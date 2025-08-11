Un nou trend în China: Tinerii plătesc zile de stat la birou pentru a pretinde că muncesc
Wall-Street.ro, 11 august 2025
Nimeni nu vrea să muncească fără un salariu sau, chiar mai rău, să fie nevoit să plătească pentru a lucra. Totuși, în China există o practică populară printre șomeri care plătesc anumite companii doar pentru a se preface că lucrează. Acest lucru a dus...
Drumeții montane pentru toți. Cele mai bune trasee montane pentru începători și familii # Wall-Street.ro
Multe veri și vacanțe le-am petrecut în satul de baștină al mamei, în zona de munte a Buzăului. Copil fiind, mă cocoțam pe toate „cocoașele” din jur, de la cele mai mici la cele mai mari, urmând fie potecile bătătorite de localnici, fie luând-o ca un...
ChatGPT devine și psiholog. Ce funcții noi va adăuga OpenAI: „Spunea uneori ceea ce suna frumos, în loc să spună adevărul” # Wall-Street.ro
OpenAI implementează măsuri de protecție pentru sănătatea mintală în ChatGPT după ce a declarat că chatbot-ul nu a reușit să identifice „semnele de delir sau de dependență emoțională”, conform Euronews .
Un nou trend în China: Tinerii plătesc zile de stat la birou pentru a pretinde că muncesc # Wall-Street.ro
Cseke Attila despre reforma administrativă: 40.000 de posturi vor fi tăiate. Economia trece de 2 miliarde de lei # Wall-Street.ro
Măsurile privind reforma administraţiei locale vizează reducerea a peste 40.000 de posturi, impactul financiar anual urmând să fie de 2,2 miliarde de lei, a declarat ministrul Dezoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, conform...
Producţia de carne a României a crescut în iunie 2025 la toate speciile de animale şi la păsări în comparaţie cu luna precedentă, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), conform Agerpres.
Cotaţiile la soia boabe au crescut, după ce preşedintele Donald Trump a cerut Chinei să-şi majoreze semnificativ achiziţiile din SUA, cu o zi înainte de expirarea armistiţiului comercial dintre primele economii mondiale, transmite Bloomberg, conform...
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timişoara au întocmit un dosar pentru infracţiuni legate de Codul Aerian în cazul accidentului aviatic care a avut loc sâmbătă, când un avion ultrauşor s-a prăbuşit în curtea unei fabrici din oraşul...
Surprinde-ți partenerul cu un last minute în Turcia. Comboul perfect: economic, romantic și relaxant # Wall-Street.ro
Dacă vrei să aduci un strop de magie în relația ta, oferă-i partenerului tău o escapadă de neuitat fără a vă compromite bugetul. Rezervă un last minute în Turcia, o destinație de vis, care îmbină istoria fascinantă, peisajele deosebite, plajele superbe...
Patru unităţi ale centralei nucleare de la Gravelines, din nordul Franţei, au fost oprite luni din cauza "prezenţei masive şi imprevizibile a meduzelor" în staţiile de pompare a apei utilizate pentru răcirea reactoarelor, a anunţat compania de...
Capitalizarea totală a pieţei criptoactivelor atinge un nivel record, de 4,02 trilioane de dolari, în contextul în care Trump deschide planurile de pensie private către cripto, potrivit unei analize realizată de eToro.
Ce scrie Financial Times despre România: Țara riscă colapsul din cauza măsurilor de austeritate # Wall-Street.ro
Măsurile de austeritate adoptate de noul guvern ar putea împinge România spre colaps, scrie publicația Financial Times, după un interviu cu ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare. Acesta a declarat pentru Financial Times că o primă serie de majorări...
Mercedes-Benz nu este de acord cu interzicerea mașinilor pe benzină și motorină din 2035 # Wall-Street.ro
Directorul general al Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, a criticat planul UE de a interzice, din 2035, vehiculele care emit CO2, alăturându-se vocilor din industrie care se opun acestei reglementări, care ar urma să fie revizuită anul acesta, transmite...
Lucrările la sistemul de termoficare opresc apa caldă în sute de blocuri. Se realizează și revizia la CET București-Sud # Wall-Street.ro
Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) S.A. a anunțat că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din Capitală. Toate operațiunile vor duce la...
Haosul decizional al autorităţilor, în privinţa gestionării programului "Rabla", afectează nu doar companiile din sectorul auto şi consumatorii, ci şi statul român, care riscă pierderi economice însemnate şi ratarea obiectivelor de sustenabilitate,...
Grecii, tot mai activi pe piața energiei verzi din România. Două proiecte eoliene și fotovoltaice, preluate # Wall-Street.ro
Helleniq Renewables România a achiziţionat două proiecte de energie regenerabilă la scară largă în România, semnalând astfel angajamentul strategic al companiei faţă de piaţa energetică a ţării.
Primăria Sectorului 6 a început construcția de la zero a două noi creșe. Una se află pe Bd. Iuliu Maniu nr. 11B, iar alta în cartierul Brâncuși, pe str. Pasărea în Văzduh nr. 9 (fost Bd. Timișoara 89). Lucrările vor fi gata în mai puțin de un an.
Mania Labubu face ravagii. Hoții au dat spargerea într-un magazin de păpuși și au luat tot # Wall-Street.ro
Hoți mascați au dat spargerea într-un magazin de jucării din California pentru zeci de păpuși Labubu, în condițiile în care lumea deja celebrele păpuși sunt la mare căutare în toată lumea.
Auchan România va inaugura în curând al doilea magazin ATAC din Capitală și recrutează pentru 60 de noi locuri de muncă. Noul magazin ATAC va fi amplasat în cartierul Drumul Taberei și oferă oportunități de angajare pentru rolurile de operator vânzări...
PSD pune condiții pentru a reveni la ședințele coaliției. Grindeanu vrea eliminarea privilegiilor # Wall-Street.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a explicat ce trebuie să se întâmple ca social-democrații să participe din nou la ședințele coaliției, deblocând astfel și activitatea Guvernului. Acesta susține că partidul pune mare preț pe pachetul de...
Zelenski ar putea „asista” la întâlnirea Putin-Trump. Americanii își doresc un summit la care să participe toți trei, spune J.D. Vance # Wall-Street.ro
Ambasadorul american la NATO, Matthew Whitaker, a afirmat la televiziunea CNN că preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski ar putea asista la întâlnirea omologilor săi american şi rus - Donald Trump şi Vladimir Putin - de vineri, din Alaska, transmite...
Autoritățile anunță că circulația pe Autostrada Soarelui (A2) a fost deviată din nou, de această dată din cauza unui incendiu de vegetație care s-a aprins chiar la marginea șoselei.
F64 își extinde parteneriatul cu VTEX și lansează un marketplace propriu: vrea să ajungă la vânzări de 45 mil. de euro # Wall-Street.ro
F64, unul dintre principalii jucători de pe piața de echipamente foto-video din România, își extinde parteneriatul cu VTEX și se pregătește de următorii pași: vânzări cross border și deschiderea propriului marketplace.
Șeful Asociației Pensiilor Private: Nu este nicio problemă de plată, putem plăti pensiile și dacă „decrețeii” ar retrage toți banii deodată # Wall-Street.ro
Fondurile de pensii private nu au nicio problemă în momentul de față în privința plății pensiilor, chiar și în situația în care generația „decrețeilor” ar ieși la pensie pe actuala legislație și și-ar cere toate drepturile printr-o singură plată unică,...
Bujduveanu, după tăierea indemnizațiilor primite de șefii din companiile municipale: Aduce economii de 4 mil. lei # Wall-Street.ro
Reducerea indemnizaţiilor directorilor şi membrilor consiliilor de administraţie din companiile municipale duce la o economie de peste 4 milioane de lei anual şi aproape 350.000 de lei în fiecare lună în bugetele companiilor, a declarat primarul...
Top destinații ieftine de vacanță în Europa, unde nu trebuie să-ți golești contul bancar ca să te distrezi # Wall-Street.ro
Pe fondul contextului economic dificil în care ne aflăm, românii caută destinații de vacanță tot mai ieftine. Turiștii au început să fie mai atenți la câți bani scot din buzunare sau retrag de pe card, atunci când merg în concediu. Acesta este și...
Bolojan susține că organizarea funeraliilor de stat pentru Ion Iliescu a fost „decizia corectă” # Wall-Street.ro
Premierul Ilie Bolojan consideră că Guvernul a luat decizia corectă în cazul organizării funeraliilor fostului preşedinte Ion Iliescu, punctând faptul că în astfel de situaţii trebuie păstrată o atitudine decentă, conform Agerpres.
Consultant imobiliar: Creșterea TVA nu va putea fi absorbită integral de dezvoltatori. Prețurile vor crește # Wall-Street.ro
La 1 august 2025 a intrat în vigoare majorarea cotei TVA pentru locuințele noi de la 9% la 21%, o schimbare fiscală cu efect direct asupra prețurilor și strategiilor de vânzare din piața rezidențială.
Grecia vrea să-și protejeze cetățenii de comisioanele la ATM: Retragerile de numerar vor fi gratuite # Wall-Street.ro
Băncile nu vor mai percepe cetăţenilor comisioane pentru retragerile de numerar de la ATM-uri, începând de luni, 11 august 2025, conform unui plan de reforme anunţat de Ministerul de Finanţe, pentru protejarea consumatorilor şi utilizarea tranzacţiilor...
În ultimii ani, digitalizarea serviciilor financiare a schimbat complet modul în care oamenii accesează bani pentru nevoi urgente sau pentru proiecte personale. Dacă, înainte, un împrumut presupunea drumuri la bancă, timp pierdut și dosare groase cu...
Albania ar putea deveni prima țară din lume care renunță la cash: Ce planuri are guvernul pentru a reduce evaziunea # Wall-Street.ro
Albania, o țară cu ambiții de a intra în Uniunea Europeană, dar care se confruntă încă cu economia subterană, vrea să renunțe la cash, cu toate că populația are încă o legătură strânsă cu banii lichizi. Prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, are ambiția ca...
Avertizare meteo ANM: Cod Roșu de caniculă în mai multe județe din țară. Ce zone vor fi afectate # Wall-Street.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis sau a prelungit mai multe coduri de caniculă la începutul acestei săptămâni, anunțând că vremea toridă rămâne stăpănă pe România până cel puțin la jumătatea săptămânii. Meteorologii au emis inclusiv...
Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în anumite localităţi, impozitele pe proprietate pentru persoanele fizice ar putea creşte de la 1 ianuarie 2026, în unele cazuri chiar cu până la 70%, acolo unde acestea nu au mai fost indexate de ani de zile.
Un accident colectiv în care au fost implicate șapte automobile a paralizat traficul pe un fir al Autostrăzii Soarelui (A2). Astfel, de dimineață, traficul a fost blocat pe sensul spre Constanța, autoritățile dirijând șoferii pe vechiul drum spre litoral.
Senatorul PSD Titus Corlăţean, preşedintele Comisiei pentru politică externă, şi-a anunţat candidatura la şefia Partidului Social Democrat, la congresul care va avea loc în toamnă, scrie Agerpres.
A început numărătoarea inversă până la întâlnirea Putin-Trump. Liderii europeni fac presiuni asupra Moscovei ca războiul din Ucraina să se oprească # Wall-Street.ro
Întrevederea dintre Donald Trump și Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în statul american Alaska , din nord-vestul SUA. Această întâlnire este una „mult aşteptată”, după cum a descris-o chiar președintele SUA.
Sistarea lucrărilor la autostrăzile A7 și A8 ar putea duce la o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan, avertizează fostul ministru PSD Marius Budăi.
Străzi deschise București | Weekendul 9-10 august: Care este programul evenimentelor # Wall-Street.ro
Calea Victoriei redevine în acest sfârşit de săptămână o zonă de promenadă, relaxare şi întâlniri în aer liber, cu activităţi culturale şi recreative pentru toate vârstele, oferite de artişti stradali care vor anima traseul cu momente de spectacol şi...
Peste 30.200 de absolvenţi de liceu vor susţine, începând de luni, probele scrise la sesiunea a doua a Bacalaureatului, potrivit datelor comunicate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
Incendii Grecia: Care sunt cele mai afectate regiuni. Numeroase sate şi localităţi, evacuate # Wall-Street.ro
Serviciile elene pentru situaţii de urgenţă au adus numeroase focare de incendiu sub control la sfârşitul săptămânii 4-10 august, dar pot apărea noi focare din cauza secetei şi vântului puternic, conform unui anunţ făcut de oficiali ai protecţiei...
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) -Comandamentul Litoral 2025 au aplicat, în urma controalelor derulate în perioada 4 - 8 august 2025, amenzi contravenţionale în sumă de 620.000 lei.
Avertizare meteo: Cod roșu de caniculă și alerte de vânt puternic în mai multe zone # Wall-Street.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică, o avertizare Cod roşu de caniculă extremă, ce vizează luni şi marţi, două judeţe din Oltenia şi Banat, alerte Cod portocaliu şi Cod galben de vreme deosebit de caldă, valabile în acelaşi...
Noi valuri de caniculă în București. Urmează nopți tropicale, cu disconfort termic accentuat # Wall-Street.ro
Canicula şi disconfortul termic ridicat vor caracteriza vremea din Bucureşti, sâmbătă, duminică şi luni, iar maximele termice vor atinge 37 de grade Celsius, potrivit prognozei speciale pentru municipiul Bucureşti, publicată sâmbătă de Administraţia...
Aparatul de zbor prăbuşit în curtea unei fabrici din Arad este un avion de mici dimensiuni, în care se aflau doi bărbaţi, ambii suferind răni incompatibile cu viaţa, au declarat, pentru Agerpres, reprezentanţii Serviciului de Ambulanţă Judeţean (SAJ)...
Descoperire rară pe Marte despre o substanță misterioasă: un posibil mineral nou, creat în condiții speciale # Wall-Street.ro
Oamenii de ştiinţă au observat nişte straturi neobişnuite de sulfaţi de fier la suprafaţa lui Marte, straturi care ar putea reprezenta un mineral cu totul nou, care ar putea să ofere noi informaţii despre modul în care se formează planetele telurice,...
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis o atenţionare meteorologică Cod galben de caniculă valabilă în Banat, Crişana, Oltenia, Muntenia şi sud-vestul Dobrogei.
Trump spune că e necesar schimbul de teritoririi dintre Rusia și Ucraina, dar Zelenski nici nu vrea să audă # Wall-Street.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a comunicat sâmbătă în reţelele sociale că ţara sa "nu va ceda teritorii ocupantului", semnalează Agerpres.
Studiu: Se tem românii de efectele AI? Cei din mediul rural văd în AI un posibil factor de excludere și marginalizare # Wall-Street.ro
Inteligența Artificială (AI) reaprinde tema inechității sociale într-o Românie deja marcată de polarizare economică. Aproape o treime dintre români (36%) cred că efectele AI vor depinde de politicile guvernamentale, 24,7% sunt de părere că aceste...
Lista rușinii, dar și a premianților. Proiect de lege controversat: Fiscul ar putea face vizibile datele datornicilor, dar și ale contribuabililor model # Wall-Street.ro
Autorităţile fiscale centrale şi locale ar putea publica, pe site-urile proprii, atât listele debitorilor persoane juridice, cât şi persoane fizice, precum şi cuantumul restanţelor, dar şi contribuabilii care au declarat şi au plătit la termen...
Premierul Ilie Bolojan le-a solicitat tuturor miniştrilor să transmită către Cancelaria prim-ministrului declaraţiile de avere şi de interese depuse după numirea în funcţie, împreună cu acordul pentru publicarea acestora pe site-ul Guvernului, scrie...
Șeful USR susține că partidul a acționat „la fel ca 99,9% dintre români” prin decizia de a nu participa la funeraliile lui Ion Iliescu # Wall-Street.ro
Liderul USR, Dominic Fritz, consideră că decizia formaţiunii pe care o conduce de a nu participa la funeraliile fostului preşedinte Ion Iliescu a fost "corectă", întrucât "doar vreo mie de oameni" au fost prezenţi, ceea ce arată că USR a procedat "la...
