Andrei Pleșu lecturând „perle": „Poetul moare, dar porcul scapă" / video

DCNews, 11 august 2025 22:30

Andrei Pleșu lecturând „perle": „Poetul moare, dar porcul scapă" / video

Acum 30 minute
22:30
Andrei Pleșu lecturând „perle”: „Poetul moare, dar porcul scapă” / video DCNews
Acum o oră
22:20
Cardurile de sănătate, clonare și coduri prin SMS: Măsura CNAS a stârnit ironii din partea medicilor DCNews
22:10
Pericol major privind reducerea plății cu ora. Cum riscă școala românească să piardă și profesori, și calitate / video DCNews
22:10
Rămășițe omenești, găsite în Antarctica după 66 de ani. Ale cui erau / foto în articol DCNews
Acum 2 ore
21:50
Trump a mobilizat Garda Națională în Washington și a preluat controlul asupra poliției: Capitala noastră a fost invadată de bande violente şi criminali însetaţi de sânge DCNews
21:20
Trump, gafă notabilă: Voi merge în Rusia, vineri / Președintele SUA va merge, de fapt, în Alaska, teritoriu american / video viral DCNews
21:10
Trump, propunere surpriză pentru Putin privind războiul din Ucraina. Mesaj de ultimă oră privind noua hartă a țării vecine DCNews
21:00
Dacia Bigster a fost testată la viteză maximă pe Autobahn: Care a fost consumul / video DCNews
Acum 4 ore
20:40
Cum afectează creșterea normei didactice profesorii și elevii din România: „Nu suntem într-un sistem mecanic” DCNews
20:10
Nawrocki, așteptat de Trump la Casa Albă: A fost dezvăluită agenda discuțiilor dintre președinții Poloniei și Statelor Unite ale Americii DCNews
19:40
Regulile UE „prind” presa, dar lasă liberă adevărata fabrică de fake news. Cazul Florin Salam DCNews
19:40
Cum vrea Ilan Șor să răstoarne guvernul controlat de partidul Maiei Sandu. Suma primită de protestatarii anti-europeni DCNews
19:20
Merz vrea să se consulte cu Trump și Zelenski înainte de întâlnirea liderului american cu Putin DCNews
19:00
Horoscop 12 august 2025. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile zilei fiecare zodie / VIDEO DCNews
Acum 6 ore
18:30
Mituri și adevăruri despre lentilele de contact: Ce trebuie să știi înainte de folosire DCNews
18:10
Noul drog legal care ne schimbă creierul. Absolut toată lumea îl ia zi de zi / video DCNews
18:10
Reformă sau haos? Impactul noilor măsuri din Educație asupra profesorilor și elevilor. Petruț Rizea, la Părinți Prezenți / VIDEO DCNews
17:40
Zelenski, înaintea întâlnirii Trump–Putin: "Concesiile" faţă de Rusia nu o vor convinge să oprească războiul DCNews
17:30
Prima măsură semnată de Karol Nawrocki, noul președinte suveranist din Polonia: Fără impozite pentru părinții cu doi sau mai mulți copii DCNews
17:20
Patru reactoare nucleare din Franța, oprite din cauza unei invazii masive de meduze DCNews
17:00
Un nou trend face ravagii, dar stârnește și amuzamentul: Au apărut suzetele pentru adulți care reduc stresul și anxietatea / video viral DCNews
Acum 8 ore
16:50
Val de caniculă extremă în Europa: Recorduri de temperatură și cod roșu în România și în mai multe alte țări DCNews
16:30
Moscova promite pace în Ucraina. Mesajul televiziunii ruse de stat înaintea întâlnirii Trump–Putin din Alaska DCNews
16:20
De la fermă la farfurie: morcovi românești cultivați în armonie cu natura DCNews
16:20
Incendiu puternic lângă București. Arde o fabrică de mase plastice DCNews
16:10
Radio România Actualităţi va transmite meciurile de fotbal pe care echipele româneşti le vor disputa în arena europeană DCNews
15:30
Incendiul din Delta Dunării: a opta zi de luptă cu flăcările. Intervin două elicoptere Black Hawk şi peste 40 de pompieri - FOTO DCNews
15:30
Apa caldă, oprită în București pe mai multe străzi: Lista cu zonele afectate în urma lucrărilor DCNews
15:10
Când asfaltul devine toxic și umbra salvează orașul DCNews
Acum 12 ore
14:40
Măsurile de austeritate din educație, analizate de prof. Cornelia Popa Stavri, la DC Edu - VIDEO DCNews
14:40
Dezbaterea "România în Diaspora". Cum păstrăm identitatea națională în afara granițelor? DCNews
13:50
Cum să alegi pahare de unică folosință pentru cafenele de tip to-go DCNews
13:20
4 modele de pantofi de damă pe care le poți purta atât la birou, cât și la cină DCNews
11:40
Intervenție de amploare în munți pentru salvarea ciobanilor izolați de ploile torențiale - FOTO/VIDEO DCNews
11:40
Tânăr reținut după o șicanare în trafic. A intrat intenționat în altă mașină DCNews
11:10
Accident grav în drum spre mare. Șapte mașini, implicate/ Titi Aur: Acești șmecheri creează stres DCNews
10:30
Momente dramatice în București: Un elev de școală auto a intrat în stop cardio-respirator în timpul examenului DCNews
10:10
Cutremur puternic în Turcia. Bilanțul victimelor. Seismul a fost resimțit în Istanbul și Izmir, 16 clădiri s-au prăbușit DCNews
Acum 24 ore
09:40
Schimbare importantă la ATM-urile din Grecia DCNews
09:00
BAC 2025 sesiunea toamnă. Subiecte proba scrisă la Română DCNews
09:00
Concediu 2025: Tendințe, prețuri și destinații în top - Interviu cu Traian Bădulescu DCNews
05:30
BANCUL ZILEI: Declarație de dragoste DCNews
Ieri
22:40
Care este cel mai frumos și instagramabil sat din România conform ChatGPT DCNews
22:30
Statele nordice și baltice se ridică și cer presiuni asupra Rusiei: Calea către pace în Ucraina nu poate fi decisă fără Ucraina DCNews
21:50
JD Vance: Americanii au terminat cu finanţarea afacerii de război Ucraina. Dacă europenii doresc să cumpere arme americane, suntem de acord DCNews
21:10
Cutremur cu magnitudinea de 6,1 în vestul Turciei. Seismul, resimțit până la Istanbul și Izmir DCNews
20:00
Vicepreședintele JD Vance, anunț despre acordul de pace pentru Rusia și Ucraina DCNews
19:30
Fundația Eco-Civica: „In memoriam Simona Crețu”. Era cunoscută pentru că a scris pe o hârtie că vrea arestarea lui Oprescu. Dar ar fi trebuit să fie cunoscută pentru lupta ei dusă în tăcere DCNews
19:30
J.D. Vance dă din casă în legătură cu poziția SUA față de războiul din Ucraina: Nimeni nu va fi super fericit DCNews
18:50
O maşină de pompieri care intervenea la un incendiu a luat foc în Teleorman DCNews
