Weekend istoric pentru triatlonul românesc! Prima medalie de aur la Cupa Europeană de juniori
Stiripesurse.ro, 11 august 2025 19:30
Weekend istoric pentru triatlonul românesc! Pentru prima dată, la Cupa Europeană de juniori, s-a cântat imnul României la festivitatea de premiere după o probă individuală! Eroul zilei a fost Carol Popa. Citește mai departe...
• • •
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 5 minute
19:50
AUR scoate Guvernul la tablă în scandalul din Educație: 'Să ia toate măsurile necesare pentru ca anul şcolar să nu fie blocat!' # Stiripesurse.ro
Scandalul din Educație, acolo unde se vorbește despre blocarea anului școlar, încinge spiritele în politică. O deputată AUR 'somează Guvernul să ia toate măsurile necesare pentru ca anul şcolar să nu fie blocat!'Vicepreşedintele Comisiei pentru învăţământ din Camera Citește mai departe...
Acum 15 minute
19:40
Liderii occidentali pregătesc strategia înaintea summitului Trump-Putin. România, absentă de la discuții # Stiripesurse.ro
Cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, a convocat pentru miercuri, 13 august 2025, o serie de discuții virtuale pe tema situației din Ucraina, în contextul summitului anunțat pentru 15 august în Alaska între președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin. Citește mai departe...
Acum 30 minute
19:30
Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, îl nimicește pe șeful PSD Sorin Grindeanu. După ce PSD a anunțat o listă cu condiții pe care le impune ca să mai participe la ședințele coaliției, Predoiu acuză că Grindeanu a avut toată puterea pentru a impune soluțiile pe care astăzi i le Citește mai departe...
19:30
Weekend istoric pentru triatlonul românesc! Prima medalie de aur la Cupa Europeană de juniori # Stiripesurse.ro
Weekend istoric pentru triatlonul românesc! Pentru prima dată, la Cupa Europeană de juniori, s-a cântat imnul României la festivitatea de premiere după o probă individuală! Eroul zilei a fost Carol Popa. Citește mai departe...
19:30
Donnarumma nu este în lotul lui PSG pentru meciul cu Tottenham din Supercupa Europei # Stiripesurse.ro
Portarul italian Gianluigi Donnarumma nu este în lotul lui PSG pentru meciul cu Tottenham din Supercupa Europei, care va avea loc miercuri în oraşul italian Udine, informează luni L'Equipe. Citește mai departe...
Acum o oră
19:20
Cele mai puternice țări din UE forțează participarea lui Zelenski la negocierile cu Trump și Putin: avertisment dur de la Bruxelles # Stiripesurse.ro
Dacă Rusia reușește să modifice granițele Ucrainei prin forță, securitatea granițelor niciunei țări nu poate fi asigurată, transmit într-o declarație comună deputații europeni. Citește mai departe...
19:10
Gabriela Firea se gândește să candideze din nou la Primăria Capitalei. Reacția lui Sorin Grindeanu # Stiripesurse.ro
Gabriela Firea pare că nu exclude posibilitatea de a candida la Primăria Capitalei. Funcția a rămas vacantă după plecare lui Nicușor Dan, cel care a învins-o de două ori. Citește mai departe...
19:10
Cancelarul german Friedrich Merz plănuieşte să se consulte miercuri cu preşedintele american Donald Trump, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu lideri europeni cu privire la războiul din Ucraina, a declarat luni guvernul de la Berlin, informează dpa, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
19:00
CFR Cluj şi Concordia Chiajna au ajuns la un acord privind împrumutul atacantului Moussa Samake la formaţia ilfoveană pentru un sezon.Clujenii au fost foarte activi pe piața transferurilor. Au adus mai mulți jucători, dar au și renunțat la alții. Citește mai departe...
19:00
Ilie Bolojan face angajări: Guvernul caută experți care să spioneze companiile de stat # Stiripesurse.ro
Guvernul Bolojan face angajări. Se caută experți care să supravegheze companiile publice. Guvernul căută Secretariatul General al Guvernului anunță luni publicarea procedurii de achiziție pentru servicii de expert independent. Citește mai departe...
19:00
FCSB vor întâlnește, în deplasare, pe Drita (campioana din Kosovo), în manșa retur a turului trei preliminar al Europa League. În tur, românii s-au impus pe Arena Națională, scor 3-2. Meciul este programată pe 14 august (joi), de la 21:00. Citește mai departe...
Acum 2 ore
18:50
VIDEO Textul acordului de pace între Armenia și Azarbaidjan: angajamente greu de crezut că se vor respecta pe viitor # Stiripesurse.ro
Azerbaidjan și Armenia au publicat textul acordului de pace parafat la Washington, care constă în 17 puncte. Acordul are unele puncte care e greu de crezut că o să fie respectate, mai ales că tensiunile încă mocnesc între cele două țări aflate în război de zeci de ani. Citește mai departe...
18:40
Se formează taberele în PSD. Cazanciuc, alături de Corlățean: 'Congresul ultimei şanse a PSD' # Stiripesurse.ro
Senatorul social-democrat Robert Cazanciuc susţine candidatura lui Titus Corlăţean la preşedinţia PSD, exprimându-şi convingerea că acesta are "forţa" de a aduce partidul "la cotele mari de încredere publică care l-au consacrat". Citește mai departe...
18:30
Se strigă strângerea: cel mai probabil apare un nou partid în România / 'Al celor care pot duce România sus' # Stiripesurse.ro
Președintele Consiliului Județen Cluj, liberalul Alin Tișe, dă semnul că vrea să clădească un nou partid în România. Citește mai departe...
18:30
China nu obţine cea mai mare parte a plăţilor datoriilor externe ale ţărilor emergente # Stiripesurse.ro
Plăţile datoriilor externe ale ţărilor cu venituri mai scăzute către creditorii privaţi rămân de trei ori mai ridicate decât plăţile către China, arată datele publicate luni, indicând dificultăţile legate de rambursarea datoriilor, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
18:20
Incendiile de vegetației devasteazaă spania - Peste 1.000 de persoane au fost evacuate din calea a două incendii în Castilia și Leon # Stiripesurse.ro
Peste 1.000 de persoane au fost evacuate din calea a două incendii de pădure în nord-vestul Spaniei, alimentate de caniculă şi rafale puternice de vânt, care amenunţă un sit UNESCO, anunţă autorităţile, relatează AFP, potrivit news.ro. Citește mai departe...
18:20
Mathieu Valbuena, mijlocaşul francez în vârstă de 40 de ani, şi-a anunţat luni revenirea la gruparea greacă Olympiakos Pireu, unde va evolua la echipa a doua a clubului.Mathieu Valbuena începe o nouă provocare a carierei, posibil şi ultima. Citește mai departe...
18:20
Macron, exasperat de planurile Israelului privind extinderea operațiunii în Gaza: 'Un dezastru anunțat de o gravitate fără precedent' # Stiripesurse.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a criticat dur anunțul Israelului privind extinderea operațiunii militare în Gaza, pe care îl consideră „un dezastru anunțat de o gravitate fără precedent”. Citește mai departe...
18:20
Achraf Hakimi, fundaşul marocan al lui PSG, a explicat într-un interviu că "merită" Balonul de Aur, o declaraţie care nu a plăcut deloc clubului său, ce ar fi preferat ca aceasta să nu existe, scrie site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF. Citește mai departe...
18:10
Cătălin Predoiu a răbufnit după atacurile din ultima perioadă: 'Statul a intervenit în fiecare localitate afectată de inundații' # Stiripesurse.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, nu s-a mai abținut și a ținut să le răspundă contestatarilor după ce inundațiile au făcut prăpăd în mai multe zone din țară. Citește mai departe...
18:10
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) va finanţa procesarea produselor agricole prin Planul Strategic 2023 - 2027 (PS 2027), conform unui comunicat de presă.Agenţia a publicat pe www.afir. Citește mai departe...
18:00
Călin Georgescu îl face praf pe Dragoș Anastasiu: Serviciile secrete din România nu mai există # Stiripesurse.ro
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, îl face praf pe Dragoș Anastasiu, fostul vicepremier care a demisionat în urma unui scandal în care s-a dezvăluit că a dat mită firmei unei funcționare ANAF vreme de mai mulți ani. Citește mai departe...
Acum 4 ore
17:50
iNES GROUP, pionier în servicii audiovizuale, aniversează 2 ani de la lansarea serviciului OTT iNES Live, marcând doi ani de inovație continuă și conectare cu publicul din toată țara. Citește mai departe...
17:50
Cătălin Scărlătescu, bun de plată. Antena 1 a câștigat un singur proces cu fostul jurat de la 'Chefi la Cuțite' # Stiripesurse.ro
Antena 1 a obținut pentru prima dată o victorie în instanță împotriva unuia dintre foștii jurați de la „Chefi la Cuțite”. Cătălin Scărlătescu este obligat să plătească daune de 10.000 de euro pentru declarațiile făcute în presă. Decizia nu este definitivă. Citește mai departe...
17:50
Te-ai întrebat vreodată cum arată viața ta după un deceniu cu un implant dentar? Hai să fim sinceri, dacă ești ca mine, probabil că nici nu te-ai gândit la asta când ți-ai făcut programarea la dentist. Citește mai departe...
17:50
Hidroelectrica avertizează asupra unor imagini 'deepfake' cu CEO-ul companiei care promovează tranzacţionarea acţiunilor societăţii # Stiripesurse.ro
Hidroelectrica informează asupra apariţiei, în mediul online, a unor imagini contrafăcute de tip "deepfake" cu CEO-ul companiei care promovează tranzacţionarea acţiunilor societăţii, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a companiei, informează Agerpres. Citește mai departe...
17:50
Iordania urmează să găzduiască marţi o reuniune între Siria şi Statele Unite pe tema situaţiei din Siria şi a unor mijloace de susţinere a reconstrucţiei acestei ţări instabile, pradă a unor tensiuni intercomunitare, după 13 ani de Război Civil şi îndepărtarea de la putere a Citește mai departe...
17:50
Trump vrea să facă America măreață din nou: Washingtonul este următorul!!!/ Patrule FBI pe timp de noapte # Stiripesurse.ro
Președintele american Donald Trump a declarat luni pe platforma Truth Social că Washingtonul „va fi eliberat astăzi”. Anunțul a fost făcut înaintea conferinței de presă care are loc după-amiaza, notează The Guardian, potrivit Mediafax. Citește mai departe...
17:30
PS Iustin, după 'blasfemia de neîndurat' de la UNTOLD: 'Hristos deranjează. Dar lui Hristos Îi este milă de ei…' # Stiripesurse.ro
Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a criticat în termeni duri manifestările considerate blasfemice din cadrul unor festivaluri muzicale desfășurate în România, afirmând că „Hristos deranjează” pe unii participanți și organizatori ai acestor Citește mai departe...
17:20
Excentricul președinte al SUA, Donald Trump, promite că va reduce prețul medicamentelor cu 1.500%. Asta ar însemna practic o prăbușire a profiturilor companiilor farmaceutice la un nivel istoric. Citește mai departe...
17:20
Radu Drăgușin: 'Am știut de la început că e ceva serios, a fost o perioadă foarte grea pentru mine” ' # Stiripesurse.ro
Radu Drăgușin este în ultima etapă a recuperării după accidentarea la genunchi suferită în luna februarie. Fundașul echipei naționale se pregătește să revină pe teren și nu își ascunde nerăbdarea.În interviul acordat FRF. Citește mai departe...
17:10
Caz unic în România - O femeie a cerut judecătorilor să facă fertilizarea in vitro cu embrionul soțului mort într-un accident. Familia victimei se opune # Stiripesurse.ro
O femeie din Iași își cere în instanță dreptul de a fi mamă după ce apelase la fertilizare „in vitro”. Cu o săptămână înainte de pro9cedură, partenerul său de viață a murit într-un accident. Citește mai departe...
17:10
CCiprian Ciucu: Este mare nevoie de creşe şi grădiniţe, tocmai de aceea investim în educaţia timpurie # Stiripesurse.ro
Primăria Sectorului 6 a anunţat demararea lucrărilor pentru construcţia de la zero a două noi creşe, cu bani europeni, lucrările urmând să fie gata în mai puţin de un an, informează un comunicat transmis, luni, AGERPRES. Citește mai departe...
17:10
Sabotarea cablurilor submarine din Marea Baltica - Comandanții unui vas aparținânt 'Flotei fantomă' a Rusiei, puși sub acuzare în Finlanda # Stiripesurse.ro
Trei marinari din echipajul petrolierului Eagle S - inclusiv căpitanul -, acuzaţi de participare la sabotarea unor cabluri submarine la Marea Baltică la sfârşitul lui 2024, au fost inculpaţi, anunţă luni parchetul finaldez, relatează AFP, potrivit news.ro. Citește mai departe...
17:00
Zelenski bate cu pumnul în masă înainte de discuțiile Trump - Putin pe dezmembrarea Ucrainei # Stiripesurse.ro
Președintele Ucrainei încearcă să blocheze împărțirea Ucrainei după pretențiile emise de omologul său rus, Vladimir Putin, pentru încheierea războiului. Citește mai departe...
17:00
Trofeul 'Mihai Leu - Spirit de Campion', acordat unui pilot de 17 ani din Timișoara # Stiripesurse.ro
Pilotul timişorean Nicolas Benea este primul câştigător al trofeului "Mihai Leu - Spirit de Campion", creat de Anna Leu prin clubul AMC Racing şi care va fi acordat la fiecare etapă de super rally, competiţia creată de fostul campion la box şi raliuri în 2017, se Citește mai departe...
17:00
Serghei Șoigu face acuzații grave: Republica Moldova se pregătește să falsifice grav voturile diaspora # Stiripesurse.ro
Rusia face acuzații grave pe tema alegerilor din Republica Moldova. Alegerile ar urma să fie falsificate, iar metoda e una extrem de veche. Citește mai departe...
17:00
UNTOLD X - Mai mult de 470.000 de fani în patru zile, show-uri spectaculoase şi premiere mondiale # Stiripesurse.ro
Mai mult de 470.000 de fani din întreaga lume au participat, timp de patru zile, la UNTOLD, ediţie aniversară marcată de premiere mondiale, artişti de top şi momente emoţionante, transmit organizatorii, potrivit news. Citește mai departe...
17:00
Zilele Brăilei - concerte susţinute de Andra, Irina Rimes, Alex Velea şi Smiley, parade şi proiecţii de film # Stiripesurse.ro
Zilele Brăilei, programate în perioada 9-17 august, cuprind anul acesta un program variat de concerte, spectacole de teatru pentru copii, parade, prezentări de modă, proiecţii de film, evenimente culturale şi manifestări dedicate Zilei Marinei Române, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
16:50
Scandalul pensiilor private. Parlamentar PSD: ‘Guvernul și fondurile de pensii nu dețin adevărul absolut. Trebuie să explice și să convingă cu argumente’ # Stiripesurse.ro
Guvernul și fondurile de pensii nu dețin adevărul absolut, ele trebuie să explice și să convingă cu argumente de ce o variantă ar putea fi mai bună decât alta, transmite deputatul PSD de Cluj Remus Lăpușan. Citește mai departe...
16:50
Grindeanu, atac dur la adresa USR pe tema funeraliilor lui Ion Iliescu: Ticăloși fără educație. Ține de a fi creștin # Stiripesurse.ro
În ședința conducerii PSD de luni, 11 august, președintele interimar Sorin Grindeanu a avut un discurs extrem de critic la adresa USR, acuzându-i pe partenerii de coaliție de nerespectarea cadrului legal în legătură cu funeraliile fostului președinte Ion Iliescu. Citește mai departe...
16:40
Un parc eolian uriaș se construiește în județul Galați. Va alimenta zeci de mii de gospodării # Stiripesurse.ro
Un parc eolian uriaș se construiește într-o comună din județul Galați. Parcul va putea alimente zeci de mii de gospodării.Investiția majoră în energie verde se va realiza la Scânteiești, în județul Galați. Citește mai departe...
16:40
Schimbarea legii Pilonului II pare imposibilă: Beneficiarii au semnat un contract care le dă voie să retragă banii deodată # Stiripesurse.ro
Schimbarea legislației privind Pilonul II de pensii, prin blocarea retragerii întregii sume dintr-o singură tranșă, pare să fie imposibilă. Ar fi nevoie ca toți cei afectați să semneze, spune Uniunea Generală a Industriaşilor din România – UGIR-1903. Citește mai departe...
16:40
Macron critică palnurile Israelului în Gaza: este un dezastru care așteaptă să se întâmple # Stiripesurse.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a criticat luni planurile Israelului de a-și intensifica operațiunile militare în Gaza, descriindu-le ca pe un dezastru care așteaptă să se întâmple și a propus înfiinţarea unei coaliții internațională sub mandatul ONU pentru stabilizarea Citește mai departe...
16:30
S-a întors foaia: China acuză SUA că le-au vândut tehnologie cu 'uși ascunse' pentru spionaj # Stiripesurse.ro
Un cont afiliat presei de stat chineze a afirmat duminică faptul că cipurile H20 produse de Nvidia ridică probleme de securitate pentru China, în contextul în care autorităţile de la Beijing au exprimat îngrijorări privind existenţa unor ”uşi din spate” în aceste produse, Citește mai departe...
16:30
Germania se pregăteşte pentru o perioadă de caniculă intensă în contextul prognozelor meteorologice care avertizează că temperaturile s-ar putea apropia de 40 de grade Celsius la mijlocul acestei săptămâni, informează DPA, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
16:20
VIDEO Românii au început să uite de Grecia, Bulgaria și Turcia: Care este destinația verii anului 2025 # Stiripesurse.ro
În ultimii ani, tot mai mulți turiști români aleg Albania pentru concediu, atrași de plajele spectaculoase, apa turcoaz și tarifele încă accesibile față de alte țări din Balcani. Citește mai departe...
16:20
Europarlamentarul Eugen Tomac afirmă, luni, că mesajul președintelui României, Nicușor Dan, referitor la relația cu Republica Moldova, trebuie înțeles ca o garanție a unui viitor comun solid între cele două state. Citește mai departe...
16:10
Ți-e frică de ace? Ai alternativă: Se testează deja 'vaccinarea' prin gingie, cu ață dentară. Injecțiile din viitor se vor face fără înțepare, spun savanții # Stiripesurse.ro
O echipă internațională de cercetători a găsit o cale inedită de a administra vaccinuri, evitând complet utilizarea acelor: prin… ața dentară. Citește mai departe...
16:00
Europa: SUA și Rusia nu pot decide asupra schimburilor teritoriale la summitul de la sfârșitul săptămânii # Stiripesurse.ro
Ucraina și susținătorii săi din Europa insistă că Statele Unite și Rusia nu pot decide asupra unor schimburi teritoriale la summitul din această săptămână, însă europenii recunosc că Moscova nu va renunța la controlul asupra teritoriilor ucrainene pe care le deține, scrie AP, Citește mai departe...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.