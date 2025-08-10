Un prădător preistoric „fantomă”: un ihtiozaur uriaș vâna în tăcere, ca o bufniță subacvatică

10:30

Cheagurile de sânge pot salva vieți în cazul unei răni, dar în afara acestui context pot deveni extrem de periculoase, chiar mortale. Specialiștii atrag atenția că un gest simplu, făcut imediat după trezire, ar putea contribui la reducerea riscului de formare a cheagurilor. Află ce recomandă cardiologii și de ce hidratarea este esențială pentru sănătatea inimii și a circulației.