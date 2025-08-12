„O încercare disperată de a reduce la tăcere vocile care denunță ocuparea Gazei”/Reacția comunității internaționale după ce Israelul a ucis 5 jurnaliști

11:50

Fondul suveran de investiţii al Norvegiei, unul dintre cei mai mari investitori globali, a raportat marţi un profit de 698 miliarde de coroane norvegiene (68,28 miliarde de dolari) în primul semestru din acest an, în urma avansului acţiunilor companiilor din sectorul financiar, transmite Citește mai departe...