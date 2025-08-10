Statele nordice şi baltice consideră că numai presiunea asupra Rusiei poate conduce la încheierea războiului în Ucraina
G4Media, 10 august 2025 22:00
Liderii statelor nordice şi baltice au emis duminică o declaraţie comună în care îşi reafirmă sprijinul pentru Ucraina şi consideră că războiul „ilegal” dus de... G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 5 minute
22:20
Opt persoane au murit duminică, după ce bărbaţi înarmaţi au deschis focul în faţa unui club de noapte dintr-o localitate din sud-vestul Ecuadorului, a anunţat... G4Media.ro.
22:20
Premierul Ilie Bolojan, despre posibilitatea ca PSD să iasă de la guvernare: Sper să nu avem o astfel de situaţie # G4Media
Premierul Ilie Bolojan şi-a exprimat speranţa că PSD nu va ieşi de la guvernare, în contextul tensiunilor recente generate de poziţionările diferite ale partenerilor de... G4Media.ro.
Acum 30 minute
22:00
Un tânăr de 22 de ani din localitatea Cojasca a fost arestat preventiv după ce a violat o fată de 13 ani, informează, duminică, Inspectoratul... G4Media.ro.
22:00
Statele nordice şi baltice consideră că numai presiunea asupra Rusiei poate conduce la încheierea războiului în Ucraina # G4Media
Liderii statelor nordice şi baltice au emis duminică o declaraţie comună în care îşi reafirmă sprijinul pentru Ucraina şi consideră că războiul „ilegal” dus de... G4Media.ro.
22:00
Ilie Bolojan afirmă că impozitele pe proprietate pentru persoane fizice ar putea creşte, de la 1 ianuarie, chiar cu 70% # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică seara, că, în anumite localităţi, impozitele pe proprietate pentru persoanele fizice ar putea creşte de la 1 ianuarie 2026,... G4Media.ro.
22:00
Vicepreşedintele JD Vance: SUA caută un acord de pace acceptabil pentru Rusia şi Ucraina, chiar dacă niciuna nu va fi mulţumită # G4Media
Vicepreşedintele american JD Vance a estimat, într-un interviu publicat duminică de postul Fox News, că o soluţionare negociată a războiului dintre Rusia şi Ucraina nu... G4Media.ro.
Acum o oră
21:50
Premierul Bolojan: Primăriile mici vor beneficia în continuare de sprijin de la stat, dar nu este normal să nu-ţi încasezi impozitele sau să stabileşti cele mai mici impozite pentru a fi cel mai popular primar # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a arătat, duminică seară, că primăriile mici vor fi sprijinite în continuare de Guvern, dar a spus că nu este normal ca... G4Media.ro.
21:50
Considerat de mulţi cel mai bun jucător de tenis din istorie, Roger Federer, care s-a retras în 2022, va reveni pe terenurile turneului Masters 1000... G4Media.ro.
21:40
Ilie Bolojan, întrebat dacă vor fi concedieri de personal, odată cu implementarea celui de-al doilea pachet de măsuri: E foarte posibil să avem reduceri de personal # G4Media
Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seara la Antena 3 că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar că aduce unele... G4Media.ro.
21:40
JD Vance: SUA nu mai finanţează armamentul pentru Ucraina, dar europenii o pot face cumpărând arme americane # G4Media
Vicepreşedintele american JD Vance a declarat, într-un interviu publicat duminică de postul Fox News, că preşedintele Donald Trump intenţionează să retragă sprijinul financiar al SUA... G4Media.ro.
Acum 2 ore
21:20
Top 10 cele mai interesante croaziere din lume pentru pasionații gourmet. Uneori se fac escale și se gătește cu produse locale # G4Media
Lecții de gătit, meniuri cu stele Michelin și ingrediente locale, transformând fiecare călătorie într-o experiență gastronomică de neuitat. Sunt experiențele culinare pe care le oferă... G4Media.ro.
21:20
Statele Unite consideră că „Israelul are dreptul să decidă ce este necesar” cu privire la Fâşia Gaza, poziţie exprimată astfel duminică la reuniunea Consiliului de... G4Media.ro.
21:00
Ce îi determină pe câini să muște? Știința are noi informații despre comportamentul animalelor / 6 motive care transformă orice câine într-un pericol # G4Media
Agresivitatea câinilor este una dintre cele mai controversate și sensibile teme pentru iubitorii de animale. Lipsa de informații corecte poate avea consecințe dramatice: de la abandon până... G4Media.ro.
20:50
Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit vestul Turciei / Echipele de urgență au început inspecţiile în jurul Istanbulului şi în provinciile învecinate # G4Media
Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a lovit duminică vestul Turciei, a anunţat AFAD, autoritatea naţională turcă pentru gestionarea dezastrelor. Potrivit presei locale, seismul a fost... G4Media.ro.
20:50
Trupa U2 condamnă criza umanitară din Gaza şi îl întreabă pe Netanyahu cu privire la moartea civililor: Dacă respingeţi soluţia celor două state… Care este viziunea dvs. politică? Pur şi simplu un conflict perpetuu? # G4Media
Trupa irlandeză de rock U2 a transmis o declaraţie în care condamnă criza umanitară din Gaza şi solicită luarea de măsuri pentru protejarea civililor, transmite... G4Media.ro.
20:50
Familie intoxicată pe traseul spre Cascada Urlătoarea, după ce a consumat alimente ţinute în căldură / Doi adulţi şi un copil, predaţi de salvamontişti medicilor / Alte două femei salvate din zona montană # G4Media
Salvamont Prahova anunţă, duminică seară, că a avut trei intervenţii pe timpul zilei, una fiind pentru a acorda primul ajutor şi a transporta o familie... G4Media.ro.
20:40
Netanyahu acuză planurile „rușinoase” ale Europei de a recunoaște statul palestinian: Mai multe țări europene au recunoscut statalitatea palestiniană în timpul războiului Israelului în Gaza, în care au murit zeci de mii de oameni # G4Media
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a criticat duminică planurile unor țări europene de a recunoaște statul Palestina. Franța și Regatul Unit, împreună cu Canada, au anunțat... G4Media.ro.
20:40
Asociaţia Pro Infrastructură: Centura Zalău, remake „Tăntălăul şi Gogomanul” / Sinohydro se chinuie pe mini-varianta de ocolire a Zalăului / Chinezii au făcut o treime din centură pe banii lor. Ei se fac că lucrează, statul român că plăteşte # G4Media
Reprezentanţii Asociaţiei Pro Infrastructură afirmă, duminică seară, că firma Sinohydro se chinuie pe mini-varianta de ocolire a Zalăului de aproape patru ani şi jumătate, deşi... G4Media.ro.
20:30
Surpriză la Londra, unde Crystal Palace a câştigat trofeul, după 3-2 la lovituri de departajare cu FC Liverpool # G4Media
Câştigătoarea Cupei Angliei, Crystal Palace, a cucerit duminică trofeul Community Shield după ce a învins, pe Wembley, formaţia campioană, FC Liverpool, cu scorul de 3-2... G4Media.ro.
20:30
Iranul ameninţă coridorul american dorit de Trump în Caucaz în urma acordului de pace dintre Armenia şi Azerbaidjan # G4Media
Iranul a ameninţat sâmbătă că ar putea bloca un coridor pe care Statele Unite doresc să-l dezvolte în Caucaz între Armenia şi Azerbaidjan, coridor inclus... G4Media.ro.
Acum 4 ore
20:20
Peste 1.100 de intervenţii în judeţul Suceava din 27 iulie, în urma inundațiilor / 300 de pompieri în continuare în Broşteni / Peste 370 de situaţii de urgenţă şi în judeţul Neamţ # G4Media
Peste 300 de pompieri intervin în continuare în localitatea Broşteni din judeţul Suceava, unde s-au înregistrat cele mai grave inundaţii în 27 iulie. De atunci... G4Media.ro.
20:20
Azerbaidjan anunță că atacurile ruse asupra unor instalaţii azere de petrol şi gaze din Ucraina nu vor opri cooperarea energetică cu această ţară # G4Media
Preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev, a condamnat duminică loviturile aeriene ruse asupra unor instalaţii petroliere şi de gaze azere din Ucraina, dar a subliniat că parteneriatul... G4Media.ro.
19:30
Titus Corlățean, despre care se vehiculează că vrea să preia șefia PSD: Cum facem, într-o guvernare, ca PSD să conteze? USR a devenit, în fapt, principalul partid de guvernare, o realitate tristă pentru noi # G4Media
Titus Corlățean – despre care se vehiculează că e pregătit să candideze pentru a prelua șefia PSD – a spus într-o emisiune la Antena3, că... G4Media.ro.
18:50
Un număr record de 125 de cetățeni americani născuți în străinătate sunt miliardari și trăiesc în Statele Unite. Aceștia provin din 41 de țări, dar... G4Media.ro.
18:40
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, optimist în privința întâlnirii dintre Trump și Putin: „Am văzut cum președintele Trump a exercitat o presiune incredibilă asupra Rusiei” # G4Media
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat duminică că întâlnirea din 15 august dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin va contribui... G4Media.ro.
18:40
O maşină de pompieri a fost distrusă de un incendiu, în Teleorman / A luat foc în timp ce se deplasa către o intervenţie, după o defecţiune la instalaţia electrică # G4Media
O maşină de pompieri a fost distrusă, duminicăp, într-un incendiu produs în judeţul Teleorman. Maşina se îndrepta către o intervenţie, când s-a produs o defecţiune... G4Media.ro.
18:40
Puternic incendiu la un depozit din judeţul Hunedoara / Ard panourilesolare de pe acoperiş # G4Media
Pompierii intervin, duminică, pentru a stinge un incendiu de prpoporţii care a cuprins un magazin alimentar şi un depozit din localitatea Şoimuş, judeţul Hunedoara, transmite... G4Media.ro.
Acum 6 ore
18:20
La 23 august 2023 în timpul unei unei întâlniri cu ambasadorul statului Israel la Bucuresti, George Simion liderul AUR, a condamnat personal în mod “ferm”... G4Media.ro.
18:20
Preşedinte CJ Suceava: Toate casele grav afectate de puhoaiele de acum două săptămâni şi-au găsit constructori / Broşteniul devine cel mai mare şantier / Aşteptăm sprijin de la Guvern, pentru că avem nevoie de ajutor să refacem şi infrastructura # G4Media
Preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Şoldan, anunţă că, fără sprijinul Guvernului, toate casele distruse de inundaţiile de acum două săptămâni şi-au găsit constructori, iar localitatea... G4Media.ro.
18:10
În hrana pentru animale din comerț s-a găsit carne de rechini pe cale de dispariție, ascunsă sub denumiri înșelătoare # G4Media
Un studiu publicat în revista Frontiers in Marine Science a scos la iveală o realitate alarmantă: milioane de proprietari de câini și pisici din toată lumea își... G4Media.ro.
18:10
De la orașe costiere confortabile la escapade la țară: șapte recomandări ale revistei Vogue pentru călătoriile de toamnă # G4Media
Frunzișul de culoarea chihlimbarului, podgoriile șerpuite pregătite pentru recoltare, o ușoară răcoare în aer care se pretează perfect pentru o zi lungă de vizitare a... G4Media.ro.
18:00
Trei înotători au murit în două explozii separate survenite în apele Mării Negre pe coasta regiunii ucrainene Odesa, a anunţat duminică un oficial ucrainean citat... G4Media.ro.
17:50
Bărbat din judeţul Timiş, arestat / A încălcat ordinul de protecţie şi a intrat în magazinul în care lucrează fosta sa soţie, unde a ameninţat-o # G4Media
Un bărbat de 37 de ani din judeţul Timiş a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat că a încălcat ordinul de protecţie... G4Media.ro.
17:50
Planul Israelului de a „prelua” oraşul Gaza este cea mai bună modalitate de a pune capăt războiului şi de a învinge Hamas, afirmă Netanyahu # G4Media
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat presei că Israelul nu are „de ales” decât să „termine treaba” şi să „învingă” organizația teroristă Hamas, informează BBC,... G4Media.ro.
17:40
Ce îi îngrijorează pe tineri, în rapoarte și în viața reală/ Examenele, viitorul profesional, situația financiară, în top/ ,,Uneori ajung să am stări de greață sau dureri de burtă, de cap” # G4Media
Principala îngrijorare pentru viitor a tinerilor, care reiese dintr-un Erobarometru publicat la începutul acestui an, este costul vieții (41%), urmat de pace și stabilitatea globală... G4Media.ro.
17:30
Şefa diplomaţiei europene convoacă o reuniune a miniştrilor de externe şi protestează faţă de marginalizarea UE în negocierile ruso-americane # G4Media
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat, într-o declaraţie transmisă duminică presei, că orice acord între SUA şi Rusia pentru încheierea războiului în Ucraina trebuie... G4Media.ro.
17:20
Nicusor Dan a postat pe rețele de socializare un video dintr-o drumeție, împreună cu copiii săi și partenera sa de viață. ”Astăzi am făcut o... G4Media.ro.
17:10
Escalop de pui cu dovlecei rași, într-o singură tigaie. O idee de cină simplu de preparat dar foarte apetisantă, care merge și la prânz # G4Media
Denumirea uneori intimidează, escalop pare ceva complicat, inclusiv cu contribuția meniurilor de restaurant din vremuri demult apuse, când cuvântul fusese ultra abuzat și atribuit unor... G4Media.ro.
17:10
Razii ale poliţiştilor în sudul litoralului în urma cărora s-au aplicat 17 sancțiuni / Au fost verificate persoane şi autoturisme în Vama Veche, Constineşti şi Mangalia # G4Media
Poliţiştii au făcut razii în sudul litoralului, fiind oprite maşini şi persoane în Vama Veche, Costineşti şi Mangalia. S-au dat zeci de amenzi în valoare... G4Media.ro.
17:00
Există un vechi proverb care spune: „Zâmbește, și lumea va zâmbi împreună cu tine”. Interesant este că neuroștiința pare să fie de acord cu acest... G4Media.ro.
16:50
Ministrul Sănătăţii, întâlnire cu preşedintele CJ Prahova, în scopul continuării investiţiilor în județ: construirea unui spital nou, înfiinţarea unei secţii de arşi şi reabilitarea secţiei de Chirurgie # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, s-a întâlnit, duminică, la Bucureşti, cu preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Virgiliu Nanu, şi au discutat despre continuarea investiţiilor în Spitalul Judeţean... G4Media.ro.
16:50
“Susțin crearea unui muzeu al dictaturii comuniste și legionare în România” – inițiativa euro-deputatului PNL Siegfried Mureșan. O idee neinspirată și iată de ce. # G4Media
În urma decesului fostului președinte al României, Ion Iliescu, europarlamentarul a postat următoarea expunere de motive pe pagina sa de Facebook: “Ion Iliescu a fost... G4Media.ro.
16:50
Cutremur cu magnitudine 6 în peninsula rusă Kamceatka / Cutremurul de acum mai puţin de două săptămâni a provocat erupţia simultană a şapte vulcani # G4Media
Un cutremur cu magnitudinea de 6,0 grade s-a produs duminică în peninsula rusă Kamceatka, în regiunea unde a avut loc pe 30 iulie un cutremur... G4Media.ro.
16:40
Acum zece ani, North Highland Initiative – o organizație caritabilă pentru dezvoltare înființată sub egida prințului Charles – a redenumit circuitul North Coast 500 și... G4Media.ro.
16:30
Primarul Kievului cere o încheiere negociată a războiului cu Rusia, pentru că Ucraina este „obosită de acest război” # G4Media
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, un politician influent în Ucraina, s-a pronunţat pentru o încheiere negociată a războiului cu Rusia, în timp ce cresc temerile că... G4Media.ro.
Acum 8 ore
16:20
Emil Boc anunță că încep lucrările subterane la Metroul Clujului / Constructorul: O operațiune complexă, faza preliminară va dura câteva luni # G4Media
„Metroul clujean întră în faza subterană. Luni, 11 august, ora 9:00 dimineața, încep lucrările de construcție a puțului de lansare a mașinilor care forează subteran... G4Media.ro.
16:00
VIDEO | Un bulldog francez fără păr și cu fața ridată, desemnat cel mai urât câine din lume. Povestea Petuniei care a câștigat inimile juriului și premiul de 5.000 de dolari # G4Media
În orașul californian Santa Rosa, o tradiție neobișnuită atrage anual atenția iubitorilor de animale din întreaga lume: concursul „Cel mai urât câine din lume”. În 2025, titlul... G4Media.ro.
16:00
Festivaluri așteptate în stațiunile Băile Felix, Băile 1 Mai și la poalele Munților Pădurea Craiului / Ce program au pregătit organizatorii # G4Media
Festivaluri atractive, cu concerte, ateliere, jocuri dar și produse tradiționale sunt programate în județul Bihor, mai precis în stațiunile Băile Felix, Băile 1 Mai și... G4Media.ro.
16:00
Experţii în cybersecurity avertizează asupra răspândirii de malware prin testele de verificare Captcha # G4Media
Atacatorii cibernetici au găsit modalităţi pentru a răspândi malware prin intermediul testului de verificare Captcha, folosit frecvent de site-uri pentru a descuraja boţii, se arată... G4Media.ro.
15:50
Vacanță în Suedia: destinație cu gustul vieții de pe insule, dar pe continent, lângă Stockholm # G4Media
Arhipelagul Stockholmului, cu cele 30.000 de insule ale sale, este pe bună dreptate renumit, dar plajele nisipoase și cabanele de pe coastă sunt mai accesibile... G4Media.ro.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.