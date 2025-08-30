De ce se înmoaie varza murată și ce trebuie să faci pentru a evita acest lucru. Trucurile știute doar de gospodinele iscusite
Click.ro, 30 august 2025 18:20
Varza murată este un preparat tradițional nelipsit de pe mesele românești, mai ales în perioada rece. Însă, de multe ori, gospodinele se confruntă cu o problemă enervantă: varza murată, care ar trebui să rămână crocantă și proaspătă, se înmoaie mult prea repede.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum o oră
18:20
De ce se înmoaie varza murată și ce trebuie să faci pentru a evita acest lucru. Trucurile știute doar de gospodinele iscusite # Click.ro
Varza murată este un preparat tradițional nelipsit de pe mesele românești, mai ales în perioada rece. Însă, de multe ori, gospodinele se confruntă cu o problemă enervantă: varza murată, care ar trebui să rămână crocantă și proaspătă, se înmoaie mult prea repede.
Acum 2 ore
18:00
Te-ai săturat de pisicile care lasă în urmă mizerie și îți distrug plantele? Dacă da, află că există câteva flori care te pot ajuta să le ții la distanță! Plantează-le și vei vedea cum felinele evită spațiul verde, iar tu te vei putea bucura de o grădină frumoasă și ordonată!
17:30
De ce a fost interzisă prin lege cafeaua turcească timp de 13 ani. Controversele pe care le-a stârnit celebra băutură # Click.ro
Cafeaua turcească este de secole un simbol al ospitalității, dar știai că această băutură populară a fost interzisă, la un moment dat, prin decret? Se credea că întâlnirile la cafea puteau stânii idei care să...
Acum 4 ore
17:00
Andreea Berecleanu, fascinată de o clădire din București: „Sunt atât de curioasă să știu cine trăiește acolo”. Ce detalii i-au atras atenția # Click.ro
Aflată la o simplă plimbare prin București, Andreea Berecleanu (50 de ani) s-a oprit să admire un bloc din cartierul Militari care i-a atras atenția în mod deosebit. Ea le-a povestit urmăritorilor săi de pe Instagram ce i s-a părut fascinant la acea clădire aparent banală.
16:00
Un român acuză grecii de discriminare: „S-au cam săturat de noi”. Ce a pățit bărbatul pe o insulă foarte populară # Click.ro
Și în această vară, Grecia a fost una dintre destinațiile de vacanță preferate ale românilor, însă nu toată lumea s-a declarat mulțumită de experiențele trăite acolo.
16:00
Mănăstirea Chiajna, ruina blestemată a Capitalei: fantome, crime şi umbre care nu încetează să bântuie # Click.ro
Cele mai înfiorătoare legende ale Capitalei se învârt în jurul ruinelor Mănăstirii Chiajna din Giuleşti-Sârbi. Crime, dispariţii stranii şi boli groaznice – toate au fost puse de localnici pe seama bisericii părăsite.
15:50
Cele 11 animale care au coexistat cu dinozaurii și continuă să trăiască astăzi. Uluitor cum au supraviețuit! # Click.ro
Dinozaurii au dominat planeta timp de mai mult de 180 de milioane de ani, până când un asteroid a lovit Pământul, ștergând viața de pe planetă... sau chiar așa s-a întâmplat?
15:10
Catherine Zeta Jones, impresionată de români: „Nu mi-au refuzat nimic”. Ce făcea actrița în pauzele de la filmările serialului „Wednesday” # Click.ro
Au trecut mai bine de trei ani de când Catherine Zeta Jones venea în România pentru filmările serialului de succes „Wednesday”. Țara noastră i-a lăsat o impresie plăcută, iar românii au cucerit-o prin...
Acum 6 ore
14:30
Cine sunt singurele femei care reprezintă România la BIAS 2025. Povestea impresionantă a celor două tinere: „Aviația este un drog de care nu mai poți scăpa” # Click.ro
Două tinere scriu istorie la Bucharest International Air Show 2025 (BIAS). Curajoase și cu ani de pregătire în aviație, Andreea și Bianca sunt singurele femei care vor reprezenta România la cel mai mare show aerian din țară.
14:10
Desert pufos, rapid și fără bătăi de cap. Rețeta inedită care te va cuceri din prima. VIDEO # Click.ro
Dacă vrei un desert rapid și fără bătăi de cap, atunci rețeta aceasta e pentru tine. Nu ai nevoie de mixer sau de echipamente complicate. Tot ce trebuie să faci este să amesteci ingredientele, să le bagi la cuptor și să aștepți să iasă o minunăție mai pufosă decât un nor, cu o dulceață perfectă.
14:10
„Trump a murit?” Declarația lui Vance și speculațiile din Simpsons au aprins rețelele sociale # Click.ro
Declarația vicepreședintelui JD Vance, care a spus într-un interviu pentru USA Today că ar fi pregătit să preia atribuțiile lui Donald Trump în cazul unei „tragedii teribile”, a reaprins rapid speculațiile despre sănătatea președintelui.
13:50
Știați că floarea-soarelui ascunde un secret matematic remarcabil? Semințele sale nu sunt plasate la întâmplare pe discul floral, ci urmează o regulă geometrică precisă: spirala Fibonacci.
13:20
Spectacol pe cerul Capitalei. Imagini superbe de la BIAS 2025, cel mai mare show aviatic din România. VIDEO # Click.ro
A început Bucharest International Air Show 2025 (BIAS), cel mai mare show aviatic din România, desfășurat pe Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” și ROMAERO.
Acum 8 ore
12:40
Ce este talvegul, fenomenul meteo sever care pune stăpânire pe Europa și amenință România # Click.ro
Europa se confruntă în ultimele zile de vară cu un fenomen meteorologic intens: talvegul. Acesta a fost generat de fostul uragan Erin și s-a instalat peste Europa de Vest, urmând să se deplaseze treptat spre est și sud.
12:30
După 14 ani de prezență constantă în grila Kanal D, Ana-Maria Barnoschi își ia rămas-bun de la televiziune – cel puțin pentru moment. Fosta coprezentatoare a emisiunii „Roata Norocului” a confirmat că a încheiat colaborarea cu postul TV și își îndreaptă atenția asupra proiectelor din mediul online.
12:20
Tradiții și obiceiuri de Sfântul Alexandru. Ce este bine să faci în această zi pentru noroc și protecție # Click.ro
Astăzi, 30 august, credincioșii ortodocși şi greco-catolici îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Alexandru. Cu această ocazie, mulți români respectă cu sfințenie tradițiile și obiceiurile transmise din generație în generație pentru a le merge bine.
11:50
Al 34-lea femicid în România: femeie de 32 de ani ucisă de soț la Cluj. Agresorul este căutat # Click.ro
O crimă teribilă a avut loc în comuna Măguri-Răcătău, județul Cluj, vineri seara. O femeie de 32 de ani a fost ucisă de soțul său, care apoi a fugit de la locul faptei. Mașina suspectului
11:40
Ce a răspuns Florin Ristei când a fost întrebat de Dani Oțil dacă are de gând să se așeze la casa lui. Reacția cântărețului a uimit pe toată lumea # Click.ro
Florin Ristei a fost luat prin surprindere în direct, la emisiunea „Super Neatza cu Răzvan și Dani”, unde colegii l-au sunat pentru a-i ura „La mulți ani”, cu ocazia împlinirii vârstei de 38 de ani. Ei bine, Dani Oțil l-a întrebat direct dacă se gândește să se „așeze la casa lui”. Ce a răspuns el?
11:20
Andra Gogan, dată în judecată de fostul iubit pentru un sărut. Suma uriașă pe care care i-o cere acesta # Click.ro
Andra Gogan, una dintre cele mai cunoscute creatoare de conținut din România, se confruntă cu o situație inedită și tensionată. Artista a fost dată în judecată de fostul ei iubit, Iulian Ștefan Lemnaru, care solicită daune morale și materiale în valoare de 160.000 de euro.
11:10
Andreea Bălan, mesaj emoționant pentru Victor Cornea. Ce i-a transmis artista și ce performanță a reușit sportivul: „Există ape adânci și există iubiri și mai adânci”” # Click.ro
Andreea Bălan (41 de ani) a publicat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare, în care și-a exprimat dragostea și admirația față de partenerul ei de viață. Cântăreața îi este alături trup și suflet lui Victor Cornea, care face performanță și în acest an la Como.
Acum 12 ore
11:00
Cele mai bune orașe de locuit în UE, după ceea ce cauți: sănătate, locuință, viață de noapte. Unul este „cocktailul anului” # Click.ro
Care este cel mai bun loc pentru a trăi? Răspunsul depinde de ce îți dorești de la viața urbană. Unele capitale impresionează prin sistemele lor medicale și prin longevitatea locuitorilor. Altele se remarcă
10:20
O româncă superbă a făcut furori pe covorul roșu de la Veneția. Cine este Loredana Salanță, femeia care a stat la câțiva metri de George Clooney # Click.ro
Printre starurile care au pășit pe covorul roșu de la Veneția s-a aflat și o româncă. Loredana Salanță a strălucit într-o ținută impecabilă, la doar câțiva metri de celebrități de top precum George Clooney și Adam Sandler. Cine este ea?
10:20
Momente de panică la bordul unui avion Wizz Air, după ce un geam s-a spart și a fost „reparat” cu scoci. Ce s-a întâmplat, de fapt # Click.ro
Momente de tensiune pentru pasagerii unei curse Wizz Air pe ruta Londra–Bacău, după ce, chiar înainte de decolare, unul dintre geamurile aeronavei a fost descoperit cu o fisură vizibilă. Incidentul s-a petrecut pe aeroportul din Londra.
10:00
Noi informații despre bărbatul din Otopeni capturat de poliție după o intervenție care a durat 13 ore # Click.ro
Un bărbat de 28 de ani, suspectat că și-a ucis fiul vitreg de doi ani și opt luni, a fost scos cu forța vineri seară din apartamentul din Otopeni unde se baricadase timp de peste 14 ore. Operațiunea poliției a început în dimineața zilei, când suspectul a refuzat să deschidă ușa și a amenințat
09:50
Irina Loghin a strălucit la Festivalul Mamaia, la 86 de ani. Are sau nu operații estetice? „Se teme să nu-i desfigureze chipul”. Secretele sănătății ei de fier, la îndemâna oricui # Click.ro
La 86 de ani, Irina Loghin a strălucit la Festivalul Mamaia. De ce refuză operațiile estetice: „Se teme să nu-i desfigureze chipul”. Secretele frumuseții și sănătății ei, la îndemâna oricui
09:10
JD Vance, gata să preia Casa Albă „dacă ferească Dumnezeu, se întâmplă o tragedie teribilă” # Click.ro
Vicepreședintele american JD Vance a provocat valuri în presa internațională după un interviu acordat publicației USA Today, în care a anunțat că este „pregătit” să preia funcția prezidențială „dacă, ferească Dumnezeu,
08:50
A doua operație pentru cântăreața britanică Jessie J, diagnosticată cu cancer la sân: „Trăiesc clipa!” # Click.ro
Cântăreaţa britanică Jessie J a anunţat că trebuie să se supună unei a doua operaţii după ce a fost diagnosticată cu cancer la sân, ceea ce o obligă să amâne turneul pe care îl avea programat la finalul acestui an, relatează CNN, citează News.ro.
08:40
Americanii și britanicii cumpără masiv locuințe în Grecia. Din urmă vin bulgarii și sârbii # Click.ro
Rezidenții americani domină anul acesta, atât în ceea ce privește cumpărarea, cât și închirierea de locuințe în Grecia, potrivit site-ului specializat Spitogatos.gr, relatează presa elenă. Încă de anul trecut,
07:10
Unul dintre primele obiceiuri pe care le învățăm încă din copilărie este acela de a ne face patul imediat după ce ne trezim. Gestul aparent banal are rolul de a cultiva disciplina și de a structura rutina zilnică.
06:40
De-a lungul timpului, animalele au trecut prin numeroase transformări, adaptându-se la schimbările climatice și la provocările mediului. Nu toate speciile au reușit să supraviețuiască trecerii timpului, iar multe au dispărut în urma unor fenomene naturale sau a presiunii umane.
06:10
Unguentul cu untură și gălbenele, remediul tradițional pentru o piele sănătoasă. Este un bun cicatrizant, antiinflamator și calmant. Cum se prepară # Click.ro
Din cele mai vechi timpuri, oamenii au apelat la plante pentru a trata diverse afecțiuni. În satele românești, gălbenelele erau numite „floarea soarelui mic” și erau recunoscute pentru proprietățile lor cicatrizante, antiinflamatoare și calmante
Acum 24 ore
05:10
Fructul tropical care reglează glicemia, protejează creierul și întărește imunitatea. Se găsește în toate supermarketurile # Click.ro
Mango, considerat de mulți „regele fructelor”, nu este doar delicios, ci și o sursă excelentă de nutrienți esențiali, oferind numeroase beneficii pentru sănătatea noastră.
04:10
Dieta sănătoasă și exercițiile regulate pot reduce dramatic riscul de deces din boli hepatice cauzate de alcool, chiar și în rândul consumatorilor excesivi.
03:10
Lumânările parfumate sunt ideale pentru a transforma o seară obișnuită într-una specială, dar magia lor vine adesea la pachet cu un mic dezavantaj: ceara care se lipește pe haine, mese sau covoare.
02:10
Zodia care astăzi, 30 august, va fi protejată de Sfântul Alexandru. Acest nativ o să scape de probleme și o să aibă parte de o mare bucurie # Click.ro
Astăzi, 30 august, astrele și protecția divină se aliniază în favoarea Vărsătorilor. Conform tradiției ortodoxe, Sfântul Alexandru, cunoscut pentru puterea sa de a ocroti și a aduce liniște în sufletul celor aflați în dificultate, va veghea asupra nativilor acestei zodii.
01:10
Culori la modă pentru toamna 2025. 7 combinații de nuanțe și stiluri pe care toate fashionistele le vor adora # Click.ro
Uită de nuanțele fade și minimalismul rigid: toamna 2025 aduce un adevărat spectacol cromatic.
00:10
Mătreața este una dintre cele mai frecvente și deranjante probleme ale scalpului – acea „zăpadă” inestetică ce apare pe hainele închise la culoare
29 august 2025
23:50
Românii nu vor plăti facturi mai mari la gaze în această iarnă. Asigurarea vine din partea ministrului Energiei, Bogdan Ivan, care a precizat că, în unele cazuri, prețurile au ajuns chiar sub nivelul plafonat.
23:10
Horoscop săptămâna 30 august - 5 septembrie. Cinci zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ are noroc la loto # Click.ro
Horoscop săptămâna 30 august - 5 septembrie. Cinci zodii sunt protejate de Dumnezeu, iar un nativ are noroc la loto.
22:50
Regina care stăpânea arta seducției și atrăgea bărbații ca un magnet. Povestea fascinantă a femeii care a rescris istoria lumii # Click.ro
Puține figuri istorice au reușit să exercite asupra lumii o fascinație atât de durabilă precum Regina Cleopatra a VII-a, ultima suverană a Egiptului Ptolemeic.
22:50
Evacuări masive la Amara după descoperirea unei pungi de gaz. Incendiu și crater de zeci de metri. Reacția lui Raed Arafat # Click.ro
Autoritățile din Amara, județul Ialomița, sunt în alertă maximă după ce, vineri, 29 august 2025, în timpul lucrărilor de forare a unui puț de apă, a fost descoperită o pungă de gaz.
21:50
Cea mai spectaculoasă ținută de la Festivalul de Film de la Veneția. Soția lui George Clooney a întors toate privirile. FOTO # Click.ro
George Clooney a bifat o revenire glorioasă pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Veneția, la premiera filmului „Jay Kelly”.
21:40
Ce lucrări trebuie făcute toamna în grădină, la pomii fructiferi și la legume. Doar așa vei avea o recoltă bogată # Click.ro
Toamna este anotimpul în care natura se retrage treptat, dar grădina continuă să fie plină de viață. Culorile bogate ale frunzelor, mirosul de pământ și bogăția recoltelor creează o atmosferă aparte, în care grădinarul harnic are încă multe de făcut.
20:10
Horoscopul lunii septembrie 2025: eclipse, iubire și destin ascuns. Prima lună de toamnă ia prin suprindere aproape toate zodiile # Click.ro
Toamna nu începe liniștit, ci cu un cocktail cosmic de retrograde, eclipse și schimbări de destin. Saturn intră în retrograd și ne pune pe toți să ne întrebăm dacă știm să spunem „nu”, Uranus vine și amestecă toate cărțile jocului, iar două eclipse – una de Lună și alta de Soare – ne zguduie viețile
20:10
Pachetul 2 al lui Bolojan trimis vineri Parlamentului fără reforma administrației. Tăierile din justiție și educație rămân # Click.ro
Guvernul a amânat discuția privind reforma administrației publice centrale și locale, în cadrul ședinței de luni seară, începând cu ora 18:00, când Executivul a analizat un pachet de șase proiecte de lege menite să reducă cheltuielile statului și să crească veniturile publice.
19:50
Alexia Eram, gest impresionant de ziua Andreei Esca. Ce poze emoționante din tinerețea celor două a publicat # Click.ro
Pe 29 august 2025, îndrăgita prezentatoare de știri Andreea Esca a împlinit 53 de ani, aniversare pe care a ales să o celebreze într-un cadru de vis, pe insula Mykonos, alături de familie și prieteni apropiați.
19:40
Toamna aduce nu doar peisaje spectaculoase și plimbări în aer liber, ci și aromele specifice sezonului – mere, scorțișoară și condimente calde.
19:10
Știai că strugurii sunt asociați cu beneficii pentru sănătate, inclusiv protejarea împotriva mai multor boli legate de vârstă? Aceste fructe delicioase sunt consumate de mii de ani și reprezintă o sursă importantă de nutrienți și compuși bioactivi.
19:10
Răzvan Botezatu își deschide parc de distracții, după ce a renunțat la televiziune, din cauza salariului jenant de mic: „Va fi și colțul divorțaților”. Câți bani investește? # Click.ro
Răzvan Botezatu își deschide parc de distracții, după ce a renunțat la televiziune, din cauza salariului jenant de mic: „Avem și colțul divorțaților” Cât îl costă investiția?
Ieri
18:40
„Muncesc din greu și nu sunt invadatori”. Adevărul despre muncitorii străini care lucrează în România # Click.ro
România se află, de câțiva ani, într-un proces accelerat de integrare a muncitorilor extracomunitari, aceștia fiind aduși în țară pentru a acoperi deficitul de forță de muncă în sectoare esențiale precum producția, HoReCa sau serviciile de curierat.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.