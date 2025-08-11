Se spune „La mulți ani” de Sf. Maria, pe 15 august? Ce spun preoții
Click.ro, 12 august 2025 01:10
Pe 15 august, în România și în multe țări ortodoxe, se sărbătorește Adormirea Maicii Domnului, cunoscută popular și ca Sfânta Maria Mare.
Cum îngrijim pielea în cazul transpiraţiei excesive. Trucurile care te scapă rapid de problemă # Click.ro
Pielea ne apără de agresiunile din mediu, aşa că trebuie menţinută echilibrată – nici uscată, nici prea umedă. Dacă te confrunţi cu transpiraţie excesivă, un consult medical este esenţial, deoarece poate fi vorba despre hiperhidroză. Între timp, poţi apela la remedii naturiste, ştiute din bătrâni.
Poftiţi în satul cu case colorate! Se află în județul Timiș și are o frumusețe aparte. FOTO # Click.ro
Excepţia de la regulă! Fărăşeşti, unul dintre satele izolate din judeţul Timiş, a reuşit să supravieţuiască declinului care a afectat numeroase aşezări mici din România. Mulţi localnici sunt dispuşi să facă naveta la Timişoara, aflată la peste 100 de kilometri, scrie adevarul.ro.
Insula Iubirii. Ce tatuaj își dorește Ella și ce simbol ascunde în spatele lui. Reacția neașteptată a lui Teo: „Mai bine îți faci un palmier” # Click.ro
Ediția din această seară a emisiunii Insula Iubirii a venit cu noi surprize! Ella, una dintre cele mai controversate concurente, i-a mărturisit ispitei Teo că plănuiește să își facă un nou tatuaj, cu o semnificație profundă pentru ea.
Tensiuni la Insula Iubirii. Cum a vrut Bianca să se convingă de faptul că Marian nu are probleme cu alcoolul. La ce metodă a apelat # Click.ro
Noi tensiuni apar pe Insula Iubirii și îi vizează pe Marian Grozavu și Bianca Dan. În ediția din această seară, bărbatul a mărturisit că iubita sa l-a dus la hipnotist pentru problema sa cu alcoolul.
Fuego, mesaj emoționant în amintirea regretatei actriței Tamara Buciuceanu Botez. Ar fi împlinit 90 de ani: „Ce fenomen al scenei românești!” # Click.ro
Paul Surugiu, cunoscut sub numele de scenă Fuego, a transmis recent un mesaj emoționant în amintirea marii actrițe Tamara Buciuceanu Botez. Fanii din mediul online au fost de-a dreptul emoționați.
Oana Roman, ținta jignirilor în mediul online. Ireal ce mesaje a putut primi vedeta: „Ești urâtă cu spumele mării” # Click.ro
Oana Roman face parte din rândul celor mai cunoscute vedete din România, iar de ani de zile și-a îndreptat activitatea în mediul online. Este o prezență activă pe rețelele de socializare și încearcă să le ofere urmăritorilor săi conținut de calitate. De asemenea, le prezintă și situațiile mai puțin
Secretul Corinei Caragea pentru un păr strălucitor și lung. Masca-minune pe care o prepară de ani de zile # Click.ro
Lăudată mereu pentru podoaba sa capilară, Corina Caragea a explicat cum reușește să aibă un păr lung, sănătos și lucios. Aceste sfaturi oferite de vedetă pot fi folosite de doamnele și domnișoarele care vor să își creeze o rutină sănătoasă de îngrijire a părului.
Guvernul României a amânat adoptarea proiectului de lege privind plata banilor din pensiile private, care prevedea că beneficiarii nu mai pot retrage integral suma acumulată la pensionare, ci doar posibilitatea retragerii unei sume maxime de 25%, iar restul eşalonat. Premierul Ilie Bolojan a solicit
Cristina Șișcanu, sfaturi pentru soacrele care nu se înțeleg cu nurorile: „O soacră sănătoasă la cap își tratează nora sau ginerele la fel” # Click.ro
Cristina Șișcanu lansează o opinie personală referitoare la un subiect existent de când lumea: relația dintre soacră și noră, care în majoritatea cazurilor este una problematică, deoarece cuplurile permit ca ele să intervină. De asemenea, le-a sfătuit pe soacre să își cunoască rolul lor și să nu int
Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă! Cum au fost subiectele de la Limba și literatura română # Click.ro
Luni, 11 august 2025, a început sesiunea de toamnă a examenului de BAC, cu proba scrisă la Limba și literatura română. Peste 30.200 de absolvenți de liceu din toată țara au susținut testul, iar profesorii spun că subiectele au fost adaptate momentului și fără capcane.
La 6 luni după moartea lui Andrei Perneș, Sabrina iubește din nou. Cine este noul iubit al acesteia. Foto # Click.ro
La aproape jumătate de an de la moartea lui Andrei Perneș, fosta sa soție, Sabrina, a anunțat pe rețelele de socializare că și-a refăcut viața alături de un tânăr pe care deja l-a prezentat fanilor.
Lorina, astrologul Click!, vine cu predicțiile complete pentru toate cele 12 semne zodiacale, pentru ziua de marți, 12 august.
Cu siguranță ai vrea să vizionezi filmele sau serialele preferate în confortul casei tale și la o rezoluție și o calitate a imaginii și sunetului de excepție.
Alexandru Ciucu, prima reacție după declarațiile lui Cătălin Botezatu care regretă că i-a făcut cunoștință cu Alina Sorescu: „Poate îi este și puțin teamă de concurență” # Click.ro
Alexandru Ciucu a oferit prima reacție publică după afirmațiile făcute de designerul Cătălin Botezatu, care mărturisise cu regret că el a fost cel care i-a făcut cunoștință Alinei Sorescu cu fostul său soț.
Cum se simte Andrea Marin după operația suferită în urmă cu doar câteva zile: „Dacă vrem ca timpul să treacă frumos și cu sănătate...” # Click.ro
Andreea Marin, una dintre cele mai îndrăgite figuri din showbiz-ul românesc, continuă să surprindă cu forma fizică de excepție pe care o afișează la vârsta de 50 de ani. După ce a dat jos 20 de kilograme, vedeta este dovada vie că perseverența și un stil de viață echilibrat pot face minuni.
Dragoș Dolănescu, scos de mamă, cu acte false, din țară. Ion Dolănescu îi admirase curajul: „Margarita s-a luptat pentru fiul ei, Ciobanca a fugit fără Ionuț!” # Click.ro
Dragoș Dolănescu a fost scos ilegal, din țară, în copilărie. Care a fost atunci reacția lui Ion Dolănescu: „Maică-ta s-a luptat pentru tine, Ciobanca a fugit fără Ionuț!”
Geniul uitat al României. Povestea incredibilă a matematicianului care a uimit Parisul și a pus Timișoara pe harta lumii # Click.ro
Puțini români știu astăzi că unul dintre cei mai străluciți savanți pe care i-a dat țara noastră, Traian Lalescu, nu a fost doar un matematician de geniu, ci un veritabil enciclopedist care a schimbat pentru totdeauna fața educației și științei românești.
O oglindă potrivită în baie nu ține doar de aspectul vizual, ci influențează și funcționalitatea spațiului. Alegerea corectă poate îmbunătăți lumina, crea impresia de mai mult spațiu și completa armonios designul băii. Totuși, varietatea mare de modele, forme și dimensiuni poate face selecția difici
Fotbalistul de 26 de ani e fără echipă din primăvară.
Rosie Huntington-Whiteley (38 de ani) și-a etalat silueta impecabilă într-un bikini alb minimalist, în noi fotografii postate pe Instagram. Arăta mai în formă ca niciodată, pozând pe plajă și acoperindu-și parțial picioarele cu o pereche de pantaloni albi, transparenți.
Iubitul Simonei Trașcă i-a făcut serenade și dedicații Vicăi Blochina, de ziua ei! Ce s-a întâmplat cu rochia fostei amante a lui Victor Pițurcă?! A rămas doar în…slipi! # Click.ro
Marian Buzilă i-a cântat Vicăi Blochina, la ziua ei.
Ce mâncăruri românești îi impresionează pe britanici, atunci când vin pentru prima dată la noi în țară. Toți vor să le încerce! # Click.ro
Tot mai mulți turiști britanici descoperă farmecul gastronomiei românești, atrași de combinația unică dintre rețetele tradiționale păstrate de generații și ingredientele proaspete, de la ferme locale. De la sarmalele învelite cu grijă în foi de varză, la mămăliga cremoasă servită cu brânză și smântâ
Ce zodii vor avea parte de binecuvântări infinite, începând cu 12 august. Ieșirea lui Mercur din retrograd le aduce noroc la bani, dar și în dragoste # Click.ro
Iată ce ne rezervă astrele începând cu 12 august 2025, odată cu ieșirea lui Mercur din retrogradare - o perioadă caracterizată de claritate, noroc financiar și avantaje în plan sentimental pentru anumite zodii:
Filmul fenomen de pe Netflix care i-a cucerit pe toți abonații. Te prinde instant și te captivează cu o poveste de neuitat # Click.ro
Într-o lume în care temele legate de traumă și nedreptate sunt adesea evitate, o producție recentă a reușit să spargă tiparele și să aducă în prim-plan un thriller cu accente de comedie neagră. Cu o regizoare aflată la debut și o interpretare memorabilă a protagonistei, acest film a devenit
În orașul Eastbourne, din Marea Britanie, se află un cinematograf vechi de aproape un secol, păstrat într-o stare surprinzător de bună, deși a fost abandonat de mai mulți ani.
Zodia peste care plouă cu binecuvântări după ce Mercur a ieșit din retrogradare. Soarele iese pe strada ei, are parte de tot ce își dorește # Click.ro
După o perioadă plină de încercări și confuzii, când Mercur a fost în retrogradare și a dat peste cap planurile multora dintre noi, astrele se aliniază acum în favoarea unei zodii
Cum a pierdut Mircea Bravo 15.000 euro din cauza unei vecine procesomane?! A transformat-o în subiect de film! „Am fost sub teroare” Acum s-a mutat la casă! # Click.ro
Noul film semnat Mircea Bravo, „Vecina”, ajunge în cinematografe din 30 septembrie.
Alimentele care nu trebuie să lipsească din dietă. Conțin mai mult omega-3 decât somonul și sunt mult mai ieftine # Click.ro
Deja nu mai este un secret pentru nimeni faptul că somonul este unul dintre cele mai sănîtoase și mai gustoase alimente pe care le putem introduce în dieta noastră. Iar în mare parte, motivul pentru care acest pește este atât de sănătos este conținutul ridicat de omega-3 pe care îl are.
Tehnicianul român va antrena o echipă dintr-un oraș aflat în război.
Azi e ziua ei! Secretul tinereții fără bătrânețe al Vetei Biriș, solista piesei „Așa-i românul!”. Dezvăluirile dureroase ale lui Silviu Biriș despre „tușa Veta” # Click.ro
Azi e ziua ei! Secretul tinereții fără bătrânețe al Vetei Biriș, solista piesei „Așa-i românul!” Dezvăluirile dureroase ale lui Silviu Biriș despre „tușa Veta”
Sucul popular în România care poate reduce riscul apariției cancerului. În ce situații trebuie evitat, totuși # Click.ro
Este un suc delicios, care se găsește în mai toate magazinele din țară și pe care mulți români îl și pregătesc adesea chiar în casă. Cu toate acestea, nu foarte multă lume știe că acest suc este și foarte benefic pentru sănătate și poate contribui și la reducerea riscului apariției cancerului.
O femeie a vrut să verifice imaginile surprinse de camera de supraveghere din grădina sa, însă ceea ce a văzut i-a înghețat sângele în vine. Terifiată, aceasta a țipat, speriindu-se pentru propria viață.
Bolojan către profesori: mai multă muncă, aceiaşi bani. Sindicatele: Vom boicota începutul anului şcolar # Click.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a transmis, luni, liderilor sindicali din educaţie că majorarea normei didactice cu două ore pe săptămână şi creşterea numărului de elevi la clasă vor aduce „mai multă muncă pentru aceiaşi bani”
FCSB a pierdut în mod curios un meci din Superliga României.
Secretul sângeros din familia lui Putin, într-o carte care zguduie Moscova. Tatăl i-ar fi scos ochiul mamei cu o furcă # Click.ro
O nouă carte biografică îl acuză pe tatăl președintelui rus că, într-un moment de violență extremă, i-ar fi scos ochiul mamei lui Vladimir Putin când aceasta avea doar 17 ani. Incidentul, petrecut înainte ca cei doi să se căsătorească,
Țara superbă pe care românii o vor putea vizita fără viză. Se întâmplă din 15 august și au câteva condiții de îndeplinit # Click.ro
Este una dintre cele mai frumoase țări din întreaga lume, iar vacanțele petrecute aici sunt surprinzător de ieftine. Acum, românii care doresc să viziteze această țară o vor putea face fără să se mai lovească de dificultățile birocratice pe care trebuiau să le rezolve până acum.
Prin ce trece o româncă ce a ajuns manager într-un restaurant din Marea Britanie: „Mă tot întreb în ce an trăim” # Click.ro
O româncă stabilită de 11 ani în Marea Britanie a fost nevoită să se confrunte recent cu un val de discriminare și xenofobie, după ce a fost promovată într-o funcție de management într-un restaurant cu specific britanic.
Un bărbat a făcut infarct în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuzații i se aduc polițistului examinator # Click.ro
Un incident grav a avut loc recent în București, în timpul probei practice a examenului auto.
Irinel Columbeanu, scos din datoriile la azil, de fiica lui! Ion Cassian: „Muncește și pentru el!” Din ce va câștiga Irinuca bani? # Click.ro
Irinel Columbeanu, scos din datorii de fiica lui. Ion Cassian: „Muncește și pentru el!” Din ce vrea Irinuca să câștige bani?
Sfatul pe care Ronald Gavril i l-a dat fiului Prodancăi. Cum îi veghează boxerul cariera lui Bebeto?! Ce mesaj secret i-a trimis impresara lui Reghe tocmai în Sudan?! „Te-a îngropat de viu!” # Click.ro
Bebeto, fiul Prodancăi, mai apropiat de Ronald Gavril decât de tatăl său.
Cristi Borcea, cadou generos pentru fiica lui, Melissa. A scos din buzunar 1,3 milioane de dolari # Click.ro
Melissa, fiica lui Cristi Borcea, în vârstă de 21 de ani, trăiește un moment de vis. După ce a fost acceptată la o prestigioasă facultate de arhitectură din Statele Unite, tânăra a primit din partea tatălui ei un dar impresionant: un apartament de lux evaluat la 1,35 milioane de dolari.
Pensie de mizerie pentru milioane de români! Cât vei primi dacă azi câștigi o leafă cuprinsă între 3.000 și 6.000 de lei # Click.ro
Un economist român a făcut un calcul simplu și șocant: pensiile viitorului, pentru actualii angajați cu salarii cuprinse între 3.000 și 6.000 lei, vor fi mult mai mici decât se așteaptă majoritatea.
Soluția naturală pe bază de turmeric perfectă pentru ten. Pielea va arăta mai bine ca niciodată datorită acestor ingrediente # Click.ro
Pe rafturile magazinelor există nenumărate produse care ne promit un ten cât mai frumos și mai strălucitor însă, de multe ori, aceste creme de frumusețe nu sunt chiar atât de eficiente precum pretind pe ambalaj.
Nu e Mamaia! Stațiunea de pe litoralul românesc unde Oana Roman își petrece vacanța: „E ok!” Cum arată camera de hotel unde e cazată? # Click.ro
Deși Mamaia este cea mai populară stațiune de pe litoralul românesc, Oana Roman a ales un alt loc pentru vacanța sa de vară în 2025. Vedeta petrece acum câteva zile în stațiunea Olimp, o destinație liniștită și mai puțin aglomerată, care pare să îi ofere exact relaxarea de care avea nevoie.
Cea mai vizitată țară din lume primește în tăcere peste 100 de milioane de turiști și nu se plânge. Italia și Spania au de învățat # Click.ro
Sentimentele anti-turism au început să crească în mai toată Europa. În Grecia, localnicii folosesc graffiti ca formă de protest, în timp ce în Italia, Portugalia și Spania au apărut arme cu apă și proteste în masă împotriva turiștilor.
Renunță să mai fierbi cartofii pentru piure în apă. Află secretul pentru cel mai delicios și cremos preparat pe care l-ai gustat vreodată # Click.ro
Piureul este una dintre cele mai populare garnituri din țara noastră, fiind o prezență comună pe mesele românilor. Și, deși este vorba despre o rețetă foarte simplă, există un truc care poate oferi piureului un gust și o textură mult mai bună ca până acum!
Cutremur în Turcia: un mort, zeci de răniți, clădiri prăbușite și peste 200 de replici VIDEO # Click.ro
Un cutremur de magnitudinea 6,1 a lovit duminică nord-vestul Turciei, având epicentrul în provincia Balikesir. Seismul a provocat moartea unei persoane și a rănit alte 29, iar 16 clădiri s-au prăbușit, majoritatea fiind abandonate.
Sanctuarul de urși din Zărnești este considerat cel mai mare proiect pentru bunăstarea animalelor din Europa. Pentru doar 25 de lei pe lună, oricine poate adopta virtual un urs salvat din condiții grele, primind certificat personalizat și șansa de a vedea animalul ales bucurându-se de libertate.
Un aliment consumat frecvent de români la micul dejun poate provoca cancer. E mai rău decât cârnații # Click.ro
Baconul și cârnații sunt adesea considerați alimente periculoase pentru micul dejun, din cauza legăturilor cu boli grave precum cancerul.
