G.Firea: Se va discuta la următoarea ședință PSD susținerea mea la PMB
Buletin de București, 11 august 2025 15:00
Gabriela Firea a declarat, luni, la finalul ședinței PSD care a avut loc la sediul central al partidului, că susținerea sa pentru o eventuală candidatură la Primăria Capitalei va fi discutată la următoarea reuniune a formațiunii. „Discutăm, vedem, dacă vor avea loc alegeri în primul rând. Discutăm la următoarea ședință, așa am stabilit acum", a
TERMOFICARE | Aproape 900 de blocuri rămân fără apă caldă, în această săptămână. Termoenergetica face lucrări de modernizare # Buletin de București
Compania Municipală Termoenergetica anunță că în următoarele zile se vor efectua lucrări de înlocuire, modernizare și de reparații pe conductele rețelei termice, în mai multe zone din Capitală. Aproape 900 de blocuri rămân fără apă caldă. De asemenea, în perioada efectuării de către ELCEN a reviziei anuale la Centrala Termoelectrică București Sud, respectiv 11-31 august 2025,
Au început lucrările la linia de tramvai, pe Bulevardul Chișinău. Va fi introdus temporar de autobuzul 640 # Buletin de București
Tramvaiul 40 este suspendat de luni, 11 august, iar circulația a fost preluată temporar de autobuzul 640, ca urmare a începerii lucrărilor de modernizare a liniei de tramvai de pe Bulevardul Chișinău. Pe 18 august se va întâmpla același lucru pe Bulevardul Basarabiei și pe 25 august pe Bulevardul Mărășești, după cum a explicat constructorul
Aglomerație pe culoarul PNL pentru Primăria Capitalei: trei lideri în cursa pentru a deveni „candidatul unic” # Buletin de București
Trei lideri PNL și-ar dori să devină candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, chiar dacă nici unul dintre ei nu a vorbit direct despre această intenție: Stelian Bujduveanu, primarul general interimar, Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, și Sebastian Burduja, numit recent consilier al premierului Ilie Bolojan. Stelian Bujduveanu vrea, dar „este prea devreme pentru un anunț"
METEO | Se prelungește codul galben de caniculă. Temperatura maximă urcă, din nou, la 37 de grade # Buletin de București
Capitala rămâne sub codul galben de caniculă, până mâine, 12 august, la ora 10:00. Meteorologii anunță, temperaturi de până la 37 de grade și disconfort termic ridicat. În sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul și centrul Munteniei și sudul Dobrogei continentale va ficaniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic
Campania de sterilizări gratuite pentru căței continuă în Capitală, la cabinetul veterinar Vet 4 Life din Sectorul 2 anunță Autoritatea pentru Supravegherea și Protecția Animalelor (ASPA) București. Totodată, clinica veterinară mobilă Hands & Paws ajunge și în sectoarele 4 și 5, în următoarele două weekenduri, după cum urmează: ASPA București amintește că sterilizarea și microciparea
Sector 1 | Direcția Sanitar Veterinară i-a interzis Primăriei să mai captureze câini fără stăpân. Amendă pentru condițiile din adăpostul de la Odăi # Buletin de București
Primăria Sectorului 1 nu mai are voie să captureze câini fără stăpân și să-i introducă în adăpostul pe care-l administrează în Soseaua Odăi, din cauza condițiilor improprii de acolo. Interdicția a fost pusă de către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) București, după un control efectuat la adăpostul de la Odăi. „Măsura a
FOTO| Cum va arăta viitorul CET Titan. Termocentrala va putea funcționa cu hidrogen, în regim automat # Buletin de București
Proiectul noii centrale electrice CET Titan, dezvoltat de Titan Power S.A., a intrat într-o nouă etapă, după mai multe sincope legate de licitația pentru construcția propriu-zisă. „Proiectul este în faza gata de execuție, ready to build, și va putea începe după aprobarea contractului de lucrări cu predare la cheie", au transmis reprezentanții companiei pentru Buletin
Cine este Saint Levant, palestinianul din Gaza care a concertat în weekend la Summer Well: „Copiii noștri vor fi liberi” # Buletin de București
Saint Levant s-a născut în Ierusalim și a crescut în Gaza, oraș care astăzi e sinonim cu ruina, suferința și foametea. Artistul a urcat pe scenă la Summer Well sâmbătă, 9 august, și a adus cu el nu doar muzică arăbească și, în mod surprinzător, manele, ci și o poveste cât se poate de reală.
RAPORT | Industria „riscantă” a Capitalei: „A crescut numărul de afaceri care folosesc substanţe chimice cu diferite grade de periculozitate” # Buletin de București
Studiul "Starea Mediului București 2025" semnalează că, deși industria bucureșteană s-a redus ca intensitate, impactul său asupra calității aerului rămâne unul semnificativ. Raportul, realizat de Platforma pentru Mediu București, subliniază că atât marile companii, cât și cele mici și mijlocii, contribuie la poluare dar și că a crescut „numărului de unităţi economice care vehiculează substanţe
EDITORIAL | „Prăpastia” Burduja. Sfaturile candidatului de 7% pentru alegerile din Capitală # Buletin de București
Sebastian Burduja, proaspăt uns de premierul Bolojan consilier onorific în Guvernul României, ne anunță de la înălțimea noii sale poziții că vom avea parte de o „prăpastie" dacă nu va exista un candidat unic la alegerile din București. Bineînțeles, susținut de partidele din actuala coaliție de guvernare, aflate în prezent „la cuțite". Cu adevărat halucinant
Cafeneaua BdB | Ștefan Diaconu, flautist, dirijor și aranjor de partituri: „Enescu va ajunge unul din cei mai cântați compozitori ai lumii în următorii 20 de ani, dacă încălzirea globală ne va mai permite să cântăm” # Buletin de București
Buletin de București: Ce este V Coloris? Ștefan Diaconu: Coloris este un cuvânt din latină care înseamnă un mix, un liant de culori, iar V vine de la cifra romană cinci și exprimă ceea ce suntem noi. Suntem cinci personalități diferite, din medii culturale diferite, din zone culturale și geografice diferite, care ne-am întâlnit în
Meciul de fotbal FCSB–Unirea Slobozia deviază traficul pentru patru linii de transport public # Buletin de București
Patru linii de transport public, 47, 232, 385, 641 și 643, vor avea un program de circulație prelungit, în seara zilei de duminică, 10 august. Măsura este luată pentru a asigura transportul spectatorilor ce vor asista la meciul de fotbal FCSB – Unirea Slobozia. Partida este programată de la ora 21:30, pe stadionul „Steaua". Potrivit dispozițiilor Asociației
Liderul PNL București propune un candidat unic pentru Primăria Capitalei, pentru a contracare „blocul izolaționist” # Buletin de București
Este neovie de analize clare şi corecte, „de minţi limpezi şi judecăţi lucide", pentru a contracara pericolul reprezentat de blocul izolaţionist în cursa pentru Primăria Capitalei, a transmis sâmbătă preşedintele PNL Bucureşti, Sebastian Burdija. Liberalul propune un candidat unic susținut de partidele din actuala formulă de guvernare, indiferent de culoarea politică a acestuia, astfel încât
Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că pe DN Centura București, în zona localității Glina, județul Ilfov, s-a produs un accident rutier în care au fost implicate 2 autoturisme. În urma impactului au rezultat 5 victime (3 minori și 2 adulți), care urmează a fi transportate la spital. Circulația rutieră este oprită pentru
Unde vor parca bucureștenii alungați de pe bulevarde: Primăria București anunță 50.000 de locuri de parcare noi # Buletin de București
Primăria Capitalei anunță că are în avizare 50.000 de locuri de parcare noi, pentru a-i muta pe cei care sunt astăzi alungați de pe bulevarde, acolo unde parcau ilegal, a declarat primarul general interimar, Stelian Bujduveanu. Edilul a explicat că în prezent Primăria București desfășoară o campanie de eliberare a primei benzi a principalelor artere
STB | Lucrări de întreținere în 12 intersecții, traversate de liniile de tramvai. Care sunt zonele afectate # Buletin de București
Carosabilul afectat de circulația intensă a tramvaielor este reabilitat, în această perioadă, în 12 intersecții. Lucrări de întreținere sunt executate de Primăria Capitalei, prin Societatea de Transport București. Până acum, a fost reabilitat carosabilul în 10 intersecții aglomerate de pe B-dul Timișoara, în următoarele zone: În prezent, se lucrează la intersecția dintre Bulevardul Ghencea și
Caniculă și temperaturi ridicate în București sâmbătă, duminică și luni. Maximele termice vor atinge 37 de grade Celsius, potrivit prognozei speciale pentru Capitală, publicată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), citată de Agerpres. Astfel, în intervalul 9 august, ora 12:00 – 10 august, ora 10:00, vremea va deveni caniculară, disconfortul termic va crește, iar indicele
A început dezasamblarea planșeului Unirii, a anunțat sâmbătă primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță. De asemenea, au fost testați piloții pe care se va sprijini noul planșeu. Ce urmează după dezasamblarea planșeului Unirii Primii piloți au fost deja forați și turnați pe ambele maluri, având activ sistemul de monitorizare geotehnică și structurală, pentru controlul
O parte dintre locuitorii Sectorului nu vor avea apă rece. Apa Nova întrerupe serviciul, săptămâna viitoare, în intervalul 11 august, ora 22:00‑12 august, ora 08:00. Măsura este luată de Apa Nova, pentru lucrări de modernizare. Serviciul de furnizare a apei reci va fi întrerupt, în Sectorul 3, în următoarele zone: CITEȘTE ȘI: Două linii de
Aproape jumătate dintre polițiștii locali din București vor fi dați afară, în contextul reducerilor bugetare anunțate de Guvernul Bolojan, a declarat Stelian Bujduveanu (PNL), primarul general interimar al Capitalei, B1TV. În prezent, Poliția Locală a Primăriei București are 400 de angajați, dar cu noile modificări, se estimează că numărul acestora va scădea între 270 și 280.
Musicalul „Sunetul Muzicii” se întoarce la Opera Comică pentru Copii, în septembrie # Buletin de București
Cei mici se pot bucura, din nou, de spectacole la Opera Comică pentru Copii. Musicalul „Sunetul Muzicii" revine cu nouă reprezentații, în luna septembrie. Musicalul „Sunetul Muzicii" de Richard Rodgers, cu libretul semnat de Oscar Hammerstein II, doi apreciați creatori de pe Broadway, a avut premiera în anul 1959 și este inspirat de memoriile Mariei
Sector 2 | Primăria colectează gratuit deșeurile voluminoase. Care este procedura # Buletin de București
Primăria Sectorului 2 colectează gratuit deșeurile voluminoase. Autoritatea locală atrage atenția asupra pașilor care trebuie urmați. Deșeurile voluminoase pot fi colectate gratuit, în fiecare sâmbătă, prin serviciul oferit de operatorul de salubritate. Cetatenii pot arunca: mobilier vechi, saltele, electrocasnice, haine, cauciucuri și moloz.Toate aceste deșeuri nu trebuie abandonate pe domeniul public, atrag atenția autoritățile locale. Procedura
Consiliul Județean Ilfov a început lucrările pentru un ambulatoriu nou, în Popești-Leordeni. Investiția se ridică la 64.704.389,028,30 lei, echivalentul a peste 12,7 milioane de euro. Din această sumă, 7.956.160, 00 lei sunt fonduri nerambursabile. Cheltuielile eligibile vor fi asigurate din fonduri europene, prin programul Sănătate lansat de Ministerul Investițiiilor și Proiectelor Europene. Finalizarea lucrărilor este
Curtea de Apel validează dosarul DNA împotriva primarului din Otopeni. După trei ani de tergiversări, începe judecata la Tribunalul București # Buletin de București
Au trecut aproape trei ani de la descinderile DNA la Primăria Otopeni, în urma cărora edilul Silviu Gheorghe a fost re
Ziua Mondială a Leului este sărbătorită, pe 9 august, la Grădina Zoologică din București. Evenimentul are loc în intervalul 09:00 – 13:00. Ziua Mondială a Leului este sărbătorită, în fiecare an, pe 10 august. Evenimente si surprize de Ziua Mondială a Leului Pe cei mici îi va aștepta o serie de activități. Prețurile biletelor este […] The post Ziua Mondială a Leului, sărbătorită la Grădina Zoologică din București appeared first on Buletin de București.
Blocul Aro și cinematograful Patria intră la consolidare din 2026. Cinema-ul este închis din 2015 # Buletin de București
Blocul ARO și cinematograf Patria, de pe Bulevardul Gheorghe Magheru, intră în sfârșit la consolidare. Cinematograful a fost închis în 2015, după incendiul de la Colectiv. Imobilul este clasificiat cu risc seismic 1. „Documentația tehnică va fi definitivată până la finalul anului, iar la începutul lui 2026, Primăria Capitalei va demara lucrările de consolidare. Cinematograful […] The post Blocul Aro și cinematograful Patria intră la consolidare din 2026. Cinema-ul este închis din 2015 appeared first on Buletin de București.
Meteorologii anunță, din nou, cod galben de caniculă, pentru Capitală. Avertizarea este valabilă în perioada 9 august, ora 12:00-11 august, ora 10:00. Temperaturile urcă până în jurul valorii de 37 de grade. ANM precizează că, în perioada menționată, vor fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar noaptea va fi tropicală. Sâmbătă, 9 august, în Banat, […] The post METEO | Capitala intră, din nou, sub cod galben de caniculă appeared first on Buletin de București.
Sector 2 | Primăria Capitalei a început o campanie de ridicare a mașinilor parcate ilegal. Hopincă: „A nemulțumit, pe bună dreptate, comunitatea” # Buletin de București
Primăria Capitalei a început o campanie de ridicare a mașinilor parcate ilegal pe principalele bulevarde din Sectorul 2. Sunt vizate în special Ștefan cel Mare, Mihai Bravu și Pache Protopopescu. Acțiunea a stârnit nemulțumirea locuitorilor din zonă, care s-au trezit cu atenționări în parbriz, prin care sunt avertizați că riscă să fie amendați. În alte […] The post Sector 2 | Primăria Capitalei a început o campanie de ridicare a mașinilor parcate ilegal. Hopincă: „A nemulțumit, pe bună dreptate, comunitatea” appeared first on Buletin de București.
Începând cu data de 09.08.2025, se înființează stațiile cu denumirea „Drumul Armatei”. Acestea deservesc traseele liniilor 448 și 477, în ambele sensuri de circulație, amplasate pe DJ 101. Traseele liniilor 448 și 477 Linia de autobuz 447 operează începând de la ora 05:35 în zilele de luni, marți, miercuri, joi și vineri. Linia de autobuz […] The post Stație nouă pe traseele liniilor 448 și 477 appeared first on Buletin de București.
Ediția a 14-a a festivalului Summer Well, care are loc pe Domeniul Știrbei Vodă, o locație istorică din Buftea, începe vineri, 8 august. În această locație există mai multe scene și zone de relaxare puse la dispoziția festivalierilor. Saint Levant, Palaye Royale, Empire of the Sun Snow Patrol și Son Mieux sunt cele mai mari […] The post Summer Well 2025 începe vineri, la Buftea. Programul complet appeared first on Buletin de București.
Două linii de tramvai suspendate, din cauza lucrărilor de reabilitare a șinelor # Buletin de București
Două linii de tramvai din Capitală vor fi suspendate începând de săptămâna viitoare, pentru a se putea executa lucrări de reabilitare la calea de rulare de pe Bulevardul Expoziției. Este vorba despre liniile 4 și 40. Măsura intră în vigoare de luni, 11 august, anunță Societatea de Transport București (STB). Două linii de tramvai suspendate. […] The post Două linii de tramvai suspendate, din cauza lucrărilor de reabilitare a șinelor appeared first on Buletin de București.
Inspectoratul Teritorial de Muncă în control la Metrorex. Verifică măsurile de siguranță # Buletin de București
La această oră, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și Autoritatea de Siguranță Feroviară Română (ASFR), desfășoară, împreună cu Inspectoratul Teritorial de Muncă București, o amplă acțiune comună de inspecție la METROREX SA. În acțiune sunt angrenați reprezentanți ai Corpului de Control de la nivelul MTI, 24 de inspectori de stat de la ASFR și 6 inspectori […] The post Inspectoratul Teritorial de Muncă în control la Metrorex. Verifică măsurile de siguranță appeared first on Buletin de București.
REPORTAJ | „Partyarastasul” lui Ion Iliescu de la Universitate, pe „Imnul Golanilor” # Buletin de București
„Dacă nu ai libertate, nu ai nimic. Dacă îți pierzi libertatea, ți-ai pierdut totul, totul”, îmi spune, cu lacrimi în ochi, un revoluționar care, la doar 16 ani, a fost forțat să-și îngroape propriul tată, ucis în rafala gloanțelor din decembrie 1989. Nimeni nu a plătit pentru moartea părintelui său. Iar acum, la aproape 36 […] The post REPORTAJ | „Partyarastasul” lui Ion Iliescu de la Universitate, pe „Imnul Golanilor” appeared first on Buletin de București.
„Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”, în acest weekend. Plimbări, artă stradală și expoziții pe Calea Victoriei # Buletin de București
Un nou episod al evenimentului „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană” va avea loc în acest weekend, în Capitala. Pe 9 si 10 august, Calea Victoriei găzduiește o serie de activități culturale și recreative pentru toate vârstele. Evenimentul va fi animat de artiștii stradali care vor anima traseul cu momente de spectacol și interacțiune directă cu publicul. […] The post „Străzi Deschise – București, Promenadă urbană”, în acest weekend. Plimbări, artă stradală și expoziții pe Calea Victoriei appeared first on Buletin de București.
Sector 5 | Peste 1,8 milioane de euro pentru panouri fotovoltaice pe școli și grădinițe # Buletin de București
Primăria Sectorului 5 instalează panouri fotovoltaice pentru 34 de unități de învățământ. Autoritatea locală a semnat contractul de finanțare în valoare de 9.416.809,13 de lei, echivalentul a peste 1,8 milioane de euro. Din aceasta sumă, contribuția Primăriei Sectorului 5 este de 2.185.335,23 lei, iar diferența este asigurată din fonduri nerambursabile. Finanțarea proiectului este asigurată de […] The post Sector 5 | Peste 1,8 milioane de euro pentru panouri fotovoltaice pe școli și grădinițe appeared first on Buletin de București.
Sector 4 | Două grădinițe și un liceu, demolate pentru un ansamblu educațional cu bazin de înot # Buletin de București
Două grădinițe și un liceu din Sectorul 4 ar putea fi demolate, astfel încât pe terenul eliberat să se construiască un ansamblu educațional cu bazin olimpic și semiolimpic. Proiectul include lucrări de reabilitare și modernizare și pentru Școala Gimnazială nr. 129, care ar urma să fie integrată în noul campus. În schimb, sala de sport […] The post Sector 4 | Două grădinițe și un liceu, demolate pentru un ansamblu educațional cu bazin de înot appeared first on Buletin de București.
FOTO | Cum arată „mormântul paralel” al lui Iliescu din Cimitirul Sfânta Vineri # Buletin de București
Ion Iliescu a fost înhumat joi în Cimitirul Militar Ghencea III, deși fostul președinte ar fi trebuit inițial să fie pus în pământ în Cimitirul „Sfânta Vineri” din Capitală. Mutarea a fost decisă pentru ca locul de veci să poată avea permanent pază militară. În „Sfânta Vineri”, el avea deja un „mini-cavou” pregătit. Cimitirul „Sfânta […] The post FOTO | Cum arată „mormântul paralel” al lui Iliescu din Cimitirul Sfânta Vineri appeared first on Buletin de București.
Sector 5 | Au început înscrierile în programul before and afterschool. Care sunt actele necesare # Buletin de București
Primăria Sectorului 5 a dat startul înscrierilor în programul de tip before and afterschool, pentru anul școlar 2025-2026. Proiectul este destinat tuturor copiilor care au domiciliul în Sectorul 5 și care învață la o unitate de învățământ, din ciclul primar, din aceasta zonă. Înscrierile se fac în limita locurilor disponibile. Proiectul va include 650 de […] The post Sector 5 | Au început înscrierile în programul before and afterschool. Care sunt actele necesare appeared first on Buletin de București.
O locomotivă electrică nouă de la Alstom a ajuns joi în București. Aceasta a fost livrată Autorității pentru Reformă Feroviară în Gara de Nord. Deocamdată, va circula doar în teste. Cel mai probabil, locomitva va începe să tracteze trenuri de călători, cu până la 16 vagoane, din primăvara anului viitor, potrivit Club feroviar. Prima locomotivă […] The post O locomotivă nouă Alstom a ajuns la București. Când va intra în circulație appeared first on Buletin de București.
Piloți din șase țări se întrec la RoDrift Arena Summer RaceFest, la Arenă Națională # Buletin de București
Parcul din jurul Arenei Naţionale va fi gazda competiţiei RoDrift Arena Summer RaceFest. 80 de piloți din șase țări vor lua startul, în competiție. Competiția începe vineri, 8 august, cu sesiuni de antrenamente cu acces restricționat, destinate exclusiv celor care au achiziționat pachetul Drift Experience. Începând cu ora 18:00, porțile se deschid pentru publicul larg, care […] The post Piloți din șase țări se întrec la RoDrift Arena Summer RaceFest, la Arenă Națională appeared first on Buletin de București.
Meciul de fotbal FCSB – KF Drita prelungește traseul pentru două mijloace de transport în comun # Buletin de București
Liniile 90 și 104 vor avea un program de circulație prelungit joi, 07.08.2025, pentru a asigura transportul spectatorilor ce vor asista la meciul de fotbal FCSB – KF Drita. Partida începe de la ora 21:30, pe „Arena Națională”. Dacă situația o va impune, Brigada Rutieră vă modifica și traseele liniilor 86 și 143. Așadar, potrivit dispozițiilor […] The post Meciul de fotbal FCSB – KF Drita prelungește traseul pentru două mijloace de transport în comun appeared first on Buletin de București.
„Festivalul Turcesc – Anatolian Food Fest” deviază trei linii STB, în perioada 8-11 august # Buletin de București
Traseul pentru trei linii STB va fi deviat, în perioada 8-11 august, pentru desfășurarea evenimentului „Festivalul Turcesc – Anatolian Food Fest”. Traficul rutier va fi restricționat pe Șos. Kiseleff, între Str. Arhitect Ion Mincu și Str. Monetăriei. Autobuzele liniilor 100, 203 și 205 vor circula pe trasee modificate, de vineri, 08.08.2025, ora 22:00, până luni, 11.08.2025, ora 06:00. […] The post „Festivalul Turcesc – Anatolian Food Fest” deviază trei linii STB, în perioada 8-11 august appeared first on Buletin de București.
Restricții de trafic între Bulevardul Expoziției și strada Carpați. Continuă lucrările la linia de tramvai # Buletin de București
În perioada 8 august, ora 06:00 – 12 august, ora 10:00, se va restricționa circulația vehiculelor pe str. Parcului, între Bulevardul Expoziției și strada Carpați. Măsura este luată pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a liniei de tramvai de pe bd. Expoziției. Brigada Rutieră recomandă șoferilor să respecte semnalizarea rutieră temporară, amplasată în zonă, să circule […] The post Restricții de trafic între Bulevardul Expoziției și strada Carpați. Continuă lucrările la linia de tramvai appeared first on Buletin de București.
Se întrerupe curentul electric în București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate # Buletin de București
Se întrerupe curentul electric în perioada 11–17 august, în mai multe zone din București și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia precizează că măsura este necesară din cauza lucrărilor de reparații, modernizare sau de mentenanță, la rețeaua electrică. Unde se întrerupe curentul electric în București Luni, 11 august 2025 Marți, 12 august 2025 Miercuri, 13 august 2025 CITEȘTE ȘI: Apartamentele noi […] The post Se întrerupe curentul electric în București, Giurgiu și Ilfov. Rețele Electrice Muntenia anunță care sunt zonele afectate appeared first on Buletin de București.
Prețurile pentru apartamentele noi din Capitală au crescut cu 16% față de vara trecută, ajungând la un preț mediu de 2.258 euro/metru pătrat util în luna iulie, conform Indicelui Imobiliare.ro. Comparativ cu iunie 2025, se poate observa o ușoară creștere, de 0,3%. În ceea ce privește apartamentele vechi din Capitală, în iulie s-a înregistrat o scădere […] The post Apartamentele noi din Capitală, cu 16% mai scumpe decât vara trecută appeared first on Buletin de București.
