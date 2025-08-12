Ford pregătește camioneta electrică care ar putea schimba piața

02:50

Oamenii de știință spun că băutura acidulată ar putea să vă răpească minute din viață. A mânca un hot dog și o băutură acidulată poate părea inofensiv, dar oamenii de știință spun că ar putea să vă scurteze viața, potrivit DailyMail, citat de Mediafax. Citește mai departe...