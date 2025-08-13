ULTIMA ORĂ Și fabrica de produse tubulare a Liberty Galați a intrat în concordat preventiv. I s-au blocat conturile și nu-și mai poate plăti salariații
Profit.ro, 13 august 2025 19:00
Fabricantul de produse tubulare Liberty Tubular Products Galați SA, parte din același conglomerat multinațional GFG Alliance, controlat de miliardarul Sanjeev Gupta, precum combinatul siderurgic Liberty Galați, fostul Sidex, a intrat și el în concordat preventiv, pentru prevenirea insolvenței.
Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, al doilea cel mai mare furnizor de profil de pe segmentul concurențial, având cea mai bună ofertă pentru populație de pe piață, și cel mai important emitent de la Bursa de Valori București (BVB)
Google și constructorii auto au extins compatibilitatea Digital Car Key, astfel încât acum poți debloca, porni și chiar împărți virtual cheia direct din telefonul cu Android 15. Pe modele cu cip UWB, nu mai trebuie să scoți telefonul din buzunar: mașina te detectează la sub 30 cm și descuie singură.
Din 13 august, fumatul este interzis, inclusiv folosirea de țigări electronice sau a oricărui alt tip de aparat de tutun încălzit, în parcuri, stații de transport și baze sportive din subordinea Primăriei Municipiului Cluj-Napoca.
Uneori, când creezi un duet folosind TikTok Web sau aplicația PWA, coloana sonoră a clipului original dispare, lăsând doar audio-ul tău. Problema apare din incompatibilitatea codec-ului AAC între browser și server.
SUA amenință cu represalii statele care susțin planul Organizației Maritime Internaționale pentru emisii net zero # Profit.ro
Statele Unite au respins propunerea ”Net-Zero Framework” a Organizației Maritime Internaționale (IMO), menită să reducă emisiile globale de gaze cu efect de seră din transportul maritim internațional, și au avertizat că vor lua măsuri împotriva țărilor care o sprijină, transmite Reuters.
Datoria externă totală a României a crescut în primele șase luni cu 7,48 de miliarde de euro, până la 212,37 de miliarde de euro # Profit.ro
Datoria externă totală a României a crescut, în perioada ianuarie - iunie, cu 7,48 de miliarde de euro, până la 212,37 de miliarde de euro, arată datele Băncii Naționale a României (BNR).
Parlamentul Statelor Unite va putea folosi soluțiile de inteligență artificială dezvoltate de Anthropic, plătind pentru asta un dolar pe an.
E-learningul modern favorizează module scurte, adaptative și ușor de evaluat. ChatGPT poate genera itemi originali, scenarii ramificate și feedback instant, reducând drastic timpul de dezvoltare a cursurilor.
Podul cu cel mai mare arc parabolic din România, care va lega orașul Mioveni de comuna Davidești, a trecut testul de rezistență.
Sania de vară de la Predeal va fi inaugurată până la sfârșitul lunii august, anunță Agenția de presă Rador.
AGA CFR SA a aprobat majorarea de capital social a CFR SA cu contravaloarea unor terenuri. Hotărârea AGACFR SA aprobă majorarea capitalului social al companiei, prin aport în natură, cu suma totală de 109.625.476,00 lei, reprezentând valoarea cumulată a unor terenuri intravilane situate în Municipiul Galați din județul Galați, Municipiul Focșani din județul Vrancea și Municipiul Brăila din județul Brăila, aflate în domeniul privat al CNCF CFR”- SA, situate pe raza de activitate a Sucursalei Regionale de Căi Ferate Galați.
Un brand istoric în pragul colapsului. Fondat la sfârșitul secolului al XIX-lea, pionierul fotografiei Kodak ar putea dispărea în curând. În timpul prezentării rezultatelor sale financiare pentru al doilea trimestru din 2025, compania americană a recunoscut că are „îndoieli semnificative cu privire la capacitatea companiei de a continua activitatea”, din cauza datoriilor considerabile pe care ar putea să nu le poată plăti, scrie Le Figaro.
Avertisment oficial: nămolul vândut pe plajele din România este refolosit. Nu are calități terapeutice # Profit.ro
Nămolul vândut pe plajă este lipsit de proprietăți terapeutice.
Curtea Constituțională anulează interpretarea dată de Înalta Curte de Justiție într-o decizie cheie privind efectele actului administrativ normativ anulat. Implicații asupra validității autorizațiilor de construire # Profit.ro
La data de 11 mai 2015, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat Decizia nr. 10 prin care se menționează că o hotărâre judecătorească definitivă pronunțată cu privire la anularea în tot sau în parte a unui act administrativ cu caracter normativ produce efecte și asupra unui act administrativ individual emis în temeiul actului inițial, dacă la data publicării hotărârii judecătorești de anulare actul administrativ individual este contestat într-o cauză aflată în curs de soluționare pe rolul instanțelor judecătorești („Decizia 10”).
Adrian Codîrlașu, președintele CFA Society România, face o analiză a sistemelor de pensii din România și a implicațiilor propunerii legislative privind plata pensiilor private.
Salariul mediu pe economie abia a depășit inflația într-un an. Domeniile câștigătoare au creșteri de două cifre. Există meserii în care veniturile au scăzut # Profit.ro
Salariile nete din economie au crescut în medie cu 7% într-un an. Real, în iunie 2025 comparativ cu iunie 2024, adică scăzând inflația, avansul a fost de doar 1,3%, anunță azi Institutul Național de Statistică.
O echipă de avocați români specializați în dreptul Uniunii Europene și drept fiscal a obținut deschiderea unui proces la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) împotriva „taxei pe viciu” aplicate aparatelor de tip slot-machine.
Guvernul va sancționa penal cesionarea părților sociale deținute într-un SRL dacă firma are obligații bugetare neachitate, iar cesionarea se dovedește că s-a realizat în scopul sustragerii de la plata obligațiilor fiscale, anunță ministrul Finanțelor.
Cel mai bogat ucrainean se împrumută pentru un nou parc fotovoltaic în România. OMV Petrom a cumpărat de anul trecut jumătate din viitoarea producție # Profit.ro
DTEK Renewables International (DRI), divizia externă de regenerabile înregistrată în Olanda a conglomeratului ucrainean de companii energetice și de utilități DTEK, controlat de antreprenorul Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, împrumută până la 60 milioane euro pentru un nou parc fotovoltaic în România.
ULTIMA ORĂ Nazare: Dispare plafonul de 50.000 de lei pentru plata cu cardul la comercianți. Am discutat cu ARB și aștept să văd dacă băncile sunt de acord să scadă costurile # Profit.ro
Plafonul de încasări minime de 50.000 de lei care impune obligația unui comerciant să accepte și plata cu cardul, va fi eliminat și orice comerciant va trebui să ofere atât posibilități de plată în cash cât și posibilități de plată cu orice mijloc de plată electronic, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. Acesta a spus că a discutat cu Asociația Română a Bancilor, cei care reprezintă aceste mijloace de plată electronice, și așteaptă un răspuns de la instituțiile de credit referitor la o scădere a costurilor pentru plățile cu cardul.
Tranzacția prin care Hartmann Packaging cumpără afacerea din România a Dentaș, pe masa Concurenței # Profit.ro
Producătorul de ambalaje din fibră modelată Hartmann Packaging, înființat în Danemarca în anul 2017, a cumpărat compania Dentaș Romania SRL, o subsidiară a grupului turc Dentaș Kağıt Sanayi AȘ.
ULTIMA ORĂ Capital social impus pentru SRL de minim 8.000 de lei. Firmele au timp doi ani să ajungă la acest nivel. SRL înființate după 1 ianaurie 2026, vor aplica din start noua regulă # Profit.ro
Capitalul social în cazul SRL va fi stabilit la 8.000 de lei de la 1 ianaurie 2026, urmând ca la acest nivel firmele să ajungă într-o perioadă de doi ani, în care se vor aplica norme tranzitorii, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o conferință de presă. În prezent, capitalul social poate fi de minim 1 leu (în funcție și de numărul de asociați).
AVERTISMENT Ministrul Finanțelor: Trebuie să fim pregătiți în orice moment pentru recesiune! # Profit.ro
Datele economice la zi de indică faptul că românii trebuie să fie pregătiți în orice moment pentru recesiune, a declarat ministrul Finanțelor Publice, Alexandru Nazare.
ULTIMA ORĂ DECIZIE după suspiciuni față de inspectorii Antifraudă. Vor purta bodycam. La fel funcționarii Vămii și inspectoril Oficiului pentru Jocuri de Noroc # Profit.ro
Angajații Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) vor purta bodycam, anunță ministrul Finanțelor.
ANAF va fi direct coordonat de Ministerul Finanțelor, anunță ministrul de resort, Alexandru Nazare.
Nazare anunță capital social pentru SRL de minim 8.000 de lei. Firmele au timp doi ani să ajungă la acest nivel. SRL înființate după 1 ianaurie 2026, vor aplica din start noua regulă # Profit.ro
Capitalul social în cazul SRL va fi stabilit la 8.000 de lei de la 1 ianaurie 2026, urmând ca la acest nivel firmele să ajungă într-o perioadă de doi ani, în care se vor aplica norme tranzitorii, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, într-o conferință de presă. În prezent, capitalul social poate fi de minim 1 leu (în funcție și de numărul de asociați).
Curtea de Apel din Atena a admis miercuri cererea Republicii Moldova de extrădare a oligarhului Vladimir Plahotniuc, anunță TV8, care precizează că hotărârea finală privind extrădarea o va lua Ministerul grec al Justiției.
Mulți antreprenori români încep să-și mute afacerile în Bulgaria, după valul de creșteri de taxe din această vară.
Inflația în Germania s-a situat la 2% în iulie, neschimbată față de iunie, arată datele revizuite publicate de Oficiul federal de statistică (Destatis), transmite DPA.
ULTIMA ORĂ Cheltuielile deductibile cu afiliații vor fi limitate la 3% pentru companii. Peste acest nivel cheltuielile nu vor mai fi deductibile # Profit.ro
Cheltuielile companiilor cu afiliații vor mai fi deductibile doar în limita a 3%, iar ce depășește acest nivel urmează să nu mai fie deductibile sumele respective urmând să fie supuse impozitării, a nunțat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, cu mențiunea că dorește ca acest mod de a opri externalizarea profiturilor din România să înlocuiască actualul impozit pe cifra de afaceri.
Fiecare persoană juridică va avea obligația de a deține un cont bancar, la acest moment fiind 698.000 firme care declară că nu au card bancar, anunță ministrul Finanțelor.
Guvernul va schimba sistemul de eșalonare la plată a datoriilor bugetare, unele firme având obligația de a constitui garanții suficiente. În paralel, termenele vor fi reduse.
Metodă - Cum își pot recupera prosumatorii banii, mult mai repede, de la furnizorii de energie # Profit.ro
Prosumatorii își pot recupera în doar 42 de zile sumele de bani datorate de furnizori în contul energiei livrate în rețea.
ULTIMA ORĂ Guvernul introduce o taxă fixă pentru anumite colete după ce antreprenorii români au cerut taxarea coletelor din Asia # Profit.ro
Guvernul va introduce o taxă fixă de 225 lei pentru fiecare colet extracomunitar de până la 150 euro, anunță ministrul Finanțelor.
Angajații Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) vor purta bodycam, anunță ministrul Finanțelor.
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR, a ajuns la 5,0633 lei, față de 5,0683 lei înregistrat marți.
Primăria Zărand trebuie să plătească despăgubiri contabilei căreia i-a desfăcut contractul de muncă în 2020, însă nu are banii prevăzuți în sentința judecătorească.
Prospecțiuni semnează un contract echivalent cu aproape o treime din cifra de afaceri de anul trecut # Profit.ro
Companie care a avut un început greu de an, Prospecțiuni a încheiat o înțelegere cu o valoare semnificativă.
Numărul de angajați din clădirile de birouri de clasa A și B din București a depășit 340.000 la finalul primului semestru, reprezentând circa 30% din efectivul total al salariaților din Capitală.
Un antreprenor român în vârstă de 50 de ani, stabilit în Spania de aproape două decenii, a murit într-un incendiu violent, izbucnit în localitatea Tres Cantos, aflată la nord de Madrid.
Guvernul Turciei ia în calcul să elimine sistemul all-inclusive din hoteluri, preferat și de mulți turiști români.
Preoții, călugării și călugărițele nu se vor mai putea trata în spitale de stat decât cu o condiție # Profit.ro
Preoții și personalul monahal (călugări și călugărițe, preoții) nu vor mai beneficia de calitatea de persoane asigurate în sistemul de sănătate.
Piața românească se afirmă drept un „model” pentru activitatea de afaceri a companiilor grecești. La treizeci și cinci de ani de la prăbușirea regimului precedent, România a devenit încet, dar sigur, unul dintre principalii parteneri ai comunității grecești de afaceri, fără turbulențe sau evoluții descendente. Merită remarcat faptul că pe piața din România coexistă „armonios” afaceri grecești de toate dimensiunile – de la o cifră de afaceri de 10.000 de euro pe an până la miliarde de euro.
Agenția Proprietății Publice (APP) anunță că statul expune la licitație cu strigare valorile mobiliare deținute în Societatea de Asigurare „MOLDASIG” S.A.
Cererea pentru spații de birouri, retail și industrial a continuat să crească semnificativ în prima jumătate a lui 2025, generând scăderi vizibile ale ratelor de neocupare și marcând o etapă de maturizare pentru piața imobiliară românească.
Câștigul pretaxare EBITDA consolidat al producătorului de componente auto Compa a coborât în primele 6 luni cu 32,77%, la 22,79 milioane lei, de la 33,90 milioane lei în exercițiul financiar precedent.
2025 aduce mai mult dinamism pe piața terenurilor, cu precădere în sectoarele de retail și rezidențial # Profit.ro
După un an 2024 marcat de incertitudini politice, un context general de expectativă și, în consecință, o cerere relativ scăzută, piața terenurilor a devenit mai activă în prima jumătate din 2025.
Patriarhia Română, expropriată pentru a face loc Magistralei 4 de metrou. Și proprietățile private sunt vizate # Profit.ro
Ministerul Transporturilor va expropria cel puțin 10 hectare de teren și peste 100 de proprietari pentr extinderea Magistralei 4 de metrou.
Indicele ROBOR la 3 luni a stagnat la 6,60%.
