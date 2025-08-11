Trump, nemulţumit de poziţia lui Zelenski privind schimburile teritoriale
Bursa, 11 august 2025 21:30
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat luni, în cadrul unei conferinţe de presă la Casa Albă, că l-a deranjat poziţia preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind schimburile teritoriale cu Rusia. Trump a afirmat că Zelenski a spus că and #8222;trebuie să obţin aprobarea constituţională and #8221; pentru un astfel de acord, lucru pe care liderul american îl consideră inconsecvent
Acum 5 minute
21:30
Acum 15 minute
21:20
Ţara noastră sprijină o soluţie pentru încetarea conflictului din Ucraina, bazată pe respectarea deplină a suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a acestei ţări, a afirmat, luni, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, într-o postare pe platforma X.
Acum 30 minute
21:10
Liderii principalelor state europene din NATO şi Uniunea Europeană, alături de Ucraina şi Statele Unite, vor participa miercuri la o and #8222;reuniune virtuală and #8221; pe tema războiului din Ucraina, cu două zile înaintea întrevederii dintre preşedintele american Donald Trump şi omologul său rus Vladimir Putin, a anunţat luni purtătorul de cuvânt al Cancelariei germane, Stefan Kornelius, potrivit AFP, care afirmă cele ce urmează.
21:10
Charlbury, un orăşel cu 3.000 de locuitori din comitatul Oxfordshire (sud-vestul Angliei), a devenit în ultimele zile scena unor controale de securitate intense, după ce vicepreşedintele Statelor Unite, J.D. Vance, a ales să îşi petreacă aici vacanţa, relatează EFE, care afirmă cele ce urmează.
Acum o oră
20:50
Trump anticipează and #8222;schimburi de teritorii and #8221; în Ucraina, Zelenski respinge ideeaPreşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că se aşteaptă la o and #8222;discuţie constructivă and #8221; cu liderul rus Vladimir Putin în cadrul summitului programat vineri în Alaska şi că and #8222;ar dori să vadă un armistiţiu foarte, foarte repede and #8221; în Ucraina, potrivit presei internaţională
Acum 2 ore
20:00
Fondul suveran al Norvegiei, cel mai important din lume, a anunţat luni că îşi vinde acţiunile la 11 companii israeliene după ce au apărut informaţii despre participaţia sa la un producător israelian de motoare pentru avioane de vânătoare, în plină război în Fâşia Gaza
19:40
Ministerul Transporturilor de la Moscova pregăteşte modificări legislative pentru a crea o bază de date naţională care să permită identificarea şi localizarea tuturor dronelor din Rusia, a relatat luni publicaţia Vedomosti, citată de EFE, care afirmă cele ce urmează.
19:40
Trei membri ai echipajului unui petrolier, inculpaţi în Finlanda pentru distrugerea cablurilor submarine din Marea Baltică # Bursa
Parchetul din Finlanda a anunţat inculparea a trei membri ai echipajului petrolierului Eagle S, acuzat că a provocat distrugerea mai multor cabluri submarine de energie şi telecomunicaţii între Finlanda şi Estonia, în ziua de Crăciun a anului 2024, potrivit AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
19:40
Kaspersky: 98% dintre experţii în securitate cibernetică îşi doresc îmbunătăţiri pentru maximizarea protecţiei # Bursa
Un sondaj global Kaspersky arată că 98% dintre experţii în securitate cibernetică consideră necesare îmbunătăţiri pentru maximizarea protecţiei organizaţiilor, în ciuda unui nivel ridicat de satisfacţie faţă de soluţiile actuale
Acum 4 ore
19:30
Donald Trump mobilizează Garda Naţională în Washington şi plasează poliţia sub control federal # Bursa
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat că invocă Legea privind autonomia districtului Columbia pentru a plasa Departamentul de Poliţie Metropolitană din Washington sub control federal direct şi pentru a mobiliza Garda Naţională, cu scopul declarat de and #8222;restabilire a legii, ordinii şi siguranţei publice and #8221;, potrivit presei internaţionale.
19:20
Nvidia şi AMD vor ceda 15% din veniturile din vânzările de cipuri în China către guvernul SUA, în schimbul licenţelor de export # Bursa
Nvidia şi AMD au convenit să transfere 15% din veniturile obţinute din vânzările de cipuri în China către guvernul american, a confirmat luni Casa Albă
19:10
Plenul Senatului se reuneşte, marţi, de la ora 11:00, în sesiune extraordinară, pentru informarea senatorilor despre ordonanţele de urgenţă adoptate de Guvern, pe 8 august, a decis, luni, conducerea Senatului
18:20
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale anunţă că a publicat versiunea finală a Ghidului solicitantului pentru intervenţia DR-23 Investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare şi produse transformate, altele decât cele prevăzute în Anexa 1 a Tratatului de Funcţionare a Uniunii Europene din Planul Strategic 2023 - 2027 (PS 2027), în vederea lansării sesiunii de depunere a cererilor de finanţare preconizată pentru perioada septembrie - octombrie 2025
18:20
Simtel şi VERBUND semnează un parteneriat pentru construirea unui parc fotovoltaic de peste 60 MWp în România # Bursa
Simtel (BVB: SMTL), grup de inginerie şi tehnologie listat pe Piaţa Principală a Bursei de Valori Bucureşti şi unul dintre cei mai importanţi jucători din domeniul energiei regenerabile din România, anunţă semnarea unui contract semnificativ în valoare de aproximativ 19,1 milioane de euro (fără TVA) cu VERBUND Wind Power Romania, parte a grupului internaţional VERBUND, unul dintre cei mai mari producători de energie din surse regenerabile din Europa
18:00
Iordania urmează să găzduiască marţi o reuniune cu oficiali americani şi sirieni pentru a discuta sprijinirea reconstrucţiei Siriei, după mai bine de un deceniu de conflict şi înlăturarea de la putere a fostului lider Bashar al-Assad printr-o rebeliune condusă de islamişti, în decembrie
17:50
Falimentele de companii în Germania sunt în creştere iar în iulie numărul de insolvenţe înregistrate a fost cel mai ridicat începând din octombrie 2024
17:50
Oligarhul fugar Ilan Şor, condamnat definitiv în 2023 pentru fraudă la scară largă şi spălare de bani, a chemat populaţia Republicii Moldova să participe, începând de sâmbătă, 16 august, la un protest anti-guvernamental permanent în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, promiţând 3.000 de dolari lunar celor care se vor alătura acţiunii, scrie presa moldoveană.
17:40
Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică (STISC) al Republicii Moldova a anunţat producerea unui and #8222;incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin and #8221; vizând infrastructura guvernamentală, conform mass-media. Instituţia transmte că unii angajaţi sunt suspectaţi de and #8222;complicitate la tentativele de sabotare şi atac and #8221;.
Acum 6 ore
17:10
Drone cu rază lungă de acţiune au lovit în noaptea de duminică spre luni uzina din Arzamas, din regiunea Nijni Novgorod, în vestul Federaţiei Ruse, care produce componente pentru rachetele X-32 şi X-101
17:00
Reuters: Directorul general al Mercedes cere un and #8222;test de realitate and #8221;, criticând interdicţia UE pentru motoarele cu ardere # Bursa
Directorul general al Mercedes-Benz (MBGn.DE) a criticat, într-un interviu acordat presei luni, planul Uniunii Europene de a interzice, din 2035, vehiculele care emit CO and #8322;, alăturându-se corului de voci care pun sub semnul întrebării acest obiectiv, în condiţiile în care acesta urmează să fie revizuit anul acesta
17:00
Patru unităţi ale centralei nucleare Gravelines, din nordul Franţei, au fost oprite duminică seară, 11 august, după ce un and #8222;roi masiv şi imprevizibil and #8221; de meduze a pătruns în staţiile de pompare a apei utilizate pentru răcirea reactoarelor, a anunţat luni operatorul EDF, citat de presa internaţională.
16:50
O campanie online împotriva impozitelor, cunoscută sub sloganul and #8222;Nicolas qui paie and #8221; ( and #8222;Nicolas plăteşte nota and #8221;), câştigă amploare în Franţa şi îngrijorează Palatul Élysee, relatează Politico, de la care transmitem cele ce urmează.
16:50
Un val de căldură and #8222;excepţională and #8221; prin intensitate loveşte o mare parte a Europei, cu temperaturi ce depăşesc 42°C în Franţa, Portugalia, Balcani şi Spania, determinând emiterea de alerte de risc extrem de incendii în numeroase zone, transmite EFE, de la care relatăm cele ce urmează.
16:30
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia nu va fi convinsă prin concesii să înceteze luptele din Ucraina şi că este necesar să se intensifice presiunea asupra Kremlinului
16:30
Preşedintele francez Emmanuel Macron a criticat luni planurile Israelului de a-şi intensifica operaţiunea militară în Gaza, numindu-le un and #8222;dezastru anunţat and #8221; şi propunând formarea unei coaliţii internaţionale sub mandat al Organizaţiei Naţiunilor Unite pentru stabilizarea Gazei
16:20
FC Barcelona continuă să îşi zdrobească adversarii în meciurile de pregătire. Cu mai puţin de o săptămână înainte de reluarea campionatului spaniol, FC Barcelona a câştigat Trofeul Gamper, după ce a trecut de Como, scor 5-0.
16:10
Alegerea pantofilor sport pentru a-i purta cu rochii nu mai surprinde pe nimeni. Felul în care moda a îmbrăţişat combinaţia dintre comod şi elegant oferă mai multă flexibilitate oricărei garderobe. Tot mai multe femei preferă acest stil pentru lejeritate şi aspect urban, indiferent de sezon sau eveniment. Totuşi, dacă vrei să integrezi sportul în ţinutele tale cu rochie şi să obţii efectul dorit, găseşti mai jos paşii principali, exemple de potriviri moderne şi câteva erori uşor de evitat.
16:00
Jaqueline Cristian ocupă locul 49 în ierarhia WTA dată publicităţii luni, după o urcare de trei locuri, cu 1171 puncte, fiind jucătoarea din România cu clasarea cea mai bună.
16:00
Spitalizările din Germania pentru tulburări alimentare în rândul fetelor s-au dublat în două decenii # Bursa
Numărul fetelor şi tinerelor internate pentru tulburări alimentare în Germania aproape s-a dublat în ultimele două decenii, ajungând de la 3.000 de cazuri în 2003 la 6.000 în 2023, potrivit datelor guvernamentale publicate luni şi citate de agenţia DPA, de la care relatăm cele ce urmează.
16:00
Secretarul de stat american Marco Rubio l-a acuzat pe preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, că poartă o parte din responsabilitatea pentru eşecul negocierilor dintre Israel şi Hamas privind un acord de încetare a focului, transmite Le Figaro, de la care relatăm cele ce urmează.
16:00
Pompierii spanioli intervin pentru stingerea mai multor incendii izbucnite în nord-vestul ţării, în apropierea frontierei cu Portugalia, în timp ce un val de căldură ridică temperaturile peste 40°C, transmite Le Figaro, de la care relatăm cele ce urmează.
15:40
CCF: Firmele riscă dobânzi şi penalităţi la rectificarea Declaraţiei 112 pentru concedii medicale # Bursa
Companiile care au salariaţi în concediu medical riscă să plătească dobânzi şi penalităţi de întârziere la rectificarea Declaraţiei 112, ca urmare a modificărilor legislative privind indemnizaţiile, avertizează Camera Consultanţilor Fiscali (CCF).
15:40
Administraţia Naţională and #8222;Apele Române and #8221; (ANAR) anunţă că proiectul and #8222;Realizarea cadastrului apelor and #8221;, finanţat prin Investiţia 6 a Componentei C1 - Managementul apei din PNRR, a ajuns la un grad de implementare de 75%, potrivit unui comunicat ANAR.
Acum 8 ore
15:10
PSD nu susţine actuala formă a legii pensiilor private, a declarat Sorin Grindeanu, subliniind că priorităţile partidului sunt eliminarea privilegiilor, discuţiile cu Ministerul Finanţelor pentru identificarea surselor de finanţare şi derularea unor proiecte majore precum Autostrada Moldovei.
15:00
eToro: Capitalizarea pieţei cripto atinge 4 trilioane USD, pe fondul deschiderii planurilor 401(k) către active digitale # Bursa
Capitalizarea totală a pieţei criptoactivelor a urcat la un nivel record de 4,02 trilioane de dolari, impulsionată de decretul semnat de preşedintele SUA, Donald Trump, care permite planurilor de pensii private de tip 401(k) să investească în criptoactive, a declarat Simon Peters, analist pentru piaţa criptoactivelor al platformei de investiţii eToro.
15:00
Grindeanu, despre candidatura lui Titus Corlăţean la şefia PSD: 'E un coleg pe care eu îl respect şi e foarte bine că există concurenţă and #8221; # Bursa
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că este bună concurenţa în cadrul formaţiunii, referindu-se la anunţul senatorului Titus Corlăţean că va candida pentru funcţia de preşedinte al PSD.
14:50
Claudiu Târziu critică cedarea exploatării minei de sare de la Valea Florilor către o companie ungară # Bursa
Preşedintele Acţiunii Conservatoare, Claudiu Târziu, acuză autorităţile că permit înstrăinarea unei resurse strategice, după ce o companie din Ungaria urmează să deschidă la Valea Florilor (judeţul Cluj) cea mai modernă mină de sare din Europa, cu o puritate de 99% şi exploatabilă timp de secole, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
14:30
Ţara noastră are potenţialul de a deveni, în următorii zece ani, un pol de atracţie pentru investiţiile industriale în Europa, pe fondul relocării producţiei şi al modernizării infrastructurii, arată o analiză realizată de compania de consultanţă Frames.
14:20
F64, liderul pieţei de echipamente foto-video din România, îşi extinde parteneriatul cu platforma VTEX şi anunţă lansarea propriului marketplace, vizând o cifră de afaceri totală de 45 milioane euro în următorii trei ani, potrivit unui comunicat al companiei.
14:20
Inspectorii Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) au verificat 1.557 de unităţi de alimentaţie publică şi comerţ de pe litoral, acţiunea având ca scop asigurarea respectării normelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor pentru a proteja sănătatea turiştilor
14:20
Deputata USR de Bucureşti, Cristina Prună, critică într-o postare pe Facebook intenţia Guvernului de a modifica regulile Pilonului II de pensii, acuzând lipsa unei viziuni asupra problemelor sistemice ale sistemului de pensii din România.
14:20
Grindeanu: PSD revine la şedinţele coaliţiei doar după adoptarea pachetului pentru eliminarea privilegiilor # Bursa
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat care sunt condiţiile care trebuie îndeplinite ca PSD să revină la şedinţele coaliţiei.
14:10
Consiliul Concurenţei analizează preluarea Green Port Operator SRL de către Olvia Investments Ltd # Bursa
Consiliul Concurenţei anunţă că analizează tranzacţia prin care Olvia Investments Ltd intenţionează să preia Green Port Operator SRL, societate de proiect prin intermediul căreia se intenţionează realizarea unui terminal de produse lichide în Portul Constanţa.
14:00
Exportatorii germani văd un potenţial semnificativ în comerţul cu estul şi sud-estul Europei, pe fondul incertitudinilor globale, Polonia fiind un partener remarcabil, conform Comitetului german pentru relaţiile cu Europa de Est (GCEER)
14:00
Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a anunţat, luni, începerea lucrărilor de construcţie pentru puţul de lansare a TMB-urilor care vor săpa tunelurile necesare pentru metrou
14:00
Mihai Fifor: and #8221;Dacă guvernarea se transformă în scandal, PSD nu are ce căuta în acest guvern and #8221; # Bursa
Preşedintele PSD Arad, Mihai Fifor, afirmă, luni, că PSD a intrat la guvernare pentru construcţie şi stabilitate, dar, dacă guvernarea se transformă în scandal şi confruntare, PSD nu are ce căuta în acest guvern
14:00
Producţia de carne a României a crescut în iunie 2025 la toate speciile de animale şi la păsări în comparaţie cu luna precedentă, potrivit datelor publicate luni de Institutul Naţional de Statistică
14:00
Daniel Zamfir: and #8221;Faptul că Titus Corlăţean şi-a anunţat candidatura la şefia PSD e un lucru pozitiv and #8221; # Bursa
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a declarat luni că este un lucru pozitiv faptul că Titus Corlăţean va candida pentru funcţia de preşedinte la congresul partidului, motivând că în acest fel va exista competiţie
13:50
Tusk: SUA promit să organizeze consultări cu partenerii europeni înainte de întâlnirea Trump-Putin # Bursa
Statele Unite s-au angajat să se consulte cu aliaţii europeni înaintea întâlnirii dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, programată pentru vineri, 15 august, a anunţat premierul polonez Donald Tusk într-o conferinţă de presă.
13:50
Echipa engleză Aston Villa a câştigat ediţia 2025 a Trofeo de la Ceramica, după ce a învins duminică formaţia spaniolă Villarreal cu scorul de 2-0, pe stadionul La Ceramica în faţa a 14.300 spectatori
