structurile de forță, chiar și atunci când aceștia calcă legea în picioare, în complicitate cu politicieni lași sau direct interesați # G4Media
Europarlamentarul USR Vlad Voiculescu afirmă, la 7 ani de la mitingul din 10 august 2018, că acesta reprezintă „dovada că statul nu își protejează cetățenii... G4Media.ro.
14:10
Adevărul trist despre impactul animalului tău de companie asupra planetei. De ce prietenii noștri necuvântători contribuie la criza climatică # G4Media
Câinii sunt tovarăși devotați și membri ai familiei, dar mulți stăpâni nu realizează că patrupedeșe au un impact extins și multiplu asupra mediului înconjurător. Un studiu... G4Media.ro.
14:10
Statele Unite și Rusia sunt la circa 4 kilometri distanță una de cealaltă în punctul lor cel mai apropiat. În timpul iernii, este chiar posibil să... G4Media.ro.
13:50
Vreme caniculară în Bucureşti, duminică, luni şi marţi: maxime de 37 de grade şi nopţi tropicale # G4Media
Temperaturile maxime prognozate pentru Bucureşti, pentru duminică, luni şi marţi, vor fi cuprinse între 35 şi 37 de grade, conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM).... G4Media.ro.
