F64 lanseazǎ propriul marketplace
Profit.ro, 11 august 2025 12:00
F64, jucător pe piața de echipamente foto-video din România, pregătește următorii pași: vânzări cross border și deschiderea propriului marketplace.
Acum 5 minute
12:20
Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat: Nu există nicio problemă legată de pensiile private. Fondurile de pensii sunt foarte lichide și pot face față plăților, fără nicio problemă, inclusiv vârfurilor de plăți care vor veni # Profit.ro
Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, Radu Crăciun, a explicat, într-o conferință de presă, că la ora actuală, nu există „nicio problemă legată de plata pensiilor private.
12:20
Grup israelian în extindere agresivă pe piața imobiliară din România după ce a fost preluat de un comerciant de diamante, fost ofițer în armata israeliană, lansează prima investiție majoră în energia românească # Profit.ro
Grupul israelian Shikun and Binui, în extindere agresivă pe piața imobiliară din România, după ce a fost preluat sub control de comerciantul de diamante Naty Saidoff, fost ofițer în armata israeliană, a lansat acum expansiunea și în energie regenerabilă, după ce a primit autorizația de funcționare comercială pentru primul său proiect solar din țară - o centrală solară de 71 MW în Satu Mare.
12:20
Producția de vin a Franței ar urma să crească anul acesta cu 17%, comparativ cu 2024, când vremea nefavorabilă a afectat podgoriile, conform estimărilor preliminare ale Ministerului Agriculturii de la Paris, transmite Reuters.
Acum 10 minute
12:10
Proprietarul Mega Image și Profi va cumpăra în România energie de la cea mai mare companie de rafinare petrolieră din Grecia CONFIRMARE # Profit.ro
Grupul olandezo-belgian Ahold Delhaize, care deține rețelele Mega Image și Profi, confirmă informațiile Profit.ro conform cărora va cumpăra electricitate în România de la grupul grec HelleniQ Energy (fost Hellenic Petroleum), printre cele mai importante companii energetice integrate din Europa de Sud-Est.
Acum 30 minute
12:00
Fermierii dintr-un sat vietnamez, strămutați și despăgubiți infim cu orez și câteva mii de dolari, pentru a face loc unui club de golf luxos al lui Trump # Profit.ro
Fermiera vietnameză Nguyen Thi Huong nu mai doarme bine de când autoritățile i-au cerut să-și părăsească ferma pentru a face loc unui complex de golf finanțat de familia Trump, oferindu-i în schimb doar 3.200 de dolari și provizii de orez.
12:00
Hei, viitori voluntari! Vrem să vă dăm mai mult timp. Am extins perioada de înscrieri până pe 15 august!
12:00
F64, jucător pe piața de echipamente foto-video din România, pregătește următorii pași: vânzări cross border și deschiderea propriului marketplace.
Acum o oră
11:40
FOTO Platformă de comerț online intră în România, cea mai amplă extindere a companiei de până acum # Profit.ro
Faire, o platformă online de comerț cu ridicata lansată în Marea Britanie în 2021, intră pe piața din România.
Acum 2 ore
11:10
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,60%.
11:10
Australia a anunțat un plan de recunoaștere a statului palestinian, urmând exemplul Regatului Unit, Franței și Canadei, relatează BBC.
11:10
Băncile din Grecia nu vor mai percepe cetățenilor comisioane pentru retragerile de numerar de la ATM-uri, începând de luni, conform unui plan de reforme anunțat de Ministerul de Finanțe, pentru protejarea consumatorilor și utilizarea tranzacțiilor bancare digitale, informează publicațiile To Vima și Kathimerini.
11:00
Auchan România, unul dintre cei mai importanți retaileri, recunoscut pentru prețurile mici, gamele adaptate și inovația comercială, va inaugura în curând al doilea magazin ATAC din Capitală și recrutează pentru 60 de noi locuri de muncă.
10:50
În luna iunie, s-au înregistrat certificatele de naștere pentru 11.758 copii, în creștere cu 877 (+8,1%) față de luna mai 2025, arată datele Institutului Național de Statistică (INS). Numărul certificatelor de deces înregistrate în luna iunie 2025 a fost de 18.674 (9.634 pentru persoane de sex masculin și 9.040 pentru persoane de sex feminin), mai puțin cu 107 decese față de luna mai 2025, ceea ce reprezintă o scădere de 0,6%.
10:50
Liberty Tubular Products Galați produce țevi sudate longitudinal din tablă groasă fabricată de combinatul Liberty Galați, pentru magistrale de gaz metan, petrol sau apă, precum și pentru stații de compresoare, boilere sub presiune și construcții.
10:30
Google se pregătește să lanseze o nouă serie de produse Pixel, însă disponibilitatea pe piață ar putea întârzia, conform surselor citate de WinFuture.
10:30
Exporturile României au crescut cu 3,1%, în primele șase luni, la 47,676 miliarde euro, iar importurile au crescut cu 4,9%, la 64,388 miliarde euro, față de aceeași perioadă a anului trecut, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
Acum 4 ore
10:10
O versiune îmbunătățită a asistentului Siri, cu aportul inteligenței artificiale, este testată de Apple cu mai multe luni întinate de lansarea oficială.
09:50
Nvidia și AMD au convenit să cedeze guvernului american 15% din veniturile provenite din vânzările de cipuri în China, ca parte a unui acord fără precedent încheiat cu Administrația Trump, pentru a obține la schimb licențe de export pentru semiconductori # Profit.ro
Nvidia și AMD au convenit să cedeze guvernului american 15% din veniturile provenite din vânzările de cipuri în China, ca parte a unui acord fără precedent încheiat cu Administrația Trump, pentru a obține la schimb licențe de export pentru semiconductori.
09:40
38,3 milioane de tablete au fost livrate în al doilea trimestru al anului, conform unei analize IDC, ceea ce constituie o creștere față de anul trecut cu 13%.
09:20
Un val de caniculă care a început vineri în Franța va continua să se intensifice luni, cu temperaturi „excepționale” în sud-vestul țării, unde 12 departamente sunt plasate în alertă roșie de caniculă, relatează AFP.
09:10
Vinul zilei: un vin alb sicilian, cu toate aromele insulei concentrate într-un pahar. Arome de citrice, kaki, pere, ierburi aromate. Savuros alături de pește, legume la grătar sau paste cu fructe de mare # Profit.ro
Mandrarossa Grillo 2024 îmbină armonios notele de grapefruit, piersici proaspete și busuioc, aducand în pahar aromele autentice ale Siciliei.
09:00
Meteorologii anunță caniculă pentru ziua de luni în cea mai mare parte a țării, însă în județele Mehedinți și Dolj temperaturile ajung la 41 de grade, fiind emis cod roșu. De asemenea, este cod portocaliu în Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea.
08:50
Un cont afiliat presei de stat chineze a afirmat faptul că cipurile H20 produse de Nvidia ridică probleme de securitate pentru China, în contextul în care autoritățile de la Beijing au exprimat îngrijorări privind existența unor ”uși din spate” în aceste produse, transmite CNBC.
08:40
Donald Trump vrea ca persoanele fără adăpost să părăsească Washingtonul, promițând o capitală „mai sigură și mai frumoasă” și ordonând mutarea imediată a mii de persoane, relatează AFP.
08:20
Inteligența artificială generează cea mai rapidă și amplă acumulare de avere din istorie, potrivit experților, cu zeci de noi miliardari apăruți doar în acest an, relatează CNBC.
Acum 6 ore
08:00
VIDEO Profit.ro TV Educație cu Profit – Cosmin Mizof, Investment Manager: Cea mai frecventă greșeală financiară a românilor este că pornesc de la consum și abia apoi economisesc. Noile generații au o mentalitate diferită față de vechile generații # Profit.ro
Într-un context marcat de schimbări economice rapide, dar și de mentalități adânc înrădăcinate, Cosmin Mizof, Investment Manager, avertizează că nivelul mediu al educației financiare din România nu a crescut semnificativ, în ciuda expunerii la platforme internaționale și a eforturilor de alfabetizare financiară.
08:00
FOTO Opel introduce versiunea cu 7 locuri pentru SUV-ul Frontera, cu un supliment de preț de sub 1.000 de euro # Profit.ro
Marca germană Opel anunță intrarea în gamă a versiunii cu șapte locuri pentru modelul Frontera. Lansat anul trecut ca un înlocuitor al modelului Crossland, Opel Frontera este varianta germană a francezului Citroen C3 Aircross și un concurent direct pentru Dacia Duster, în segmentul B-SUV.
07:50
FOTO Primele imagini cu noul Freelander, pregătit de Land Rover împreună cu chinezii de la Chery # Profit.ro
SUV-ul Land Rover Freelander a fost pentru mulți ani un succes în Europa și SUA, pentru că a făcut marca britanică mult mai accesibilă cumpărătorilor cu bugete restrânse, păstrând în bună măsură spiritul de aventură al mărcii. La 10 ani de la producția ultimului exemplar, Land Rover va readuce la lumină numele Freelander.
07:40
Opinii: Bulgaria – lecția tăcută a stabilității. Cum au reușit grupurile de afaceri, mediul politic și aparatul administrativ să mențină un cadru economic predictibil timp de două decenii # Profit.ro
Privită din exterior, Bulgaria nu pare un model de stabilitate politică. În ultimii 20 de ani, guvernele s-au schimbat frecvent, iar crizele politice au fost aproape ciclice. Și totuși, dacă privești din perspectiva investitorilor, țara a transmis un semnal constant: regulile economice fundamentale nu se schimbă.
07:40
Sistemul de operare Windows 11 SE, dezvoltat de Microsoft special pentru a concura cu Chrome OS al celor de la Google, va fi trecut pe linia moartă.
07:30
VIDEO Profit.ro Live TV - Andreea Chirilă, co-fondatoare Runa AI Stylist: Suntem în desfășurarea unei runde de pre-seed, de 500.000 euro. Vrem ca în 1 an să avem cel puțin 150 clienți lansați și 50.000 euro venituri lunare # Profit.ro
Runa AI Stylist este un asistent virtual dezvoltat special pentru magazinele online de fashion și beauty, conceput pentru a ghida utilizatorii în alegerea produselor potrivite, într-un mod asemănător cu experiența oferită de un stilist personal. Proiectul este rezultatul unei evoluții care a început în urmă cu peste opt ani, când Andreea Chirilă a început să lucreze cu femei și bărbați în zona de stil personal și imagine. Experiența acumulată a dus la dezvoltarea unei soluții digitale care să elimine incertitudinea și anxietatea asociate adesea cu shoppingul online.
07:20
Constructor chinez de mașini, acuzat că cere în avans plata integrală a mașinilor sub amenințarea scoaterii din producție # Profit.ro
O anchetă referitoare la practicile comerciale ale mărcii auto Xiaomi Motors a fost publicată de presa din China, în urma sesizărilor făcute de mai mulți clienți. Aceștia și-au comandat mașini de la brandul chinez, plătind un avans, dar s-au trezit surprinși de telefoanele vânzătorilor, fiind amenințați că li se anulează comenzile dacă nu plătesc toți banii.
07:10
Primăria Municipiului București vrea să contracteze un împrumut pe 10 ani în sumă de până la 150 milioane de lei, banii atrași urmând să finanțeze mai multe investiții de interes ale instituției, cum ar fi refacerea și modernizarea patinoarului Mihai Flamaropol, supralărgirea Bulevardului Ghencea între strada Brașov și terminal tramvai 41 sau realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului de locuințe Henri Coandă, relevă datele Profit.ro.
07:00
Subsidiara din Portugalia a gigantului din telecomunicații Altice, controlat de miliardarul francez Patrick Drahi, va renunța la aproximativ 1.000 de angajați, sau 16% din forța sa de muncă, și va restructura cinci companii din portofoliu, pe fondul concurenței puternice pe piața portugheză după intrarea Digi.
Acum 12 ore
00:30
Retailerul german de decorațiuni și mobilier premium Westwing, lider european în segmentul “Beautiful Living e‑commerce”, își pregătește intrarea în România, relevă date analizate de Profit.ro.
00:20
GRAFICE Tot mai multe afaceri intră pe pierdere. Profitabilitatea firmelor românești este în scădere pentru al doilea an la rând # Profit.ro
Datele financiare ale firmelor românești s-au deteriorat din nou anul trecut, pe fondul creșterii cheltuielilor operaționale, mai ales a celor cu salariile. Numărul firmelor pe pierdere a urcat cu peste o cincime, iar volumul acestora a urcat cu un sfert. Pe de altă parte, sunt sectoare unde marja netă a crescut spectaculos.
00:20
SURPRIZĂ Cea mai mare fabrică de contoare de curent și gaze din România poate reveni pe piață # Profit.ro
Compania AEM SA, deținătoarea fabricii de contoare de consum de curent electric și gaze naturale din Timișoara, cea mai mare de profil din țară, societate intrată în insolvență anul trecut și cu activitatea de producție sistată încă din 2023, și-a elaborat un plan de reorganizare.
00:20
EXCLUSIV Planul noului CEO NN Asigurări: Avem în portofoliu o poliță pentru locuință cu sumă asigurată de 996.000 euro # Profit.ro
Portofoliul NN Asigurări a atins 89.776 de contracte active în 2024, în creștere cu 55% față de 2023, cea mai mare contribuție la această evoluție venind din zona asigurărilor de pierderi financiare, care au crescut cu 80% față de anul anterior, a declarat pentru Profit.ro Gabriela Lupaș-Țicu, directorul general al companiei, avizată de ASF în această poziție în luna iulie.
Acum 24 ore
22:20
Valoarea impozitelor pe proprietăți poate crește și cu 70% din ianuarie 2026, în unele situații, acolo unde primăriile nu și-au indexat impozitele de mai mulți ani, anunță premierul Ilie Bolojan.
22:10
Premierul Ilie Bolojan transmite că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar că aduce unele corecții în administrația publică și în sănătate.
20:10
Apel de la vârful Uniunii Europene înaintea summitului Trump-Putin: „Orice acord trebuie să includă Ucraina și Europa” # Profit.ro
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a declarat duminică că orice acord între Washington și Moscova pentru încheierea războiului din Ucraina trebuie să includă și Ucraina, și UE. Ea a anunțat că va convoca luni o reuniune a miniștrilor europeni de externe pentru a discuta pașii următori, potrivit Reuters.
19:30
Complexul Balneo-Termal Vața Băi a fost gazda Stagiului Național de Vară, organizat de Federația Română de Karate Kyokushin # Profit.ro
Sportul formează caractere și ne învață ce înseamnă disciplina, lucru valabil și în karate.
19:30
Angajații TikTok din Germania au intrat în grevă, în semn de protest față de concedierea în masă a echipei responsabile de încredere și siguranță a platformei. Gigantul rețelelor sociale a anunțat că intenționează să desființeze întreaga echipă de moderare din Berlin, care se ocupă cu eliminarea conținutului dăunător, și să transfere această activitate către inteligență artificială și lucrători pe bază de contract.
18:50
Primarul Kievului cere o încheiere negociată a războiului cu Rusia, pentru că Ucraina este „obosită de acest război” # Profit.ro
Primarul Kievului, Vitali Kliciko, un politician influent în Ucraina, s-a pronunțat pentru o încheiere negociată a războiului cu Rusia, în timp ce cresc temerile că în urma summitului care va avea loc vineri în Alaska între președinții rus și american, Vladimir Putin și Donald Trump, Ucraina ar putea fi forțată să cedeze noi teritorii Rusiei, relatează duminică agenția DPA, transmite Agerpres.
18:10
„Metroul clujean întră în faza subterană. Luni, 11 august, ora 9:00 dimineața, încep lucrările de construcție a puțului de lansare a mașinilor care forează subteran cele două tuneluri pentru metroul de la Cluj. Metroul merge mai departe, ne vedem pe șantier”, a transmis primarul Clujului, Emil Boc.
17:30
Companiile feroviare europene promovează adesea conectivitatea în trenuri ca un avantaj, dar pentru mulți pasageri, aceasta rămâne mai degrabă un exercițiu de răbdare decât unul de productivitate, scrie Politico.
17:00
Opinii: China și Rusia rămân unite împotriva amenințării impunerii de taxe după expirarea ultimatului lui Trump # Profit.ro
Înainte de expirarea ultimatumului lui Trump pentru Rusia, pentru ajungerea la un acord de pace în războiul din Ucraina, speculațiile continuă cu privire la faptul dacă președintele SUA își va îndeplini amenințările cu aplicarea unor sancțiuni masive împotriva Rusiei. Mai ales că, noile sancțiuni vizează și națiunile care cumpără petrol rusesc, taxele putând ajunge până la 100% pentru aceste națiuni.
16:40
Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA), din Statele Unite, a anunțat vineri că a autorizat prin procedură accelerată un medicament pentru pacienții cu un anumit tip de cancer pulmonar avansat, care au urmat deja un tratament anterior. Tratamentul face parte dintr-o clasă de medicamente cunoscută sub numele de inhibitori de kinază care vizează mutații din anumite proteine ale organismului ce duc la creșterea anormală a celulelor.
16:10
Ce spune responsabilul Casei Albe pentru inteligența artificială despre scenariul „apocaliptic” în care AI ne va lua locurile de muncă # Profit.ro
David Sacks, un investitor în tehnologie care a susținut companii importante precum Airbnb, Facebook și Uber, a scris sâmbătă într-o postare pe X că inteligența artificială nu a progresat atât de repede pe cât au prezis mulți, iar ideea că AI se va „autoîmbunătăți” și va atinge rapid „superinteligența divină” a fost exagerată, potrivit Business Insider.
15:30
Tesla nu va participa anul acesta la Salonul auto de la München, Germania, conform organizatorilor evenimentului, Federația constructorilor germani de automobile (VDA), transmite DPA, potrivit Agerpres.
