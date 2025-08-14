Ministerul Finanţelor majorează (în mod echilibrat) impozitul pe câştigurile obţinute din tranzacţiile bursiere
Bursa, 14 august 2025 21:00
* Pentru câştigurile din titluri deţinute peste un an, impozitul creşte de la 1% la 2%, iar pentru cele cu deţinere mai redusă, de la 3% la 4%* Varianta actuală este mai echilibrată decât cele propuse anterior, de 10% şi 16%
• • •
Acum 15 minute
21:00
Acum 30 minute
20:50
Trump subliniază, cu o zi înainte să se întâlnească cu Putin, că un acord de pace se va face doar cu Zelenski # Bursa
Preşedintele american Donald Trump subliniază joi, cu o zi înaintea unui t and #234;te- and #224;-t and #234;te în Alaska cu omologul său rus Vadimir Putin, că doar un summit tripartit cu Volodimir Zelenski poate pecetlui un acord de pace în Ucraina şi repetă că trebuie să fie and #8221;împărţite and #8221; teritorii
Acum 2 ore
20:10
Rompetrol Rafinare, creşteri operaţionale semnificative şi îmbunătăţire a indicatorilor financiari, în prima jumătate din 2025 # Bursa
Rompetrol Rafinare anunţă că a înregistrat în primul semestru din 2025 o creştere operaţională semnificativă şi o îmbunătăţire a indicatorilor financiari, pe fondul creşterii volumelor de materii prime procesate, dar şi a produselor petroliere comercializate pe plan intern şi internaţional
20:00
Autoritatea Vamală Română a finalizat dotarea completă cu sisteme moderne de scanare a Biroului Vamal de Frontieră Galaţi - Giurgiuleşti # Bursa
Autoritatea Vamală Română continuă demersurile pentru consolidarea unui sistem vamal modern, aliniat standardelor europene şi astfel în data de 12 august 2025 la biroul vamal de frontieră Galaţi-Giurgiuleşti a fost instalat un nou sistem de scanare cu raze X a mijloacelor de transport greu (camioane/containere) care împreună cu sistemul de scanare cu raze X a autovehiculelor de mici dimensiuni realizează dotarea completă pentru al 3-lea birou vamal de frontier
19:40
Acum 4 ore
18:50
La data de 29 iulie 2025, la sediul lichidatorului judiciar Proleader Insolv I.P.U.R.L., a avut loc şedinţa Adunării Generale a Creditorilor SC PRIER C.D. INVEST SRL (CUI 6005716), convocată prin Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. 16644/22.07.2025
18:50
Tribunalul Specializat Cluj, în dosarul nr. 363/1285/2025 privind procedura insolvenţei debitoarei METALAX CONSTRUCŢII SRL (CUI 30484298, cu sediul în comuna Mociu, jud. Cluj), a consemnat în procesul-verbal al Adunării Creditorilor din 28 iulie 2025 confirmarea C.I.I. Cupşa Ioana-Monica în calitate de administrator judiciar.
18:50
Tribunalul Specializat Mureş, în dosarul nr. 1694/102/2023, a dispus intrarea în procedura falimentului în formă simplificată faţă de societatea EXCASAP URBAN S.R.L. (CUI 36722726, cu sediul în comuna Sâncraiu de Mureş, jud. Mureş)
18:40
Armata israeliană anunţă joi că a interceptat o rachetă din Yemen, de unde rebelii huthi vizează cu regularitate Israelul, în susţinerea populaţiei palestiniene în Războiul din Fâşia Gaza, susţin ei
18:40
Liderul opoziţiei din Ungaria, Peter Magyar, a acuzat joi Rusia de amestec în politica maghiară, după ce Serviciul de Informaţii Externe al Rusiei (SVR) a emis o declaraţie în care susţine că Bruxelles-ul ia în considerare and #8222;schimbarea regimului la Budapesta and #8221;
18:10
Rusia şi Ucraina au schimbat câte 84 de prizonieri de război, în ajunul summitului Putin-Trump # Bursa
Rusia şi Ucraina au schimbat joi câte 84 de prizonieri de război, a anunţat Ministerul rus al Apărării, schimbul având loc în ajunul unui summit foarte aşteptat între liderul rus Vladimir Putin şi omologul său american Donald Trump
18:00
În şedinţa de astăzi a executivului, a fost adoptat un memorandum care prezintă rezultatele unui preacord cu Comisia Europeană privind renegocierea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)
18:00
Ministrul Dezvoltării, despre Programul Anghel Saligny: Până la sfârşitul acestui an, nu va exista posibilitatea încheierii de noi contracte # Bursa
Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi administraţiei, Cseke Attila, a anunţat, joi, că, în cazul Programului Anghel Saligny, din totalul de 66 de miliarde de lei sunt aprobate 5.758 de obiective de investiţii, din care sunt contractate 4.375 în valoare de 52 de miliarde de lei, iar restul de 14 miliarde de lei, reprezentând 1.383 de investiţii, nu sunt contractate încă
Acum 6 ore
17:00
Analiză eToro: Industria cărnii de porc se confruntă cu boli şi incertitudini la nivel mondial # Bursa
Analistul eToro, Bogdan Maioreanu, analizează contextul dificil în care se află industria globală a cărnii de porc, marcat de tensiuni comerciale, reglementări mai stricte, boli şi schimbări în consum, evidenţiind efectele asupra pieţelor din SUA, UE şi România şi performanţa peste aşteptări a Smithfield Foods
16:50
ARMO avertizează: dacă nu vor fi taxate toate coletele extracomunitare sub 150 de euro, România va procesa gratuit şi mai multe colete # Bursa
Asociaţia Română a Magazinelor Online (ARMO) anunţă că salută iniţiativa Ministerului Finanţelor Publice de a introduce o taxă fixă pe coletele extracomunitare sub 150 EUR, dar avertizează că excepţia propusă pentru coletele procesate de autorităţile vamale din România poate transforma o măsură bună într-o portiţă fiscală de proporţii, exploatată rapid de giganţii asiatici din e-commerce, fără niciun beneficiu pentru economia naţională
16:40
Dr. Av. Radu Pavel, Avocatul Coordonator al Societăţii Româneşti de Avocatură Pavel, Mărgărit şi Asociaţii, atrage atenţia că majorarea cotei de TVA la 21% în tranzacţiile imobiliare, coroborată cu condiţiile restrictive pentru aplicarea cotei reduse, impune cumpărătorilor şi dezvoltatorilor o atenţie sporită la clauzele contractuale şi o colaborare strânsă cu un avocat imobiliare, avocat TVA şi avocat fiscal pentru a evita litigii şi pierderi financiare
16:40
ANCOM: Staţiile walkie-talkie, microfoanele fără fir şi sistemele de sonorizare au făcut obiectul unei campanii naţionale de control # Bursa
Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), anunţă că în perioada 19 iunie 2025 - 11 iulie 2025 a desfăşurat o campanie naţională tematică de control pe piaţa echipamentelor radio
16:30
Wizz Air are plăcerea de a anunţa cea mai importantă extindere a reţelei sale din ţară de până acum pentru sezonul de iarnă din 2025
16:20
ASF atrage atenţia asupra escrocheriilor de tip and #8222;grup de investiţii and #8221; pe WhatsApp şi Telegram # Bursa
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) avertizează publicul cu privire la o schemă de înşelăciune complexă, desfăşurată prin intermediul aplicaţiilor de mesagerie WhatsApp şi Telegram, precum şi prin alte platforme sociale, care se prezintă sub forma unei comunităţi cu caracter educaţional şi investiţional
15:30
Putin laudă and #8222;eforturile sincere and #8221; ale SUA pentru încheierea conflictului din Ucraina # Bursa
Preşedintele rus Vladimir Putin a salutat joi and #8222;eforturile sincere and #8221; ale Statelor Unite de a pune capăt războiului din Ucraina şi a sugerat posibilitatea unui nou acord privind controlul armelor nucleare, potrivit presei internaţionale.
Acum 8 ore
14:50
Bolojan: Reforma administraţiei publice locale, inclusă în al doilea pachet de măsuri pentru reducerea cheltuielilor # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a declarat joi, în cadrul consultărilor cu reprezentanţii Asociaţiei Comunelor din România, că reforma administraţiei publice locale va fi parte din al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor publice şi corectarea inechităţilor, care urmează să fie adoptat la finalul lunii august, conform unui comunicat al Guvernului.
14:50
Ministerul Finanţelor a atras 552,3 milioane lei şi 195 milioane euro (echivalentul a 1,53 miliarde lei) prin a şaptea ofertă publică de titluri de stat Fidelis din 2025, derulată pe Bursa de Valori Bucureşti, potrivit unui comunicat BVB. Emisiunea, compusă din opt tranşe - patru în lei şi patru în euro - a intrat la tranzacţionare joi, 14 august, şi marchează prima ofertă cu maturitate de 10 ani în euro.
14:40
Poliţia de Frontieră Română anunţă măsuri speciale pentru perioada 15-17 august, în contextul minivacanţei de Sfânta Maria, când se aşteaptă un număr crescut de treceri ale graniţei, conform unui comunicat emis redacţiei. Aproximativ 3.500 de poliţişti de frontieră vor acţiona zilnic în punctele de trecere şi în zonele de competenţă, pentru a asigura un control rapid şi sigur.
14:40
Consiliul Concurenţei a anunţat că analizează tranzacţia prin care compania austriacă RZ International Beteiligungs GMBH intenţionează să preia Thermonet Beteiligungs GMBH, Austria, şi filiala acesteia din România, Thermonet SRL.
14:40
Mamaia şi Constanţa se pregătesc pentru and #8222;Weekendul Weekendurilor and #8221;, un maraton de evenimente ce îmbină tradiţia, spectacolul şi energia verii, desfăşurat între 11 şi 17 august, conform instituţiei. Minivacanţa de Sfânta Maria, considerată punctul culminant al sezonului estival, aduce concerte, parade navale, focuri de artificii şi momente artistice, atrăgând turişti din toată ţara şi din străinătate.
14:30
Clujenii contractează cele mai mari credite ipotecare, timişorenii şi ieşenii plătesc cele mai mici rate # Bursa
Românii au accesat în prima jumătate a acestui an împrumuturi pentru locuinţe cu valori mai mari decât în perioada similară din 2024, pe fondul unui climat favorabil pe piaţa de creditare, arată datele Imobiliare.ro. Volumul total al creditelor acordate populaţiei pentru locuinţe s-a apropiat de 30 de miliarde de lei, cu 32% peste nivelul din 2024.
14:30
Industria cripto primeşte trei veşti majore cu potenţial de a accelera adopţia globală, arată o analiză Binance. Comisia pentru Bursă şi Valori Mobiliare din SUA (SEC) a anunţat că tokenurile de staking lichid nu sunt clasificate ca valori mobiliare, ceea ce oferă o claritate sporită pentru piaţă şi facilitează includerea acestora în ETF-uri care încorporează mecanisme de staking. Decizia poate stimula şi alte segmente ale ecosistemului DeFi, precum bridging-ul cross-chain şi tokenurile wrapped.
14:20
Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Porţile de Fier I, judeţul Mehedinţi, au descoperit în ultimele 24 de ore două autoturisme în valoare totală de aproximativ 165.000 de euro, semnalate ca fiind căutate de autorităţile din Belgia şi Franţa, conform unui comunicat al Poliţiei de Frontieră.
14:10
Târgul Creatorilor Populari de la Muzeul ASTRA aduce la Sibiu peste 200 de meşteri din România şi Republica Moldova # Bursa
Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA din Sibiu organizează, între 15 şi 17 august 2025, cea de-a 42-a ediţie a Târgului Creatorilor Populari din România, cunoscut şi ca and #8222;Târgul de Sfânta Maria and #8221;, reunind peste 200 de meşteri populari din toate zonele etnografice ale ţării şi din Republica Moldova, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
13:40
Gheorghe Piperea acuză Guvernul Bolojan că sacrifică sprijinul pentru 650.000 de copii defavorizaţi în favoarea corporaţiilor # Bursa
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea a declarat că programul social pentru susţinerea copiilor aflaţi în situaţii defavorizate, finanţat din Fondul de Incluziune şi Demnitate Socială al UE pentru perioada 2021-2027, este gestionat deficitar, peste 100.000 de beneficiari ratând anul trecut acordarea cardurilor sociale educaţionale, într-un comunicat emis redacţiei.
13:30
Summitul Putin-Trump din Alaska va începe vineri la 22:30 cu o discuţie tete-a-tete şi se va încheia cu o conferinţă comună de presă # Bursa
Întâlnirea dintre preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, şi preşedintele SUA, Donald Trump, va debuta vineri, 15 august, la ora 22:30 (ora Moscovei şi României), cu o discuţie tete-a-tete la care vor participa doar liderii şi traducătorii, a anunţat consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov, citat de TASS, de la care relatăm cele ce urmează.
13:30
Premierul Ilie Bolojan preia interimar funcţia de vicepremier după demisia lui Dragoş Anastasiu # Bursa
Administraţia Prezidenţială a anunţat joi că preşedintele Nicuşor Dan a semnat decretul prin care premierul Ilie Bolojan este desemnat viceprim-ministru interimar, funcţie rămasă vacantă după demisia lui Dragoş Anastasiu.
Acum 12 ore
12:30
Muncitorii străini depind de digitalizarea birocraţiei pentru a-şi putea schimba angajatorul # Bursa
Mai mult ca oricând, muncitorii străini din România depind în prezent de digitalizarea proceselor birocratice gestionate de autorităţi. Lipsa unor proceduri exclusiv online prelungeşte timpii de aşteptare, consumă resurse şi întârzie integrarea acestor lucrători pe piaţa muncii.
12:20
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei (MDLPA) a decontat lucrări în valoare totală de 409.050.245,95 de lei pentru 687 de obiective realizate prin componentele C5 - Valul renovării, C10 - Fondul local şi C15 - Educaţie, din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) - a anunţat ministrul Cseke Attila.
12:10
Preşedintele SUA, Donald Trump, intenţionează să îi propună vineri lui Vladimir Putin, la summitul de la Anchorage, un pachet de stimulente economice în schimbul încetării războiului împotriva Ucrainei, relatează The Telegraph, care afirmă cele ce urmează. Printre acestea s-ar număra accesul Rusiei la resursele naturale din Alaska şi din strâmtoarea Bering, ridicarea parţială a sancţiunilor impuse industriei aeronautice ruse şi posibilitatea exploatării mineralelor rare din teritoriile ucrainene aflate sub ocupaţie rusă.
12:00
Succesul în investiţiile cripto nu se obţine peste noapte şi necesită trecerea prin perioade dificile, susţine Vugar Usi Zade, director operaţional Bitget, în a doua analiză din seria Mastering Smart Trading. Potrivit acestuia, concentrarea exclusivă pe evitarea pierderilor este o iluzie care poate alimenta frica şi deciziile pripite, în timp ce o abordare echilibrată - maximizarea profiturilor şi reducerea atentă a pierderilor - diminuează stresul şi creşte calitatea deciziilor.
12:00
Creşterea de 40 de ori a capitalului social minim, de la 200 lei la 8.000 lei, programată pentru 2026, and #8222;poate descuraja exact segmentul de care economia are cea mai mare nevoie - antreprenorii cu idei bune, dar bugete mici and #8221;, avertizează Mona Bardos, fondator Monasi Cursuri şi Consultanţă şi creatoarea comunităţii Grupul micilor antreprenori din România, ce reuneşte peste 60.000 de membri.
11:50
Potrivit datelor din raportul Ministerului Educatiei privind starea invatamantului superior din Romania, aferent anilor 2022-2023, numai 1.948 din numarul de total de 240.000 dintre profesorii din invatamantul de stat din Romania au absolvit studii si cursuri postuniversitare.
11:40
* Creşterea cantităţii de gaze livrate a compensat preţul de vânzare mai redus* Cheltuielile totale au crescut cu 22% pe fondul majorării celor cu taxele, cu transportul gazelor şi cu dobânzile şi pierderile valutare
11:20
Retailul global trebuie să îşi adapteze modelele de afaceri pentru a prospera în actualul context economic dificil, potrivit unui studiu realizat de EY şi World Retail Congress (WRC), publicat în urma evenimentului desfăşurat la Londra între 12 şi 14 mai 2025. Raportul arată că, deşi sectorul a trecut cu succes peste provocări majore din ultimele decenii, creşterea viitoare depinde de diversificarea surselor de venit şi de integrarea noilor tehnologii.
11:20
Alumil raportează afaceri de 56 milioane lei în primul semestru şi lansează produse inovatoare # Bursa
Alumil Rom Industry SA, liderul pieţei sistemelor arhitecturale din aluminiu, a încheiat primul semestru din 2025 cu o cifră de afaceri de 56 milioane de lei, în scădere cu 0,7% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, şi un profit net de 2,34 milioane de lei, potrivit datelor companiei.
10:50
Resturi căzute de drone ucrainene au provocat un incendiu la o rafinărie de petrol din Volgograd, în Rusia, a anunţat joi guvernatorul regional, relatează Reuters, dpa şi AFP.
10:40
Antibiotice Iaşi a încheiat primul semestru din 2025 cu venituri de 380 milioane lei şi extinde exporturile în Europa, Asia şi America # Bursa
Antibiotice SA (simbol ATB) a remis Bursei de Valori Bucureşti, în data de 14 august 2025, raportul administratorilor şi opinia auditorului Deloitte cu privire la situaţiile financiare la data de 30.06.2025.
10:30
Ministerul Apărării din Rusia a declarat joi că forţele sale au lovit în iulie în Ucraina o serie de fabrici de rachete, birouri de proiectare a armelor şi întreprinderi de producţie a combustibilului pentru rachete
10:30
ANPIS a plătit peste 3,3 miliarde de lei pentru beneficiile de asistenţă socială aferente lunii iulie 2025 # Bursa
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS), prin agenţiile teritoriale, a virat fondurile necesare pentru plata principalelor beneficii de asistenţă socială, aferente lunii iulie 2025
10:30
Radu Miruţă: and #8221;Păzitorul combinaţiilor, al corupţiei şi al minciunii în instituţiile statului este ordonanţa 109 and #8221; # Bursa
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, susţine că Ordonanţa 109, care reglementează selecţia persoanelor din conducerile companiilor de stat, trebuie modificată de urgenţă, pentru că and #8221;sub umbrela unei legi, se ascunde o fărădelege and #8221;
10:30
Tenismanul italian Jannik Sinner, numărul unu mondial, s-a calificat în sferturile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 9.193.540 de dolari, după l-a învins în două seturi, 6-4, 7-6 (7/4), pe francezul Adrian Mannarino, într-o partidă disputată miercuri
10:30
Romanian Business Leaders avertizează că renunţarea la cota unică ar fi o eroare strategică pentru România # Bursa
Ţara noastră are nevoie de un pact naţional pentru stabilitate fiscală, nu de and #8222;experimente riscante and #8221; în impozitare, susţine Fundaţia Romanian Business Leaders (RBL), care avertizează că înlocuirea cotei unice cu un sistem progresiv ar avea and #8222;consecinţe devastatoare and #8221; pentru economie.
10:20
Jaguar Land Rover (JLR), companie deţinută de Tata Motors, va rechema peste 121.500 de vehicule în Statele Unite, după ce Administraţia Naţională pentru Siguranţa Traficului pe Autostrăzile din SUA (NHTSA) a identificat un defect care poate provoca fisurarea articulaţiilor suspensiei faţă
10:20
Donald Trump a ordonat, miercuri, simplificarea procedurilor şi reglementărilor, în special a celor de mediu, pentru a permite sectorului spaţial privat american să îşi sporească and #8222;semnificativ and #8221; lansările, o măsură care ar trebui să îl mulţumească pe fostul său aliat Elon Musk
