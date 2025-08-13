Ce salariu le-a cerut Ianis Hagi celor de la Legia Varşovia. Cauza transferului picat la echipa lui Edi Iordănescu
Antena Sport, 13 august 2025 13:20
Ce salariu le-a cerut Ianis Hagi celor de la Legia Varşovia. Cauza transferului picat la echipa lui Edi Iordănescu. Tricolorul este liber de contract de săptămâni întregi, după ce i-a expirat contractul cu scoţienii de la Rangers şi nu i s-a mai prelungit. S-a vorbit despre interesul polonezilor, iar acum iese la iveală motivul pentru […]
• • •
Acum 10 minute
13:20
Formula 1 ia în calcul o schimbare uriaşă! Grila inversată, subiect de discuţie: “Sunt pregătit” # Antena Sport
Stefano Domenicali, preşedintele Formula 1, a vorbit despre posibilitatea introducerii grilei inversate în "Marele Circ". De ani buni s-a discutat de această posibiltate şi pentru Formula 1, în condiţiile în care se întâmplă deja acest lucru în Formula 2 şi Formula 3. Totul a pornit de la cursele de sprint, un alt lucru introdus în […]
13:20
Ce salariu le-a cerut Ianis Hagi celor de la Legia Varşovia. Cauza transferului picat la echipa lui Edi Iordănescu # Antena Sport
Ce salariu le-a cerut Ianis Hagi celor de la Legia Varşovia. Cauza transferului picat la echipa lui Edi Iordănescu. Tricolorul este liber de contract de săptămâni întregi, după ce i-a expirat contractul cu scoţienii de la Rangers şi nu i s-a mai prelungit. S-a vorbit despre interesul polonezilor, iar acum iese la iveală motivul pentru […]
Acum 2 ore
12:20
Mutarea care îl ţine pe loc pe Ştefan Târnovanu! Portarul rămâne la FCSB. Turcii şi-au găsit alt portar # Antena Sport
Mutarea care îl ţine pe loc pe Ştefan Târnovanu! Portarul rămâne la FCSB. Turcii şi-au găsit alt portar şi au renunţat la achiziţionarea goalkeeper-ului campioanei. Cei de la Galatasaray s-au interesat, de mai multe ori, de portarul în vârstă de 25 de ani, dar acum au făcut un alt transfer. Varianta Galatasaray pentru Ștefan Târnovanu […]
12:10
Luis Enrique a spus totul despre plecarea lui Donnarumma de la PSG: “Sunt 100% responsabil” # Antena Sport
Gianluigi Donnarumma, portarul lui PSG, a plecat de la campioana Europei. Italianul a intrat în ultimul an de contract cu formaţia pariziană şi a refuzat propunerile venite din partea conducerii pentru prelungirea înţelegerii. Astfel, el a primit un ultimatum: fie îşi prelungeşte contractul, fie pleacă. Spaniolul Luis Enrique Martinez, antrenorul lui Paris Saint-Germain, a dezvăluit […]
12:00
Anunţ crucial pentru cei de la FCSB! Când va reveni Joyskim Dawa. Lipseşte din luna martie # Antena Sport
Anunţ crucial pentru cei de la FCSB! S-a aflat când ar putea reveni Joyskim Dawa pe teren. Fundaşul central al campioanei lipseşte din luna martie de la echipă. Asta după o accidentare extrem de gravă care a necesitat şi operaţie. Sunt dezvăluiri de ultimă oră din interior despre jucător. Joyskim Dawa a fost o pierdere […]
11:30
Kylian Mbappe nu s-a putut abţine şi a reacţionat după ce Donnarumma a plecat cu scandal de la PSG: “Nu e prima dată” # Antena Sport
Kylian Mbappe, starul lui Real Madrid, a comentat vestea care a luat prin surprindere fotbalul mondial. Gianluigi Donnarumma, portarul lui PSG, a plecat de la campioana Europei. Italianul a intrat în ultimul an de contract cu formaţia pariziană şi a refuzat propunerile venite din partea conducerii pentru prelungirea înţelegerii. Astfel, el a primit un ultimatum: […]
Acum 4 ore
10:50
“Nu e în regulă!” Gigi Becali, reacţie surprinzătoare despre contractul de 400 de milioane de euro: “Nu sunt mulţi” # Antena Sport
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, nu este impresionat de noul contract de acordare a drepturilor TV. Din cele 16 echipe din Liga 1, 15 au votat pentru noul contract valabil până în 2035. Valoarea totală a acestui contract este de 400 de milioane de euro, o sumă uriaşă pentru fotbalul românesc. Patronul campioanei […]
10:50
Decizie radicală a lui Cristi Chivu! Ce le-a cerut şefilor lui Inter înaintea sezonului. E în criză de timp # Antena Sport
Decizie radicală a lui Cristi Chivu! Presa din Italia a dezvăluit ce le-a cerut antrenorul şefilor lui Inter înaintea sezonului. E în criză de timp şi e gata să renunţe la un jucător pe care şi l-a dorit în această vară. Astfel, şefii de pe Giuseppe Meazza se văd nevoiţi să pună în aplicare planul […]
10:20
Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! Ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu. A spulberat misterul # Antena Sport
Milionarul român cu trei pensii a dat cărţile pe faţă! S-a aflat ce salariu are, de fapt, Gino Iorgulescu, în fruntea LPF. A spulberat misterul după mai mulţi ani de presupuneri. Deşi se credea că acesta încasează lunar 33.000 de euro se pare că lucrurile nu stau chiar aşa. Suma ar fi mult mai mică. […]
09:50
Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz, numărul 2 mondial, s-a calificat în optimile de finală ale turneului ATP Masters 1.000 de la Cincinnati (SUA), dotat cu premii totale de 9.193.540 de dolari, după ce l-a învins în două seturi simetrice, 6-4, 6-4, pe sârbul Hamad Medjedovic, într-un meci disputat marţi. Alcaraz (22 ani), campionul en titre de […]
09:50
Lovitură încasată de Dan Petrescu! Louis Munteanu, lăsat acasă. Ce probleme are atacantul # Antena Sport
Lovitură încasată de Dan Petrescu înaintea returului contra celor de la Braga, din turul 3 preliminar al Europa League. Atacantul Louis Munteanu este accidentat şi nu a făcut deplasarea cu echipa în Portugalia. Asta deşi acesta este unul dintre cele mai importante meciuri ale sezonului pentru cei de la CFR Cluj. Dan Petrescu a primit […]
09:30
Noul antrenor al lui Tottenham a anunţat ce se întâmplă cu Radu Drăguşin: “Atât” + decizia radicală luată de danez # Antena Sport
Tottenham, câştigătoarea trofeului Europa League sezonul trecut, se pregăteşte pentru Supercupa Europei. La Udine, formaţia din nordul Londrei o va întâlni pe PSG, câştigătoarea UEFA Champions League din sezonul trecut. Pentru Tottenham, meciul din Supercupa Europei reprezintă un nou început. Ange Postecoglou, antrenorul care a încheiat seceta, a fost demis din cauza rezultatelor slabe din […]
Acum 6 ore
09:20
Avertisment pentru Marius Ştefănescu! Marius Şumudică a dat verdictul: “Nu are şanse să joace” # Antena Sport
Marius Ştefănescu a plecat de la FCSB pentru că nu mai era dorit de patronul Gigi Becali. A ales Turcia, acolo unde Konya a plătit pentru mijilocaşul dreapta suma de 300.000 de euro. Marius Şumudică îi atrage însă atenţia. Nu a ales bine şi nu va avea şanse să joace la actuala echipă. Marius Ştefănescu […]
09:00
Real Madrid se revoltă! Decizia care o priveşte şi pe Barcelona, contestată de madrileni: “Respingem categoric” # Antena Sport
Real Madrid a transmis, marţi, un comunicat ferm prin care se opune organizării meciului din etapa a 17-a din La Liga dintre Villarreal şi FC Barcelona la Miami, în Florida. Clubul consideră că acest lucru „alterează echilibrul competiţiei" şi oferă „un avantaj sportiv nejustificat cluburilor" participante la meci. Prin urmare, Real cere autorităţilor să ia […]
08:50
Gianluigi Donnarumma schimbă campionatul! Echipa uriaşă care îl vrea pe italian după ce a fost îndepărtat de PSG # Antena Sport
Gianluigi Donnarumma schimbă campionatul! Echipa uriaşă care îl vrea pe italian după ce a fost îndepărtat de PSG. Portarul a intrat într-un conflict intern cu campioana Europei şi nu mai are viitor în Franţa. Este dorit însă în cel mai tare campionat din lume. Pep Guardiola speră să-l convingă să o aleagă pe Manchester City. […]
08:40
Reacția lui Jose Mourinho după ce Istvan Kovacs i-a scos din sărite pe turci în Fenerbahce – Feyenoord: “Ridicol” # Antena Sport
Fenerbahce, echipa lui Jose Mourinho, s-a calificat în play-off-ul UEFA Champions League după un meci de poveste pe teren propriu, în returul cu Feyenoord. Echipa portughezului a pierdut meciul tur, scor 1-2, dar a obținut calificarea după ce a câștigat partida de pe teren propriu cu 5-2. Nu a fost însă o misiune ușoară pentru […]
08:20
Avertisment pentru Dennis Man! Ce îl aşteaptă la noua sa echipă: “Se bazează pe forţă” # Antena Sport
Dennis Man a plecat de la Parma, unde îşi pierduse locul de titular, şi a schimbat campionatul. A semnat cu olandezii de la PSV Eindhoven, acolo unde are şansa de a juca în Champions League. Internaţionalul român primeşte însă un avertisment. Campionatul Olandei nu e mai slab ca cel al Italiei. Ionel Dănciulescu are un […]
08:20
Pilotul, încotro? Am scris în articolul trecut că modificările de regulament din 2026 ar putea schimba, mai mult decât s-a întâmplat deja, meseria de pilot de curse. Dintr-un explorator al posibilităților el se transformă încet-încet într-un gestionar al resurselor. Calitatea sa principală nu va mai fi temeritatea, ci, mai degrabă, prudența și capacitatea de a […]
Acum 24 ore
23:50
“Exclus de Luis Enrique” Reacţia presei internaţionale după ce Donnarumma şi-a anunţat plecarea de la PSG! # Antena Sport
Gianluigi Donnarumma (26 de ani) şi-a anunţat, marţi seară, plecarea de la PSG, după ce fusese exclus din lot de antrenorul Luis Enrique pentru meciul din Supercupa Europei, pe care parizienii îl vor disputa miercuri, de la ora 22:00 (n.r: ora României), împotriva echipei lui Radu Drăguşin, Tottenham. Publicaţia italiană Gazzetta dello Sport a remarcat […]
23:10
Sorin Cârţu, replică devastatoare pentru Gigi Becali! Scandal în Liga 1: “Cum ne distrugi, tot cu arbitrii?” # Antena Sport
Gigi Becali o ţine din scndal în scandal. După contrele cu Dan Şucu şi Mihai Rotaru, din cazul Edjouma, acum latifundiarul din Pipera este atacat de Sorin Cârţu. Preşedintele de onoare al oltenilor i-a cerut explicaţii publice patronului campioanei. Cârţu şi-a adus aminte de problemele de arbitraj din sezonul trecut. Sorin Cârţu îi reproşează şi […]
23:10
Armand Duplantis a doborât recordul mondial la săritura cu prăjina pentru a 13-a oară! # Antena Sport
Suedezul Armand Duplantis, dublu campion olimpic la săritura cu prăjina, şi-a îmbunătăţit recordul mondial cu încă un centimetru, ajungând la 6,29 metri, marţi seara la Budapesta. În vârstă de 25 de ani, „Mondo" Duplantis a doborât pentru a 13-a oară recordul mondial, a treia oară în 2025, după Clermont-Ferrand (6,27 m) în februarie şi Stockholm […]
23:00
Gianluigi Donnarumma a anunţat că pleacă de la PSG: “Cineva a decis că nu mai pot face parte din acest grup” # Antena Sport
E scandal la PSG înainte de Supercupa Europei, pe care parizienii o vor disputa mâine, de la ora 22:00, împotriva formaţiei lui Radu Drăguşin, Tottenham. Portarul italian Gianluigi Donnarumma a anunţat că pleacă de la campioana Europei. El fusese anterior scos din lot. Gianluigi Donnarumma, mesaj de rămas-bun pentru PSG Într-un comunicat în care le-a […]
22:40
Echipa dintr-un sat cu o mie de oameni, aproape de titlu în Suedia! Au scăpat la limită de faliment și liga a patra # Antena Sport
Echipa are unul dintre cele mai mici bugete din campionat, dar e lider, cu patru puncte avans față de locul secund, cu 11 etape înainte de final. Mjällby AIF este pe cale să scrie cea mai surprinzătoare poveste din istoria fotbalului suedez. Clubul fondat în 1939 e lider în Allsvenskan și în ultima rundă a […]
22:30
Verdictul specialistului despre faza golului anulat de la meciul Universitatea Craiova – Hermannstadt! # Antena Sport
Fostul arbitru Marius Avram a dat verdictul în privinţa golului anulat al lui Aurelian Chiţu din prelungirile meciului Universitatea Craiova – Hermannstadt. Chiţu şi antrenorul Marius Măldărăşanu au susţinut după meci că a fost gol valabil. De partea cealaltă, portarul Universităţii Craiova, Silviu Lung jr, a dat asigurări că mingea nu a trecut cu întreaga […]
22:20
Anunţul campioanei înaintea derby-ului cu Rapid! Câţi fani ai celor de la FCSB vor fi pe Arena Naţională # Antena Sport
Anunţul campioanei înaintea derby-ului cu Rapid! S-a aflat câţi fani ai celor de la FCSB vor fi pe Arena Naţională. Cel mai tare meci din runda cu numărul 6 din Liga 1 va fi cel dintre Rapid și FCSB, care se va juca pe Arena Națională. Cu 5 zile înaintea disputei s-a aflat câte bilete […]
22:10
Jurnal Antena Sport | Debut de vis pentru Ianis Stoica la Estrela! Gol la primul meci pentru român # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Debut de vis pentru Ianis Stoica la Estrela! Gol la primul meci pentru român appeared first on Antena Sport.
22:10
Jurnal Antena Sport | Rugbiştii de la naţională au dat lupte grele pe cea mai mare plajă de lângă Bucureşti # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Rugbiştii de la naţională au dat lupte grele pe cea mai mare plajă de lângă Bucureşti appeared first on Antena Sport.
22:10
The post Jurnal Antena Sport | Portăriţa italiancă de la Rapid se simte ca acasă la Bucureşti appeared first on Antena Sport.
22:00
Cu cine o atacă FCSB pe Drita. Probleme de lot pentru campioană. Gigi Becali a decis echipa # Antena Sport
FCSB are mari probleme de lot înaintea returului cu Drita, din turul 3 preliminar al Conference League. Mai mulţi jucători ai campioanei au probleme medicale şi sunt incerţi pentru disputa din Kosovo. Mai mult, şi Florin Tănase va lipsi după ce a primit cartonaş roşu acum două runde, în Champions League. FCSB are un avantaj […]
22:00
Jurnal Antena Sport | Dan Alexa, alergat de fiul său aşa cum era alergat de Tamaş la Asia Express # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Dan Alexa, alergat de fiul său aşa cum era alergat de Tamaş la Asia Express appeared first on Antena Sport.
21:50
Fază incredibilă în Fenerbahce – Feyenoord, meci arbitrat de Istvan Kovacs! Mourinho a “luat foc” pe margine # Antena Sport
O fază incredibilă a avut loc în returul dintre Fenerbahce şi Feyenoord, meci arbitrat de Istvan Kovacs. În minutul 40 al meciului, deranjat de zgomotul din tribune, portarul lui Fenerbahce, Irfan Egribayat, a luat în mână o minge, la 40 de metri de poartă, crezând că jocul e oprit. Fază rară în Fenerbahce – Feyenoord, […]
21:30
Mihai Stoica l-a făcut praf pe un arbitru din Liga 1: “El are onoare? M-a minţit cu neruşinare” # Antena Sport
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica, l-a criticat din nou dur pe arbitrul George Găman. Găman a fost la centru la meciul FCSB – Farul 1-2. El l-a eliminat pe Ştefan Târnovanu. După partidă, Mihai Stoica îl acuza pe Găman că i-a spus ceva direct lui, iar altceva a scris în raportul […] The post Mihai Stoica l-a făcut praf pe un arbitru din Liga 1: “El are onoare? M-a minţit cu neruşinare” appeared first on Antena Sport.
21:20
Gigi Becali continuă contrele cu Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Cuvinte dure la adresa rivalilor: “Să se încline mie” # Antena Sport
Gigi Becali continuă contrele cu Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Cuvinte dure la adresa rivalilor din partea latifundiarului din Pipera în scandalul momentului. Asta după modificarea făcută de Comitetul de Urgență al FRF în privința articolului legat de înscrierea jucătorilor pe lista pentru LPF. Un paragraf din ROAF a fost schimbat pentru ca echipele să poată […] The post Gigi Becali continuă contrele cu Dan Şucu şi Mihai Rotaru! Cuvinte dure la adresa rivalilor: “Să se încline mie” appeared first on Antena Sport.
21:00
Gigi Becali a anunţat că va mai face un transfer la FCSB. Patronul roş-albaştrilor nu a vrut să dea detalii. El a subliniat că, dacă ar spune despre ce post este vorba, cineva din echipa lui ar crede că nu mai are încredere în el. FCSB se pregăteşte de duelul decisiv cu Drita, care se […] The post Gigi Becali a anunţat un nou transfer la FCSB! appeared first on Antena Sport.
20:40
Preşedintele Consiliului de Administraţie de la FCSB, Mihai Stoica, l-a criticat din nou dur pe arbitrul George Găman. Găman a fost la centru la meciul FCSB – Farul 1-2. El l-a eliminat pe Ştefan Târnovanu. După partidă, Mihai Stoica îl acuza pe Găman că i-a spus ceva direct lui, iar altceva a scris în raportul […] The post Mihai Stoica l-a făcut praf pe un arbitru din Liga 1: “El are onoare? Mizerabil” appeared first on Antena Sport.
20:10
Echipa care a eliminat-o pe FCSB din Liga Campionilor, Shkendija, umilită în prima repriză de Qarabag! # Antena Sport
Echipa care a eliminat-o pe FCSB din preliminariile Ligii Campionilor, Shkendija, a fost “distrusă” de Qarabag în prima repriză a meciului retur. Shkendija a deschis scorul în minutul 10, apoi a primit 4 goluri până la pauză! În minutul 16, Cake şi-a dat autogol. După doar două minute, Kade făcea 2-1. Shkendija, “distrusă” într-o repriză […] The post Echipa care a eliminat-o pe FCSB din Liga Campionilor, Shkendija, umilită în prima repriză de Qarabag! appeared first on Antena Sport.
20:10
Decizie definitivă în privinţa lui Ianis Hagi! Ce au anunţat polonezii despre tricolor # Antena Sport
Decizie definitivă în privinţa lui Ianis Hagi! S-a aflat ce au anunţat polonezii despre tricolor, după mai multe runde de negocieri între cele două părţi. Internaţionalul român este liber de contract de peste două luni de zile după ce şi-a terminat contractul cu scoţienii de la Rangers. Ianis Hagi a fost dorit de Edi Iordănescu […] The post Decizie definitivă în privinţa lui Ianis Hagi! Ce au anunţat polonezii despre tricolor appeared first on Antena Sport.
19:50
“Scântei” la Adunarea LPF! Gino Iorgulescu l-a “înţepat” pe Angelescu: “Vă bat cu unul care nu s-a antrenat?” # Antena Sport
La Adunarea Generală a LPF Rapid nu a pus “pe masă” subiectul posibilei demisii sau demiteri a lui Gino Iorgulescu din fruntea Ligii. Preşedintele LPF, Gino Iorgulescu, nu a ratat ocazia de a-i “taxa” pe cei de la Rapid. Adunarea nu a fost însă una cu scandal. Gino Iorgulescu l-a “înţepat” pe Angelescu Potrivit gsp.ro, […] The post “Scântei” la Adunarea LPF! Gino Iorgulescu l-a “înţepat” pe Angelescu: “Vă bat cu unul care nu s-a antrenat?” appeared first on Antena Sport.
19:40
Anunţul FRF pentru Zidul Galben! Când se vor pune în vânzare biletele pentru amicalul România-Canada # Antena Sport
Anunţul FRF pentru Zidul Galben! Cei de la Federaţie au făcut publică data când se vor pune în vânzare biletele pentru amicalul România-Canada. Naţionala lui Mircea Lucescu va disputa în premieră un meci împotriva selecționatei Canadei. Partida va avea loc vineri, 5 septembrie, pe Arena Naţională şi va fi în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY. […] The post Anunţul FRF pentru Zidul Galben! Când se vor pune în vânzare biletele pentru amicalul România-Canada appeared first on Antena Sport.
19:00
Se rupe Arena Naţională! Deşi mai sunt 5 zile până la derby-ul Rapid-FCSB, suporterii au cumpărat deja un număr semnificativ de bilete pentru disputa care va avea loc pe cel mai mare stadion al ţării duminică, de la ora 21.30. Partida contează pentru runda cu numărul 6 din Liga 1. Partida dintre Rapid şi FCSB […] The post Se rupe Arena Naţională! Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul Rapid-FCSB appeared first on Antena Sport.
18:40
Decizie importantă a lui Mirel Rădoi! Jucătorul care tocmai a plecat de la Craiova. Unde îşi va continua cariera # Antena Sport
Mirel Rădoi a mai renunţat la un jucător. Decizia a venit după victoria împotriva celor de la Hermannstadt, scor 1-0. Antrenorul oltenilor s-a descotorosit de internaţionalul din Guineea Ecuatorială, Basilio Ndong. Asta pentru că cei de la Universitatea Craiova au deja doi oameni pe postul de fundaş stânga. Mirel Rădoi îi are la dispoziţie pe […] The post Decizie importantă a lui Mirel Rădoi! Jucătorul care tocmai a plecat de la Craiova. Unde îşi va continua cariera appeared first on Antena Sport.
18:40
Dennis Man, primit ca un superstar de fanii lui PSV Eindhoven! Ce i-a transmis românul postului ESPN # Antena Sport
Dennis Man a fost aşteptat de numeroşi fani ai lui PSV Eindhoven la primul antrenament pe care l-a efectuat alături de formaţia olandeză. Suporterii campioanei Olandei l-au aplaudat în picioare pe internaţionalul român. Dennis Man, aplaudat în picioare de fanii lui PSV la primul antrenament de la transferul la campioana Olandei Dennis Man a dat […] The post Dennis Man, primit ca un superstar de fanii lui PSV Eindhoven! Ce i-a transmis românul postului ESPN appeared first on Antena Sport.
18:20
Mesajul transmis de Dennis Man celor de la Parma după ce s-a transferat oficial la PSV Eindhoven # Antena Sport
Dennis Man (26 de ani) s-a despărţit de Parma după 4 ani şi jumătate şi a semnat cu PSV Eindhoven. Internaţionalul român a fost achiziţionat de clubul olandez pentru 9 milioane de euro. Dennis Man a fost unul dintre cei mai importanţi jucători ai Parmei. Sezonul trecut însă Man nu a mai avut impactul de […] The post Mesajul transmis de Dennis Man celor de la Parma după ce s-a transferat oficial la PSV Eindhoven appeared first on Antena Sport.
18:00
Dezvăluiri din şedinţa de la Ligă! Ce s-a întâmplat după scandalul dintre Gigi Becali şi Dan Şucu. Anunţ din interior # Antena Sport
Dezvăluiri din şedinţa de la Ligă! S-a aflat ce s-a întâmplat după scandalul dintre Gigi Becali şi Dan Şucu. Patronii celor de la FCSB şi Rapid s-au contrat, indirect din cauza cazului Edjouma. Giuleştenii au acuzat că FCSB a fost ajutată şi i-au cerut demisia şefului LPF, Gino Iorgulescu. După scandalul dintre Gigi Becali şi […] The post Dezvăluiri din şedinţa de la Ligă! Ce s-a întâmplat după scandalul dintre Gigi Becali şi Dan Şucu. Anunţ din interior appeared first on Antena Sport.
17:50
AntenaSport Update. Acestea sunt cele mai tari știri ale zilei de 12 august, de pe as.ro. Pe as.ro vezi toate detaliile legate de transferul lui Dennis Man la PSV. Internaționalul român a fost prezentat oficial la noua echipă. AntenaSport Update 12 august Man, la PSV Dennis Man a fost prezentat oficial la PSV. Românul va […] The post AntenaSport Update. Cele mai tari știri ale zilei de 12 august appeared first on Antena Sport.
17:40
Veste uriaşă pentru românul Matteo Duţu de la AC Milan! Decizia luată de Massimiliano Allegri # Antena Sport
Matteo Duţu (19 ani) va fi păstrat în lotul echipei mari a lui AC Milan pentru sezonul următor. Milan suferă serios în apărare, iar Allegri a decis să îi dea o şansă jucătorului român. Duţu a evoluat în 4 meciuri amicale pentru AC Milan în acest sezon. A debutat în amicalul rossonerilor cu Arsenal, apoi […] The post Veste uriaşă pentru românul Matteo Duţu de la AC Milan! Decizia luată de Massimiliano Allegri appeared first on Antena Sport.
17:30
Daniel Bîrligea, mesaj direct pentru Gigi Becali! Ce i-a transmis atacantul patronului de la FCSB: “E un pic mai greu” # Antena Sport
Atacantul celor de la FCSB, Daniel Bîrligea, a fost surprins de noua atitudine a patronului Gigi Becali! În ciuda rezultatelor extrem de slabe ale celor de la FCSB, latifundiarul din Pipera s-a decis să nu îi mai critice în public pe jucători. Comportamentul milionarului este apreciat şi de fundaşul central, Mihai Popescu. Daniel Bîrligea şi […] The post Daniel Bîrligea, mesaj direct pentru Gigi Becali! Ce i-a transmis atacantul patronului de la FCSB: “E un pic mai greu” appeared first on Antena Sport.
17:10
Florinel Coman, aproape de mutarea carierei! Echipa din Europa care îl vrea pe tricolor. Dezvăluiri din interior # Antena Sport
Florinel Coman, aproape de mutarea carierei! Echipa din Europa care îl vrea pe tricolor. Dezvăluiri din interior despre interesul unei echipe din Germania pentru internaţionalul român. După ce nu s-a adaptat în Serie A, la Cagliari, fotbalistul român s-a întors la Al-Gharafa. Florinel Coman ar fi pe lista germanilor de la Borussia Monchengladbach. Presa din […] The post Florinel Coman, aproape de mutarea carierei! Echipa din Europa care îl vrea pe tricolor. Dezvăluiri din interior appeared first on Antena Sport.
17:00
Valeriu Iftime, patronul lui FC Botoşani, l-a criticat pe şeful LPF, Gino Iorgulescu. El a propus ca funcţia de preşedinte al LPF să fie ocupată de altcineva. Iftime l-a propus ca şef al LPF pe Cristi Balaj, preşedintele lui CFR Cluj. La Adunarea Generală a LPF, la care Iftime nu a participat, nu s-a discutat […] The post Numele propus de Valeriu Iftime pentru şefia LPF: “Liga nu are acum un preşedinte” appeared first on Antena Sport.
16:30
Probleme mari pentru cei de la FCSB! Situaţia lui Risto Radunovic, complicată. A fost lăsat acasă # Antena Sport
Noi probleme pentru cei de la FCSB chiar înaintea manşei secunde din turul 3 preliminar al Europa League. Unul dintre jucătorii de bază ai lui Elias Charalambous, Risto Radunovic rămâne acasă. Mai mult, accidentarea muntenegreanului este destul de gravă şi nu va prinde nici play-off-ul de Europa sau Conference League. Risto Radunovic se află într-o […] The post Probleme mari pentru cei de la FCSB! Situaţia lui Risto Radunovic, complicată. A fost lăsat acasă appeared first on Antena Sport.
