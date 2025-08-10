Donald Trump vrea persoanele fără adăpost „departe de capitală”. „Totul se va întâmpla foarte repede”
HotNews.ro, 10 august 2025 20:40
Președintele american Donald Trump a declarat, duminică, că persoanele fără adăpost trebuie mutate „departe” de Washington, după zile de reflecții asupra posibilității de a prelua controlul asupra capitalei SUA, în cazul căreia a sugerat în…
Acum 5 minute
21:00
SuperLiga: Mesajul lui Alex Băluță la despărțirea de FCSB. „Nu pot pleca fără să spun ceva din suflet” # HotNews.ro
Alexandru Băluță (31 de ani) a postat pe rețelele sociale, duminică, un mesaj care marchează încheierea unui „capitol important” din cariera lui. „S-a încheiat un capitol important pentru mine și nu pot pleca fără să…
21:00
Bani europeni pentru crama lui Medvedev, omul lui Putin care amenință țări și orașe UE cu distrugerea atomică. „Podgorii luxoase în Italia și primesc și subvenții europene” / Ruta banilor # HotNews.ro
Oameni de afaceri și politicieni din anturajul lui Putin dețin podgorii și peste 2000 de hectare de teren agricol în Italia. Mai mult decât atât, unii dintre ei au încasat subvenții din partea Uniunii Europene…
Acum 30 minute
20:40
SuperLiga: Golul spectaculos marcat de Romanchuk a făcut diferența în meciul dintre Universitatea Craiova și FC Hermannstadt # HotNews.ro
Universitatea Craiova a învins echipa FC Hermannstadt, scor 1-0, într-un meci disputat duminică, pe stadionul „Ion Oblemenco”, în etapa a cincea din SuperLiga. Universitatea Craiova – FC Hermannstadt 1-0 Unicul gol al partidei a fost…
20:40
Acum o oră
20:20
Secretarul general al NATO, despre întâlnirea Trump-Putin din Alaska: „Va fi testul decisiv pentru a vedea cât de serios e Putin în privința păcii” # HotNews.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că întâlnirea dintre preşedintele SUA Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin va fi decisivă pentru a demonstra dacă Putin este cu adevărat interesat de pace, relatează…
Acum 2 ore
19:40
Cristian Tudor Popescu, despre unul dintre politicienii de la vârful puterii: „Numele cel mai bun pe care să-l poarte: Știucă” # HotNews.ro
După ce a stabilit mai multe porecle care au dăinut de-a lungul timpului, precum „Varanul” pentru Dan Voiculescu sau „Guzganul Rozaliu” pentru Viorel Hrebenciuc, gazetarul Cristian Tudor Popescu a anunțat astăzi că de acum îl…
19:40
Vicepreședintele SUA, avertisment înainte de întâlnirea Trump – Putin: Acordul de pace din Ucraina nu va mulțumi nicio tabără # HotNews.ro
Vicepreședintele american, JD Vance, a declarat că o soluție negociată în războiul dintre Rusia și Ucraina este puțin probabil să satisfacă vreuna dintre părți și că orice eventual acord de pace va lăsa atât Moscova,…
19:30
Preşedinte CJ Suceava: Toate casele grav afectate de puhoaiele de acum două săptămâni şi-au găsit constructori # HotNews.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Şoldan, anunţă că, fără sprijinul Guvernului, toate casele distruse de inundaţiile de acum două săptămâni şi-au găsit constructori, iar localitatea Broşteni va deveni cel mai mare şantier, potrivit News.ro. „Toate…
19:20
Meta face încă un pas către o investiție uriașă în centrele de date pentru tehnologii de AI # HotNews.ro
Meta Platforms va investi în total 29 miliarde dolari pentru a construi și apoi extinde cel mai mare centru de date al companiei, într-o zonă rurală din statul american Louisiana. Grupul condus de Mark Zuckerberg…
Acum 4 ore
19:00
Mașină de pompieri mistuită de flăcări în timp ce se deplasa spre lichidarea unui incendiu # HotNews.ro
O autospecială de pompieri a suferit o defecțiune tehnică majoră și a luat foc, duminică, în timp ce se apropia de zona în care avea loc un incendiu de vegetație uscată și miriște, a anunțat…
19:00
Cele mai multe locuințe din România nu sunt protejate la acest moment în fața unor dezastre majore, precum inundații și cutremure. Citește mai mult pe Profit.ro.
18:50
Ce este „superinteligența” pe care unul dintre cei mai bogați oameni din lume ne-o promite tuturor? # HotNews.ro
Când auzim un termen precum „superinteligență”, cred că tendința pentru majoritatea dintre noi este să se gândim la ceva foarte avansat, un vârf al dezvoltării tehnologice care să ne permită – de ce nu –…
18:40
Marian Lupu, atacant în vârstă de 25 de ani, și-a rezilizat contractul cu Unirea Slobozia după 7 luni la club, relatează OrangeSport. „Mulţumim, Marius Lupu! Clubul Unirea Slobozia şi atacantul Marius Lupu au decis de…
18:30
Netanyahu: Planul de a prelua controlul orașului Gaza este „cea mai rapidă” cale de a încheia războiul # HotNews.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că, în condițiile în care gruparea palestiniană Hamas refuză să depună armele, Israelul nu are de ales decât să „ducă treaba până la capăt” și să o înfrângă.…
18:30
Germania se așteaptă ca liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski, să participe la summitul de vinerea viitoare dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir Putin, a declarat cancelarul Friedrich Merz, duminică, potrivit AFP. „Sperăm…
18:00
Un nou cutremur major în peninsula rusă Kamceatka, la mai puțin de două săptămâni de la cel de 8,8 # HotNews.ro
Un seism cu magnitudinea de 6 a avut loc duminică în peninsula rusă Kamceatka, în regiunea în care, în 30 iulie, se produsese un cutremur cu magnitudinea de 8,8, cel mai mare după 1952, relatează…
17:40
Apel de la vârful Uniunieii Europene înaintea summitului Trump-Putin: „Orice acord trebuie să includă Ucraina și Europa” # HotNews.ro
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat duminică că orice acord între Washington și Moscova pentru încheierea războiului din Ucraina trebuie să includă și Ucraina, și UE. Ea a anunțat că va convoca luni…
17:30
O actriță spune că a fost invitată de Donald Trump la întâlnire chiar în ziua în care i-a venit decizia de divorț. „Pun pariu că are oameni care caută o divorțată drăguță” # HotNews.ro
Actrița britanică Emma Thomspon, distinsă de-a lungul carierei cu Premii Oscar și Bafta, susține că în 1998 a fost invitată la o întâlnire de actualul președinte al SUA, Donald Trump, chiar în ziua în care…
Acum 6 ore
17:00
TikTok concediază echipa de moderare din Germania și o înlocuiește cu AI / Angajații intră în grevă. Sindicat: „Ne-au spus clar: Nu vrem să vorbim cu voi” # HotNews.ro
Angajații TikTok din Germania au intrat în grevă, în semn de protest față de concedierea în masă a echipei responsabile de încredere și siguranță a platformei. Gigantul rețelelor sociale a anunțat că intenționează să desființeze…
16:40
„Și dacă refuz?”. În Europa, unul dintre aliații lui Vladimir Putin rămâne fără opțiuni # HotNews.ro
Controversatul naționalist Milorad Dodik, negaționist al genocidului de la Srebenica din 1995, a cerut sprijinul aliaților săi de la Moscova, Budapesta și Belgrad, după decizia autorităților electorale din Bosnia și Herțegovina de a-l lăsa fără…
16:20
INTERVIU Cine sunt tinerele absolvente de 24 de ani care au gândit pavilionul României de la Osaka, vizitat de sute de mii de oameni. „La urma urmei, mai puțin înseamnă mai mult” # HotNews.ro
„Am vrut să arătăm, prin ceva simplu, valoarea noastră, inclusiv ca țară”, spune tânăra arhitectă Georgiana Muraru, care alături de colega ei Anca Bodoloacă, a realizat conceptul creativ al pavilionului României. Într-un dialog cu HotNews,…
16:10
Trei persoane care înotau au fost ucise de obiecte explozive, în zona a două plaje unde înotul este interzis, în regiunea Odesa din sudul Ucrainei, conform anunțului făcut de oficiali duminică, relatează Reuters. Guvernatorul regiunii,…
16:00
Sălăjan, vatra boierilor Dudescu acoperită de blocuri. Transformarea cartierului din București cu nume de stalinist sinistru # HotNews.ro
Lângă Ozana și Trapezului e cartierul povetit de Puya, locul din București care, în 1990, era un fel de Phenian made in Romania, unde se juca alba-neagra, iar ziarele, revistele, noutățile și alimentele, exotice până…
16:00
Doi turişti din Olanda au fost muşcaţi de un câine de la o stână, într-o drumeţie în Apuseni. Au fost transportaţi la spital # HotNews.ro
Doi turiști din Olanda au fost mușcați de un câine provenind de la o stână, în timpul unei drumeții în Munții Apuseni, fiind necesar transportul acestora la un spital pentru îngrijiri medicale, potrivit unui comunicat…
15:40
VIDEO Un meteorit prăbușit peste o casă din SUA, mai vechi decât planeta Pământ. Momentul în care bila de foc străbate cerul # HotNews.ro
Corpul ceresc a zburat pe cer în plină zi înainte de a exploda în statul Georgia, SUA, pe 26 iunie. Un fragment din meteorit s-a prăbușit peste o casă dintr-un mic oraș american și a…
15:30
Victoria lui Putin pe „pământul rusesc”. Impactul întâlnirii din Alaska care face Occidentul să tremure # HotNews.ro
Întâlnirea lui Vladimir Putin în Alaska cu cel considerat cel mai puternic om din lume, președintele american Donald Trump, este văzută ca pe o victorie atât de oficiali și analiștii ruși, cât și de bloggerii…
15:30
Pompierii italieni au intervenit duminică pentru contracararea unui incendiu de vegetație pe flancurile Muntelui Vezuviu, toate traseele de drumeție către vulcanul din apropierea orașului Napoli fiind închise turiștilor, relatează AFP. Serviciul național de pompieri a…
Acum 8 ore
15:00
De ce nu funcționează conexiunea Wi-Fi aproape niciodată în trenurile din Europa. Ce țară este dată drept exemplu pozitiv # HotNews.ro
Companiile feroviare europene promovează adesea conectivitatea în trenuri ca un avantaj, dar pentru mulți pasageri, aceasta rămâne mai degrabă un exercițiu de răbdare decât unul de productivitate, scrie Politico. „Performanța și calitatea Wi-Fi-ului la bordul…
14:40
Trei zile de foc în București. Temperaturi sufocante şi nopţi tropicale, anunțate de meteorologi # HotNews.ro
Canicula și disconfortul termic ridicat vor caracteriza vremea din București în următoare zile, cu maxime termice ce vor atinge și 37 de grade Celsius, potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Parcursul zilei de…
14:20
Trump l-a invitat pe Karol Nawrocki, noul președinte conservator al Poloniei, la Casa Albă / Un sondaj arată ce cred polonezii despre influența SUA # HotNews.ro
Președintele polonez Karol Nawrocki, care a câștigat alegerile cu sprijinul administrației Trump, a fost invitat de președintele american la Casa Albă. Va fi a doua întâlnire a celor doi lideri, care s-au văzut anterior în…
14:00
Prima voce din PSD care spune în ce condiție va vota o moțiune de cenzură împotriva propriului guvern. Atac la USR și Bolojan # HotNews.ro
Sistarea lucrările de construcție a autostrăzilor din Moldova este un motiv pentru a dat jos Guvernul Bolojan, consideră un fost ministru social-democrat.
13:40
Secretarul american al Apărării publică un video în care un pastor afirmă că femeile nu ar trebui să voteze / „Nu este nevoie de niciun talent pentru a te reproduce biologic” # HotNews.ro
Femeile nu ar trebui să ocupe funcții de conducere, la fel cum nu ar trebui să ocupe funcții înalte în Biserică, este una dintre ideile care se regăsesc în videoclipul distribuit pe X de Pete…
13:30
Ce spune responsabilul Casei Albe pentru inteligența artificială despre scenariul „apocaliptic” în care AI ne va lua locurile de muncă # HotNews.ro
David Sacks, un investitor în tehnologie care a susținut companii importante precum Airbnb, Facebook și Uber, a scris sâmbătă într-o postare pe X că inteligența artificială nu a progresat atât de repede pe cât au…
13:30
Antonio Banderas, mesaj puternic în ziua în care împlinește 65 de ani. „Infarctul din 2017 mi-a schimbat viața” # HotNews.ro
Actorul spaniol Antonio Banderas a declarat într-un interviu publicat duminică, cu ocazia zilei sale de naştere, că nu are de gând să încetinească ritmul acum că a împlinit 65 de ani. „Când aveam 20 de…
13:10
Tendință sumbră. Gestul la care recurg tot mai mulți soldați israelieni după ororile văzute în războiul din Gaza # HotNews.ro
Planul premierul Benjamin Netanyahu de a ocupa orașul Gaza a fost amplu contestat atât de opoziție, cât și de israelieni, care au ieșit în stradă sâmbătă la Tel Aviv. Înainte de aprobarea acestei măsuri de…
Acum 12 ore
12:50
VIDEO Locuința unui primar din Moldova, atacată cu explozibil: „A aruncat-o din mașină și a plecat” # HotNews.ro
O explozie s-a produs în timpul nopții în fața locuinței primarului comunei Stăuceni din Republica Moldova, a anunțat edilul care a publicat și imagini cu momentul exploziei, potrivit Unimedia. Potrivit unei postări făcute de primarul…
12:40
Doi boxeri au murit la o zi distanță unul de celălalt, după ce au luptat la aceeaşi gală. Explicațiile Organizaţiei Mondiale de Box # HotNews.ro
Cei doi boxeri, ambii japonezi au murit la câteva zile după ce au suferit leziuni cerebrale în lupte separate din cadrul aceleiaşi gale, potrivit asociaţiilor de box şi relatărilor mass-media, citate de The Guardian și…
12:20
Cel mai mare jaf de diamante din istorie. Dezvăluiri făcute chiar de creierul operațiunii, într-un documentar pe Netflix # HotNews.ro
„Anvers, 2003. O bandă de hoți jefuiește impenetrabilul Centru al Diamentelor. Cine se afla în spatele unuia dintre cele mai mari jafuri din lume și cum au reușit să-l pună la cale?”, este descrierea documentarului…
12:00
„Pe măsură ce lumea se apropie tot mai mult de distrugerea nucleară, unde sunt vocile care trag semnalul de alarmă?” # HotNews.ro
O decizie luată recent de Rusia va accelera cursa înarmării nucleare deja frenetică în Europa și Asia, într-un moment în care liderii americani și ruși se tachinează reciproc, scrie comentatorul pentru afaceri externe Simon Tisdall,…
12:00
Trafic deviat pe Autostrada Soarelui, pe sensul spre București. Polițiștii fac cercetări privind un accident produs pe A2 # HotNews.ro
Circulațla a fost deviată, duminică, de pe Autostrada A2 sensul Constanţa-Bucureşti, între Feteşti şi Drajna, din cauza unui accident în urma căruia o persoană a fost rănită. Centrul Infotrafic a anunțat că traficul a fost…
11:50
Volodimir Zelenski, reacție după declarația de susținere făcută de liderii europeni: „Sfârșitul războiului trebuie să fie echitabil” # HotNews.ro
Kievul „apreciază și susține pe deplin” declarația comună a liderilor europeni privind obținerea păcii în Ucraina la pachete cu protejarea interesele ucrainene și europene, a transmis duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de Reuters. Liderii…
11:30
INTERVIU. „De ce tăiem costurile, ca să scăpăm de faliment? Atât de puțin a ajuns să însemne speranța unei națiuni?”. Cum vede noile măsuri fiscale unul dintre cei mai influenți investitori pe piața de capital din România # HotNews.ro
România are nevoie de proiecte mari, făcute public, cu efecte măsurabile, cu ținte trimestriale, întâlniri lunare de raportare, înregistrate video și disponibile publicului într-o transparență totală, spune, într-o discuție cu HotNews, Andrei Siminel, unul dintre…
10:50
Moscova anunță că a doborât peste 120 de drone ucrainene. O rafinărie din Saratov a luat foc # HotNews.ro
O persoană a fost ucisă și mai multe apartamente și o instalație industrială au fost avariate în urma unui atac cu drone ucrainene asupra regiunii Saratov, din sudul Rusiei, a declarat duminică guvernatorul, conform Reuters.…
10:40
10:40
Conținutul mesajelor afișate vineri seară, de unii ultrași, cu trimitere la decesul lui Ion Iliescu, arată unde suntem și ce lung e drumul, scrie Dan Udrea într-o opinie semnată în GOLAZO.ro. „Libertate pentru suporteri”. Această scandare se…
10:20
Cod roșu de caniculă, emis acum de meteorologi. Aproape toată România se află sub o cupolă de foc azi # HotNews.ro
Aproape toată țara se află duminică sub avertizări de cod galben și portocaliu de caniculă, potrivit ANM, iar de luni zona se va restrânge, însă în sudul și sud-vestul țării temperaturile vor ajunge până la…
10:10
Una dintre cele mai mici țări, dar bogate țări din Europa, se confruntă cu o problemă ceva mai specială: „Profesia noastră este solicitantă din punct de vedere fizic și lucrăm și în weekenduri” # HotNews.ro
Este viticultura din Luxemburg în pericol? Potrivit unui sondaj realizat de Institutul de Viticultură (IVV) din această țară, 61 % dintre întreprinderile viticole conduse de persoane cu vârsta peste 50 de ani nu au un…
10:00
Universitatea Harvard, amenințată din nou de Administrația Trump. Vrea să-i retragă brevetele în valoare de sute de milioane de dolari # HotNews.ro
Casa Albă intensifică ofensiva împotriva Universității Harvard și îi cere o revizuire imediată a cercetărilor finanțate de guvernul federal, amenințând astfel brevetele în valoare de milioane de dolari ale instituției de învătământ, potrivit The Guardian.…
09:50
Planurile pentru o „super-ambasadă” a unui stat comunist în inima unui important oraș european le dă fiori localnicilor. „Este o glumă proastă” # HotNews.ro
Strada Cartwright este liniștită în mod normal, aflându-se poarte aproape de un reper renumit al Londrei, însă tihna oamenilor care trăiesc în centrul capitalei britanice riscă să fie perturbată de planurile Beijingului de a ridica…
09:40
Ratele românilor vor exploda de la 1 octombrie. IRCC, indicele după care sunt calculate ratele la locuințe, a crescut cu peste jumătate de procent și a atins maximul istoric. Citește mai mult pe Profit.ro.
