Grecia vrea să-și protejeze cetățenii de comisioanele la ATM: Retragerile de numerar vor fi gratuite
Wall-Street.ro, 11 august 2025 12:00
Băncile nu vor mai percepe cetăţenilor comisioane pentru retragerile de numerar de la ATM-uri, începând de luni, 11 august 2025, conform unui plan de reforme anunţat de Ministerul de Finanţe, pentru protejarea consumatorilor şi utilizarea tranzacţiilor...
Acum 15 minute
12:10
Top destinații ieftine de vacanță în Europa, unde nu trebuie să-ți golești contul bancar ca să te distrezi # Wall-Street.ro
Pe fondul contextului economic dificil în care ne aflăm, românii caută destinații de vacanță tot mai ieftine. Turiștii au început să fie mai atenți la câți bani scot din buzunare sau retrag de pe card, atunci când merg în concediu. Acesta este și...
12:10
Bolojan susține că organizarea funeraliilor de stat pentru Ion Iliescu a fost „decizia corectă” # Wall-Street.ro
Premierul Ilie Bolojan consideră că Guvernul a luat decizia corectă în cazul organizării funeraliilor fostului preşedinte Ion Iliescu, punctând faptul că în astfel de situaţii trebuie păstrată o atitudine decentă, conform Agerpres.
Acum 30 minute
12:00
Consultant imobiliar: Creșterea TVA nu va putea fi absorbită integral de dezvoltatori. Prețurile vor crește # Wall-Street.ro
La 1 august 2025 a intrat în vigoare majorarea cotei TVA pentru locuințele noi de la 9% la 21%, o schimbare fiscală cu efect direct asupra prețurilor și strategiilor de vânzare din piața rezidențială.
12:00
Acum o oră
11:50
În ultimii ani, digitalizarea serviciilor financiare a schimbat complet modul în care oamenii accesează bani pentru nevoi urgente sau pentru proiecte personale. Dacă, înainte, un împrumut presupunea drumuri la bancă, timp pierdut și dosare groase cu...
11:30
Albania ar putea deveni prima țară din lume care renunță la cash: Ce planuri are guvernul pentru a reduce evaziunea # Wall-Street.ro
Albania, o țară cu ambiții de a intra în Uniunea Europeană, dar care se confruntă încă cu economia subterană, vrea să renunțe la cash, cu toate că populația are încă o legătură strânsă cu banii lichizi. Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, are ambiția ca...
Acum 2 ore
11:00
Avertizare meteo ANM: Cod Roșu de caniculă în mai multe județe din țară. Ce zone vor fi afectate # Wall-Street.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sau a prelungit mai multe coduri de caniculă la începutul acestei săptămâni, anunțând că vremea toridă rămâne stăpănă pe România până cel puțin la jumătatea săptămânii. Meteorologii au emis inclusiv...
11:00
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în anumite localităţi, impozitele pe proprietate pentru persoanele fizice ar putea creşte de la 1 ianuarie 2026, în unele cazuri chiar cu până la 70%, acolo unde acestea nu au mai fost indexate de ani de zile.
Acum 4 ore
10:20
Un accident colectiv în care au fost implicate șapte automobile a paralizat traficul pe un fir al Autostrăzii Soarelui (A2). Astfel, de dimineață, traficul a fost blocat pe sensul spre Constanța, autoritățile dirijând șoferii pe vechiul drum spre litoral.
10:00
Senatorul PSD Titus Corlăţean, preşedintele Comisiei pentru politică externă, şi-a anunţat candidatura la şefia Partidului Social Democrat, la congresul care va avea loc în toamnă, scrie Agerpres.
Acum 12 ore
00:10
A început numărătoarea inversă până la întâlnirea Putin-Trump. Liderii europeni fac presiuni asupra Moscovei ca războiul din Ucraina să se oprească # Wall-Street.ro
Întrevederea dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în statul american Alaska , din nord-vestul SUA. Această întâlnire este una „mult aşteptată”, după cum a descris-o chiar președintele SUA.
00:10
Sistarea lucrărilor la autostrăzile A7 și A8 ar putea duce la o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, avertizează fostul ministru PSD Marius Budăi.
Acum 24 ore
17:00
Străzi deschise București | Weekendul 9-10 august: Care este programul evenimentelor # Wall-Street.ro
Calea Victoriei redevine în acest sfârşit de săptămână o zonă de promenadă, relaxare şi întâlniri în aer liber, cu activităţi culturale şi recreative pentru toate vârstele, oferite de artişti stradali care vor anima traseul cu momente de spectacol şi...
15:10
Peste 30.200 de absolvenţi de liceu vor susţine, începând de luni, probele scrise la sesiunea a doua a Bacalaureatului, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
14:20
Incendii Grecia: Care sunt cele mai afectate regiuni. Numeroase sate şi localităţi, evacuate # Wall-Street.ro
Serviciile elene pentru situaţii de urgenţă au adus numeroase focare de incendiu sub control la sfârşitul săptămânii 4-10 august, dar pot apărea noi focare din cauza secetei şi vântului puternic, conform unui anunţ făcut de oficiali ai protecţiei...
13:10
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) -Comandamentul Litoral 2025 au aplicat, în urma controalelor derulate în perioada 4 - 8 august 2025, amenzi contravenţionale în sumă de 620.000 lei.
Ieri
10:40
Avertizare meteo: Cod roșu de caniculă și alerte de vânt puternic în mai multe zone # Wall-Street.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o avertizare Cod roşu de caniculă extremă, ce vizează luni şi marţi, două judeţe din Oltenia şi Banat, alerte Cod portocaliu şi Cod galben de vreme deosebit de caldă, valabile în acelaşi...
9 august 2025
18:10
Noi valuri de caniculă în București. Urmează nopți tropicale, cu disconfort termic accentuat # Wall-Street.ro
Canicula şi disconfortul termic ridicat vor caracteriza vremea din Bucureşti, sâmbătă, duminică şi luni, iar maximele termice vor atinge 37 de grade Celsius, potrivit prognozei speciale pentru municipiul Bucureşti, publicată sâmbătă de Administraţia...
14:20
Aparatul de zbor prăbuşit în curtea unei fabrici din Arad este un avion de mici dimensiuni, în care se aflau doi bărbaţi, ambii suferind răni incompatibile cu viaţa, au declarat, pentru Agerpres, reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ)...
13:50
Descoperire rară pe Marte despre o substanță misterioasă: un posibil mineral nou, creat în condiții speciale # Wall-Street.ro
Oamenii de ştiinţă au observat nişte straturi neobişnuite de sulfaţi de fier la suprafaţa lui Marte, straturi care ar putea reprezenta un mineral cu totul nou, care ar putea să ofere noi informaţii despre modul în care se formează planetele telurice,...
Mai mult de 2 zile în urmă
11:50
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare meteorologică Cod galben de caniculă valabilă în Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi sud-vestul Dobrogei.
11:40
Trump spune că e necesar schimbul de teritoririi dintre Rusia și Ucraina, dar Zelenski nici nu vrea să audă # Wall-Street.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a comunicat sâmbătă în reţelele sociale că ţara sa "nu va ceda teritorii ocupantului", semnalează Agerpres.
09:30
Studiu: Se tem românii de efectele AI? Cei din mediul rural văd în AI un posibil factor de excludere și marginalizare # Wall-Street.ro
Inteligența Artificială (AI) reaprinde tema inechității sociale într-o Românie deja marcată de polarizare economică. Aproape o treime dintre români (36%) cred că efectele AI vor depinde de politicile guvernamentale, 24,7% sunt de părere că aceste...
09:10
Lista rușinii, dar și a premianților. Proiect de lege controversat: Fiscul ar putea face vizibile datele datornicilor, dar și ale contribuabililor model # Wall-Street.ro
Autorităţile fiscale centrale şi locale ar putea publica, pe site-urile proprii, atât listele debitorilor persoane juridice, cât şi persoane fizice, precum şi cuantumul restanţelor, dar şi contribuabilii care au declarat şi au plătit la termen...
05:30
Premierul Ilie Bolojan le-a solicitat tuturor miniştrilor să transmită către Cancelaria prim-ministrului declaraţiile de avere şi de interese depuse după numirea în funcţie, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului, scrie...
05:30
Șeful USR susține că partidul a acționat „la fel ca 99,9% dintre români” prin decizia de a nu participa la funeraliile lui Ion Iliescu # Wall-Street.ro
Liderul USR, Dominic Fritz, consideră că decizia formaţiunii pe care o conduce de a nu participa la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu a fost "corectă", întrucât "doar vreo mie de oameni" au fost prezenţi, ceea ce arată că USR a procedat "la...
05:30
Sindicaliștii de la Poștă susțin că instituția este „în colaps” din cauza directorului general # Wall-Street.ro
Poşta Română este în colaps prin managementul defectuos pe care îl aplică directorul general, Valentin Ştefan, desfiinţând structuri poştale în fiecare lună, a declarat Florin Ghiorgiu, preşedintele Sindicatului Lucrătorilor Poştali din România (SLPR),...
05:30
Ford pare că își recunoaște gafele: Amână mașini electrice în favoarea unor modele mai mici și mai ieftine # Wall-Street.ro
Ford Motor a anunţat că amână lansarea următoarelor două generaţii de vehicule electrice, concentrându-se pe modele mai accesibile şi mai mici, transmite Reuters, conform Agerpres.
05:30
Președintele ASF susține că legea care modifică metoda de plată a pensiilor private este „necesară” și „prioritară” # Wall-Street.ro
Proiectul de lege privind plata pensiilor private a fost prezentat vineri, în primă lectură, în şedinţa de Guvern, iar acesta prevede două forme de extracţie de plată, respectiv, pensia de tip retragere programată, care se va plăti pe o perioadă...
05:30
Lukașenko, aproape de finele „domniei” în Belarus: Acesta ar putea fi ultimul mandat # Wall-Street.ro
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko a anunţat, într-un interviu publicat recent, că nu intenţionează să obţină un nou mandat în această funcţie şi a negat că îl pregăteşte ca succesor pe fiul său cel mai mic, Nikolai, informează Reuters şi DPA,...
05:30
Preşedintele SUA Donald Trump a anunţat pe reţeaua sa Truth Social că "mult aşteptata întâlnire" cu omologul său rus Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în statul american Alaska (nord-vest), relatează AFP, conform Agerpres.
05:10
Avertisment BNR: Economia crește „modest” în trimestrul doi, pe fondul inflației record # Wall-Street.ro
Cele mai recente date şi analize indică o creştere modestă a economiei în termeni trimestriali în trimestrul II 2025, în condiţiile unor evoluţii eterogene la nivelul componentelor cererii agregate şi al sectoarelor majore faţă de perioada similară a...
8 august 2025
21:30
Bugatti ne lasă pe toți în ceață cu noul Brouillard, cea mai scumpă mașină produsă vreodată de francezi # Wall-Street.ro
De parcă un Bugatti obișnuit nu era îndeajuns de exclusivist, producătorul francez tocmai și-a deschis noua divizie „Solitaire” pentru mașini unicat, făcute pe comandă. În ciuda numelui, angajații nu vor fi aleși pe sprânceană din rândul bugetarilor de...
20:50
Înmatriculările de autoturisme pur electrice înregistrează o scădere de 17,8%, în iulie 2025, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, arată datele Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări (DGPCI), citate de Asociaţia Producătorilor şi...
20:50
Două linii de tramvai din București, suspendate de săptămâna viitoare. Ce alternative sunt la dispoziția călătorilor # Wall-Street.ro
Circulaţia tramvaielor pe liniile 4 şi 40 va fi suspendată din 11 august, având în vedere executarea lucrărilor de reabilitare a căii de rulare de pe Bulevardul Chişinău, şi se reînfiinţează linia de tramvai 14 şi linia navetă de autobuz 640, au...
17:20
Compania SpaceX a multimiliardarului Elon Musk a încheiat un parteneriat fără precedent cu Agenţia Spaţială Italiană (ASI) pentru a transporta mai multe instrumente ştiinţifice pe planeta Marte, au anunţat managerii celor două părţi semnatare,...
17:20
Domeniul Bogdan și Festivalul de Film Anonimul: O Întâlnire a Autenticității și Naturii # Wall-Street.ro
Într-o lume modernă aflată în continuă mișcare, căutarea autenticității și a conexiunii cu natura devin priorități esențiale pentru mulți dintre noi. Aici, în spațiul rafinat și vibrant al Festivalului de Film Anonimul, Domeniul Bogdan își găsește un...
17:10
MOL, profituri mai mici cu 56% în al doilea trimestru al anului. Care sunt motivele # Wall-Street.ro
Grupul MOL a obţinut un profit înainte de impozitare de 236 milioane dolari în trimestrul doi al acestui an, marcând o scădere de 56% faţă de anul precedent, în condiţiile în care încetinirea dinamicii mediului macroeconomic regional a afectat negativ...
17:00
România rămâne, în 2025, una dintre țările europene cu cele mai lungi termene de soluționare a proceselor, fie că vorbim de cauze civile, penale sau comerciale. Întârzierile sunt resimțite de toți: justițiabili care așteaptă ani pentru o soluție,...
17:00
TVA, accize și energie: rețeta perfectă pentru o nouă explozie a inflației. BNR avertizează asupra unui salt brusc în trimestrul III # Wall-Street.ro
Rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi al majorării cotelor de TVA şi accizelor, de la 1 august, iar în următoarele...
16:50
Mercedes-Benz pregătește cel mai mare val de lansări din istoria sa. Peste 30 de modele noi sau împrospătate vor fi gata până în 2027 # Wall-Street.ro
Mercedes-Benz trece printr-o adevărată schimbare la față. Nu doar că noul GLC electric va aduce un nou limbaj stilistic dominat de o nouă grilă, dar marca din Stuttgart își va reînnoi toată gama, fie prin lansări de modele complet noi, fie cu...
15:40
Structura anului școlar 2025-2026 a fost publicată de Ministerul Educației. Iată când încep elevii școala și când urmează vacanțele, în acest an școlar.
15:10
Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a hotărât menținerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 6,5% pe an. Deși specialiștii se așteptau ca prima scădere a dobânzii să aibă loc în luna august, măsurile de austeritate...
15:00
Zelenski, apel către comunitatea europeană pentru a nu susține o întâlnire Putin-Trump în lipsa sa. Când ar putea să aibă loc # Wall-Street.ro
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a răspuns întâlnirii de miercuri dintre emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, şi liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, intensificând contactele cu principalii lideri europeni, cu care a convenit asupra...
15:00
În prima ediție a studiului Mind your Business din 2024 am descoperit că antreprenorul român se vede ca un Superman, care pune multă presiune pe sine, dar care simte și presiunea din intern și extern. Antreprenorul se vede responsabil atât de echipă,...
14:20
Vacanțe fără escale pentru românii din diaspora. O agenție din România lansează pachete turistice care reunesc familiile # Wall-Street.ro
Fibula Air Travel, un operator de turism din Europa de Est, lansează un nou produs de vacanță dedicat românilor din diaspora, pachete personalizate care permit plecarea din mai multe țări, în același timp, către aceeași destinație de vacanță .
14:10
Guvernul Bolojan extinde consultările pe legea care modifică plata pensiilor private # Wall-Street.ro
Premierul Ilie Bolojan a cerut continuarea și extinderea consultărilor pe proiectul de lege ce prevede, printre altele, schimbarea modului în care se plătesc pensiile private. Asta înseamnă că legea ar mai putea suferi modificări înainte de a ajunge să...
13:50
Angajări la creșe făcute cu bani din PNRR. În ce orașe din România se deschid noile unități # Wall-Street.ro
Ministerul Educației anunță că scoate la concurs 404 posturi vacante în creșele deja finalizate în cadrul programului guvernamental „Sfânta Ana”. Aceste unități au fost construite cu bani din PNRR și din Programul național de construcții de interes...
13:40
Este vară și vrei un concediu la plajă în străinătate, dar să nu fie pe litoralul românesc. Să fie totuși aproape de România, și cu prețuri, dacă se poate, la fel sau chiar mai mici decât în țară. Îți place Grecia, ai fost acolo în ultimii ani, dar...
13:20
Împrumuți contul de HBO Max? S-ar putea să regreți curând. Perioada în care HBO Max era ”băiat bun” s-a încheiat # Wall-Street.ro
Compania Warner Bros. Discovery (WBD), care deține HBO Max și-a avertizat abonații că urmează să ia măsuri serioase împotriva celor care folosesc conturi la comun, conform Business Insider.
