„Eu mi-am făcut treaba” Cosmin Contra, despre demiterea surprinzătoare de la Al-Kholood
Golazo.ro, 12 august 2025 23:30
Cosmin Contra (49 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre demiterea surprinzătoare de la Al-Kholood.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
23:40
Vlad Dragomir, la un pas de UCL Pafos, marea surpriză a preliminariilor! Coșmarul lui Petrescu a eliminat-o pe Dinamo Kiev # Golazo.ro
PAFOS - DINAMO KIEV 2-0 (1-0, în tur). Campioana din Cipru, la care evoluează și Vlad Dragomir (26 de ani), a obținut calificarea în play-off-ul UEFA Champions League.
Acum 15 minute
23:30
Cosmin Contra (49 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre demiterea surprinzătoare de la Al-Kholood.
Acum 30 minute
23:20
Gafă de amatori Ce s-a întâmplat la meciul condus de Istvan Kovacs în Liga Campionilor » Nevoit să-i dea explicații lui Mourinho # Golazo.ro
Fenerbahce - Feyenoord 5-2 (1-2, în tur). Irfan Egribayat (27 de ani), portarul gazdelor, a comis o gafă uluitoare, în minutul 41 al partidei.
Acum o oră
23:00
Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune” # Golazo.ro
Stelian Bujduveanu (36 de ani), primarul Capitalei, a oferit noi detalii despre proiectul noii Săli Polivalente din București.
Acum 2 ore
22:20
Transfer nou la FCSB Mutare surprinzătoare înainte de meciul cu Drita: „Se supără titularul dacă spun mai multe” # Golazo.ro
DRITA - FCSB. Gigi Becali (67 de ani), patronul roș-albaștrilor, a anunțat un nou transfer, cu două zile înaintea returului din turul 3 preliminar din Europa League.
22:10
Îl reclamă la FIFA UTA Arad, măsuri dure împotriva fotbalistului care a fugit de la echipă # Golazo.ro
UTA Arad îl va reclama la FIFA pe atacantul Mevlan Zeka (31 de ani).
22:00
Liverpool îi suflă jucătorul Fotbalistul dorit de Chivu la Inter ar fi ajuns la un acord cu campioana Angliei # Golazo.ro
Giovanni Leoni (18 ani), jucător dorit de Cristi Chivu (44 de ani) la Inter, s-ar fi înțeles cu Liverpool, a anunțat jurnalistul italian Fabrizio Romano, specializat în mercato.
21:50
Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul celor de la FC Botoșani, l-a propus pe Cristi Balaj (53 de ani) pentru postul de președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal.
Acum 4 ore
21:30
Chemat la Comisii MM Stoica ar putea fi sancționat după ultimele declarații: „Deja e prea mult! Minte cu nerușinare” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al celor de la FCSB, a fost chemat la Comisia de Disciplină, după declarațiile la adresa arbitrului George Găman (40 de ani).
21:20
Qarabag nu e FCSB Azerii n-au avut milă de formația care a eliminat-o pe campioană! Calificare en fanfare în play-off-ul UCL # Golazo.ro
Qarabag - Shkendija 5-1 (1-0, în tur). Formația care a eliminat FCSB a fost zdrobită în manșa retur a turului III preliminar din Liga Campionilor.
21:00
Dat afară după o lună! Decizie stranie în Liga 1: a început ca titular și i-a fost reziliat contractul după 4 meciuri # Golazo.ro
Răzvan Trif (27 de ani) și-a reziliat contractul cu Oțelul Galați.
20:50
Tony, aproape să-și rupă piciorul Momente de panică la Bacău: antrenorul lui Poli Iași a avut nevoie de îngrijiri medicale # Golazo.ro
FC BACĂU - POLI IAȘI 1-2. Tony Da Silva (44 de ani), antrenorul oaspeților, a avut nevoie de îngrijri medicale.
20:30
„A fost 100% gol” Daniel Niculae, despre faza controversată cu U Craiova: „O să ne rămână întipărită în minte” + Ce soluție propune # Golazo.ro
Daniel Niculae (42 de ani), președintele celor de la Hermannstadt, a vorbit despre faza controversată din meciul cu Universitatea Craiova.
Acum 6 ore
19:20
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet # Golazo.ro
Un moment inedit a avut loc la partida Sparta Selemet - Dacia Buiucani, 0-1, în etapa #8 din Superliga Moldovei.
19:00
Plecare de la U Craiova Oltenii au anunțat despărțirea de ultimă oră: „Îi dorim mult succes” # Golazo.ro
Universitatea Craiova a anunțat despărțirea de Basilio Ndong (26 de ani).
18:50
Real Madrid alertează FIFA și UEFA Reacție fermă după ce La Liga a aprobat mutarea unei partide de campionat în SUA: „Creează un precedent inacceptabil” # Golazo.ro
Real Madrid a transmis un comunicat oficial, după ce Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF) a aprobat mutarea unei partide din La Liga în SUA
18:30
O nouă bijuterie Bazinul de înot din Târgu Secuiesc, aproape de finalizare » Imagini cu stadiul lucrărilor # Golazo.ro
Noul bazin de înot din Târgu Secuiesc prinde contur.
18:30
Prioritatea lui Paraschiv Primul interviu al atacantului, după ce a semnat cu Leonesa : „Ar fi fost dăunător pentru cariera mea” # Golazo.ro
Daniel Paraschiv (26 de ani) a oferit primul interviu în calitate de jucător al celor de la Cultural Leonesa, formație din liga a doua spaniolă.
17:50
Bilete pentru CS Dinamo - CSA Steaua Formația din „Ștefan cel Mare” a pus în vânzare tichete la derby cu un poster inedit # Golazo.ro
CS Dinamo - CSA Steaua. Au fost puse în vânzare pentru derby-ul etapei #3 din Liga 2.
Acum 8 ore
17:40
„CFR, Se poate!” Clujenii sunt încurajați de doi foști jucători de la Pandurii, care au eliminat Braga pe teren propriu, după 0-1 în tur # Golazo.ro
După înfrângerea din tur, CFR Cluj încearcă joi seara să răstoarne calculele cu Sporting Braga, inspirată de exemplul celor de la Pandurii Târgu Jiu din 2013, care au întors soarta în Portugalia și au scris istorie.
17:30
Sala Polivalentă, gata 90% Arena din Suceava nu are încă drum de acces, parcare sau canalizare # Golazo.ro
Compania bistrițeană MIS GRUP a publicat imagini cu Sala Polivalentă din Suceava. Construcțiile pentru noua arenă ar fi finalizate în proporție de circa 90%. Totuși, sala nu are parte încă de drum de acces, parcare, și nici rețele de apă și canalizare
17:20
Trafic cu peste două tone de cocaină Fost jucător din Premier League, condamnat la închisoare # Golazo.ro
Ronnie Stam, fost jucător la Wigan, a fost condamnat la 7 ani de închisoare după ce a făcut contrabandă de droguri.
16:30
Ianis Hagi a refuzat Legia Edi Iordănescu explică de ce internaționalul român nu a vrut să joace în Polonia: „A avut alte așteptări” # Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani) a vrut să-l convingă pe Ianis Hagi (26 de ani) să semneze cu Legia Varșovia, dar nu a reușit.
16:20
Rapid - FCSB Au fost vândute aproximativ 10.000 de bilete pentru derby-ul de pe Arena Națională # Golazo.ro
Pentru meciul dintre Rapid și FCSB, care va avea loc pe 17 august, s-au vândut 10.000 de bilete. Partida va începe de la ora 21:30 și va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
16:10
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre „Războiul de 24 de ore” dintre Gino Iorgulescu, președintele LPF, și Rapid.
16:00
Van Dijk cere întăriri Căpitanul lui Liverpool consideră că echipa mai are nevoie de atacanți. Arne Slot îl contrazice: „Ultima mea grijă” # Golazo.ro
Virgil van Dijk (34 de ani), căpitanul lui Liverpool, consideră că echipa are nevoie de un nou atacant. Arne Slot (46 de ani), antrenorul „cormoranilor”, crede că lotul actual nu are nevoie de alte resurse pentru a produce rezultate.
15:50
Violator la Casa Albă Președintele SUA, Donald Trump, a primit, într-o delegație oficială, un fost sportiv american condamnat pentru viol # Golazo.ro
Lawrence Taylor, un fost jucător de fotbal american condamnat pentru viol, a fost invitat la Casa Albă de președintele Trump și pentru a marca „înregimentarea” sa în Consiliul Prezidențial pentru Sport, Fitness și Nutriție.
Acum 12 ore
15:40
Optimist înainte de Rapid - FCSB Victor Angelescu vrea victoria în derby: „E o perioadă bună pentru noi” + Ce spune despre faza controversată de la meciul cu Oțelul # Golazo.ro
Victor Angelescu (40 de ani), președintele clubului Rapid, își dorește victoria în meciul cu FCSB.
15:20
„O schimbare de bun-simț” Clubul din Superligă care este de acord cu modificarea de regulament: „Era o aberație mare” # Golazo.ro
Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a declarat că este de acord cu decizia lui Gino Iorgulescu de a schimba regulamentul.
15:00
BOMBĂ CU DREPTURILE TV DIN LIGA 1 Azi, cluburile au votat extinderea contractului până în 2035, cu o valoare de aproape 400 de milioane de euro # Golazo.ro
Adunarea Generală a LPF a fost organizată astăzi la LPF cu participarea tuturor cluburilor din Liga 1
14:10
„Am nevoie de mai mulți bani” Dialogul dintre Darwin Nunez și Luis Diaz s-a viralizat. După transferul de la Liverpool la Al Hilal, atacantul și-a triplat salariul! # Golazo.ro
Darwin Nunez i-a spus lui Luis Diaz, într-un interviu din februarie, care ar fi motivul pentru care ar putea pleca în Arabia Saudită.
14:10
Neil Lennon crede în FCSB Fostul antrenor al Rapidului a spus care sunt punctele tari ale lui Aberdeen, înainte de posibilul duel cu campioana României # Golazo.ro
Nord-irlandezul Neil Lennon (54 de ani), fostul antrenor al Rapidului și un cunoscător al fotbalului scoțian, a vorbit despre posibilul duel dintre formația scoțiană Aberdeen și FCSB. Roș-albaștrii au învins-o pe Drita, scor 3-2, în prima manșă a turului trei preliminar din Europa League.
13:40
Explicația haosului FCSB n-a avut aceeași defensivă două meciuri la rând. Și urmează să joace joi cu o apărare în premieră în actualul sezon # Golazo.ro
Startul de sezon dezastruos al FCSB-ului își poate găsi explicația în faptul că în apărare s-au produs schimbări de la meci la meci: 9 jucători ca titulari în doar 11 meciuri
13:00
„Vrei să dau un copil afară din arenă?!” VIDEO. Emma Răducanu, deranjată de plânsetele unui copil la meciul cu Sabalenka! Reacția publicului # Golazo.ro
Emma Răducanu a fost distrasă de plânsetele unui copil în meciul cu Aryna Sabalenka.
12:30
„Jucător cu mare potențial” Ilie Dumitrescu a remarcat un atacant din Superliga: „Îmi place” + remarca făcută de Pancu # Golazo.ro
Oțelul - Rapid 1-1. Ilie Dumitrescu (56 de ani) a remarcat evoluția lui Ștefan Bană (20 de ani), jucătorul gălățenilor.
12:10
Man, Oficial la PSV Ce planuri au olandezii cu românul: „Cu Dennis vom reuși acest lucru” + Primele declarații ale internaționalului # Golazo.ro
Dennis Man (26 de ani) a fost prezentat oficial la PSV. Atacantul român va fi prezentat în fața noilor colegi, în cadrul antrenamentului din această seară, pe stadionul Philips.
12:00
Inel de peste două milioane de $! O poveste de vis: cererea în căsătorie care a făcut înconjurul lumii # Golazo.ro
Pe 11 august 2025, Georgina Rodriguez a anunțat logodna cu Cristiano Ronaldo printr-un mesaj emoționant pe Instagram: „Da, vreau. În această viață și în toate viețile mele”
11:40
„Becali m-a jignit” Dorit de FCSB, fotbalistul cu peste 150 de meciuri în Liga 1a refuzat transferul: „Am zis că n-o să joc acolo niciodată” # Golazo.ro
Atacantul nigerian Kehinde Fatai (35 de ani) a rememorat unul dintre episoadele care i-au influențat cariera: refuzul de a semna cu FCSB în 2011.
11:10
S-a prăbușit pe teren Un jucător de tenis, nevoit să se retragă de la turneul din Cincinnati din cauza căldurii # Golazo.ro
Arthur Rinderknech (30 de ani, #70 ATP) s-a prăbușit pe teren în meciul cu Felix Auger-Aliassime (25 de ani, #28 ATP) de la Cincinnati Open.
11:00
Ianis Stoica și-a învățat lecția Românul l-a supărat pe Jose Faria la meciul cu Al Nassr, dar s-a revanșat în prima etapă, cu Estoril: „Multă calitate” # Golazo.ro
Ianis Stoica (22 de ani) a fost lăudat de Jose Faria (39 de ani), antrenorul formației Estrela Amadora, după debutul cu gol reușit de român în meciul Estoril - Estrela Amadora 1-1, din prima etapă a ligii portugheze.
Acum 24 ore
10:30
„Votez pentru demitere! Contra lui Becali” Unul dintre vechii aliați ai patronului de la FCSB trece în tabăra lui Dan Șucu: „Gino Iorgulescu trebuie demis, nu face nimic” # Golazo.ro
Valeriu Iftime (65 de ani), finanțatorul celor de la Botoșani, a intervenit în scandalul legat de Gino Iorgulescu (69 de ani) și a spus că ar vota pentru demiterea șefului Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF)
10:00
A comparat Rapid cu Barcelona Dur-Bozoancă, surprins de forța alb-vișiniilor în partea secundă: „În prima repriză n-au ajuns la poartă” # Golazo.ro
Oțelul - Rapid 1-1. Portarul Cosmin Dur-Bozoancă (27 de ani) i-a comparat pe giuleșteni cu Barcelona, după prestația din repriza a doua a giuleștenilor.
09:40
Dobre a impresionat VIDEO. Un fost internațional a cerut să revadă golul marcat de căpitanul Rapidului: „De mult n-am văzut așa fentă” # Golazo.ro
Basarab Panduru (55 de ani) a fost încântat de prestația lui Alex Dobre (26 de ani) din partida Oțelul-Rapid, scor 1-1, din etapa a 5-a a Superligii.
00:40
„În prima repriză am dominat” Laszlo Balint știe ce a făcut diferența în meciul cu Rapid: „Asta e realitatea, o știm cu toții” # Golazo.ro
OȚELUL GALAȚI - RAPID 1-1. Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul gălățenilor, a vorbit despre remiza obținută de echipa sa.
00:20
Controverse la Oțelul - Rapid FOTO. Faza care putea trimite cele trei puncte în Giulești. Specialist: „Sunt sigur că e penalty! ” # Golazo.ro
OȚELUL - RAPID 1-1. Giuleștenii au cerut penalty, în minutul 76 al partidei.
00:10
Dobre se mulțumește cu egalul Atacantul de la Rapid, după 1-1 cu Oțelul : „Sunt fericit pentru ce am obținut” » Borza îl contrazice # Golazo.ro
OȚELUL GALAȚI - RAPID 1-1. Alexandru Dobre (26 de ani) și Andrei Borza (19 ani) au vorbit după remiza obținută de Rapid în deplasarea de la Galați.
00:10
„A FOST PENALTY CLAR!” Ce spune Costel Gâlcă despre faza controversată din meciul cu Oțelul + Nemulțumiri mari: „Am jucat cu multă frică” # Golazo.ro
Oțelul - Rapid 1-1. Costel Gâlcă (53 de ani) a tras primele concluzii după remiza de la Galați.
00:00
„Atac terorist!” VIDEO. Baza de antrenament a celor de la Palmeiras a fost atacată de suporteri » De la ce a pornit conflictul # Golazo.ro
Baza de antrenament a formației braziliene Palmeiras a fost vandalizată cu artificii și petarde de către un grup de suporteri.
11 august 2025
23:50
Hummels, căpitan pentru ultima dată VIDEO. Fundașul german a fost titular în Dortmund - Juventus și a ieșit de pe teren în aplauzele fanilor # Golazo.ro
Mats Hummels (36 de ani) a fost titular pentru Dortmund în amicalul de duminică cu Juventus, pierdut scor 1-2.
23:50
Horațiu Moldovan, gata de debut Real Oviedo a rezolvat problema românului » Risca să rateze începutul sezonului # Golazo.ro
Horațiu Moldovan (27 de ani) a fost înregistrat de Real Oviedo pentru noul sezon din La Liga.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.