Paramount devine gazda exclusivă în SUA pentru UFC, în urma unui acord de streaming de 7,7 miliarde de dolari
Stiripesurse.ro, 11 august 2025 21:30
Paramount, deţinută de Skydance, va deveni gazda exclusivă în SUA a competiţiilor Ultimate Fighting Championship (UFC), în baza unui contract de streaming pe şapte ani, evaluat la aproximativ 7,7 miliarde de dolari, relatează Reuters, potrivit news. Citește mai departe...
• • •
Acum 5 minute
21:40
Scandalul Iliescu-PSD-USR - Când spune Ionuț Moșteanu că se va încheia confliectul din coaliție, după înhumarea fostului președinte # Stiripesurse.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a vorbit, luni seara, pe B1 TV, despre controversa înmormântării cu funeralii naționale a lui Ion Iliescu, lucru care a generat un adevărat scandal între PSD și USR."Noi am propus să nu fie doliu național. Citește mai departe...
21:40
FC Botoşani a învins luni, pe teren propriu, scor 3-1, formaţia FC Argeş, în etapa a cincea din Superligă.Gazdele au marcat primele la Botoşani, în minutul 18, când Bodişteanu a primit la 20 de metri de poartă, a pătruns şi a şutat de la marginea careului, cu stângul, Citește mai departe...
Acum 10 minute
21:30
21:30
Candida auris, confirmată la Spitalul Floreasca anul trecut, cu şapte luni înainte de focarul actual - Un pacient infectat cu această ciupercă # Stiripesurse.ro
Candida auris a fost confirmată la Spitalul Floreasca în toamna anului trecut, cu şapte luni înainte de focarul actual, care a dus la suspendarea internărilor la Centrul de Arşi, scrie Europa Liberă. Citește mai departe...
21:30
Ambulatoriu nou în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov -Laborator de genetică materno-fetală, dedicat testării şi diagnosticării precoce # Stiripesurse.ro
Un ambulatoriu nou va fi construit în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Ilfov, printr-o investiţie de 20 de milioane de lei. Unitatea va avea inclusiv un laborator de genetică materno-fetală, dedicat testării şi diagnosticării precoce în sarcină, potrivit news. Citește mai departe...
21:30
VIDEO Guvernul aruncă problema păcănelelor în sarcina primarilor: 'Vor avea o componență hotărâtoare' # Stiripesurse.ro
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că primarii vor putea decide ce se întâmplă cu jocurile de noroc din localitățile lor. „Dacă un primar nu dorește să nu autorizeze o asemenea activitate, va avea această posibilitate”, a anunțat ministrul. Citește mai departe...
Acum 30 minute
21:20
Oana Țoiu, mesaj tranșant înainte de summitul Trump-Putin: 'România susține suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Ucrainei' # Stiripesurse.ro
Ministrul român de Externe a postat un mesaj pe X în care subliniează, din nou, că România va sprijini Ucraina, în contextul în care Donald Trump a declarat că cel mi probabil va fi nevoie ca Zelenski să cedeze teritorii pentru a face pace cu Rusia. Citește mai departe...
21:10
Mai mulți români au fost arestați în Olanda: Metoda ingenioasă prin care făceau bani pozând în afaceriști din Dubai # Stiripesurse.ro
Mai mulți români au fost arestați în Olanda. Oamenii legii îi acuză că pozau în oameni de afaceri în Dubai și dădeau țepe consistente, cu sume incredibile de bani. Citește mai departe...
Acum o oră
21:00
Preşedintele american Donald Trump a făcut luni o gravă greşeală geografică într-o conferinţă de presă pe tema securităţii la Washington, în care a anunţat desfăşurarea Gărzii Naţionale în capitala americană şi a sugerat în mod expres că Alaska este rusească, relatează Citește mai departe...
20:50
Reţeaua electrică din Irak s-a confruntat luni cu o ''pană totală'' provocată de ''o creştere record a temperaturilor'', precum şi de o creştere a consumului, care au dus la oprirea a două linii de transmisie, a anunţat Ministerul pentru Electricitate, potrivit AFP. Citește mai departe...
20:50
Fost președinte CSM: Nu privilegiilor, dar da standardelor statului de drept! Destabilizarea puterii judecătorești înseamnă regresul spre nimic # Stiripesurse.ro
Bogdan Mateescu, secretar general al Ministerului Justiției și fost președinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a transmis, într-o postare amplă pe Facebook, că dezbaterea publică privind situația magistraturii trebuie purtată „în deplin echilibru”, cu apel la Citește mai departe...
20:50
ANRE atrage atenţia că există un pericol de manipulare a cetăţenilor de către APCE # Stiripesurse.ro
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) este şi va fi deschisă consultării publice în ceea ce priveşte reglementările, dar niciodată nu adoptă acte de reglementare sub presiunea şantajului sau care încalcă legislaţia primară, susţin reprezentanţii Citește mai departe...
20:40
Scandalul legii pensiilor private - AURSF: Propunerile noastre au fost respinse de ASF # Stiripesurse.ro
Alin Iacob, președintele Asociaţiei Utilizatorilor Români de Servicii Financiare, spune că propunerile privind proiectul legii pensiilor private au fost respinse de ASF. Citește mai departe...
Acum 2 ore
20:30
Pesedistul Romeo Lungu sumarizează cearta PSD - coaliție: Reformele trebuie făcute cu cap # Stiripesurse.ro
Preşedintele PSD Buzău, Romeo Lungu, a transmis, luni seară, un mesaj menit să clarifice priorităţile partidului din care face parte, subliniind necesitatea menţinerii investiţiilor şi a respectării angajamentelor din coaliţie. Citește mai departe...
20:30
VIDEO Trump îl amenință pe Putin, fix înainte de întâlnire: ‘Nu se va încurca cu mine!’ # Stiripesurse.ro
Discuțiile dintre Trump și Putin vor avea loc pe 15 august în Alaska. Președintele american Donald Trump a sugerat luni, 11 august, că etapa finală a soluționării crizei ucrainene ar trebui să fie o întâlnire între președintele rus Vladimir Putin și președintele ucrainean Citește mai departe...
20:30
ANM a emis atenționări Cod Galben de vânt puternic pentru mai multe județe din sudul țării # Stiripesurse.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni seară, 11 august 2025, două atenționări nowcasting Cod Galben de intensificări ale vântului, valabile până la ora 23:00, care vizează mai multe județe din sudul țării. Citește mai departe...
20:20
20:20
Romsilva caută director pe cinci luni: Anunțul de recrutare s-a postat pe o rețea de socializare # Stiripesurse.ro
Romsilva își caută un director nou după întreg scandalul cu venituri și prime din cadrul regiei. Noul șef are nevoie de experiență într-un post similar și de studii superioare. Citește mai departe...
20:10
Vizită-fulger: Secretarul de stat Bogdan Despescu și șefii Poliției și Jandarmeriei au descins la Chișinău înaintea alegerilor parlamentare din Moldova # Stiripesurse.ro
O delegație a Ministerului Afacerilor Interne (MAI) a efectuat o vizită în Republica Moldova, în contextul evoluțiilor politico-militare de la granița țării în în contextul în care, nu peste mult timp, în țara de peste prtut, vor avea loc alegerile parlamentare. Citește mai departe...
20:00
Federaţia Spaniolă a aprobat ca meciul Villarreal - FC Barcelona să se dispute în decembrie, la Miami # Stiripesurse.ro
Federaţia Spaniolă de Fotbal a aprobat luni un plan prin care meciul Villarreal – FC Barcelona, din etapa a 17-a a campionatului spaniol, va fi mutat la Miami, în Statele Unite. Citește mai departe...
20:00
VIDEO 'Scenariul baltic': NATO a anunțat o posibilă opțiune pentru teritoriile ocupate de ruși în Ucraina # Stiripesurse.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a reamintit într-un comentariu pentru ABC NEWS situația țărillor baltice când acestea se aflau sub control sovietic, totul în contextul negocierilor privind finalizarea războiului din Ucraina. Citește mai departe...
19:50
AUR scoate Guvernul la tablă în scandalul din Educație: 'Să ia toate măsurile necesare pentru ca anul şcolar să nu fie blocat!' # Stiripesurse.ro
Scandalul din Educație, acolo unde se vorbește despre blocarea anului școlar, încinge spiritele în politică. O deputată AUR 'somează Guvernul să ia toate măsurile necesare pentru ca anul şcolar să nu fie blocat!'Vicepreşedintele Comisiei pentru învăţământ din Camera Citește mai departe...
19:40
Liderii occidentali pregătesc strategia înaintea summitului Trump-Putin. România, absentă de la discuții # Stiripesurse.ro
Cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, a convocat pentru miercuri, 13 august 2025, o serie de discuții virtuale pe tema situației din Ucraina, în contextul summitului anunțat pentru 15 august în Alaska între președintele SUA, Donald Trump, și omologul său rus, Vladimir Putin. Citește mai departe...
Acum 4 ore
19:30
Fostul șef al SIE, Silviu Predoiu, îl nimicește pe șeful PSD Sorin Grindeanu. După ce PSD a anunțat o listă cu condiții pe care le impune ca să mai participe la ședințele coaliției, Predoiu acuză că Grindeanu a avut toată puterea pentru a impune soluțiile pe care astăzi i le Citește mai departe...
19:30
Weekend istoric pentru triatlonul românesc! Prima medalie de aur la Cupa Europeană de juniori # Stiripesurse.ro
Weekend istoric pentru triatlonul românesc! Pentru prima dată, la Cupa Europeană de juniori, s-a cântat imnul României la festivitatea de premiere după o probă individuală! Eroul zilei a fost Carol Popa. Citește mai departe...
19:30
Donnarumma nu este în lotul lui PSG pentru meciul cu Tottenham din Supercupa Europei # Stiripesurse.ro
Portarul italian Gianluigi Donnarumma nu este în lotul lui PSG pentru meciul cu Tottenham din Supercupa Europei, care va avea loc miercuri în oraşul italian Udine, informează luni L'Equipe. Citește mai departe...
19:20
Cele mai puternice țări din UE forțează participarea lui Zelenski la negocierile cu Trump și Putin: avertisment dur de la Bruxelles # Stiripesurse.ro
Dacă Rusia reușește să modifice granițele Ucrainei prin forță, securitatea granițelor niciunei țări nu poate fi asigurată, transmit într-o declarație comună deputații europeni. Citește mai departe...
19:10
Gabriela Firea se gândește să candideze din nou la Primăria Capitalei. Reacția lui Sorin Grindeanu # Stiripesurse.ro
Gabriela Firea pare că nu exclude posibilitatea de a candida la Primăria Capitalei. Funcția a rămas vacantă după plecare lui Nicușor Dan, cel care a învins-o de două ori. Citește mai departe...
19:10
Cancelarul german Friedrich Merz plănuieşte să se consulte miercuri cu preşedintele american Donald Trump, cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu lideri europeni cu privire la războiul din Ucraina, a declarat luni guvernul de la Berlin, informează dpa, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
19:00
CFR Cluj şi Concordia Chiajna au ajuns la un acord privind împrumutul atacantului Moussa Samake la formaţia ilfoveană pentru un sezon.Clujenii au fost foarte activi pe piața transferurilor. Au adus mai mulți jucători, dar au și renunțat la alții. Citește mai departe...
19:00
Ilie Bolojan face angajări: Guvernul caută experți care să spioneze companiile de stat # Stiripesurse.ro
Guvernul Bolojan face angajări. Se caută experți care să supravegheze companiile publice. Guvernul căută Secretariatul General al Guvernului anunță luni publicarea procedurii de achiziție pentru servicii de expert independent. Citește mai departe...
19:00
FCSB vor întâlnește, în deplasare, pe Drita (campioana din Kosovo), în manșa retur a turului trei preliminar al Europa League. În tur, românii s-au impus pe Arena Națională, scor 3-2. Meciul este programată pe 14 august (joi), de la 21:00. Citește mai departe...
18:50
VIDEO Textul acordului de pace între Armenia și Azarbaidjan: angajamente greu de crezut că se vor respecta pe viitor # Stiripesurse.ro
Azerbaidjan și Armenia au publicat textul acordului de pace parafat la Washington, care constă în 17 puncte. Acordul are unele puncte care e greu de crezut că o să fie respectate, mai ales că tensiunile încă mocnesc între cele două țări aflate în război de zeci de ani. Citește mai departe...
18:40
Se formează taberele în PSD. Cazanciuc, alături de Corlățean: 'Congresul ultimei şanse a PSD' # Stiripesurse.ro
Senatorul social-democrat Robert Cazanciuc susţine candidatura lui Titus Corlăţean la preşedinţia PSD, exprimându-şi convingerea că acesta are "forţa" de a aduce partidul "la cotele mari de încredere publică care l-au consacrat". Citește mai departe...
18:30
Se strigă strângerea: cel mai probabil apare un nou partid în România / 'Al celor care pot duce România sus' # Stiripesurse.ro
Președintele Consiliului Județen Cluj, liberalul Alin Tișe, dă semnul că vrea să clădească un nou partid în România. Citește mai departe...
18:30
China nu obţine cea mai mare parte a plăţilor datoriilor externe ale ţărilor emergente # Stiripesurse.ro
Plăţile datoriilor externe ale ţărilor cu venituri mai scăzute către creditorii privaţi rămân de trei ori mai ridicate decât plăţile către China, arată datele publicate luni, indicând dificultăţile legate de rambursarea datoriilor, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
18:20
Incendiile de vegetației devasteazaă spania - Peste 1.000 de persoane au fost evacuate din calea a două incendii în Castilia și Leon # Stiripesurse.ro
Peste 1.000 de persoane au fost evacuate din calea a două incendii de pădure în nord-vestul Spaniei, alimentate de caniculă şi rafale puternice de vânt, care amenunţă un sit UNESCO, anunţă autorităţile, relatează AFP, potrivit news.ro. Citește mai departe...
18:20
Mathieu Valbuena, mijlocaşul francez în vârstă de 40 de ani, şi-a anunţat luni revenirea la gruparea greacă Olympiakos Pireu, unde va evolua la echipa a doua a clubului.Mathieu Valbuena începe o nouă provocare a carierei, posibil şi ultima. Citește mai departe...
18:20
Macron, exasperat de planurile Israelului privind extinderea operațiunii în Gaza: 'Un dezastru anunțat de o gravitate fără precedent' # Stiripesurse.ro
Președintele francez Emmanuel Macron a criticat dur anunțul Israelului privind extinderea operațiunii militare în Gaza, pe care îl consideră „un dezastru anunțat de o gravitate fără precedent”. Citește mai departe...
18:20
Achraf Hakimi, fundaşul marocan al lui PSG, a explicat într-un interviu că "merită" Balonul de Aur, o declaraţie care nu a plăcut deloc clubului său, ce ar fi preferat ca aceasta să nu existe, scrie site-ul radioteleviziunii belgiene RTBF. Citește mai departe...
18:10
Cătălin Predoiu a răbufnit după atacurile din ultima perioadă: 'Statul a intervenit în fiecare localitate afectată de inundații' # Stiripesurse.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, nu s-a mai abținut și a ținut să le răspundă contestatarilor după ce inundațiile au făcut prăpăd în mai multe zone din țară. Citește mai departe...
18:10
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) va finanţa procesarea produselor agricole prin Planul Strategic 2023 - 2027 (PS 2027), conform unui comunicat de presă.Agenţia a publicat pe www.afir. Citește mai departe...
18:00
Călin Georgescu îl face praf pe Dragoș Anastasiu: Serviciile secrete din România nu mai există # Stiripesurse.ro
Călin Georgescu, fost candidat la alegerile prezidențiale, îl face praf pe Dragoș Anastasiu, fostul vicepremier care a demisionat în urma unui scandal în care s-a dezvăluit că a dat mită firmei unei funcționare ANAF vreme de mai mulți ani. Citește mai departe...
17:50
iNES GROUP, pionier în servicii audiovizuale, aniversează 2 ani de la lansarea serviciului OTT iNES Live, marcând doi ani de inovație continuă și conectare cu publicul din toată țara. Citește mai departe...
17:50
Cătălin Scărlătescu, bun de plată. Antena 1 a câștigat un singur proces cu fostul jurat de la 'Chefi la Cuțite' # Stiripesurse.ro
Antena 1 a obținut pentru prima dată o victorie în instanță împotriva unuia dintre foștii jurați de la „Chefi la Cuțite”. Cătălin Scărlătescu este obligat să plătească daune de 10.000 de euro pentru declarațiile făcute în presă. Decizia nu este definitivă. Citește mai departe...
17:50
Te-ai întrebat vreodată cum arată viața ta după un deceniu cu un implant dentar? Hai să fim sinceri, dacă ești ca mine, probabil că nici nu te-ai gândit la asta când ți-ai făcut programarea la dentist. Citește mai departe...
17:50
Hidroelectrica avertizează asupra unor imagini 'deepfake' cu CEO-ul companiei care promovează tranzacţionarea acţiunilor societăţii # Stiripesurse.ro
Hidroelectrica informează asupra apariţiei, în mediul online, a unor imagini contrafăcute de tip "deepfake" cu CEO-ul companiei care promovează tranzacţionarea acţiunilor societăţii, potrivit unei postări pe pagina de Facebook a companiei, informează Agerpres. Citește mai departe...
17:50
Iordania urmează să găzduiască marţi o reuniune între Siria şi Statele Unite pe tema situaţiei din Siria şi a unor mijloace de susţinere a reconstrucţiei acestei ţări instabile, pradă a unor tensiuni intercomunitare, după 13 ani de Război Civil şi îndepărtarea de la putere a Citește mai departe...
17:50
Trump vrea să facă America măreață din nou: Washingtonul este următorul!!!/ Patrule FBI pe timp de noapte # Stiripesurse.ro
Președintele american Donald Trump a declarat luni pe platforma Truth Social că Washingtonul „va fi eliberat astăzi”. Anunțul a fost făcut înaintea conferinței de presă care are loc după-amiaza, notează The Guardian, potrivit Mediafax. Citește mai departe...
Acum 6 ore
17:30
PS Iustin, după 'blasfemia de neîndurat' de la UNTOLD: 'Hristos deranjează. Dar lui Hristos Îi este milă de ei…' # Stiripesurse.ro
Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a criticat în termeni duri manifestările considerate blasfemice din cadrul unor festivaluri muzicale desfășurate în România, afirmând că „Hristos deranjează” pe unii participanți și organizatori ai acestor Citește mai departe...
