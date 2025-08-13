ULTIMA ORĂ Și fabrica de produse tubulare a Liberty Galați a intrat în concordat preventiv. I s-au blocat conturile și nu-și mai poate plăti salariații

14:20

Plafonul de încasări minime de 50.000 de lei care impune obligația unui comerciant să accepte și plata cu cardul, va fi eliminat și orice comerciant va trebui să ofere atât posibilități de plată în cash cât și posibilități de plată cu orice mijloc de plată electronic, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta a spus că a discutat cu Asociația Română a Bancilor, cei care reprezintă aceste mijloace de plată electronice, și așteaptă un răspuns de la instituțiile de credit referitor la o scădere a costurilor pentru plățile cu cardul.