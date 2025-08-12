„Vrem toate titlurile”. Luis Enrique, mesaj de luptă înainte ca PSG să înfrunte Tottenham în Supercupa Europei

17:10

Jack Grealish pleacă de la Manchester City, în această vară. Starul englez, în vârstă de 25 de ani, va fi împrumutat de “cetăţeni” la o altă echipă de Premier League, Everton. Sky Sports a raportat luni că Everton şi Manchester City au ajuns la un acord pentru a-l împrumuta pe Jack Grealish pentru un sezon […] The post Jack Grealish pleacă de la Manchester City. Pep Guardiola renunţă la cel mai scump transfer din istoria clubului appeared first on Antena Sport.