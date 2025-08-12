Departamentul de Stat al SUA deplânge "deteriorarea" drepturilor omului în Europa (raport)
Departamentul de Stat al SUA deplânge "deteriorarea" drepturilor omului în Europa (raport)
Acum 15 minute
23:30
Acum 30 minute
23:20
Turcia renunță la sistemul all-inclusive din hoteluri pentru a reduce risipa alimentară
Acum 2 ore
22:30
Plăcintă cu brânză „ciufulită” - rețeta delicioasă și ușor de făcut cucerește internetul
22:20
22:10
Acum 4 ore
21:30
De ce visezi că-ți cad dinții? Știința îți dezvăluie adevărul ascuns din coșmarurile tale!
21:10
Zelenski avertizează înaintea întâlnirii Trump-Putin: Donbas nu va fi cedat Moscovei
21:00
20:40
Tragedie în Italia: Un copil român de patru ani a murit după expunerea la caniculă
20:10
20:00
Ideea AUR privind diaspora, desființată! Radu Cosma: Mutarea asta nu are logică!
19:50
Ozzy Osbourne „i-a făcut o farsă" fiicei sale în timp ce cânta la înmormântarea sa
19:50
Acum 6 ore
19:20
Zelenski iese la rampă: Trump și Putin nu pot lua decizii în legătură cu Ucraina fără noi
19:20
Toată lumea e la mare de Sfânta Maria! Cât costă o noapte de cazare în minivacanță
19:10
Tentativă de fraudă bancară telefonică, marți dimineață, în numele BRD și Banca Transilvania. Românii sunt avertizați să nu cadă în capcană
19:00
Armata ucraineană trimite întăriri pentru a contracara infiltrările rusești de lângă Pokrovsk, înaintea summitului Trump-Putin
19:00
Tentativă de fraudă bancară telefonică în numele BRD și Banca Transilvania. Românii sunt avertizați să nu cadă în capcană
18:30
Ultimele informații despre incendiile de vegetație din Turcia
18:20
În Lituania, până și elevii se pregătesc de război. Se lansează un nou program de instruire
18:10
Inflația a sărit la aproape 8%. Mircea Coșea: Clasa mijlocie nu conștientizează ce o așteaptă în toamnă
18:10
Cum au încercat doi bărbați să vândă cetățenia română rușilor. Escrocii, condamnați la Chișinău
17:50
Un grup de români de la Untold a ajuns viral datorită tricourilor de fotbal „neobișnuite”. Reacția surpriză a unui fost star al naționalei României
Acum 8 ore
16:30
Karol Nawrocki bate cu pumnul în masă: Polonia nu e partenerul mai mic al Germaniei. Așteptăm să fie plătite despăgubiri și să fim tratați ca partener egal / video
16:30
Rusia a străpuns frontul în Ucraina și ar putea ocupa complet Donețk înainte de întâlnirea dintre Putin și Trump
16:10
Bulgaria dă vina pe turiștii români pentru peste 90% din parcările ilegale din zonele protejate
16:10
Podul peste Bizdidel, de la intrarea în Pucioasa, a intrat în reparație
15:50
Propunerea de la vârful DRP care a ”atins” ILR-ul. Contre în direct/ VIDEO. Soluția pentru românii din zonele ”blue colour” a aprins spiritele în dezbatere
Acum 12 ore
15:30
Alina Mungiu-Pippidi, despre culisele „binomului” SRI-Justiție: Anticorupția noastră a fost sprijinită de Bruxelles
15:20
Trei hoți străini, prinşi pe Aeroportul Cluj-Napoca, după ce au furat bijuterii la Untold - VIDEO
15:20
De ce sunt jandarmi cu arme prezenți la metrou - FOTO
15:00
Fost judecător din Republica Moldova, găsit mort sub un pod. Magistratul era cercetat penal
14:30
Neplata amenzii de circulație se transformă în amendă penală după 3 ani. Toni Neacșu: Se înscrie în cazierul judiciar și se poate transforma în închisoare
14:10
Fostă primă doamnă, la un pas de închisoare din cauza unor accesorii. Ce acuzații i se aduc
14:00
Modelul polonez în Europa, dar și ce face Biserica din Grecia pentru cetățenii săi. Avertismentul sociologului Hideg: Nici nu se vor mai gândi să se întoarcă în România
13:30
Descoperire importantă în cercetarea Alzheimer. Legătura cu pisicile
13:30
Tot ce trebuie să știi despre durerea de stomac. Dr. Oana Dolofan (SANADOR), la DC Medical și DC News - VIDEO
13:10
Proxenetism în Prahova: Femei obligate să se prostitueze pe DN 1. Trei bărbați, reținuți pentru 24 de ore
13:00
Țara europeană care suferă de o criză acută de apă. Apel urgent la populație pentru consum responsabil
12:50
O americancă a renunțat la viața de lux din SUA pentru Albania – și nu s-ar mai întoarce. "Îți taie respirația"
12:40
Fostul șef Romsilva, care a încasat 100.000 de euro primă de pensionare, anchetat de DNA
12:30
Români arestați în Olanda pentru înșelătorie. Metoda „inelului de aur” prin care își păcăleau victimele
11:20
Discul lui Sabu – artefactul egiptean de 5.000 de ani care încă îi derutează pe arheologi
Acum 24 ore
10:30
De ce este Olanda zguduită în fiecare noapte de explozii
10:20
Au fost trimiși soldați pe podul care desparte Polonia de Germania: E ca-n timpul războiului
09:40
Incendiu în Spania: Mii de persoane, evacuate
09:10
A fost scoasă la vânzare cârciuma lui I. L. Caragiale din Buzău. Ce scria presa locală când a luat „restaurantul gării”
09:00
Ce speră Moscova să se întâmple după întâlnirea dintre Putin și Trump
09:00
Anunțul Ambasadei SUA: Schimbare privind vizele pentru români. Ce se întâmplă din 2 septembrie
08:40
Taylor Swift anunță lansarea celui de-al 12-lea album din carieră
