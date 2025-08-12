S-a prăbușit pe teren Un jucător de tenis, nevoit să se retragă de la turneul din Cincinnati din cauza căldurii
Golazo.ro, 12 august 2025 11:10
Arthur Rinderknech (30 de ani, #70 ATP) s-a prăbușit pe teren în meciul cu Felix Auger-Aliassime (25 de ani, #28 ATP) de la Cincinnati Open.
Acum 10 minute
11:10
Arthur Rinderknech (30 de ani, #70 ATP) s-a prăbușit pe teren în meciul cu Felix Auger-Aliassime (25 de ani, #28 ATP) de la Cincinnati Open.
Acum 30 minute
11:00
Ianis Stoica și-a învățat lecția Românul l-a supărat pe Jose Faria la meciul cu Al Nassr, dar s-a revanșat în prima etapă, cu Estoril: „Multă calitate” # Golazo.ro
Ianis Stoica (22 de ani) a fost lăudat de Jose Faria (39 de ani), antrenorul formației Estrela Amadora, după debutul cu gol reușit de român în meciul Estoril - Estrela Amadora 1-1, din prima etapă a ligii portugheze.
Acum o oră
10:30
„Votez pentru demitere! Contra lui Becali” Unul dintre vechii aliați ai patronului de la FCSB trece în tabăra lui Dan Șucu: „Gino Iorgulescu trebuie demis, nu face nimic” # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul celor de la Botoșani, a intervenit în scandalul legat de Gino Iorgulescu (69 de ani) și a spus că ar vota pentru demiterea șefului Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF)
Acum 2 ore
10:00
A comparat Rapid cu Barcelona Dur-Bozoancă, surprins de forța alb-vișiniilor în partea secundă: „În prima repriză n-au ajuns la poartă” # Golazo.ro
Oțelul - Rapid 1-1. Portarul Cosmin Dur-Bozoancă (27 de ani) i-a comparat pe giuleșteni cu Barcelona, după prestația din repriza a doua a giuleștenilor.
09:40
Dobre a impresionat VIDEO. Un fost internațional a cerut să revadă golul marcat de căpitanul Rapidului: „De mult n-am văzut așa fentă” # Golazo.ro
Basarab Panduru (55 de ani) a fost încântat de prestația lui Alex Dobre (26 de ani) din partida Oțelul-Rapid, scor 1-1, din etapa a 5-a a Superligii.
Acum 12 ore
00:40
„În prima repriză am dominat” Laszlo Balint știe ce a făcut diferența în meciul cu Rapid: „Asta e realitatea, o știm cu toții” # Golazo.ro
OȚELUL GALAȚI - RAPID 1-1. Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul gălățenilor, a vorbit despre remiza obținută de echipa sa.
00:20
Controverse la Oțelul - Rapid FOTO. Faza care putea trimite cele trei puncte în Giulești. Specialist: „Sunt sigur că e penalty! ” # Golazo.ro
OȚELUL - RAPID 1-1. Giuleștenii au cerut penalty, în minutul 76 al partidei.
00:10
Dobre se mulțumește cu egalul Atacantul de la Rapid, după 1-1 cu Oțelul : „Sunt fericit pentru ce am obținut” » Borza îl contrazice # Golazo.ro
OȚELUL GALAȚI - RAPID 1-1. Alexandru Dobre (26 de ani) și Andrei Borza (19 ani) au vorbit după remiza obținută de Rapid în deplasarea de la Galați.
00:10
„A FOST PENALTY CLAR!” Ce spune Costel Gâlcă despre faza controversată din meciul cu Oțelul + Nemulțumiri mari: „Am jucat cu multă frică” # Golazo.ro
Oțelul - Rapid 1-1. Costel Gâlcă (53 de ani) a tras primele concluzii după remiza de la Galați.
00:00
„Atac terorist!” VIDEO. Baza de antrenament a celor de la Palmeiras a fost atacată de suporteri » De la ce a pornit conflictul # Golazo.ro
Baza de antrenament a formației braziliene Palmeiras a fost vandalizată cu artificii și petarde de către un grup de suporteri.
11 august 2025
23:50
Hummels, căpitan pentru ultima dată VIDEO. Fundașul german a fost titular în Dortmund - Juventus și a ieșit de pe teren în aplauzele fanilor # Golazo.ro
Mats Hummels (36 de ani) a fost titular pentru Dortmund în amicalul de duminică cu Juventus, pierdut scor 1-2.
23:50
Horațiu Moldovan, gata de debut Real Oviedo a rezolvat problema românului » Risca să rateze începutul sezonului # Golazo.ro
Horațiu Moldovan (27 de ani) a fost înregistrat de Real Oviedo pentru noul sezon din La Liga.
23:30
Debut de vis pentru Ianis Stoica FOTO. Românul a marcat în primul meci oficial jucat în Portugalia , la un minut de la intrarea pe teren # Golazo.ro
Ianis Stoica (22 de ani) a debutat cu gol la noua sa formație din Portugalia.
23:30
Alex Dobre, gol superb! VIDEO. Momentul în care atacantul de la Rapid ridiculizează apărarea Oțelului # Golazo.ro
OȚELUL GALAȚI - RAPID. Alex Dobre (26 de ani), atacantul celor de la Rapid, a marcat un gol după o acțiune personală pe terenul celor de la Oțelul.
23:20
Diogo Jota, mesaj sfâșietor VIDEO. Ce a spus într-un interviu realizat cu puțin timp înainte să moară : „Un moment pe care îl voi prețui mereu” # Golazo.ro
Diogo Jota, fostul fotbalist al celor de la Liverpool, va apărea în documentarul lansat de club în care „cormoranii” vor prezenta povestea titlului cucerit în sezonul trecut.
23:00
Cîrstea, revenire de senzație! Sorana s-a calificat în optimi la WTA Cincinnati » Duel de foc cu Iga Swiatek # Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, #136 WTA) s-a calificat în optimile de finală la turneul de categorie WTA 1.000 de la Cincinnati.
22:30
Gol valabil și fault gratuit? FOTO. Două faze controversate în meciul FC Botoșani - FC Argeș # Golazo.ro
FC BOTOȘANI - FC ARGEȘ 3-1. Două faze controversate au avut loc pe parcursul partidei, din etapa #5.
Acum 24 ore
22:20
Botoșani, defensivă de fier Leo Grozavu, după victoria cu FC Argeș: „Le-am spus că 2-0 e un scor periculos” » Ce spun marcatorii # Golazo.ro
FC ARGEȘ - FC BOTOȘANI 3-1. Leo Grozavu (57 de ani) și-a lăudat elevii după un joc bun prestat de echipa sa.
21:50
Bogdan Andone, derapaj sexist Antrenorul de la FC Argeș, după înfrângerea cu Botoșani: „Astăzi am fost domnișoare” # Golazo.ro
FC BOTOȘANI - FC ARGEȘ 3-1. Bogdan Andone (50 de ani), antrenorul celor de la FC Argeș, a vorbit despre jocul prestat de echipa sa, după înfrângerea de la Botoșani.
21:40
Probleme mari pentru FCSB! Încă un jucător esențial s-a accidentat înainte de returul cu Drita » Diagnosticul medicilor # Golazo.ro
Risto Radonuvic (33 de ani) va absenta la partida retur cu Drita, din turul trei preliminar Europa League.
21:20
Donnarumma, exclus! Portarul italian nu va evolua în Supercupa Europei » Cine va fi titularul lui Luis Enrique # Golazo.ro
PSG - TOTTENHAM. Gianluigi Donnarumma (26 de ani) nu va face parte din lotul formației antrenate de Luis Enrique (55 de ani) pentru Supercupa Europei.
21:10
Grealish, la Everton Cel mai scump transfer din istoria lui Manchester City intrase în dizgrațiile lui Pep Guardiola » Detaliile mutării # Golazo.ro
Jack Grealish (29 de ani) va fi împrumutat de Manchester City la Everton pentru sezonul viitor.
20:50
Rodrygo, în Premier League? Starul brazilian e pe lista unui colos din Anglia. Ce sumă cere Real Madrid # Golazo.ro
Rodrygo (24 de ani), brazilianul din atacul lui Real Madrid, este dorit de Manchester City.
20:40
„Becali să nu se supere” Raul Rotund, despre golul marcat cu FCSB: „N-am mai trăit o așa bucurie” » Ce spune despre perioada petrecută la Dinamo # Golazo.ro
Raul Rotund (19 ani), mijlocașul celor de la Unirea Slobozia, a vorbit despre golul din meciul cu FCSB.
20:30
Doncic, transformare radicală FOTO. Starul de la Los Angeles Lakers a slăbit enorm și e în cea mai bună formă a carierei înainte de EuroBasket 2025 # Golazo.ro
Luka Doncic (26 de ani) a suferit o transformare radicală, în această vară.
20:10
Șoc la Cincinnati! Emma Navarro, eliminată de #125 WTA, după ce tatăl ei a investit peste 130 de milioane de dolari în dezvoltarea turneului # Golazo.ro
Emma Navarro (24 de ani, 11 WTA) a fost eliminată de la turneul de 1.000 de puncte de la Cincinnati.
19:30
Federer revine pe teren! Legendarul tenismen va juca un meci special în China » Anunțul elvețianului # Golazo.ro
Roger Federer (44 de ani) a anunțat că va reveni pe teren, la 3 ani, după retragerea din activitate.
19:30
Șucu îi răspunde lui Gino Patronul de la Rapid, reacție furioasă după amenințările lui Iorgulescu: „Ce legătură are una cu cealaltă?!” # Golazo.ro
Dan Șucu (62 de ani) a oferit o nouă reacție după răspunsul lui Gino Iorgulescu la comunicatul său.
19:20
Drăgușin, interviu de la Londra Românul, dezvăluiri despre cel mai greu moment din carieră: „A fost cel mai grav scenariu” » Ce spune despre CM 2026 # Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani), fundașul echipei naționale, a oferit un interviu pentru FRF TV în care a vorbit despre momentele grele prin care a trecut, după accidentarea suferită la începutul anului.
18:50
Decizie istorică în Spania Meciul Barcelona - Villareal din LaLiga se va juca în premieră în SUA # Golazo.ro
Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF) a aprobat mutarea unei partide din La Liga în Statele Unite.
18:40
Coman se aliază cu Șucu și Rotaru Președintele de la FC Argeș e pregătit să-i ia locul lui Gino Iorgulescu: „Un precedent periculos!” # Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani), președintele celor de la FC Argeș, s-a revoltat și el împotriva șefului LPF, Gino Iordănescu (69 de ani).
18:20
Probleme pentru Luis Enrique VIDEO. Joao Neves a fost suspendat de UEFA după ce a tras de păr un adversar! Câte meciuri va lipsi # Golazo.ro
Joao Neves (20 de ani), mijlocașul celor de la PSG, va rata meciul cu Tottenham din Supercupa Europei, după ce a fost suspendat de UEFA.
18:10
Petrila, cu gândul la FCSB Jucătorul de la Rapid nu concepe să rateze derby-ul cu campioana: „Abia aștept!” » Ce spune despre accidentare # Golazo.ro
RAPID - FCSB. Claudiu Petrila (24 de ani), extrema stângă a giuleștenilor, nu concepe să rateze derby-ul din etapa #6.
17:50
„Ionuț Radu a strălucit” Portarul român, lăudat de presa din Spania: „Orice îndoieli au fost risipite!” # Golazo.ro
Ionuț Radu (28 de ani), portarul celor de la Celta Vigo, a fost lăudat de presa din Spania după meciul amical cu Wolverhampton.
17:50
Antonio Sefer, decisiv Fostul jucător de la Rapid a marcat o „dublă” pentru noua sa echipă, Maccabi Bnei Reineh # Golazo.ro
Antonio Sefer (25 de ani) a reușit primele goluri pentru noua sa formație Maccabi Bnei Reineh.
17:20
„Asta o să fac cu prima” Denis Rusu, discurs emoționant după prestația de nota 10 din victoria cu FCSB # Golazo.ro
Portarul Denis Rusu a dezvăluit ce va face cu prima obținută după ce Unirea Slobozia a învins campioana FCSB, meci în care a fost desemnat cel mai bun jucător de pe teren.
17:00
Bătaie între fotbaliste VIDEO. Și-a tras adversara de păr și nu i-a dat drumul nici după ce a căzut pe gazon # Golazo.ro
Două fotbaliste s-au luat la bătaie în timpul meciului dintre Juarez și Tijuana, în etapa a cincea din campionatul mexican.
17:00
A intrat în pub și a plătit consumația fanilor Cât a cheltuit Dean Henderson, portarul lui Crystal Palace, după câștigarea Community Shield # Golazo.ro
Portarul britanic Dean Henderson (28 de ani) a atras atenția și în afara terenului, imediat după ce a ridicat trofeul Community Shield. Henderson s-a oprit într-un bar din apropierea stadionului Wembley și a plătit consumul suporterilor care sărbătoreau victoria. În 2025, Henderson a fost unul dintre eroii lui Crystal Palace, după ce a ajutat echipa la cucerirea primelor trofee importante din istoria clubului: Cupa și Supercupa Angliei.
16:40
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 63.
16:30
„Visează la Bundesliga” Aspirații mari pentru fotbalistul dorit de Dinamo : „E de perspectivă! Nu ne-a refuzat, dar a ales să aștepte” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, a dezvăluit că a vrut să-l transfere pe fundașul central Emanuel Marincău (19 ani) de la echipa secundă a clubului german Mainz.
16:20
Rapid, favorizată de FRF? În 2024, Dan Șucu a rugat Federația să-i facă un favor. Ce s-a întâmplat și explicațiile de azi ale FRF # Golazo.ro
Rapid a cerut astăzi demisia șefului LPF, Gino Iorgulescu, pe care l-a acuzat de lipsă de echidistanță în tratatarea cluburilor, după ce a modificat un regulament și a ajutat-o pe FCSB în cazul Edjouma
16:10
Dinamo caută stadion Andrei Nicolescu, după conflictul cu administratorii arenei „Arcul de Triumf”: „Vom vedea care e cea mai bună soluție” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele Consiliului de Administrație de la Dinamo, a vorbit despre conflictul dintre „câini” și administratorii stadionului „Arcul de Triumf”.
15:50
„Rotund e «câine» adevărat” Andrei Nicolescu l-a lăudat pe atacantul împrumutat de Dinamo la Slobozia, după golul care a răpus FCSB # Golazo.ro
FCSB - UNIREA SLOBOZIA 0-1. Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo, l-a felicitat pe Raul Rotund (19 ani) pentru golul marcat împotriva rivalei „câinilor”.
15:10
Mihai Stoica, postare misterioasă Atac al oficialului FCSB la adresa lui Dan Șucu? „Vreau ca România să scape de securiști” # Golazo.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a postat un mesaj misterios pe Facebook, într-o zi în care campioana se află în plin război cu Dan Șucu, patronul Rapid.
14:50
Alex Mățan, prezentat oficial Fotbalistul român va purta tricoul cu numărul 10 la noua sa echipă # Golazo.ro
Alexandru Mățan a fost prezentat oficial la Panetolikos, echipă din prima ligă a Greciei.
14:40
Îl amenință iar pe Șucu Gino Iorgulescu, încă un atac la adresa patronului de la Rapid: „Ar fi multe de spus despre dl. Șucu” # Golazo.ro
Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF) a publicat un comunicat pe site-ul Ligii, ca răspuns oficial pentru Dan Șucu (62 de ani), acționarul majoritar al Rapidului.
14:30
LPF vrea mai mulți bani pentru drepturile TV Gino Iorgulescu anunță: „Vreau să ajung la 40 de milioane de euro, egal cu Federația” # Golazo.ro
Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF), a declarat că se află în discuții pentru majorarea sumei care vine din drepturile TV.
13:50
„Dă-mi pixul cu care ai semnat!” Cererea făcută de un copil în timpul meciului, refuzată de finanțatorul Craiovei » Ce i-a oferit în schimb # Golazo.ro
U CRAIOVA - HERMANNSTADT 1-0. Un puști care a asistat la meci i-a cerut lui Mihai Rotaru pixul pe care l-a folosit pentru a parafa transferurile din această vară. Cum i-a răspuns finanțatorul din Bănie.
13:40
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre Gino Iorgulescu, „președintele șantajist”.
13:30
Iordănescu, epuizat! VIDEO. Legia a înscris două goluri după minutul 90+5: „Toată lumea se resimte, inclusiv eu. 9 meciuri în 30 de zile” # Golazo.ro
Legia Varșovia, echipa antrenată de Edi Iordănescu, a înscris două goluri după minutul 90+5 și a câștigat meciul cu GKS Katowice, scor 3-1. Tehnicianul e epuizat: „9 meciuri în 30 de zile”.
