Mircea Lucescu, decizie finală în privinţa lui Alex Mitriţă
Primasport.ro, 12 august 2025 12:30
• • •
Acum 5 minute
12:30
Acum 10 minute
12:40
Derby-ul Rapid - FCSB începe mai repede la Prima Sport! Astăzi va avea loc o ediţie spectaculoasă a emisiunii Fotbal Show # Primasport.ro
Acum 15 minute
12:20
Dennis Man a semnat cu PSV! Când ar putea debuta internaţionalul român
Acum o oră
12:00
Toate meciurile din Champions League se joacă marţi! Fenerbahce - Feyenoord este capul de afiş # Primasport.ro
Acum 2 ore
11:30
Trei echipe din SuperLiga l-au ofertat pe Paul Iacob
11:30
Derby-ul FCSB - Rapid începe mai repede la Prima Sport! Astăzi va avea loc o ediţie spectaculoasă a emisiunii Fotbal Show # Primasport.ro
10:50
LIVE VIDEO | FC Bacău – Poli Iaşi, ora 18:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Final de etapă în Liga 2 # Primasport.ro
10:50
Ucraineanul Roman Zelinsky, victorie în etapa de drift de la Arena Naţională
10:40
FCSB sau Aberdeen? Pe cine vede câştigătoare Neil Lennon
Acum 4 ore
10:30
Ce lovitură încearcă Pep Guardiola! Fotbalistul de la Real Madrid se află în negocieri cu Manchester City # Primasport.ro
10:00
Gianluigi Donnarumma pleacă de la PSG! Italianul va juca în Premier League
09:50
Basarab Panduru a dat verdictul în privinţa echipelor româneşti din cupele europene! "Pe ce m-aş baza că poţi să te califici?" | EXCLUSIV # Primasport.ro
09:30
Brigadă de arbitri din Anglia la meciul Spartak Trnava - Universitatea Craiova
Acum 12 ore
01:40
Bogdan Cosmescu, mix de pronosticuri ce cuprinde fotbalul intern şi internaţional. Cotă 5.80 din Premier League # Primasport.ro
01:10
A făcut show, după ce le-a interzis rapidiştilor victoria: ”N-a ajuns la poartă în prima repriză, iar în a doua a venit Barcelona!” # Primasport.ro
01:00
Fotbalistul care l-a dat pe spate pe Basarab Panduru, după duelul Rapid - Oţelul: ”De mult n-am mai văzut o astfel de fentă” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
00:50
Fotbalistul care l-a dat pe spate pe Basarab Panduru în duelul Oţelul Galaţi - Rapid: ”De mult n-am mai văzut o astfel de fentă” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
00:40
VIDEO | Laszlo Balint nu e pe deplin mulţumit de punctul cu Rapid. ”Trebuie să ne îmbunătăţim” # Primasport.ro
00:10
VIDEO | Costel Gâlcă acuză arbitrajul de la meciul cu Oţelul. ”A fost penalty clar!” # Primasport.ro
00:10
Emma Răducanu s-a luptat cu liderul mondial, dar a cedat în trei seturi la Cincinnati # Primasport.ro
00:00
VIDEO | Dobre, providenţial din nou pentru Rapid. ”Trebuie să şi suferim”
Acum 24 ore
23:30
Ianis Stoica, start lansat în Portugalia. Gol la debutul pentru Estrela Amadora
23:30
VIDEO | Oţelul Galaţi – Rapid 1-1. Meci eroic făcut de gazde
23:20
Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului de la Cincinnati. Urmează duelul cu Iga Swiatek # Primasport.ro
23:20
Marian Iancu nu s-a mai abţinut, după ce a văzut conflictul dintre Şucu şi Becali: ”Vă dau un sfat, când te apuci de albine, şi stârneşti viespile!” # Primasport.ro
23:00
După aproape un deceniu de relaţie, Cristiano Ronaldo se însoară. Georgina Rodriguez a primit inelul de la starul portughez # Primasport.ro
23:00
VIDEO | Oţelul Galaţi – Rapid 1-1, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Dobre, gol de autor # Primasport.ro
22:20
Start de sezon excelent pentru Leo Grozavu. ”Vreau să-mi felicit băieţii”
22:10
Niklas Sele s-a accidentat şi va fi indisponibil două luni
22:10
Cosmescu a identificat problema lui Costel Gâlcă: ” Nu cred că trebuia să fie de pe acum titular!” | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
22:10
VIDEO | Oţelul Galaţi – Rapid 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Ciobanu deschide scorul # Primasport.ro
21:40
Atletico Madrid l-a adus pe Giacomo Raspadori de la Napoli
21:30
Gigi Becali a făcut marele anunţ chiar înainte de meciul decisiv din Europa League: ”El este piesa principală. Nu se leagă jocul fără el” # Primasport.ro
21:30
VIDEO | Bogdan Andone, foarte dezamăgit şi tranşant. ”Am fost domnişoare”
21:30
VIDEO | Oţelul Galaţi – Rapid 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Echipele de start # Primasport.ro
20:50
A distrus-o pe FCSB, iar şeful lui Dinamo a reacţionat: ”Îl aşteptăm cu siguranţă!”
20:50
Universitatea Craiova şi-a adus director tehnic la Academie cu CV impresionant
20:50
VIDEO | FC Botoşani – FC Argeş 3-1. Final de meci spectaculos!
20:30
Federaţia a decis ca Villarreal - FC Barcelona să se joace în afara Spaniei
20:10
Campioana UBT Cluj se reuneşte în 18 august cu opt transferuri noi în lot
20:10
Paramount devine gazda exclusivă în SUA pentru UFC, în urma unui acord de streaming de 7,7 miliarde de dolari # Primasport.ro
19:50
VIDEO | FC Botoşani – FC Argeş 2-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Mailat înscrie în prelungirile primei reprize # Primasport.ro
19:20
Lupta din topul Super Rally, relansată de Sorin Huţanu la Timişoara
19:20
VIDEO | FC Botoşani – FC Argeş 1-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Bodişteanu deschide scorul # Primasport.ro
19:00
Lamine Ghezali, jucător care a contribuit decisiv la promovarea lui Dinamo, a semnat cu o nouă echipă # Primasport.ro
19:00
VIDEO | FC Botoşani – FC Argeş 0-0, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro. Echipele de start # Primasport.ro
18:40
Radu Drăguşin, interviu înainte de revenirea pe gazon. ”Am ştiut de la început că e ceva serios, a fost o perioadă foarte grea pentru mine” # Primasport.ro
18:40
Moussa Samake, cedat de CFR Cluj la alt club din România
18:30
Basarab Panduru nu a ezitat în direct, după ce FCSB s-a făcut de râs cu Slobozia: ”Când te dai rotund, te poate băte şi ea!” | EXCLUSIV # Primasport.ro
17:50
La 40 de ani Mathieu Valbuena va juca la echipa secundă a lui Olympiakos Pireu
