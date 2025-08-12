Ford pregătește camioneta electrică care ar putea schimba piața
Stiripesurse.ro, 12 august 2025 09:30
Ford Motor intenţionează să lanseze în 2027 noua gamă de vehicule electrice (EV) accesibile, inclusiv o camionetă de mărime medie cu un preţ de pornire de aproximativ 30. Citește mai departe...
• • •
Acum 5 minute
09:40
Scandalul costumelor de schi manipulate: Doi săritori şi trei oficiali norvegieni, acuzaţi de FIS pentru încălcarea regulilor # Stiripesurse.ro
Doi săritori cu schiurile norvegieni şi trei oficiali ai echipei au fost puşi sub acuzare în urma unor acuzaţii de manipulare a costumelor de schi, a anunţat organismul mondial de conducere al sportului, scrie news.ro. Citește mai departe...
09:40
Avertisment din laborator: S-a găsit semnul biologic care ar putea prezice Covidul de lungă durată # Stiripesurse.ro
Posibilă „amprentă” a Covid-ului de lungă durată, descoperită în sângele pacienților. Covid-19 de lungă durată, cunoscut și ca sindrom post-Covid sau PASC, afectează milioane de oameni la nivel global, lăsând în urmă simptome persistente – de la dificultăți respiratorii Citește mai departe...
09:40
Paza unor instituţii de interes public aflate în subordinea Consiliului Judeţean (CJ) Maramureş va fi redusă, urmând ca serviciul de pază să fie prezent doar în timpul programului de lucru, a informat, marţi, preşedintele administraţiei judeţene, Gabriel Zetea. Citește mai departe...
09:40
Madonna îl roagă pe Papa Leon să meargă în Gaza într-o misiune umanitară: 'Dumneavoastră sunteţi singurul dintre noi căruia nu i se poate refuza intrarea' # Stiripesurse.ro
Cântăreaţa americană Madonna l-a îndemnat pe Papa Leon să viziteze Gaza într-o misiune umanitară pentru a ajuta copiii palestinieni care mor de foame, spunând că „nu mai este timp”, a relatat CNN, potrivit News.ro. Citește mai departe...
09:40
Discul lui Sabu, artefactul misterios descoperit în mormântul unui demnitar egiptean # Stiripesurse.ro
Discul Sabu, o sculptură delicată în piatră ce a fost descoperită în 1936 în mormântul lui Sabu, un demnitar egiptean care a fost îngropat în necropola din Saqqara în perioada Primei Dinastii egiptene (3100 - 2900 î.Hr. Citește mai departe...
09:40
Procurorul acuzat că a falsificat probe pentru a salva un preot acuzat de viol rămâne după gratii. Probe esențiale, dispărute din dosar # Stiripesurse.ro
Procurorul Nicolae Cuzi, fost prim-procuror în Galați, va petrece încă 30 de zile în arest preventiv, fiind acuzat că a sustras și falsificat probe într-un dosar de viol pentru a favoriza un suspect. În urma acuzațiilor, acesta riscă o pedeapsă de până la opt ani de închisoare. Citește mai departe...
Acum 10 minute
09:30
Moarte cumplită în Austria pentru un copil român de 8 ani: strivit în mașină, sub privirile neputincioase ale familiei # Stiripesurse.ro
Un grav accident rutier petrecut luni seara, în localitatea Engelhartstetten, landul Austria Inferioară, a curmat viața unui copil român de doar 8 ani. Citește mai departe...
09:30
Acum 30 minute
09:20
VIDEO Iritată de un copil care plângea în tribune, Emma Răducanu a cerut să fie evacuat de la turneul de la Cincinnati # Stiripesurse.ro
Emma Răducanu s-a aflat, luni, în centrul unei secvenţe neverosimile, în timpul meciului cu Arina Sabalenka de la turneul WTA de la Cincinnati. Jucătoarea britanică a cerut evacuarea unui copil mic care plângea în tribune, potrivit news.ro. Citește mai departe...
09:20
Trupa The Mono Jacks va concerta în aer liber, marţi, de la ora 21:30, la Amfiteatrul Teatrului Naţional din Bucureşti, în cadrul seriei de evenimente "Rooftop Season", informează site-ul TNB. Citește mai departe...
09:20
VIDEO Atac cu drone asupra unei fabrici strategice din Rusia. Autoritățile locale neagă pagubele majore # Stiripesurse.ro
O fabrică de safir sintetic din Stavropol, Rusia, ar fi fost lovită noaptea trecută de un atac cu drone, potrivit relatărilor unor localnici transmise de canalul independent Astra. Citește mai departe...
09:10
Liderii Europei, scrisoare comună către Donald Trump: Viktor Orban a refuzat să semneze documentul # Stiripesurse.ro
Liderii Uniunii Europene au emis marți dimineață o declarație prin care fac apel la președintele SUA, Donald Trump, să apere interesele de securitate ale Europei și ale Ucrainei. Singura țară din UE care nu a semnat documentul este Ungaria lui Viktor Orban. Citește mai departe...
Acum o oră
09:00
LIVE TEXT - Război în Ucraina: Niciun acord de pace pentru Ucraina care nu implică ţara nu va fi implementat, avertizează șefa diplomaţiei europene. # Stiripesurse.ro
Şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, a afirmat că niciun acord de pace pentru Ucraina care nu implică ţara nu va fi implementat. Citește mai departe...
09:00
Scandal pe piața energiei - ANRE acuză APCE de presiuni și manipulare după un val de 400 de petiţii: 'Nu voi fenta legea' # Stiripesurse.ro
Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) anunţă că a primit aproximativ 400 de petiţii ca urmare a unui demers iniţiat de Asociaţia Prosumatorilor şi a Comunităţilor de Energie (APCE). Citește mai departe...
08:50
Răzbunare în stil mafiot: Director în DGASPC și-a găsit mașina ciuruită de gloanțe # Stiripesurse.ro
Directorul DGASPC Giurgiu, Vişinel Bălan, fost vicepreşedinte al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţii (ANPDCA), anunţă, marţi dimineaţă, că şi-a găsit ”maşina ciuruită”, iar camerele de supraveghere din zonă a aflat că nu Citește mai departe...
08:50
Nikkei sparge recordurile: Piețele reacționează la planurile lui Trump privind tarifele vamale pentru China # Stiripesurse.ro
Indicele Nikkei de la Bursa de Valori din Tokyo a atins un record după anunțul președintelui american Donald Trump privind tarifele vamale pentru China.Indicele Nikkei al Bursei de Valori din Tokyo a crescut marți cu peste 1.100 de puncte, potrivit Le Figaro. Citește mai departe...
08:40
Mersul alert, secretul unei vieți mai lungi: 15 minute pe zi reduc riscul de deces prematur cu 20% # Stiripesurse.ro
Viteza cu care mergem poate avea un impact major asupra longevității, arată un studiu amplu publicat în American Journal of Preventive Medicine.Analizând datele a aproximativ 85. Citește mai departe...
08:40
Porumbul, trusa naturală de prim-ajutor: Descoperă puterea vindecătoare a plantei complete # Stiripesurse.ro
Porumbul este adesea perceput doar ca o sursă alimentară de bază, însă atât cercetările moderne, cât și medicina populară dezvăluie un adevăr mai amplu: această plantă reprezintă un medicament natural complet, cu beneficii ce depășesc consumul simplu al boabelor fierte sau Citește mai departe...
08:40
Traficul este îngreunat pe A4, lângă localitatea Ovidiu, marți dimineață, în urma unui accident care s-a produs între un TIR și o dubiță. Citește mai departe...
08:40
O nouă culoare de pisică cucerește iubitorii de feline. Cercetătorii dezvăluie motivul rarității # Stiripesurse.ro
O nouă și rară variantă de culoare a blănii pisicilor, numită „salmiak” sau „lemn dulce sărat”, și-a găsit în sfârșit explicația științifică. Citește mai departe...
08:40
Un bărbat de 55 de ani a murit, marți dimineață, după ce a fost prins sub un utilaj, în comuna Bascov, județul Argeș. Citește mai departe...
Acum 2 ore
08:30
Fosila unui mamifer cât un șoarece, din epoca dinozaurilor, descoperită în Patagonia # Stiripesurse.ro
Cercetătorii au găsit fosila unui mamifer de dimensiunea unui șoarece care a trăit în perioada Cretacicului Superior, acum aproximativ 74 de milioane de ani, în Patagonia chiliană. Citește mai departe...
08:30
Cseke Attila le-a pus gând rău șoferilor care nu-și plătesc amenzile de circulație: Ar putea rămâne fără permis # Stiripesurse.ro
Cseke Attila a explicat, luni seara, de ce trebuie retras permisul de conducere celor care nu plătesc amenzile. "Proporţia de conformare la plata amenzilor de circulaţie în statele UE este de peste 90 la sută, în România este sub 40 la sută", a spus ministrul Citește mai departe...
08:30
Tesla, gata să 'lumineze' Marea Britanie: Mutare uriașă pregătită de compania americană # Stiripesurse.ro
Compania americană Tesla, fondată de Elon Musk şi cunoscută pentru producţia de vehicule electrice, a depus oficial o cerere la autoritatea de reglementare din domeniul energiei din Marea Britanie (Ofgem) pentru a obţine licenţa de furnizare de electricitate către gospodării şi Citește mai departe...
08:20
Taylor Swift anunță noul album 'The Life of a Showgirl', stârnind valuri de reacții # Stiripesurse.ro
Artista Taylor Swift a anunțat lansarea celui de-al 12-lea album de studio, intitulat „The Life of a Showgirl”, după 24 de ore intense de speculații din partea fanilor, relatează BBC. Citește mai departe...
08:20
VIDEO Chirie de 54.000 euro / lună plătită de Apele Române. Ministrul Mediului: 'E un pic o sfidare. E o sfidare!' # Stiripesurse.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că a primit numeroase mesaje privind chiria de 54.000 de euro pe lună plătită de Apele Române, ea arătând că persoane fizice, dezvoltatori imobiliari, dar şi firme care plătesc chirii i-au transmis că ”această cifră este colosală Citește mai departe...
08:20
Cel mai bogat om al lumii este supărat să ChatGPT apare mai sus la căutările din App Store decât Grok şi ameninţă că va da Apple în judecată pentru asta. Citește mai departe...
08:10
Mesajul Rusiei, înaintea marii întâlniri dintre Donald Trump și Vladimir Putin: Noi asta sperăm # Stiripesurse.ro
Moscova speră că viitoarea întâlnire dintre preşedintele rus Vladimir Putin şi preşedintele american Donald Trump va da un impuls normalizării relaţiilor dintre cele două ţări, relatează agenţia de presă TASS citată de AFP, informează Agerpres. Citește mai departe...
08:00
ANM a emis prognoza pentru prima săptămână din septembrie: Toamna începe cu temperaturi neobișnuite # Stiripesurse.ro
Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice în prima săptămână din luna septembrie, se arată în prognoza pe patru săptămâni emisă marți de Administrația Națională de Meteorologie, conform Mediafax.Săptămâna 11.08.2025 – 18.08. Citește mai departe...
07:50
Europa vrea să interzică total mașinile pe benzină și motorină: Un gigant european se opune puternic și cere o 'trezire la realitate' # Stiripesurse.ro
CEO-ul Mercedes-Benz, Ola Kaellenius, a criticat planul Uniunii Europene de a interzice vânzarea vehiculelor cu emisii de CO₂ din 2035, avertizând că măsura ar putea provoca prăbuşirea pieţei auto europene. Citește mai departe...
07:40
O explozie produsă luni la o uzină de cocsificare a cărbunelui din statul american Pennsylvania, nord-est, a provocat doi morţi şi zece răniţi, a anunţat poliţia locală, relatează AFP, informează Agerpres. Citește mai departe...
07:40
Donald Trump s-a răzgândit și evită să pornească războiul direct împotriva Chinei: A dictat o nouă amânare # Stiripesurse.ro
Preşedintele Donald Trump a prelungit luni cu încă 90 de zile armistiţiul comercial cu China, timp în care vor continua negocierile, amânând cel puţin încă o dată o confruntare periculoasă între cele mai mari două economii ale lumii, relatează The Associated Press (AP), Citește mai departe...
Acum 4 ore
07:30
Situație halucinantă în Republica Moldova: Oligarhul fugar anunță public că va plăti oameni care să vină la proteste # Stiripesurse.ro
Oligarhul fugar prorus Ilan Şor a oferit luni moldovenilor plăţi lunare de 3.000 de dolari pentru a se alătura unor proteste antiguvernamentale, în încercarea de a submina guvernul pro-european al Moldovei înaintea alegerilor parlamentare de luna viitoare. Citește mai departe...
07:20
Sesiune extraordinară la Senat: Se adoptă în regim de urgență un proiect așteptat de foarte mulți români # Stiripesurse.ro
Senatul se reuneşte, marţi, de la ora 11:00, în plen, în cadrul unei sesiuni extraordinare, pe ordinea de zi figurând informarea cu privire la proiectele de lege referitoare la aprobarea unor ordonanţe de urgenţă ale Guvernului din 8 august, în special OUG privind restituirea Citește mai departe...
07:10
SURSE Rata inflației efectiv a explodat în România: S-a dublat de la o lună la alta # Stiripesurse.ro
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, va prezenta, marţi, Raportul trimestrial asupra inflaţiei. Conform surselor guvernamentale, din datele colectate până acum, în luna iulie inflația efectiv a explodat și a sărit de 10%, pe fondul eliminării plafonării prețurilor la energie, dar și Citește mai departe...
07:00
Forțele rusești au înaintat spre autostrada Dobropillia-Kramatorsk din regiunea Donețk, ocupând poziții în așezările din apropiere pentru a sprijini operațiuni ofensive ulterioare, a relatat pe 11 august grupul ucrainean de monitorizare a câmpurilor de luptă DeepState. Citește mai departe...
07:00
Incident armat în SUA: A ucis trei persoane, printre care și un copil, iar apoi a fugit # Stiripesurse.ro
Trei persoane, printre care un copil, au fost ucise luni după-amiază într-un atac armat în faţa unui hipermarket Target din Austin, Texas, iar suspectul a fost arestat după ce a furat o maşină şi a fugit de la locul faptei, a anunţat poliţia, relatează NBC News, informează Agerpres. Citește mai departe...
07:00
Trump se ia la trântă cu istoria. Cum a fost cumpărată Alaska de la ruși pentru 7 milioane de dolari # Stiripesurse.ro
Alaska urmează să găzduiască vineri un summit istoric între Donald Trump și Vladimir Putin. Într-o conferință de presă, președintele SUA a făcut o gafă uriașă sugerând că va merge pe teritoriu rusesc, uitând că statul american a fost vândută Statelor Unite în secolul al Citește mai departe...
06:40
Oamenii de știință au descoperit o serie de unelte de piatră pe insula Sulawesi din Indonezia, care, potrivit acestora, ar putea reprezenta dovezi ale prezenței umane în urmă cu 1,5 milioane de ani pe insulele situate între Asia și Australia. Citește mai departe...
06:40
Cercetări pentru încălcarea Codului Aerian, în cazul avionului prăbușit în curtea unei fabrici din Arad # Stiripesurse.ro
Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Timișoara au întocmit un dosar pentru infracțiuni legate de Codul Aerian în cazul accidentului aviatic care a avut loc sâmbătă și care s-a soldat cu moartea a două persoane, după cum informează Agerpres. Citește mai departe...
06:40
Marijuana, în vizorul lui Trump: Vom lua o decizie în următoarele săptămâni/ Ce se întâmplă cu taxele pentru China # Stiripesurse.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că experții de la Casa Albă „analizează” reclasificarea marijuanei. Aceasta ar putea fi considerată un drog mai puțin periculos, notează Mediafax.Președintele SUA, Donald Trump, a făcut anunțul luni în timpul unei conferințe de presă. Citește mai departe...
06:30
A ieșit să fumeze pe peron, dar trenul a plecat. Bărbatul s-a agățat de exterior și atunci a început cursa pentru supravietuire # Stiripesurse.ro
Un bărbat a scăpat cu viață după ce s-a agățat de exteriorul unui tren de mare viteză în Austria, a anunțat compania feroviară de stat, citată de The Guardian. Trenul a plecat în timp ce acesta fuma o țigară, relatează Mediafax. Citește mai departe...
06:30
Cancer pulmonar chiar și la nefumători: alimentele ultraprocesate, suspect principal # Stiripesurse.ro
De-a lungul timpului, nenumărate studii au arătat că alimentele ultraprocesate pot predispune la boli cardiovasculare, diabet şi obezitate. Acum, acestei liste se adaugă şi cancerul pulmonar, conform unui studiu recent, informeazǎ ProTv. Citește mai departe...
06:30
Un incident neobișnuit a avut loc în Germania, când un iPhone 16 Pro a căzut dintr-un avion aflat la o altitudine de peste 800 de metri, potrivit Libertatea.Activista de mediu Ashley Prange filma din interiorul unei aeronave mici când telefonul i-a fost smuls din mâini de la vânt. Citește mai departe...
06:30
Schimbările climatice contribuie la creșterea globală a bolii Lyme, dar cu toate acestea mulți medici se luptă să diagnosticheze această afecțiune din cauza gamei variate de simptome. Citește mai departe...
06:30
Otrava ascunsă: Sâmburii de caise, toxici pentru corp? Avertismentul autorităților: consumul poate provoca intoxicații severe # Stiripesurse.ro
Sâmburii de caise seamănă la aspect cu migdalele și au un gust pe care unele persoane îl îndrăgesc. În plus, anumite surse susțin că aceștia ar putea avea beneficii pentru sănătate. Citește mai departe...
06:20
Vrei să ai inima 'tare' ca a unui copil? Dacă te ridici în picioare de 25 de ori pe zi tensiunea arterială scade la nivelul unui bebeluș sănătos, spun savanții # Stiripesurse.ro
Un studiu recent al Universității din California, San Diego, arată că sporirea frecvenței ridicărilor din poziția șezut la picioare poate îmbunătăți sănătatea cardiovasculară în special a femeilor aflate la postmenopauză. Citește mai departe...
06:10
Premieră medicală, speranță pentru diabetici: S-a reușit primul transplant cu celule pancreatice modificate genetic, la un pacient uman # Stiripesurse.ro
Premieră medicală în Suedia: celule pancreatice modificate genetic, funcționale 12 săptămâni fără tratament imunosupresor. Citește mai departe...
Acum 8 ore
03:20
VIDEO 'Nu prea mi-a plăcut, m-ați ținut cam mult la secție. Vă pup, sunt pe plajă cu sacoșa plină' - Tânăr filmat când dădea o spargere, mesaj pentru poliție # Stiripesurse.ro
Într-un caz revoltător petrecut pe litoral, trei tineri de aproximativ 19-20 de ani au spart, în noaptea de sâmbătă spre duminică, vitrinele frigorifice ale unui magazin dintr-o localitate turistică și au furat băuturi alcoolice și energizante. Citește mai departe...
02:50
Cercetătorii avertizează: Obiceiul zilnic care te 'costă' zeci de minute din viață zilnic # Stiripesurse.ro
Oamenii de știință spun că băutura acidulată ar putea să vă răpească minute din viață. A mânca un hot dog și o băutură acidulată poate părea inofensiv, dar oamenii de știință spun că ar putea să vă scurteze viața, potrivit DailyMail, citat de Mediafax. Citește mai departe...
